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胡春華團派出身被評「政治明星」　習委以扶貧重任

國情動向 15:11 2020/07/30

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現任中共政治局委員、國務院副總理胡春華最近頻頻出席公開活動，在國家領導人級別中，曝光率僅次於中共總書記習近平和總理李克強，輿論場揣測他仕途會否更上層樓、包括是否下屆總理人選。值得注意的是，出身於「團派」的胡春華，過去的政壇之路並非一帆風順。

今年56歲的胡春華很早就成為政治明星，其從政經歷創造了中共政壇的多項紀錄，五十歲前已出任過西藏自治區副書記、團中央第一書記、河北省省長、內蒙古自治區書記書記、廣東省委書記，仕途一路平順，並在十八大晉升政治局委員。

出身團派 胡錦濤是其伯樂
 
胡春華性格穩重，處事踏實，少有負評。事實上，他儘管出身貧寒，但一路來都是受人矚目的佼佼者。

胡春華頻曝光 為接任下屆總理鋪路？

胡春華再兼新職　趨活躍有玄機？

胡春華生於湖北五峰土家族自治縣一個普通農家，但他以全縣文科狀元的成績考取了北大中文系，成為縣城第一個考入北大的學生。在北大，他也成績優異，畢業時還作為優秀畢業生代表在人民大會堂發言。

1983年，北大優秀學生胡春華主動選擇去西藏工作，投身邊疆建設，他從基層做起，在西藏一待就是14年。但也因此與1988年調任西藏黨委書記、日後成為中共總書記的胡錦濤的仕途有了交集，得到胡錦濤青睞，外界稱還胡春華「小胡錦濤」。

曾兩度任職共青團中央的胡春華，也被視為「團派」大將。

習整頓共青團 小胡仕途待觀察
 
隨着中央在中共十九大前後整頓共青團，令共青團不再成為「升官平台」，「團派」出身似乎已不再成為加分項目。不過，胡春華在廣東5年間，密切配合習近平、王岐山的反腐行動。據統計，十八大以來，廣東共拿下300名廳級高官，可謂「獨步全國」，成為其主要政績之一。

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胡春華在2017年中共十九大裡，未能一如外界猜測晉身政治局常委，其仕途似非一帆風順。他任副總理後，分管三農、扶貧。

中共已啟動「脫貧攻堅」行動，提出到2020年，實現農村貧困人口脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困等。如今中共頭號工程大限臨近，中共總書記習近平也屢屢表示，當前，脫貧攻堅已到了決戰決勝、全面收官的關鍵階段。胡春華在扶貧工作上被委以重任，引來外界注目。

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