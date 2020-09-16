【WTO懶人包】中國勝訴也無用 上訴機構因美國停擺

▲ 【WTO中美貿易戰裁決懶人包】上訴機構因美國停擺 中國勝訴也無用

世界貿易組織（WTO）就中美貿易戰裁決，判中國勝訴、美國特朗普政府對中國加徵關稅非法。不過，特朗普政府早已令WTO淪為「無牙老虎」，WTO今次即使判美國關稅違規，裁決也難以獲得執行。WTO上訴機構已經因為美國而停擺下，美國只要就中美貿易戰裁決提出上訴，案件即會永遠卡在程序之中，無法有結果。

WTO做了甚麼？

WTO 3人專家小組周二（15日）發表報告，就中國入稟挑戰美國對華加徵關稅一案，提出初步裁決。

專家組裁定，美國在中美貿易戰向超過3,000億美元中國貨加徵關稅之中，針對2,340億美元貨物關稅不合理；美國未有負起舉證責任，提出足夠證據，來支持美方按照美國貿易法301條款，以「不公平貿易」為由對中國加徵關稅做法恰當。

專家組同時稱，中方舉出足夠證據，顯示美國關稅只針對中國貨品，在WTO各成員之間形成不平等，故美方關稅屬於歧視。

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中國對WTO裁決有何反應？

中方形容WTO專家組裁決客觀、公正，對此表示讚賞。

中國商務部新聞發言人表示，中方將美方單邊主義、貿易保護主義的錯誤做法，訴諸WTO爭端解決機制，是維護自身合法權益的需要，也彰顯了中方尊重世貿組織規則、維護多邊貿易體制權威性的堅定決心。

發言人稱，中方也希望美方充分尊重專家組裁決，和以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動，與中方和其他WTO成員相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。

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美國對WTO裁決有何反應？

美國總統特朗普再次攻擊WTO，聲稱WTO讓中國「從謀殺罪脫身」，美方會針對WTO「做一些事」。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）稱，WTO專家組報告證明了特朗普政府過去4年的講法：WTO完全不足以阻止中國「有害的科技措施」。萊特希澤又指，特朗普政府不會容許，中國利用WTO佔美國便宜。

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WTO裁決效力有幾強？

原本是很強的，但是如今變得難以執行。

今次WTO專家小組報告只是初步裁決，敗訴一方有上訴權利。美國特朗普政府現在只要，向WTO上訴機構象徵式提出上訴，案件即會半天吊，沒有最終裁決，也沒有辦法執行裁決。

WTO上訴機構是甚麼？

WTO上訴機構（Appellate Body）是WTO仲裁機制的常設組織之一，裁決對WTO 164個成員國家和地區都具約束力。

WTO上訴機構負責覆審WTO專家小組報告，可以維持、修改或推翻報告結論。WTO上訴機構因此對國際貿易糾紛有最終裁決權，影響着全球數以千億美元計的商務關係。

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WTO上訴機構為何無法運作？

特朗普政府阻撓WTO上訴機構法官任命下，機構去年已經停擺，無法履行職責。

WTO上訴機構法官預設有7名法官，但特朗普上任以來，美國一直拒絕考慮WTO上訴機構法官提名，使法官空缺未能填補。WTO上訴機構最後3名法官當中，2人任期已於2019年12月屆滿，無法維持至少須有3名法官的法定下限，WTO上訴機構因此被迫宣告停擺。

美國為何阻撓法官任命？

華府主要指控WTO上訴機構越權，裁決對成員國加重負擔和削弱權利。

美國貿易代表辦公室2018年貿易政策報告指，WTO專家組經常無法在90日限期內做裁決、任由成員在任期屆滿下繼續工作、發表無助解決糾紛的評論等。特朗普政府亦不滿中國、印度等新興經濟體，在WTO內享有發展中國家優專待遇，要求WTO改變，並威脅退出WTO。

事實上，奧巴馬政府也曾否決WTO上訴機構2名法官任命，只是沒有如特朗普這樣拒絕考慮所有人選。

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WTO上訴機構停擺有何影響？

足以弄得整個WTO仲裁機制失效，令國際貿易重回弱肉強的叢林法則。

儘管WTO仍可就國際貿易糾紛做初步裁決，但上訴機構停擺下，敗訴一方仍可提出上訴申請，使案件永遠處於半天吊狀態。如此，初審敗訴方即毋須履行裁決，使整個WTO仲裁機制失去意義。

WTO總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）此前警告，世界經濟失去執行國際貿易規則的能力，則會回到叢林法則，投資者會退縮，經濟會失去動力，數以百萬工作也會流失。

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責任編輯：連兆鋒