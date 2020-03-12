【新冠肺炎最新情況】新確診創疫情通報來新低 湖北新確診首降至個位數（不斷更新）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，武漢等湖北城市先後封城，北上廣深等一線城市也實施小區封閉式管理「半封城」，以切斷病毒傳播源頭。事件後續發展如何、措施能否對抗疫顯效？本網將跟進報道。

官方最新病例數字：

國家衛健委通報，中國11日新增境外輸入確診病例6例（廣東3例，甘肅2例，河南1例），累計境外輸入確診病例85例。 而中國31個省市區2019冠狀病毒疾病（COVID-19）昨新增確診病例15例，新增死亡病例11例（湖北10例），新增疑似病例33例。11日新增治癒出院病例1318例，解除醫學觀察的密切接觸者2206人，重症病例減少235例。 截至3月11日午夜，31個省市區現有確診病例1萬4831例（其中重症病例4257例），累計治癒出院病例6萬2793例，累計死亡病例3169例，累計確診病例8萬793例，現有疑似病例253例。累計追蹤到密切接觸者67萬7243人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬3701人。 其中，湖北新增確診病例8例（武漢8例），新增治癒出院病例1242例（武漢1053例），新增死亡病例10例（武漢7例）；現有確診病例1萬4427例（武漢1萬3462例），其中重症病例4180例（武漢4003例）。

最新消息：

3月12日

【10:44】在疫情中心湖北武漢，民眾仍未能出門，糧食、日常用品要靠集中購買配送。惟武漢青山區鋼都花園園林社區，昨日被揭用垃圾車運送集中購買的平價肉。【新冠肺炎】武漢社區被揭用垃圾車送肉 連夜回收銷毀 副區長被查

3月11日

【20:28】在意大利米蘭理工大學（Politecnico di Milano）就讀的中國留學生李昊晨錄製影片表示，3月8日是米蘭封城第一天，他到市中心的繁華商業區走了一遭，發現街上還是有很多人，且戴口罩的意大利人非常少。這與中國武漢封城，顯然有大大的不同。【意大利疫情】米蘭與武漢封城大不同！中國留學生直擊拍片：你戴口罩會嚇怕人（有片）

【19:55】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，美國現在有多少人感染新冠肺炎？CNN統計，截至美東時間3月10日傍晚，全美已確診至少849個案，但一項由中美團隊負責、基於武漢直飛資料的研究認為，截至3月1日，美國僅從武漢直接輸入的病例，就已有最少1043、最多9484個。【新冠肺炎】單以武漢航班計算 美國3月1日恐已有近萬人染新冠肺炎？

【18:55】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，香港今日有6宗新增確診個案，包括一名從西班牙返港的國泰航空機艙服務員。據了解，這名空姐與東莞日前通報輸入個案的女留學生，同坐國泰CX320航班，反映這個航班上已有至少2人感染新冠肺炎。【新冠肺炎確診個案】國泰空姐與中國學生 搭同一航機西班牙抵香港

【18:19】內地再有輸入個案。深圳新增一名確診患者，前日（9日）從巴黎乘搭國泰航班CX 260，昨日（10日）抵達香港，在深圳灣口岸入境，因有法國旅行史及曾經有發燒症狀而被送院，核酸檢測結果為陽性。【新冠肺炎】深圳新增1宗輸入病例 患者從巴黎搭國泰經香港返內地

【16:51】內地亦近日持續發現輸入病例，北京加強入境人員管理，除了來自疫情嚴重國家，即日起從非疫情嚴重國家入境的人士，也要居家或者集中觀察14天。【新冠肺炎】北京：自非疫情嚴重國家入境者 要居家或集中觀察14天

【15:44】疫情時期的嚴格防控措施竟有意想不到的作用......【新冠肺炎】抓逃犯勁過張學友！上千通緝犯疫情期間落網

【15:32】最先拍下不明肺炎疫情報告並傳出去的武漢醫生艾芬，近日接受內地《人物》雜誌專訪時，透露自己遭受前所未有的訓斥，但專訪文章遭到封殺刪除。有網民為了轉發專訪文章，將文字轉為英文、倒版、火星文等10多種版本。【新冠肺炎】「疫情發哨人」艾芬專訪被刪 內地網民奇招「火星文」接力散播

【15:00】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球超過100國家或地區，真人版《花木蘭》電影確定暫延亞洲上映檔期，但北美地區一切照常，並於當地時間10日在美國洛杉磯舉辦全球首映。在武漢出生的女主角劉亦菲出席首映，她接受外媒訪問時說，祖母原來受封城影響被「困」，劉亦菲坦言感到擔心 【劉亦菲演花木蘭】劉亦菲祖母被武漢封城「困」着：我好擔心

【14:35】中國學者在《刺針》上發表文章，首次聚焦新冠病毒感染身體後持續繁殖病毒的時間，發現存活病人中，病毒排毒中位時間為20天，最長可達37天。 此外，研究還發現，高齡是患者病亡非常關鍵的危險因素。【新冠肺炎】研究指新冠病毒排毒期可達37天 高齡是患者病亡關鍵因素

【12:58】受疫情影響，民眾足不出戶，內地線下零售業損失慘重， 市面上出現外資品牌的撤華潮，但也有一些外資品牌逆勢而上，包括IKEA、Tesla等，選擇利用線上工具，拓寬內地市場。【新冠肺炎】疫情衝擊實體經濟 外資品牌尋求拓展線上市場

【12:24】內地疫情何時完結？國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，希望3月底新增病例可以全部清零，但還不能輕易說疫情結束。【新冠肺炎】內地專家李蘭娟：冀3月底新增病例清零

【11:26】新冠肺炎爆發初期，包括被稱為「吹哨人」的李文亮醫生等8人因在微信討論疾病而遭警方約談或訓誡，當時他們在微信所傳的病人病毒檢測報告截圖，都是由武漢市中心醫院急診科主任艾芬拍下。如果說李文亮是吹哨子的人，艾芬稱自己是「發哨子的人」。【新冠肺炎】武漢醫生艾芬最早揭發疫情真相 慘遭前所未有約談

【11:34】疫情未完全過去，武漢有方艙醫院的醫療人員，昨日在休艙儀式上短暫除口罩合照，引來議論。【新冠肺炎】武漢方艙醫院全休艙 醫護合照短暫除口罩露笑容（有片）

【10:35】內地疫情持續緩和，世衛總幹事譚德塞昨稱，中國疫情局勢實現逆轉，病毒正在退卻，認為國際社會應充分利用中國爭取來的「機會窗口」，盡早遏制病毒傳播。【新冠肺炎】世衛譚德塞：中國疫情局勢逆轉 病毒正退卻

【08:35】新烈冠狀病毒肺炎蔓延全球逾100國家或地區，並非世界衛生組織（WHO）成員的台灣，感染率為每50萬人約1宗確診，比例為各國各地區最低，且確診病例遠少於日本、韓國和歐美國家。美國媒體指出，台灣成功用8大措施應對及防控疫情，可為全球上「寶貴一課」。【肺炎疫情】台灣防控新冠肺炎勝過日韓美歐 美媒列台灣8大成功經驗

3月10日

【17:05】《人民日報》在政策、人員、物資、資金4方面，總結主戰場武漢在這「百日抗疫」期間的關鍵信息，從數字看官方如何應付這場「武漢保衛戰」。習近平赴武漢考察疫情 中央如何打贏「武漢保衛戰」？

【15:35】中共總書記習近平今早抵武漢視察，穩定市場信心，內地股市低開高走，滬指收市升逾1.8%，逼近3000點關口，科技股走強。【A股反彈】習近平訪武漢 A股V彈收升1.8%逼近3000關

【15:10】內地疫情趨於緩和，在重災區湖北省，當地政府今日發布公告，決定開展湖北健康碼發放工作，根據申請人個人健康情況發放綠碼、黃碼和紅碼，中低風險地區持綠碼人員可以全省通行。【新冠肺炎】解禁前兆？湖北發放健康碼 中低風險區持綠碼者可全省通行

【15:04】上海市官方通報，該市10日上午新增2例確診病例，是從意大利回國的境外輸入型病例。北京市衛健委官方微博消息，北京昨日報告1例新冠肺炎確診病例，為來自英國的境外輸入病例。【新冠肺炎】上海新增2例意大利輸入確診病例

【14:35】新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵達武漢考察疫情防控。新華網發放照片反映，習近平與隨行人員清一色配戴同款口罩；經對比照片，證實習一行所用的，原來是3M的N95口罩。【習近平赴武漢】習考察醫院用咩口罩？原來是3M的N95

【13:58】不少商家適時推出眾多據稱可防疫的「高科技」產品，你又見過、買過嗎？不過，專家表示，這些產品打著高科技的旗號，有的是騙人，有的具有一定科學性，但實際效果非常有限，有的甚至會對人體產生不良影響。【新冠肺炎】抗疫神器風靡 你買過嗎？專家指有些甚至對人體有害

【13:36】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19） 疫情肆虐，武漢市中心醫院有超過230人確診，其中4人犧牲，包括率先揭露武漢出現疫情、被稱為「吹哨人」的眼科醫生李文亮，內媒財新網披露，該院醫護傷亡慘重的原因，其中包括當局隱瞞疫情導致醫護警惕性不足。【新冠肺炎】武漢中心醫院230醫務感染4人死 內媒揭傷亡慘重四大原因

【13:33】中共總書記習近平今早抵武漢版「小湯山」的火神山醫院，看望慰問患者和醫務工作者。此外，專收輕症病患的14家武漢方艙醫院今全休艙。【習近平赴武漢】習近平考察火神山醫院 武漢14家方艙醫院全休艙

【12:51】新冠肺炎疫情趨緩，上海官方近日允許一般行業復工只需備案，不需再經審批。另外，上海國企也減免中小企業共人民幣12億元的租金。【新冠肺炎】上海允一般行業復工備案即可 不必審批

【12:13】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發逾100天後，中共總書記習近平抵達疫情最嚴重的武漢視察。觀察人士指，習近平此行釋放3大政治訊號：一是疫情已暫告緩和，二是給與復工信心和鼓勵，三是安撫為控疫情承受封城的民眾。【習近平赴武漢】習近平疫情爆發百日後考察武漢 釋3大政治訊號

【12:00】世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞認為，目前疫情仍未達到全球大流行，僅看全球國家及病例總數不能說明全部情況，因為目前全球病例高達93％集中在數個國家。【新冠肺炎】譚德塞堅稱疫情未至於全球大流行 再舉中國經驗證明可控制

【11:20】央視報道，中共總書記習近平今早乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作。【新冠肺炎】習近平抵武漢考察新冠肺炎疫情防控工作

【11:17】曾擔任過全國人大財經委副主任的賀鏗認為，應對疫情發展有合理科學預期，短期疫情不影響中國經濟長期基本面，政策仍應以穩字當頭，寧可放棄一點經濟增速，也不應有問題就積極放水。【新冠肺炎】原財經委副主任：寧棄些經濟增速 不應有問題就積極放水

【09:36】國家統計局公布，中國2月居民消費價格指數(CPI)按年上升5.2%，較上月的5.4%回落0.2個百分點；2月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年降0.4%，差過預估的下降0.3%，前值升0.1%。【新冠肺炎】中國2月CPI按年升5.2% PPI降0.4%

【09:08】內地再增1例境外輸入新冠肺炎確診病例。東莞市衛生健康局通報，患者為中國留學生，3月7日從西班牙乘坐國泰航班（CX320）回國，曾經香港。【新冠肺炎】東莞新確診中國留學生 西班牙乘國泰抵港經深圳灣入境

3月9日

【21:25】韓聯社引述南韓外交消息人士透露，新冠疫情擴散導致中韓往來人數大減，目前日均訪韓中國公民人數減少至1千人次左右，若排除長期居留者，遊客只有500至600人；申請赴韓簽證數量也大幅減少。【南韓疫情】中國訪韓遊客銳減日均不足600人 出口500萬口罩體現鄰里情

【19:41】上海復旦大學附屬兒科醫院新發傳染病醫療組，近日發表研究報告，指兒童新冠病毒發病平均潛伏期為6.5天，比成人的5.4天長，但在非重症的情況下，無需使用抗病毒和經驗抗生素治療。【新冠肺炎】研究：兒童潛伏期較成人長 非重症無需抗生素治療

【16:41】新型冠狀病毒肺炎已在中國奪去3119條性命，死亡率為3.86%。美國國家過敏和傳染病研究所專家指出，對於大多數感染者來說，如果新冠病毒停留在鼻腔和咽喉，只會引起咳嗽，但當病毒侵入肺部，就開始進入危險狀態，接近致命性「臨界點」。【新冠肺炎】美傳染病專家：病毒一旦侵入肺部 接近致命「臨界點」

【15:59】新型冠狀病毒肺炎疫情全球多國大爆發，內地傳染病專家鍾南山表示，估計疫情「至少延續到6月份」，中國的新冠病毒的防控重點，將來會從輸出轉為輸入。【新冠肺炎】鍾南山最新估計 全球新冠疫情至少延到6月】

【13:53】內地有研究指，新型冠狀病毒在密閉冷氣車廂內傳播距離最遠達4.5米，建議市民乘搭公共交通時做好個人防護，同時保證公共交通工具內空氣流通，消毒車廂。【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米

【13:49】新型冠狀病毒肺炎重災區武漢再有醫生犧牲。據內媒報道，武漢市中心醫院眼科副主任醫師朱和平，因感染新冠肺炎去世。他與率先揭露武漢出現疫情後病逝的「吹哨人」李文亮都是該院眼科醫師。【武漢肺炎】李文亮同事又一人染病去世！同院第4位醫生殉職

【13:07】香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（9日）表示，由於部分人對世界衛生組織已失去信任，他們否宣布病毒在全球大流行（Pandemic），實質分別不大。【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大 他們失去部份人信任

【12:46】據泰國傳媒報道，泰國航空上周五（6日）一架飛抵上海浦東的航班，機上一名中國女乘客疑因不滿消毒等候時間太久，竟故意對空姐狂咳嗽，沒過久就被空少鎖喉壓制，事後她更大喊：「我犯甚麼錯了！」【新冠肺炎】華女不滿飛機消毒太久對空姐狂咳 遭空少「鎖喉」（有片）

【12:25】武漢市委書記王忠林日前要求市民要「感恩總書記、感恩共產黨」被批後，他昨雖改口稱「武漢人民是英雄的人民」，並向民眾致謝，但仍強調防疫有成歸功於中共總書記習近平領導。【新冠肺炎】武漢市委書記不再要求感謝黨 改口稱人民是英雄

【12:22】孫春蘭上周到一個小區視察，遭遇樓上住戶大叫「假的」，抗議物業管理公司送菜工作等不到位。針對小區「假的做法」，民政部今日回應稱，這嚴重損害了黨和政府的形象，應堅決糾正。【新冠肺炎】武漢小區「造假」 民政部：嚴重損害黨和政府形象

【11:39】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發後，世界衛生組織（WHO）對新冠肺炎疫情趨勢的判斷引起爭議。中國日前向世衛組織捐贈2000萬美元（折合港幣逾1.55億元），支持對抗新冠肺炎疫情。世衛總幹事譚德塞迅即在推特（Twitter）致謝。【肺炎疫情】中國向世衛捐2000萬美元抗新冠肺炎 譚德塞感謝「及時伸出援手」

【11:21】疫情未完全平息，上海迪士尼度假區部分設施今日恢復營運，遊客抵達時要量體溫，逗留設施期間須全程戴口罩；樂園則繼續關閉，重新開放日期待定。【上海迪士尼】新型肺炎疫情未除 上海迪士尼部分設施重開 遊客需全程戴口罩

【10:37】疫情緩和，武漢解封在望？網傳武漢機場將復航，機場昨澄清，是提前為復航做好準備，至於何時復航，將嚴格按照國家統一部署決定執行。【新冠肺炎】即將復航？ 武漢機場：提前準備 時間國家決定

【00:00】美國媒體《紐紐時報》報道稱，中國疫情趨緩是犧牲其他重病患者換來的，例如在抗疫期間，有罹癌民眾因沒醫院收治而去世。【新冠肺炎】紐約時報：中國新冠疫情緩和 是犧牲重症患者換來的

【00:00】對對新冠肺炎疫情下，內地社交媒體爆發「病毒來自美國」的言論、反美情緒陡然升溫，《華盛頓郵報》等美國媒體拆解箇中「密碼」，直指這些輿論密集出現恐非偶然。【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」 美媒拆解箇中密

3月8日

【23:11】武漢前線醫護每日疲於奔命，還要面對染病的風險，但有武漢醫生表示，醫院的領導、行政人員所得的補助，是一線醫生的兩倍之多，不滿補助的計算方式。【新冠肺炎】武漢有醫院領導補助是前線醫生兩倍多? 官方：重新核算

【22:40】外界一直質疑，武漢最初有否隱瞞疫情。袁國勇近日接受內地傳媒訪問，談到1月到武漢考察時的情況，形客被安排到訪的地方，可能是「示範單位」，對方似乎已準備好答案，專家多翻追問，才問出1名病人傳染14人。【新冠肺炎】憶考察武漢 袁國勇稱專家多翻追問 始知1患者傳14醫護

【22:25】內地最新論文顯示，病毒在感染患者後，會在其體內「快速進化」，這或繼續影響病毒的毒力、傳染性和可傳播性，而這些變異對公共健康構成嚴重威脅。【新冠肺炎】病毒存快速進化風險 研究：會在宿主體內變異

【21:29】內媒《第一財經》報道，上海科學家正嘗試探索安全性更高的人源細胞疫苗，並為此完成了第一針注射，惟人源細胞疫苗的免疫效果，以及能否最終取得成功仍然面臨挑戰。【新冠肺炎】上海據報研發人源細胞疫苗 科學家已親試第一針

【18:16】疫情中心武漢，新增確診病例連續兩日處於雙位數，外界關注何時會「解封」。中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新昨稱，提前謀劃復工復產、分次分批推動滯留武漢人員離漢等工作。【新冠肺炎】陳一新：提前謀劃復工 分批推動滯留武漢人員離開

【17:47】內地疫情進一步好轉，武漢昨新增確診首次降至50以下，僅41宗，當地規模最大的方艙醫院今日（8日）正式「休艙」，國家衛健委稱，力爭下周所有方艙醫院全部關停。【新冠肺炎】實現3個零 武漢最大方艙醫院正式休艙

3月7日

【18:40】疫情之下，中美角力持續，美國國務卿談及疫情時，用上「武漢病毒」字眼，恐惹北京反彈。【新冠肺炎】未理中國反對 蓬佩奧連續兩日稱「武漢病毒」

【18:09】受新冠肺炎疫情影響，國泰航空來往港、台航班已大幅縮減，台灣報道傳出，國泰將於本月13日起，暫停港台所有航班，而官網已看不到3月13日至3月28日的航班。傳媒引述國泰稱，目前系統維修，尚無調整計劃，未來會依市場狀況調整。【新冠肺炎】疫情衝擊 台媒：傳國泰將停飛港台航班

【16:33】國家人社部農民工工作司司長尚建華表示，隨著復工復產政策的推出，目前已經有7800萬農民工返回工作地方復工，佔今年春節返鄉人數的6成。【新冠肺炎】人社部：已有7800萬農民工返崗復工 佔春節返鄉人數六成

【15:38】內地曾有患者出院後，核酸檢測再呈陽性。對於疫情重災區湖北武漢，中央指導組社區防控專家表示，出院患者要隔離觀察28天，在第一個14天集中隔離期後，有極少部分患者再次檢測呈陽性，要入院治療。【新冠肺炎】武漢出院患者需隔離觀察28天 檢測復陽要入院

【15:32】內地傳媒報道，停泊在加州三藩市港口對出的「至尊公主號」郵輪上有11名中國籍船員，中國駐三藩市總領事館已聯絡他們，所有人健康狀況穩定。【新冠肺炎】至尊公主號有11名中國船員 目前健康良好

【14:23】多國確診個案不斷攀升，最先爆發疫情的中國，近日新增確診病例大減，但外界對數據是否準確有疑問。早前訪華的世衛專家組組長艾爾沃德表示，看不出任何操縱數據的跡象。【新冠肺炎】世衛專家組組長：看不出中國有操縱數據跡象

【12:35】國家主席習近平周五表示，到2020年現行標準下的農村貧困人口全部脫貧必須如期實現，這是一場硬仗。克服新冠肺炎影響 習近平：2020年全部脫貧必須如期實現

【12:16】疫情未平息之際，湖北武漢市委書記王忠林昨下令全市開展感恩教育，「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」。【新冠肺炎】武漢書記：全市開展感恩教育 感恩總書記、共產黨

【11:18】新冠肺炎影響，海關總署公布中國今年首兩個月出口顯著回落。按美元計價，前2個月出口2924.5億美元，下降17.2%，差過預期。新冠肺炎影響 中國首2個月出口跌17.2% 進口跌4%

【10:50】據提交給美國貿易代表辦公室(USTR)的文件周五顯示，最近幾天，USTR批准將口罩、消毒濕巾和檢查手套等數十種從中國進口的醫療產品排除在關稅清單外。【新冠肺炎】美國豁免中國進口口罩和醫療產品關稅

3月6日

【16:40】湖北省內疫情分化，省委書記應勇要求根據省內各地疫情風險等級動態調整、精準防控，探索制定有條件的分區分級、分類分時企業復工復產預案。【新冠肺炎】疫情嚴防下 湖北探索22個低風險市縣復工復產預案

【15:18】湖北荊門市一名大媽，本月1日核酸檢測呈陽性，疾控人員指出，她1月曾與另一名確診病例出現過在同一超市，付錢時間僅相差9分鐘，判斷她因此受到感染。【新冠肺炎】湖北大媽3月確診 竟是1月逛超市被傳染？

【15:04】疫情肆虐，內地學校均停課，為做到停課不停學，教師和學生將課堂轉移到線上。但在線上教學的過程中，屢屢發生教師說出敏感詞，或發布敏感圖片導致直播間被封的奇事。【新冠肺炎】內地線上教學好無奈 生物政治教師講課最易被封

【15:00】北韓式封關係點？自新冠肺炎疫情爆發，北韓就禁止中國公民入境。路透社中國東北地區民眾說，中國當局警告市民要遠離與北韓的邊界，否則有被北韓守衛開槍射殺的危險。【新冠肺炎】路透：中國警告民眾勿接近北韓邊界 或遭北韓衛兵射殺

【14:02】世衛總幹事譚德塞再讚中國打擊疫情有效。【新冠肺炎】世衛譚德塞：習近平特朗普抗疫有效 疫情未到全球大流行

【12:38】疫情嚴重打擊中國經濟，損失嚴重。【新冠肺炎】疫情衝擊 亞開行料中國損失將逾千億美元

【12:10】新冠肺炎會如何損害患者肺部？內地研究團隊發布首宗危重症患者的全肺活檢病理報告，發現病例全肺表面呈古銅色，部分出血壞死，主要在右肺外緣，這有兩點提示，或是重症患者死亡主因，二是主要病變或起源於此。【新冠肺炎】首例危重患者全肺活檢病理報告：肺呈古銅色

【12:05】前線醫護染疫犧牲的悲劇時有發生。清華大學研究人員設計一種裝有機械手臂的移動式機器人，能代替醫護人員為病患照超音波和清潔口腔，有助降低前線醫護的感染風險。【新冠肺炎】防止前線醫護染疫 機器人即將投用病房

【11:17】處於疫情中心的中國，也面臨疫情「倒灌」風險。昨日新增境外輸入確診病例16宗，其中甘肅有11人，北京4人、上海1人，主要來自伊朗和意大利。【新冠肺炎】甘肅新增11宗境外輸入病例 311人近期由伊朗抵蘭州

【11:16】國務院副總理孫春蘭昨率領中央指導組到武漢社區考察，其間有居民從家裡窗戶向正在考察的中央指導組喊「假的，全部是假的」。【新冠肺炎】孫春蘭武漢社區視察 住戶樓上高呼造假（多圖有片）

【10:37】疫情爆發以來，內地不時傳出有病例潛伏期超過14天，武漢團隊一項研究發現，女性患者比男性有更長的潛伏期，呼籲受醫接學觀察的女性，隔離期應超過14天。【新冠肺炎】內地研究：女性潛伏期更長 隔離應超過14天

3月5日

【17:01】疫情令內地民眾人心惶惶，不少人談「新冠」色變。 四川成都一間商標名為「新冠」的食品公司竟被網民要求更名。在山東青島，一座名為新冠高架路的交通要道也有此遭遇。【新冠肺炎】與病毒撞名不吉利？ 網民催成都新冠食品公司更名

【15:59】伊朗疫情嚴重，駐華大使館昨日在微博公布捐贈渠道，包括銀行賬戶及物資收集處，強調急需醫用口罩、防護服等物資，隨即有大批中國網民留言，貼出捐款收據。【新冠肺炎】伊朗疫情嚴重 駐華使館微博求助 中國網民紛捐款

【15:55】在新冠肺炎影響經濟增長下，路透社調查86家機構，預計未來三個月會下調法定存款準備金率的機構有58家，佔比67%，35%更稱會在3月下調，較2月的5%大幅提高。【新冠肺炎】路透調查：67%機構估人行將降準 35%料本月下調

【15:38】新冠肺炎令中國社會管理不到位、公共衛生體系不健全等體制性弊端一覽無餘，經濟數據也慘不忍睹。目前，中央放寛借貸、多個省市啟動基建，就是為了要救經濟，不過，無論中外專家均認為，要把握危中之機，不應過量放水，而是實質性深化結構性改革。【新冠肺炎】疫情下經濟數據慘不忍睹 專家指改革提速才治本（訂戶專享）

【14:35】中國官方數字顯示，近期新增確診病例大減至每日100多宗，但外電對於中國數字是否準確全面，仍有疑問，包括有患者出院後竟發病不治、陸續有病例從境外輸入，以及官方多次修改數據和確診定義。【新冠肺炎】中國新增確診病例大減 外媒提3點質疑

【13:19】內地新冠肺炎疫情持續，中國副外長馬朝旭今日表示，多國向中國捐贈口罩、防護服等防疫物資，其中，巴基斯坦更拿出全國醫院庫存口罩提供給中國，形容這是患難見真情，會銘記在心。【新冠肺炎】京：巴基斯坦拿出全國醫院庫存口罩給中國 患難見真情

【13:16】發明治療艾滋病「雞尾酒療法」的華裔科學家何大一表示，他不認為新冠病毒有可能是被惡意製造出來，或是從實驗室中釋放出來的，但是他對這場流行病起源於中國則不表任何懷疑。【新冠肺炎】何大一：毫不懷疑新冠病毒起源於中國

【12:54】王福生團隊在《刺針》發文表示，不管是在新冠肺炎輕癥還是重癥患者中都存在一定比例的肝臟功能異常情況。該團隊認為，直接原因可能是病毒感染了肝臟細胞，同時也可能是藥物的肝臟毒性所致。中科院院士：新冠病毒可感染肝臟細胞 患者存在一定比例肝功損傷

【12:47】近日日本網傳一帖文，稱中國政府要將新型冠狀病毒肺炎稱為「日本肺炎」，後來有日媒澄清實屬誤會，誤會源頭是中國駐日領事館一封中文公開信，將「在日本的新型冠狀病毒肺炎」寫成「日本新型冠狀病毒肺炎」。【新冠肺炎】駐日使館將病毒稱為「日本肺炎」？日媒稱被誤譯

【12:08】各地出院的患者頻現「復陽現象」。武漢市江岸方艙醫院發布《緊急通知》，指近期出院患者中復發者較多，即日起對所有擬出院病患抽血加做病毒抗體檢查。【新冠肺炎】武漢方艙醫院急發通知：患者復發多 擬出院者需查病毒抗體

【11:50】武漢肺炎疫情爆發以來，多國向中國捐贈防疫物資，其中，巴基斯坦更拿出全國醫院庫存口罩提供給中國，中方形容這是患難見真情，會銘記在心。【新冠肺炎】京：巴基斯坦拿出全國醫院庫存口罩給中國 患難見真情

【11:49】外交部副部長馬朝旭在國新辦記者會上表明，堅決維護海外中國公民的安全和正當權益，並由海外接回1300多名滯留海外的中國公民。而外交部發言人昨則表明，新冠病毒溯源工作尚無定論，應避免地域汙名化語言，企圖讓中國背上疫情黑鍋。【新冠肺炎】外交部稱視病毒為「中國病毒」別有用心 海外撤僑1300人

【11:13】內地再出現新冠肺炎病人治愈後再發病案例，內媒報道，湖北武漢一名確診患者上月底從方艙醫院出院後，到指定康復點接受隔離，期間突然再發病，送醫後不治身亡。【新冠肺炎】武漢一36歲患者康復後再發病 最後竟猝死

3月4日

【20:42】新型冠狀病毒肺炎疫情下，酒精成為經常用到的消毒用品，但以酒精消毒防疫也要掌握正確的使用方法，稍不注意可能釀成事故。武漢市洪山區一名男子就因為使用不當，導致右眼受傷，眼球差點被摘除。【新冠肺炎】酒精消毒車輛釀爆炸 武漢男子視網膜險脫落

【19:17】受疫情衝擊，就業問題變得更加困難。上海今天宣布穩就業措施，包括將動員國企對本地畢業生進行一定比例的招聘，並對相關企業實行稅費減免。【新冠肺炎】為穩就業 上海為招聘畢業生的企業提供多項優惠措施

【17:33】有美國專家稱新冠肺炎一個月內或成全球瘟疫。究竟瘟疫 、流行病與地方性流行病 這三個字，看起來非常似，意思也相近，但又有甚麼分別呢？【肺炎疫情】瘟疫、流行病、風土病有何不同？專家稱新型肺炎疫情一個月內或成全球瘟疫

【17:13】中國科學院主辦的《國家科學評論》3日發表論文中，中國科研團隊最新研究證實，新冠病毒已於近期產生突變，演化出2個亞型，感染力有差異。作者更表示，目前還無法排除新突變型的可能性。【新冠肺炎】中國科研團隊稱病毒已突變 成兩感染力有異的亞型

【17:08】中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇表示，在新冠肺炎疫苗研製方面取得了重要階段性成果，力爭在最短時間內將新冠疫苗推向臨床、推向應用。【新冠肺炎】解放軍研製疫苗取得重要階段成果 南韓發現新冠病毒抗體

【17:07】中國國家發改委表示，生產商開工及增加產能已顯效，目前中國每日口罩產量已破1億個。但有券商測算，內地復工後，如果以每人一日一口罩計，每天對口罩需求量至少5.3億個，1億的產能產量只能滿足約20％需求，可謂如杯水車薪。【口罩供應】全國日造1億口罩夠用嗎？原來只滿足到20%需求

【15:24】《每日北韓（DailyNK）》報道，越來越多被派到吉林省等地的北韓工人，因疫情被迫進入了隔離狀態，並因而表示煩悶。北韓政府擔心再次發生2016年的朝鮮飯店集體逃離事件，正加強監視力度。【新冠肺炎】疫情「迫降」吉林停工半隔離 北韓工人恐重演集體脫北

【15:15】中國正透過「健康碼」軟體作為防疫控管的依據，但健康碼對個人健康的判斷機制不明確，溫州更曾錯現大量「紅色警報」引發恐慌。【新冠肺炎】中國推健康碼抗疫 溫州曾錯現大量「紅色警報」引恐慌

【15:00】中國海關總署發消息稱，截至3月4日零時，累計檢出境外輸入的新冠病毒核酸檢測陽性75例，所有均按聯防聯控機制工作要求妥善移交或者通報相關衛生健康部門處置，疑似病例779例。【新冠肺炎】全國境外輸入病例75例 中國海關嚴施入境檢疫

【14:49】當局周二（3日）起在被指是病毒來源地的武漢華南海鮮市場，展開為期3日的大規模消毒工作，但內媒發現市場內赫然住有一家4口人，目前他們已被要求搬至酒店。【新冠肺炎】華南海鮮市場大規模消毒 驚揭仍住一家四口

【14:05】鈔票每日經過這麼多人手，會否傳播病毒？江蘇一名婦人就有這樣的憂慮，她選擇將逾3,000元人民幣紙鈔放入微波爐，進行高溫消毒，不料紙鈔竟被燒焦。【新冠肺炎】大媽用微波爐消毒鈔票 未料三千蚊燒焦有糊味

【13:25】新型冠狀病毒肺炎在全球大爆發，有聲音說「中國欠世界一個道歉」，官媒新華網轉載文章稱，這種說法非常荒謬，「中國為了抗擊新冠肺炎疫情，做出了巨大的犧牲」、「我們應該理直氣壯的表示，美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」。中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝

【13:13】美國國防部五角大樓的一份提供美國參謀首長聯席會議的情報摘要顯示，美國官員正在為新冠病毒造成的影響做準備。這份情報估計，新冠病毒可能在未來30天內成為全球大流行（Pandemic ，又譯瘟疫）的傳染病。【肺炎疫情】美國國防部情報：新型冠狀病毒30天內或變全球瘟疫

【11:33】世界衛生組織秘書長譚德塞當地時間3日表示，新冠病毒是新病毒，沒有人具有免疫力，代表更多人容易感染，並公布全球死亡率約3.4%。另外，他憂心個人防護設備短缺損害各國應對能力。世衛譚德塞：世上無人對新冠病毒有免疫力 死亡率約3.4%

【11:23】醫院隔離病區被視為高危地區，但仍有人為牟利而以身犯險。廣州市白雲區嘉禾街派出所昨抓捕一個偷手機的女賊，她2日去過醫院的隔離病區。【新冠肺炎】要錢不要命 廣州一女賊潛入隔離病區偷手機

【11:15】中國通報境外移入的武漢肺炎病例增加，共有13名自境外歸來的中國人確診。在境內的疫情趨緩後，為了防止境外移入病例，中國於各重要城市口岸加強檢疫措施。【新冠肺炎】中國境外移入確診增 北京廣東等地加強檢疫

【10:54】內地新型冠狀病毒肺炎疫情對服務業造成極大衝擊。今日公布的2月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得26.5，大幅下滑25.3個百分點，較上月幾近腰斬，為2005年11月調查開展以來首次落入榮枯分界線以下。【新冠肺炎】2月財新中國服務業PMI降至26.5 綜合PMI降至27.5

【09:27】新型冠狀病毒肺炎在多個國家爆發，雖然各地口罩供不應求，但有一個較奇怪的現象，外國人特別是西方國家的人，並不像香港那樣，人人都口罩不離口，如果不戴口罩上交通工具，馬上惹來大眾奇異的注視。【肺炎疫情】肺炎疫情於多國爆發 為何外國人仍不戴口罩

【00:00】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）在全球大爆發。世界衛生組織秘書長譚德塞2日表示，中國以外國家新增病例數目，已達中國新增病例數的9倍，呼籲各國必須重視。譚德塞發言隨即引爆日本網友反彈。【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍 日本網民神回應

【00:00】新型冠狀病毒肺炎疫情敏感時刻，一宗「野味奇案」浮出水面。浙江省一所動物園中的雌東北虎2016因罹患大葉肺炎死亡，但老虎屍體隨後卻離奇消失，直到近日，才追查到虎屍當年被急凍後，今天流入了野味市場、端上餐桌。浙江動物園奇案 竟把肺炎東北虎當野味賣

3月3日

【17:56】美國蘋果公司 （Apple）供應鏈主要廠商鴻海位於中國的工廠，春節後復工波折重重。鴻海周二預計，儘管新冠肺炎疫情仍存在不確定性，但預計其中國工廠將可於3月底以正常產能運轉。【新冠肺炎】iPhone不怕斷貨？鴻海料中國廠區3月底恢復正常產能

【16:35】疫情重災區武漢再有醫生犧牲。武漢市中心醫院眼科主任醫生梅仲明，因感染新型肺炎病逝，他與率先揭露武漢出現疫情後病逝的「吹哨人」李文亮同一科室。【新冠肺炎】李文亮同科室梅仲明醫生染疫去世 為該院第三例犧牲者

【15:52】台灣特設「防疫車隊」將於明天（4日）上路，規定居家檢疫者從機場離開時，不能再搭乘公共交通工具，由排班的士與租賃車提供點對點服務；下周三（11日）起若家居隔離者仍搭乘公共交通工具返家，將罰款10萬至100萬元新台幣。【新冠肺炎】香港可參考？ 台灣家居隔離者限搭「防疫車隊」違者罰百萬台幣

【15:29】進入3月，內地開啟新一輪復工潮，但有消息指多地為美化數據，出現企業開著空調耗電、復工卻不復產等現象。【新冠肺炎】內媒揭復工數據造假：有企業全天開空調為求耗電

【14:31】中共中央總書記習近平強調，盡最大努力挽救更多患者生命是當務之急、重中之重。有武漢抗疫前線醫生表示，目前沒有明確特效藥，別期待夏天新冠病毒自然消亡。武漢抗疫前線醫生：別期待新冠病毒夏天自然消失 強制醫生休息「打持久戰」

【12:31】國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山及其團隊，近日發表研究文章，指內地當局的管控措施如推遲5天實施，疫情規模或擴大至3倍；又稱湖北省政府將繼續保持嚴格管控，出現二次高峰的可能性相對較少。【新冠肺炎】鍾南山研究：管控若遲5天實施 疫情規模擴大3倍

【12:13】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）肆虐，口罩依然難求。惟無論是內地抑或香港本地的口罩生產商，目前都要面對相同的問題——口罩核心原材料熔噴無紡布（熔噴布）近一個多月漲價15倍以上，業內預計未來可能還會上漲，對口罩供應構成壓力。【新冠肺炎】口罩商揭利潤有幾驚人 核心「熔噴布」由每噸2萬炒至30萬元

【11:59】內地近日的境外輸入新冠肺炎確診病例有上升趨勢。浙江省衞健委今日公布，當地新增7宗意大利輸入確診病例，均為首宗境外輸入病例王某的密切接觸者，8人在意大利贝加莫同一家餐廳工作。【新冠肺炎】浙江新增7宗例意大利「倒灌」病例 在同一餐廳工作

【12:00】新冠肺炎蔓延全球。世衞組織公共衞生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，以封城控制疫情的方法並非每個地方都適用，因為每個國家或地區，有不同的社會接受程度，香港和新加坡雖然沒有完全「封城」或禁絕旅遊活動，過去六個星期亦非常有效制止和降低病毒傳播。【新冠肺炎】世衛：香港沒封城亦能有效制止病毒傳播

【11:25】疫情蔓延多國，日韓情況尤為嚴重，部分製造業工廠為防疫而暫時關閉。這將影響到它們對中國工廠的零部件出口，令正在復工的中國工廠雪上加霜。【新冠肺炎】日韓疫情惡化難供貨 中國工廠復工難上加難

3月2日

【16:42】湖北省紀委監委調查一名女囚犯早前出獄後，離開實施封城的武漢到北京後確診事件，指是一宗因失職瀆職導致的嚴重事件。省委和省委組織部決定調整監獄管理局領導班子。【新冠肺炎】調查報告出爐！女釋囚突破封城返京確診 監獄公安層層失職

【15:46】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）傳播力超想像！重慶一名男子日前搭巴士沒戴口罩，與一名確診患者前後相隔16秒上車；但確診患者在車相廂裡，一度將口罩取下，使得病毒在密閉空間內迅速傳播，最後令該男子感染。【新冠肺炎】傳染力超想像！「無罩男」與確診者相隔16秒上巴士 被閃電傳染

【15:17】疫情衝擊經濟，多地仍未全面復工，工廠生產活動創下破紀錄新低，這又引發連鎖效應。【新冠肺炎】疫情影響工廠復工 NASA圖片顯示中國空氣污染程度驟降

【14:11】據內媒報道，河南36歲的醫生袁洋洋在抗疫期間突發心臟驟停去世，此前連續工作39天。【新冠肺炎】連續工作39日 河南36歲醫生袁洋洋心臟驟停去世

【12:32】正在武漢督導疫情防控工作的中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新表示，當前武漢疫情已得到有力控制，抗疫形勢呈現出持續向好的發展趨勢，並從「高位運行期」轉變為「中位運行期」【新冠肺炎】陳一新：武漢疫情最嚴重階段過去 已踏入中位運行期

【12:31】深圳當局周日（1日）通報首宗境外輸入的新冠肺炎個案，官方正追蹤曾與這名來自英國、經香港回深圳有接觸的人士，包括與他同坐海天快船（渡輪）的香港、台灣和外籍人士。【新冠肺炎】深圳首現境外輸入新冠肺炎個案 追查同坐海天快船香港人

【11:33】湖北黃岡市黃梅縣向窯村一組，組長以為疫情防控指揮部下發的二氧化氯環境消毒片是防治新冠病毒的藥物，要求村民服用，引發22名村民集體中毒。【新冠肺炎】誤將消毒片作口服藥 湖北村官強制村民喝下致人中毒

【11:18】受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)降至40.3，大幅下滑10.8個百分點，遠遜於路透調查預估中值45.7，創2004年4月調查開啟以來最低紀錄，並低於2008年11月全球金融危機爆發時的40.9。【新冠肺炎】2月財新製造業PMI跌至40.3 創記錄最低

【10:31】中國內地也有2萬多名「新天地耶穌教會」信徒，且有200多人在疫情爆發前於武漢聚會，官方正對這群人展開調查，並將進行新冠病毒的相關檢測。【韓國疫情】新天地教會滲入中國？內地據報有2萬多教徒 官方全面追查

【00:00】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍在蔓延，如何醫治新冠肺炎仍是難題。繼血漿療法後，內地醫療團隊日前成為為一名新冠肺炎患者進行肺部移植手述，為全球首宗。病人術後已清醒，移植雙肺功能氧合良好。【新冠肺炎．慎入】內地為新冠肺炎患者成功移植肺部 全球首例

【00:00】浙江杭州首宗確診患者已出院，但32歲的他卻要面對嚴重後遺症：肺功能嚴重受損，無法蹲下和長時間走路，只能跳起1厘米。【新冠肺炎】無法踎低、只能跳高1厘米 新冠肺炎恐怖後遺症曝光

3月1日

【18:09】中國工程院院士鍾南山帶領的團隊發現，新冠肺炎病人入院時,有發燒的患者只佔43.8%，只將重點放在發燒與否，恐會出現漏網之魚。【新冠肺炎】鍾南山︰患者入院有發燒 竟只佔43.8%

【18:02】據報該名35歲患者為中廣核員工，上周四（2月27日）乘國泰CX250航班商務客位，由英國倫敦飛抵香港，之後轉乘船到蛇口，其後出現發燒等徵狀，最終確診。【新冠肺炎】深圳發現首宗輸入病例 搭國泰機由倫敦經香港

【17:41】南韓人氣女團TWICE的台灣籍成員周子瑜29日捐出5000萬南韓圜（折合32萬港元），協助南韓對抗新冠肺炎疫情；詎料此舉卻惹怒內地網民，質疑她為何不捐款中國大陸、更再批她「台獨」。周子瑜向南韓捐32萬抗新冠肺炎 遭大陸網民罵台獨後 事態神逆轉

【17:19】北京市通報2宗輸入確診病例，2名患者都是寧夏確診者在伊朗期間的緊密接觸者。【新冠肺炎】北京通報2宗伊朗輸入病例 衛健委：下一步要應對國外風險

【15:52】中央指導組專家組成員、中國工程院院士張伯禮認為，到4月底，全國除湖北外的省市已可除下口罩。【新冠肺炎】中央指導組專家張伯禮稱 4月底湖北以外可除下口罩

【14:53】意大利威尼托（Veneto）大區區長柴亞（Luca Zaia）因新冠肺炎疫情蔓延而批評中國，並稱中國人會吃活鼠招疫。柴亞為這些言論道歉。 【新冠肺炎】意大利區長稱中國人吃活鼠招新冠疫情 結果這樣（有片）

2月29日

【18:49】疫情肆虐，大家個個都戴住口罩，刷臉打卡還能行得通嗎？【新冠肺炎】驚脫口罩刷臉打卡有風險？唔緊要 AI進化到戴口罩都認出你

【18:35】新型冠狀病毒肺炎傳染力強，為預防病毒擴散，官方都呼籲市民減少到人多擠迫地方，令不少人感到鬱悶，而新聞輿論盡是有關疫情的消息，也令不少人產生恐懼，總擔心受感染，或每天洗手都要洗十幾遍。到底防疫期間，如何保持心理健康？上海市精神衛生中心給出答案。【新冠肺炎】總擔心受感染？每天洗手十數遍？ 專家教「疫」境下拯救心理健康

【15:40】台灣今日公布新增5例確診病例，其中4例是第34案北部住院的50多歲婦人相關群聚感染，分別為1名清潔人員及3名護理人員，為一起醫院內群聚感染。【新冠肺炎】台灣新增5例確診 4例為院內感染 惟指揮官稱毫無封院可能

【15:06】世衞聯合專家組日前到中國考察後發表報告，分析病毒源頭、傳播途徑、死亡率等，顯示新冠病毒中間宿主不明，幾乎人人都易中招，其整體死亡率為3.8%，但80歲以上死亡率高達21.9%，男性死亡率也高於女性。新冠肺炎有幾致命？ 世衞分析80歲以上死亡率高達21.9%

【14:19】內地多地防疫期間實施嚴格管控措施，網絡上不時流傳粗暴執法的行為。近日，一位天津拾荒老翁被幾名街道執法人員及屋苑保安推倒、拖行及毆打的影片引發關注。【新冠肺炎】暴力執法又發生 天津拾荒老翁被扼頸拖行毆打（有片）

【11:45】世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）宣布，將新冠肺炎疫情的全球風險級別，由「高」上調至「非常高」，但強調，新冠病毒還沒開始大流行（pandemic），痛批這次疫情最大的敵人就是「污名化」。【新冠肺炎】世衞譚德塞堅稱疫情還沒大流行 「最大敵人是污名化」

【11:15】受疫情影響，內地多個地區的勞動者復工遇到困難。一邊是企業等不到返崗復工勞動者的「用工荒」，一邊是無法復工缺少收入的勞動者「閑得慌」，「共享用工」模式應運而生。【新冠肺炎】疫情下復工難 內地企業開啟「勞工共享」模式

2月28日

【16:30】不時傳出有患者康復出院後，核酸檢測仍呈陽性的消息，外界關注這類人士會否具有傳染性。國家衛健委專家今日稱，監測發現，這部分患者沒有再發生傳染別人的現象。【新冠肺炎】患者出院後檢測呈陽性 衛健委：沒發現再傳人

【15:50】新型冠狀病毒肺炎蔓延全球，日本新冠肺炎疫情大爆發。台灣中央流行疫情指揮中心今天通報，台灣新增兩個新冠肺炎確診個案，其中一人於2月17日至22日期間，曾與另外21人跟團至日本大阪旅遊。遊日本要小心！台男遊日返台確診新冠肺炎 同遊還有21人（有片）

【15:43】香港出現確診者家中狗隻，對病毒測試呈弱陽性反應之際，內地有住宅小區在疫情防控的緊急通知中，列明「小區內禁止遛狗」，在有人舉報的情況下，兩隻泰迪犬（Poodle）因而被物業管理公司工作人員打死。【新冠肺炎】小區防疫禁遛狗 兩Poodle遭舉報被打死

【15:27】新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）或有傳播新途徑？浙江大學團隊研究發現，在新冠肺炎患者樣本中，一名結膜炎患者的眼淚和結膜分泌物樣本，核酸檢測新冠病毒呈陽性。【新冠肺炎】浙江大學團隊發現 一患者眼淚及結膜分泌物有新冠病毒

【15:23】美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）在美國國會聽證會上表示，他們正評估新型冠狀病毒可在物體表面存活在久、了解具傳染性。其中，已知新冠存活在紙張的時間，會比存活在銅面的時間長。【新冠肺炎】美疾控研究新冠肺炎：紙張比銅器更易播毒？

【14:36】疫情持續，再有聚餐集體感染。【新冠肺炎】23人聚餐20人確診 湖北荊門患者病情危重

【14:01】恒大研究院首席經濟學家任澤平認為，對沖疫情和經濟下行，最簡單有效的辦法還是基建，但要針對新地區、新主體、新方式、新領域。【新冠肺炎】對沖疫情衝擊 任澤平提出在新地區搞新基建

【13:57】繼研究人員已先後提出蝙蝠或是新冠病毒自然宿主，蛇、穿山甲可能是潛在中間宿主後，內地一項新研究發現，龜類也可能是將新冠病毒傳播給人類的潛在中間宿主。【新冠肺炎】內地新研究：龜類或是病毒潛在中間宿主

【13:00】浙江寧波市決定在防控期間實行有獎舉報，民眾發現疑似感染新冠肺炎人員，經確認確診的，獎勵舉報者2萬元人民幣。【新冠肺炎】寧波有獎舉報 發現疑似病人經確診獲獎勵2萬元

【12:17】時值內地874萬普通高校畢業生六月進入社會，疫情或將影響求職。人社部提出四條措施促進畢業生就業，包括疫情過後密集推出現場招聘，以及今明兩年將組織百萬畢業生見習等。【新冠肺炎】疫情下畢業生搵工難 人社部提四招保就業

【12:14】受新冠肺炎疫情衝擊，內地就業壓力增加，教育部今日表示，鼓勵更多應屆畢業生參軍入伍，面向基層就業，並著力擴大今年碩士研究生招生規模。【新冠肺炎】疫情衝擊就業 教育部鼓勵更多畢業生參軍 擴碩士招生

【11:50】被視為神預言遊戲的《瘟疫公司》（Plague Inc.），因涉內容違法，從中國蘋果App Store下架。遊戲開放商回應稱，尚不清楚是否與中國當下新冠肺炎疫情有關。【新冠肺炎】遊戲App《瘟疫公司》中國下架 被指內容違法

【11:09】被稱為新冠肺炎「吹哨者」的武漢醫生李文亮，本月初感染不治。就在他去世當天，湖南長沙有企業搶註「李文亮」商標，被批評吃人血饅頭。在官方介入調查下，涉事公司致歉並撤回相關商標申請。【新冠肺炎】內地公司搶註「李文亮」商標 被官方調查後撤回申請

【10:38】中國駐美大使崔天凱稱，全球正面對新冠肺炎疫情的挑戰，再次證明各國尤其是中美應在全球公共衞生等領域開展合作。中美應摒棄種族歧視和意識形態偏見。【新冠肺炎】崔天凱促美摒棄歧視和偏見 聯手應對疫情

【10:00】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情蔓延至今，科學家根據數據統計，男性不但較易感染新冠肺炎，而且死亡率比女性明顯高。同樣是冠狀病毒的沙士，男性死亡率更比女生高達50%。【新冠肺炎】男性是弱者？ 為何男性更易感染肺炎又易死

【10:00】內地新型冠狀病毒肺炎疫情恐變全球性瘟疫（Pandemic）之際，中國當局為解決國內防疫物資需求，禁止出口口罩，受影響的包括3M等在中國設廠的美國企業，此舉招至白宮官員批評。【口罩供應】曾批中國禁3M口罩輸出 美謀用特權促本土增產口罩

【08:24】內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，內地研究發現，新冠病毒或損害神經系統，214名患者樣本中，超過3成出現神經系統症狀，重症患者風險更高。【新冠肺炎】內地研究：新冠病毒或損神經系統 逾3成患者有症狀

【08:00】世界衛生組織秘書長譚德塞今天公布，中國以外新冠肺炎已擴散至其他44國，有可能演變成全球「大流行（pandemic，又譯瘟疫）」，若有國家認為不會受到襲擊，將是致命的錯誤。新冠肺炎蔓延44國荷蘭也中招 世衛譚德塞：可能變全球瘟疫

2月27日

【19:35】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情蔓延至今，科學家根據數據統計，男性不但較易感染新冠肺炎，而且死亡率比女性明顯高。同樣是冠狀病毒的沙士，男性死亡率更比女生高達50%。【新冠肺炎】男性是弱者？ 為何男性更易感染肺炎又易死

【16:29】武漢女子監獄釋囚突破武漢封城令返回北京後確診新冠肺炎，外界嘩然，內媒起底該名女釋囚黃某曾陷宣恩縣水利水產局貪污案被判囚10年。【新冠肺炎】武漢突破封城返京女釋囚遭起底 因貪污入獄

【15:14】湖北黃石市昨（26日）發布緊急通知，進一步嚴格管控離黃(含大冶市、陽新縣，下同)通道，嚴防疫情輸出。【新冠肺炎】確診女釋囚離鄂抵京為前車之鑒 湖北黃石離開通行證一律作廢

【14:14】在復工潮下，內地再有企業出現新型冠狀病毒肺炎集體感染，北京一名確診清潔工帶病開工，傳染10名同事，密切接觸者達178人。【新冠肺炎】北京確診清潔工1傳10 官媒提醒外判員工防疫不容忽視

【14:02】美國總統特朗普分享其個人防範感染病毒的一套習慣，主要有3條，勤洗手；除非必要不抓扶手；有人打噴嚏時要避開。【新冠肺炎】特朗普分享個人3招防病毒 排第一是洗手

【12:39】疫情最初在武漢爆發，部份內地民眾對武漢人產生不滿情緒。【新冠肺炎】淘寶店名指武漢人是「白眼狼」 涉侵犯消費者尊嚴被罰萬元

【12:09】政治局常委會罕有地於33天內5度召開會議，強調湖北省和武漢市疫情形勢依然複雜嚴峻，7名政治局常委，更為支持新冠肺炎疫情防控工作捐款。【新冠肺炎】習近平牽頭7常委捐款 中央徹查女釋囚離漢抵京確診

【11:51】國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士表示，有信心4月底基本控制疫情，目前疫情蔓延很快的國家可參考中國的方案，做到早發現、早隔離。鍾南山又表示，「疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國」。【新冠肺炎】鍾南山：有信心4月底基本控制疫情 仍不清楚病毒來源

【11:20】在20日的疫情通報中，重災區武漢市19日的新增確診病例數為615，遠大於全省的349，這歸因于湖北多地數據都有核减，最多的是荊門市，核減多達107宗確診病例。【新冠肺炎】曾核減多達107宗病例 湖北荊州官員被懲處

【11:05】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，官方擬隱瞞武漢疫情的內幕不斷被披露。內媒財新網報道，早在1月1日，內地當局即已下令停止檢測並銷毀武漢的新冠肺炎病例樣本，不得擅自對外透露信息。【新冠肺炎】內媒再揭內幕：官方曾令基因公司封口 銷毀武漢病例樣本

【10:52】新型冠狀病毒肺炎蔓延全球，全球單日確診新冠肺炎病例數目，首次超中國，而世界上目前除南極洲外，六大洲已全染疫。世界衛生組織警告，有些國家「尚未準備好」因對新冠肺炎。【新冠肺炎懶人包】全球單日確診首超中國 除南極洲外六大洲全染疫

【10:00】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）持續擴散，美國新冠肺炎確診病例增加。美國總統特朗普就新冠肺炎發表談話，稱美國感染風險仍低，讚揚中國國家主席習近平努力抗疫。【新冠肺炎】特朗普讚習近平努力抗疫 點名兩美媒誇大新冠疫情

【00:00】世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞指出，中國以外全球各國單日新增的新冠肺炎確診病例總數，已超越中國單日新增確診人數，這樣的情況令人十分擔憂。全球新冠肺炎確診病例首超中國 世衛譚德塞說「令人擔憂」

【00:00】人們乘搭交通工具時，如車廂人多擠迫，恐增感染新冠病毒風險。日本京都工藝纖維大學副教授山川勝史模擬地鐵列車載滿客的環境，發現近車門位置較多人擠迫、病毒容易停留，增加受感染風險；相反近座位範圍乘客較少，乘客被播毒風險最低。【新冠肺炎】地鐵車廂哪裡最易播毒？日專家：站近車門最高危

2月26日

【21:42】外國疫情擴散之際，寧夏中衛市今日發現一宗境外輸入病例，患者從伊朗經莫斯科到上海，再經蘭州到中衛，有關部門正緊急追蹤尋找密切接觸者。【新冠肺炎】寧夏發現伊朗輸入個案 患者途經莫斯科、上海、蘭州

【20:00】新型冠狀病毒肺炎陰霾下，台灣中小學25日開學復課，因應新冠肺炎疫情，各校為入校學生測量體溫。教育部長潘文忠26日說，初步統計全台共有578名學生在校被驗出有發燒情形。【新冠肺炎陰霾】台灣中小學復課第一天 全台578生被驗出發燒

【18:48】武漢一女子未感染新冠病毒，卻自行購買能紓緩新冠肺炎症狀的藥物，以為服後可預防；但女子吞藥後出現精神異常、心率失常等症狀，反而被送入ICU。【新冠肺炎】以為可吃藥預防 武漢女沒病吞新冠藥險死

【16:31】作為疫情中心的武漢早於上月「封城」，惟北京近日出現一宗來自武漢的確診病例，患者赴京前更曾經發燒，外界質疑武漢「封城」措施有漏洞。【新冠肺炎】封城漏洞？北京出現來自武漢確診病例 患者赴京前曾發燒

【16:14】廣東省第一批援鄂醫療隊成員，近日在權威醫學期刊《刺針》發文訴說抗疫工作的辛酸，直指目前武漢無論是醫護人手抑或N95口罩等防護物資，都是極度、嚴重短缺，請求國際醫療支援。【新冠肺炎】前線醫護訴抗疫辛酸 投書《刺針》請求國際醫療支援

【15:51】財政司發表香港2020年預算案，向18歲以上永久居民派錢10,000元，這個消息在內地網上引來議論紛紛，惟不少人錯重點。【預算案派錢】香港每人派1萬 內地網民勁葡萄

【14:05】武漢實施「封城」已逾一個月，當地不少滯留武漢的外地打工者，因嚴格「封城」措施而被迫流落街頭，吃飯問題亦難以解決，有人甚至要靠撿拾垃圾桶裡的剩菜剩飯維生。【新冠肺炎】內媒曝滯留武漢外地人露宿街頭 垃圾桶拾剩飯充飢（有片）

【13:55】意大利北部新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，羅馬和米蘭的唐人街多間商店暫停營業，中餐館營業額減半，有當地華人表示受到歧視，拍片高喊「我不是病毒」，為華僑華人發聲，傳遞正能量。【新冠肺炎】意大利疫情惡化中餐館生意削半 華人屢遭歧視被諷「病毒」

【13:42】內地多個地區為防控疫情，實行嚴格的管制措施，其中爆出不少公安部門粗暴執法的事件。【新冠肺炎】公安部承認防疫期間有粗暴執法問題 已下發文件要求整改

【13:27】南韓新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情大爆發，南韓疫情令社會風聲鶴唳。南韓執政黨發言人洪翼杓周二（25日）建議，為因應南韓新冠肺炎，政府應在疫情最嚴重的大邱市採取「最大程度封鎖」。【南韓疫情】中國式「武漢封城」在南韓行不通 美媒點出一個關鍵原因

【12:26】南韓疫情爆發，不少南韓人尋求前往中國避災，中國加強對南韓入境旅客的檢疫。【南韓疫情】中國海關嚴陣以待 南韓抵華飛機3人發熱94人隔離

【12:12】南韓外交部長康京和表示，初步認為中國部分地方政府因擔心新型冠狀病毒肺炎擴散，強制隔離從韓國入境旅客的做法是「防疫過當」。【南韓疫情】山東強制隔離南韓入境旅客 韓外長：防疫過當

【12:10】繼全國人大24日通过全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習草案後，深圳市人大常委會昨天率先推出相關立法草案，進一步規定禁食用於「寵物飼養」、科研實驗等非食用用途的動物及其製品。【新冠肺炎】全國人大推禁食野味條例後 深圳打響禁食寵物第一槍

【10:44】世界衛生組織(WHO)持續對中國防堵新冠肺炎疫情給予高度肯定。結束訪問中國的世衞專家考察組組長艾爾沃德(Bruce Aylward)，再次讚揚中國知道如何保護人民生命，甚至表明若果自己受感染新冠肺炎，會想在中國治療。【新冠肺炎】世衞專家大讚中國：我若感染病毒 想在中國治療

【10:00】白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，美國過度依賴海外製造，才造成今天局面；他警告，特朗普政府將要求美企重回國土，作為對中國的報復。【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國 警告撤廠報復

【00:22】新型冠狀病毒肺炎疫情仍在肆虐，企業復工如履薄冰。蘋果iPhone等產品主要代工廠富士康在官方微信宣布，已聘請中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山擔任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問。【新冠肺炎】護航iPhone生產 富士康聘鍾南山當復工總顧問

2月25日

【22:46】因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情，日本航空公司「全日空」（All Nippon Airways，ANA）宣布，由於新冠肺炎疫情蔓延，3月初到下旬將停飛關西至上海（浦東）、關西至北京的航班。由此連接關西和中國的航班將全部停運。【新冠肺炎】ANA全日空停飛關西至中國航班 老字號旅館不敵疫情申破產

【19:54】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在南韓大爆發，確診病例截至25日傍晚已迫近1000宗。當地有意見認為，南韓政府應對來自中國的旅客全面「封關」，但南韓中央應急處置本部副本部長金剛立表示，現有限制入境措施保持不變。有專家直指，南韓如今就算封關也無用，新冠病毒恐已在南韓落地生根。【南韓疫情】新冠病毒落地生根 南韓就算封關已無補於事？

【18:54】新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情肆虐，戴口罩、勤洗手成為防疫指定動作。但長期戴口罩容易帶來口罩痘這一「副作用」，有皮膚科醫生教路，可外用藥膏或抗生素治理，而戴口罩時，建議盡量別化妝及少塗過於滋潤的護膚品。【新冠肺炎】常戴口罩易生暗瘡怎麼辦？ 醫生親授抗痘秘訣

【18:25】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延全球之際，國家衛健委專家鍾南山團隊發現糞便、尿液可傳播新冠病毒；社會有聲音好奇問道，「那放屁會傳播病毒嗎」？對此，江蘇省疾病預防控制中心回應說有可能，但必須要具備兩個基本條件。【新冠肺炎】放屁或能播新冠病毒 但必須符合兩條件

【15:58】湖北省紀委監委就公開通報9宗違反疫情防控工作紀律規定、履職履責不力事件。【新冠肺炎】湖北9名官員涉飯聚或拒隔離被處分 一派出所長被行拘10日

【15:08】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，香港北角明園西街肯德基（KFC）分店一名員工確診感染新冠肺炎，該店已停業消毒。內地西安市肯德基分店日前也發生同類事故。【北角KFC個案】西安肯德基日前亦有員工確診新冠肺炎 曾連續9天負責食物工作

【15:08】為防控疫情，民眾減少出門，在家看直播成為流行的娛樂項目。一男子直播自己睡覺，引來近兩千萬人觀看。【新冠肺炎】現實版Truman Show？居家太無聊 內地男直播睡覺1857萬人觀看（有片）

【13:54】內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家知識產權局副局長何志敏指，藥物瑞德西韋（Remdesivir）正在武漢作臨床研究，最快4月27日公布結果。他又指，研發瑞德西韋的美國藥廠吉利德公司（Gilead Sciences）已在中國申請8項藥物專利，其中3項已獲授權。【新冠肺炎】知識產權局：瑞德西韋臨床試驗結果4月27日公布

【13:12】疫情之下，多地開通網上教學。不過，如果家中沒有打印機，家長需要手抄功課給孩子；學生長時間使用電子產品，或會影響視力...網上教學令但網課平台、教師、學生和家長均面臨挑戰。【新冠肺炎】衛鍵委嚴禁學生提前返校 惟在家線上教學困難多

【13:01】新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在南韓爆發疫情，南韓17個行政區都傳出確診病例。內媒疑南韓有人避疫，南韓仁川飛中國山東的航班爆滿。《環球時報》總編輯胡錫進稱，要防範新冠疫情從南韓反向輸入中國。【韓國疫情】仁川飛山東航機爆滿 胡錫進：防範新冠肺炎南韓傳返中國

【12:15】武漢24日出現「解封」烏龍，湖北省省委書記應勇指出，當前湖北省疫情防控出現一些積極變化，但同時也要清醒看到疫情形勢依然嚴峻複雜，要繼續嚴格管控離漢離鄂通道。【新冠肺炎】湖北書記：繼續嚴格管控離漢離鄂通道 力度不減

【12:04】多地防疫物資短缺，本港口罩也供不應求。中聯辦副主任楊健和深圳市長陳如桂昨出席「深圳支援香港抗擊新冠肺炎疫情物資贈送活動」。【新冠肺炎】深圳自24日起 每日供港10萬只口罩

【11:45】湖北省各監獄中，犯人診病例增加至323人，當地已對20餘名相關人員給予黨紀政紀處分。【新冠肺炎】湖北監獄犯人確診增至323例 逾20人遭黨紀政紀處分

【10:30】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球逾30國蔓延，南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發。世界衛生組織總幹事譚德塞直言，新冠病毒絕對有潛力變成全球性傳播的「大流行」，但現階段還未達到。【新冠肺炎】世衛總幹事：現在用「大流行」形容疫情 不符事實且引起恐懼

【00:30】中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組周一晚（24日）在北京舉行新聞發布會，公布近日在中國4地開展聯合調查的結果，顯示新冠肺炎病毒尚未發生明顯的變異。【新冠肺炎】中方組長列新冠肺炎6大特徵 世衞指病毒未明顯變異

【00:30】北京衛健委最新表示，目前，密切接觸者有可能轉化為確診個案的比例大概為5.8%左右，疫情防控切不可放鬆。【新冠肺炎】北京密切接觸者轉化確診比例約5.8% 中醫藥治癒率達92%

2月24日

【19:37】中共中央周日（23日）召開一場有關疫情防控的電視電話會議，號稱連綫全國17萬人參加，總書記習近平發表萬字講話。《環球時報》總編輯胡錫進暗指，這種會議可避免抗疫政令「打折扣」。【新冠肺炎】習近平連綫17萬幹部開會 胡錫進解讀：免抗疫政令被打折扣（有片）

【18:50】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情未見平息，南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發，中國內地確診個案還在增加，但內地部份民眾戒備心薄弱，更出現「迫超市」狀況。為此，上海Costco開始控制店內人流，並停售招牌烤雞等暢銷品，減少人群聚集。【新冠肺炎】2000人「不怕死」迫爆後 上海Costco停售招牌烤雞控制人流（有片）

【17:36】各地為拼復工掀搶人潮，珠三角、長三角端出重金挖角、包機接人、落戶加分等。其中，富士康新員工入職獎金提高至逾7,000元（人民幣，下同），美的集團包機運送205名員工從重慶返回廣州。【新冠肺炎】富士康新員工入職獎金高達7000 政府企業3招搶人復工

【17:09】中國文化和旅遊部發布赴美旅遊安全提醒，指近期因美方過度防疫措施及美國內安全形勢，中國遊客在美屢遭不公平對待，提醒中國遊客提高安全防範意識，切勿前往美國旅遊。【新冠肺炎】「屢遭不公平對待」 文旅部籲中國遊客切勿赴美旅遊

【16:50】受疫情影響，全國人大常委會會議決定，適當推遲召開第十三屆全國人大第三次會議，具體開會時間另行決定；另通過全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習草案。【新冠肺炎】全國人大常委會通過決定 推遲下月人大會議

【16:43】內地新增確診病例連續5天未破千，6省下調應急響應級別。國家衛健委發言人米鋒表示，疫情防控工作取得階段性成效，全國疫情形勢出現積極向好的趨勢。【新冠肺炎】衛健委稱疫情防控取得階段性成效 按各地情況有序恢復生產

【16:２0】武漢解封令發出不足4小時收回！武漢當局今早一度發出通告，稱即日起部分滯留在當地的外地人員，可以按規定出城、回家有望；但至下午武漢當局卻閃電宣告武漢解封令無效，相關人員嚴肅批評處理。為何朝令夕改，一個關鍵數據能說明問題。【新冠肺炎】武漢解封為何朝令夕改？一個關鍵數據說出真相

【16:10】武漢當局今早一度發出通告，稱即日起部分滯留在當地的外地人員，可以按規定出城、回家有望；但至下午武漢當局卻閃電宣告武漢解封令無效，相關人員嚴肅批評處理。為何朝令夕改，一個關鍵數據能說明問題。【新冠肺炎】武漢解封為何朝令夕改？一個關鍵數據說出真相

【15:13】武漢當局上午剛發布通告指，滯留的外地人員可按規定分批出城，引起爭議，下午官方隨即宣布有關通告無效，稱通告未經研究和主要領導同意，已對相關人員嚴肅批評處理。【新冠肺炎】未經主要領導同意發布 武漢宣布「出城通告」無效

【15:03】為進一步做好疫情防控工作、優化企業服務方式，上交所推出「網絡上市儀式」，是上交所史上首次以網絡取代交易大廳現場形式舉行上市儀式。【新冠肺炎】上交所為防疫推出網絡上市儀式 良品鋪子成嘗鮮者 開盤封漲停

【14:10】為防止疫情擴散，北京市推出措施，要求工業及資訊企業的辦公及住宿密度，人均面積不得少於2.5平方米，且停用健身房，電梯只能讓滿載的半數搭乘。【新冠肺炎】北京復工標準：電梯頂多搭7人？人均辦公面積不少於23方呎

【13:48】查明新冠病毒的來源和中間宿主，對源頭控制新冠肺炎疫情至關重要，中國專家把目標鎖定在華南海鮮市場，但中間宿主仍要論證。【新冠肺炎】中國疾控研究新冠病毒 水貂、蛇未排除中間宿主

【12:57】新冠肺炎疫情未停，各地已加快復工，北京更出現塞車情況。【新冠肺炎】駕車大數據看熱門復工城市 北上廣入前10

【12:23】武漢市自1月23日開始封城，至今已逾一個月。武漢新冠肺炎疫情防控指揮部周一宣布，即日起部分滯留在當地的外地人員可以按規定出城，措施意味封城局部「解禁」。【新冠肺炎】武漢封城逾月後局部解禁 容許滯留外地人分批離開

【12:04】疫情仍在蔓延，口罩供不應求。國家發改委秘書長叢亮介紹口罩生產的相關情況稱，截至2月22日，中國口罩的日產量已經達到5,477萬個。隨著復工復產對口罩的需求爆發性增長，發改委將再從三方面努力。【新冠肺炎】發改委：推動口罩業全面復產 目前日產量達5477萬個

【11:11】疫情衝擊經濟，惟中小企業復工面臨審批、用工不足等5大困難，工信部稱，目前監測看來開工率僅近30%。【新冠肺炎】工信部指中小企開工率近30% 發改委稱研究減稅降費助渡難關

【10:58】24省昨日無新增確診病例，其中包括北京、上海、河南、天津等，而廣東等6省已調低響應級別。【新冠肺炎】24省昨無新增病例 廣東等6省調低響應級別

【10:50】各地已陸續開始復工復產，為防止疫情擴散，北京市推出措施，要求工業及資訊企業的辦公及住宿密度，人均面積不得少於23呎，且停用健身房，電梯只能讓滿載的半數搭乘。【新冠肺炎】北京復工標準：電梯限搭半數人 人均辦公面積不少於23呎

【10:31】內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，廣州一家六口，上月從武漢到廣州後居家隔離，隔離結束多天後，其中4人相繼確診新冠肺炎，由隔離到發病至少達27天。【新冠肺炎】廣州一家四口確診 從隔離到發病達27天

【00:00】中共中央周日（23日）召開高級別的「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」，中共總書記習近平發表談話，就防控疫情及穩定社會經濟，提出合共15條要求；同時披露抗疫決策內幕——他1月7日提出要求。以下為他的談話全文。【新冠肺炎】習近平防控疫情工作會議談話全文 披露決策內幕

【00:00】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延未止，中國確診個案仍在增加，南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發。中共中央周日（23日）就新冠肺炎疫情召開高級別工作會議，中共總書記習近平發表談話，就防控疫情及穩定社會經濟，提出合共15條要求；習近平直言，今次疫情是建國以來防控難度最大的公共衛生事件。【新冠肺炎】習近平提15招抗疫保經濟：當前疫情建國以來最嚴峻（有片）

【00:00】中國專家日前發表一項研究，指新冠肺炎病毒除了傷害肺臟，也可能會傷害睪丸和腎臟，損害男性患者的生育能力；而美國衛生研究院華裔學者近日的研究，也得出類似結論。【新冠肺炎】美國研究推斷：新冠病毒攻擊睪丸 損男性生育能力

2月23日

【22:28】內地新冠肺炎疫情持續，確診病例近7.7萬宗，重災區湖北超過6.4萬人確診，但鍾南山今日表示，湖北疫情開始有轉機，新增病例數絕對值下降。【新冠肺炎】鍾南山：湖北疫情開始有轉機

【22:00】內地鑒別新冠肺炎試劑、疫苗都有新進展，鍾南山：鑒別流感和新冠肺炎新試劑獲批 浙江首批疫苗進入動物試驗階段

【21:01】河南鄭州市一對夫妻1月22日在武漢參加活動返鄭後，於1月31日和2月1日分別發熱，2月2日兩人同時到定點醫院就診，次日經實驗室檢測均為新型冠狀病毒肺炎確診病例。隨後其兒子、女婿、孫子、兒媳、外孫女、女兒相繼被確診。【新冠肺炎】河南現嚴重家庭聚集性疫情 一家八口均確診

【20:56】疫情持續肆虐，武漢再有抗疫前線的醫護人員殉職。【新冠肺炎】武漢29歲女醫夏思思犧牲 父母丈夫皆為醫護人員

【18:59】日前在山東、浙江和湖北共5座監獄爆發疫情，逾500人確診。中共中央政法委書記郭聲琨突擊檢查河北省兩座監所，對疫情防控強調「戰時狀態，必須嚴肅戰時紀律」。【新冠肺炎】政法委突擊檢查監獄倡戰時紀律 多省採戰時管理

【17:47】新型冠狀病毒肺炎疫情未見平息，但除疫情重災區湖北省外，多省新增確診病例逐漸減少，群眾開始對疫情放下戒備。其中，在上海Costco（好市多）和杭州西湖景區，甚至出現人滿為患的情景。專家呼籲，正常生活還未回歸，沒到為所欲為的地步。【新冠肺炎】不怕疫情？ 上海Costco現人龍 杭州西湖斷橋湧5000人

【17:41】四川廣元市近日解禁部分室外商業場所後，隨即惹來人群聚集。其中一個露天茶座，竟有大批市民除口罩喝茶，引發爭議。事件曝光後，多名公職人員被追責。【新冠肺炎】四川廣元解禁部分室外場所 大批市民聚集除口罩喝茶（有片）

【17:15】中共中央政治局會議指出，全國疫情發展拐點尚未到來，新華社發文解讀稱，這是一個及時又清醒的告誡，盡管疫情蔓延的勢頭得到初步控制，但目前仍然未能有效掌握疫情的傳播途徑。而對於多地民眾急不及待外出，餐館、商場、集市等場合悄然重現的人群聚集，央視評論警告，「心理拐點」必須打住。【新冠肺炎】官媒解讀「拐點尚未到來」 心理拐點應到此為止

2月22日

【18:47】新冠肺炎疫情如何爆發一直備受關注，率先傳出疫情的武漢華南海鮮市場，或不是新冠病毒的發源地。【新冠肺炎】內地研究：華南海鮮市場非新冠病毒發源地 11月下旬或已人傳人

【17:06】內地專家繼在糞便後，在尿液也分離出新冠病毒，【新冠肺炎】鍾南山團隊從患者尿液分離出新冠病毒 公眾要注重個人衛生

【15:28】處於疫情中心的武漢，數以百計幹部防控不力被問責。【新冠肺炎】防控疫情不力 武漢問責處理620人

【14:52】湖北出現懷疑潛伏期長達27天的病例。【新冠肺炎】湖北神農架相隔逾半個月再有人確診 患者潛伏期長達27天

【13:23】疫情不斷蔓延，世衛總幹事警告，控制疫情蔓延的機會窗口正在縮小，需要迅速採取行動。【新冠肺炎】世衛國際專家組今赴武漢 譚德塞警告遏止疫情機會正縮小

【12:28】新冠病毒被指狡猾，患者檢測不時出現「假陰性」情況，國家衛健委也明確，核酸檢測結果陰性不能排除感染，需要考慮樣本質量、收集時間、保存運輸及技術等4大因素。【新冠肺炎】衛健委：核酸檢測陰性不能排除感染 需考慮4大因素

【12:00】新冠病毒防不勝防？內地專家指患者發病前兩天已有傳染性，期間接觸的對象都要14天醫學觀察。【新冠肺炎】中國疾控中心專家：患者發病前兩天已有傳染性

【11:14】重災區湖北再爆群聚疫情？繼監獄爆發疫情後，武漢社會福利院也有多人確診。【新冠肺炎】武漢社會福利院爆疫情 12宗確診1人死亡

2月21日

【17:38】盡管新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情肆虐，但內地多處陸續復工，恐有擴散風險。【新冠肺炎】北京女子復工後確診 66密切接觸者集中隔離

【17:26】湖北恩施新增的一例確診病例為超長潛伏期、無癥狀新冠肺炎患者，他1月返鄉，38天後才確診。【新冠肺炎】再現超長潛伏期病例 男子1月返湖北38天後確診

【17:24】湖北新冠肺炎疫情統計標準一改再改，省衛健委副主任塗遠超今日表示，省委書記應勇明確要求對已確診的病例不允許核減，已核減的必須全部加回。【新冠肺炎】湖北衛健委：疫情統計不准核减確診病例

【16:11】湖北、山東、浙江等3省的監獄爆出疫情。其中，浙江一名監獄民警隱瞞去過武漢，並且繼續上班，及後確診，涉事監獄之後亦有34宗罪犯確診病例。【新冠肺炎】隱瞞曾赴武漢繼續上班 浙江監獄民警確診 34罪犯染疫

【15:24】 南韓疫情一夜爆發，對於外界憂慮新學年開學在即，預料將有大批中國留學生會在下周返校，可能加劇南韓疫情，首爾市長樸元淳表示，部分人對中國留學生有反感和警戒之心，是需要克服的另一種病毒，不該對中國留學生有任何排斥情緒。南韓疫情爆發籲別排斥中國留學生 首爾市長：反感之心是另一要克服的病毒

【14:59】疫情未停，但各地已陸續復工，北京藍領復工率是一線城市中最高，而快遞員、配貨員需求量大。【新冠肺炎】北京藍領復工率近6成 領跑一線城市

【14:51】新冠肺炎疫情影響，中國乘用車市場信息聯席會稱，中國2月前半月乘用車銷量較上年同期驟降92%。【汽車銷售】中國2月前半月汽車銷量按年暴跌92% 受累疫情打擊

【14:10】多國對來自中國的旅客實施入境禁令，有不少在其他國家留學的中國學生面臨返校難題。【新冠肺炎】澳洲一大學補貼逾7千元 助中國留學生取道第三國回校

【14:02】內地新型冠狀病毒肺炎疫情在監獄大爆發，已有3省出現監獄疫情！其中， 湖北省監獄系統共有新冠肺炎確診病例271宗；山東省任城監獄共確診207宗，包括警察7宗，犯人200宗；浙江十里豐監獄也通報34名犯人確診。【新冠肺炎】3省監獄大爆發！湖北確診271宗 山東207宗 浙江34宗（更新版）

【13:00】成都一患者 「治癒後」10天， 復檢時再驗出核酸陽性。專家指，這種病例或再次成為傳染源，因此出院病例也應居家隔離14天。【新冠肺炎】成都治癒患者10天後「再確診」專家指出院後應再隔離兩周

【12:49】疫情剛爆發時，武漢醫生彭銀華和未婚妻約定「疫情不散，推遲婚禮」，上了抗疫第一線，但被推遲的婚禮永遠無法舉行了。【新冠肺炎】延遲婚期抗疫 29歲武漢醫生殉職 喜帖安放於抽屜

【12:38】國家衛健委副主任曾益新今日表示，目前全國疫情總體趨勢向好，疫情爆發得到控制，部分省市出現新增確診病例零增長，但湖北和武漢的新增死亡病例仍較多，仍然要高度重視。【新冠肺炎】國家衛健委稱疫情爆發得到控制 要嚴防反彈

【11:53】世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞周四（20日）表示，中國新冠病毒新增確診病例數持續下降，情況令人鼓舞，但同時警告稱，中國以外的疫情仍可能蔓延。【新冠肺炎】世衛：中國新增確診病例減少令人鼓舞 但沒時間沾沾自喜

【11:51】內地新冠肺炎疫情拖累經濟。商務部預計，今年首兩個月的進出口增速將大幅回落，疫情對首季影響不容低估，但仍處於可承受範圍。【新冠肺炎】商務部料首兩月進出口增速大幅回落 全年前景適度樂觀

【11:17】針對美卿蓬佩奧（Mike Pempeo）指摘中國當局和中國政治制度，【新冠肺炎】駐南非大使稱抗疫顯中國制度優勢 諷美國「8個做不到」

【11:02】內地新冠肺炎疫情持續，外界關注對中美貿易協議的影響，惟華府官員表示，現預計第一階段協議的落實不會發生改變。【新冠肺炎】疫情蔓延 華府官員仍預計中國履行貿易協議增購美商品

【10:28】內地新冠肺炎官方統計數字的準確程度一直惹人議論，最新是湖北疫情統計數字鬧出雙胞胎，國家衛健委指新增631宗 湖北僅稱411宗

2月20日

【17:08】外界對於官方的統計標準，在7天之內發生反轉大惑不解之際，國務院指出，取消臨床診斷病例是由於核酸檢測的能力已經大大提升，可以快速地進行甄別，使疑似病例快速進行排查；解決了當時在武漢地區大量病人集中發病，導致核酸檢測不能及時滿足臨床需求的情況。【新冠肺炎】為甚麼取消臨床診斷病例？ 官方這樣解釋……

【15:43】浙江舟山出現一宗新冠病毒檢測異常個案，隔離男子痰液樣本呈陰性 糞便兩次檢測為陽性

【15:32】在新冠肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情籠罩的陰影下，不少民眾自農曆新年起開始足不出戶，惟在家太無聊，催生了「宅經濟」，根據拼多多發布的榜單顯示，除了防疫產品外，位於榜的是是理髮器，避孕套、睡衣、唇膏等商品躍居「宅家十大熱銷商品」榜。【新冠肺炎】封城困家中10大熱銷產品 唇膏避孕套上榜

【14:32】中共總書記習近平昨表態，強調醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護。內地逾千景區向醫護人員免費開放，多地陸續推動抗疫一線醫護人員子女教育保障政策。【新冠肺炎】內地推支援醫護人員政策 免費遊景區子女中考加分

【14:01】內地新冠肺炎疫情肆虐，在重災區湖北省中，仙桃市衛健委前日發出通知，嚴禁工作人員在群內討論疫情、擅自接受採訪，引發輿論關注。官方稱通知文字表述有不當之處，已作廢。【新冠肺炎】「禁討論疫情擅自受訪」 湖北仙桃衛健委通知惹議

【13:49】3位中央指導組醫療救治組專家一致認為，新冠病毒傳染性極強，救治難度比SARS大，但病死率低於SARS。【新冠肺炎】病毒攻擊多器官 專家：重症救治難度比SARS高

【12:57】內地新型冠狀肺炎病毒疫情仍在蔓延，病毒學家們認為，新冠肺炎疫情最終結果從全球流行病到新的感冒都可能，未來3周是關鍵，若失控就會是僅次1918年流感大流行的疫情。當年的1918年流感大流行疫情，全球造成以千萬計人死亡。【新冠肺炎】美病毒學家：新冠病毒若失控 疫情將僅次1918流感大流行 未來3周關鍵

【12:54】疫情重災區湖北，加強新聞宣傳輿論工作，惟「正能量」宣傳惹反感。【新冠肺炎】管控輿論 湖北省委書記應勇：新聞要加強正面宣傳

【12:48】隨著疫情逐漸得到控制，內地部分地方景區開始有序開放，而各國簽證中心也逐漸重啟開放。【新冠肺炎】西湖等逾20個景區已復運 各簽證中心漸重開

【11:54】內地新冠肺炎疫情持續之際，重災區的湖北加強新聞宣傳輿論工作。【新冠肺炎】管控輿論 湖北省委書記應勇：新聞要加強正面宣傳

【11:40】香港大學管軼教授課題組等最新研究表明，穿山甲很可能是新冠病毒從蝙蝠到人類的中間宿主。

【11:38】湖北全省昨日新增確診病例349宗，但武漢市新增確診病例多達615宗，為何全省數字少過武漢市？【新冠肺炎】取消「臨床診斷」分類 湖北多地核减確診病例

【11:37】新冠肺炎疫情後續會如何演變？【新冠肺炎】內地專家：新冠病毒或似流感長期存在

【11:33】世衛總幹事譚德塞昨晚表示，中國新冠肺炎新增病例下降是好消息，但必須非常謹慎地加以解讀，現在對此次疫情做出預測為時過早。【新冠肺炎】世衛：目前預測疫情為時過早 專家小組正在華實地工作

【11:20】新冠肺炎（武漢肺炎）疫情之下，停泊日本的郵輪「鑽石公主號」變成「小武漢」。由政府安排到日本接載船上港人回港的首架包機，今日（20日）早上8時許抵達香港國際機場。保安局局長李家超表示，機上共有106名本港乘客，並強調現時無收過港澳以外人士。中國外交部駐港公署在facebook發布圖輯，紀錄這批港人回家的經過。鑽石公主號106香港人返抵香港隔離 外交部公署紀錄全程：咱們回家（多圖）

【11:09】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情形勢仍處於緊張，外界猜測國家主席習近平原定於4月訪日的行程會否生變。不過，日本外交高官18日訪問北京，日方強調，習近平四月將如期訪問日本，相關工作雙方都在準備中。【新冠肺炎】打消外界猜測 日方稱習近平4月將如期訪日

【10:46】內地一如市場預期下調貸款市場報價利率(LPR)，一年期下調10個基點。此外，人民銀行發布2019年四季度貨幣政策執行報告，強調新型冠狀病毒肺炎疫情防控是當前最主要任務，要加大疫情防控的貨幣信貸支持力度。內地如預期下調LPR利率 人行幣策料仍維持相對寬鬆

【10:35】內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，中國工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰警告，新冠病毒可能轉成慢性的，像流感一樣長期在人間存在的病。中國疾病控制中心原副主任楊功煥也稱，新冠病毒更可能像流感病毒一樣，最終與人類共生，靠疫苗預防控制。【新冠肺炎】內地專家：新冠病毒或似流感長期存在

【10:17】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延多國，新加坡確診新冠肺炎病例已逾80多例。新加坡疫情擴大之際，一段錄音檔流出，內容是新加坡貿易與工業部長陳振聲在中華總商會的談話，暗諷香港人瘋搶廁紙的行為太過「低能」。事件引發軒然大波，當地中華總商會暗示要捉內鬼。新加坡官員陳振聲諷港人搶廁紙「低能」 錄音外洩商會捉內鬼

【00:05】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情持續擴散，部分社區實行封閉管理，或加碼防疫措施，其中，近日網上廣泛流傳湖北咸寧南大街社區一則「為徹底阻斷疫情傳播，家人必須隔離」的緊急通知，規定家人之間必須隔離，包括分床睡覺（含夫妻）; 分餐吃飯; 在家戴口罩；每天測體溫。【新冠肺炎】為防疫夫妻要分床睡？湖北社區「緊急通知」爆爭議

2月19日

【19:30】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，澳洲十所頂尖大學約6萬5800名中國學生可能無法返校開學，預估校方將損失12億澳元、折合62.3億港元，而全澳洲教育產業損失可能高達38億澳元、折合近200億港元，可謂損失慘重。【新冠肺炎】中國學生無法返校 澳洲教育產業「失血」200億港元

【19:12】新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，截至周三（18日）為止，內地累計共確診個案逾7.4萬宗例、超過2004人死。微博近日流傳題為「一線（前綫）醫生的話」的文章，直指目前仍沒有針對新冠肺炎的特效藥，重症病人死亡前極痛苦，「本質和淹死一樣」，令人毛骨悚然。新冠肺炎痛苦死亡過程曝光 前綫醫生：漸進式窒息－痛苦爭扎－斷氣

【17:32】新型冠狀病毒肺炎疫情下，內地生產、物流陷入停滯，且重點優先恢復口罩工廠等的生產。日本服飾業者擔心，若疫情長期持續，恐造成供應日本的春夏衣物延期出貨，甚或出現缺貨。【新冠肺炎】口罩生產優先 日本春夏新裝恐延遲上架

【14:40】中國疾病預防控制中心（CCDC）周二發表了超過44000新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）病例的統計數據。數據將疫症爆發分為五個階段，也印證了當局錯過了防疫的最佳時機，終使新冠肺炎在1月11日後大爆發。【新冠肺炎】中國疾控中心論文揭 當局錯過防疫黃金10天終大爆發

【14:29】總結中美對新冠肺炎的症狀、傳染力、死亡率，以及疫情發展進行的研究，當中大部分相若，僅在何時見頂方面出現最大分野。新冠肺炎解構中美比一比 何時見頂現最大分野

【13:52】國家衛生健康委員會發布新冠病毒肺炎第六版診療方案，在試用藥物中，增加「磷酸氯喹」和「阿比多爾」兩種藥物。第六版方案還增加「康復者血漿治療」，建議適用於病情進展較快、重型和危重型患者。一文看懂新冠肺炎第六版診療方案

【13:45】蝗災東非肆虐，4000億隻沙漠蝗蟲「劫掠」非洲糧食後，已直撲亞洲、甚至直逼中國邊境。曾在內地綜藝節目中被要求吃蝙蝠、竹鼠，又曾公開呼籲不吃野味的藝人葉璇，最近被翻出在劇集《第九個寡婦》曾有烹調蝗蟲的情節，葉璇憶起那場演出直呼：絕不能吃，吃蝗蟲是萬惡的舊社會。蝗蟲天敵是中國食家？葉璇︰萬惡舊社會才吃蝗蟲（有片）

【12:54】當局為控制新型冠狀病毒肺炎疫情，嚴格限制旅行及交通，使工人和居民無法離家外出，令許多工廠無法在春節後開工。這嚴重影響了中國「一帶一路」倡議海外項目。【新冠肺炎】人員物資受阻 疫情挫「一帶一路」倡議項目

【11:40】近日有一段錄音檔流出，內容被指是新加坡貿易與工業部長陳振聲向基層談話，解說該國如何處理口罩策略時，暗諷香港人瘋搶廁（搶購廁紙）紙的行為太過「低能」，呼籲新加坡人不要效仿。【新冠肺炎】新加坡部長暗諷香港人搶廁紙「低能」 內部談話流出

【11:00】中國疾病預防控制中心一份研究於檢視逾7萬個新型冠狀病毒肺炎病例後，發現8成感染者症狀輕微，致死率隨著年齡增加逐漸攀升。【新冠肺炎】最大規模研究：8成患者症狀輕微 致死率隨年齡攀升

【10:29】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延到多國，鑽石公主號郵輪在日本引爆的疫情更震撼全球。俄羅斯當地時間周二（18日）宣布，自月20日起暫時禁止中國人入境。俄羅斯此前已關閉與中國接壤的邊境，今次是將針對中國新型冠狀病毒疫情的措施升級。【新冠肺炎】俄羅斯加碼對中國封關：禁中國公民入境 防範新冠肺炎傳入

【00:00】新型冠狀病毒疫情爆發以來，世界衛生組織（ WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）多次為中國抗疫工作背書，被西方部份輿論指稱他受壓唱好中國。他日前在研討會上以大約10分鐘談話，否定這些言論，直指中國以實幹應付疫情，不用他讚揚也能獲得世界稱許。他還說，武漢「封城」防範新冠病毒蔓延到各國，暗指中國犧牲一座城、讓自己蒙受損失，拯救了世界。【新冠肺炎】世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界 否認受壓唱好中國（有片）

【00:00】新冠肺炎疫情蔓延全球，多國對中國客採取限制入境措施，但澳洲選擇「逆向操作」。鑑於疫情導致前往澳洲黃金海岸的中國旅客大幅減少，為搶救當地旅遊業，澳洲昆士蘭省黃金海岸市長計劃親自前往中國宣傳，以挽救黃金海岸市的觀光業。【新冠肺炎】疫情風聲鶴唳 澳洲黃金海岸「逆向」招中國客

【00:00】新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延未止，中國歐盟商會主席警告，武漢的肺炎疫情衝擊製藥業供應，如果問題無法於近期解決，全球恐面臨抗生素等藥物短缺。新冠肺炎連鎖效應 中國歐盟商會警告：抗生素恐短缺

2月18日

【22:55】中國醫學學術期刊近日預出版了一篇來自中國疾病預防控制中心論文，當中最大亮點是在去年12月31日前，武漢和湖北就可能已出現了104名新冠病毒感染者。【新冠肺炎】疾控中心論文：武漢湖北早於去年底有逾百確診病例

【20:50】有内地學者近日在預印本平台medRxiv上傳一篇論文，提出了「病毒也會攻擊腎臟與睾丸」，恐導致男性不孕與睾丸腫瘤。【新冠肺炎】内地研究指病毒攻擊睾丸 男患者生育功能恐受損

【18:07】南韓教育部下達管控措施，中國籍留學生入境後需「自律」地自行隔離14天，但即使部分學生違反管控要求，校方也沒有有效的制止手段。部分大學的學生會對疫情有可能在校園內擴散表示擔憂。【新冠肺炎】南韓管控中國留學生隔離靠自律 大學校園憂成疫區

【17:19】甘肅省近日派出第三批援助湖北醫療隊，宣稱有14名女醫護為方便工作剃了光頭，並發布她們被理髮師剃掉心愛長髮後淚灑現場的短片，引發網民憤怒。【新冠肺炎】甘肅給女醫護集體剃光頭 惹眾怒後急刪貼

【16:51】鍾南山等專家經研討，一致認為磷酸氯喹治療新冠肺炎具有療效。磷酸氯喹有助治療新冠肺炎 首批50萬片已完成生產

【15:55】停泊在日本橫濱港隔離檢疫的鑽石公主號郵輪「武漢肺炎」病例暴增，儼如迷你版武漢，各地如何因應撤僑，備受關注。【新冠肺炎】鑽石公主號成海上小武漢 一文看清各國撤僑進度

【14:36】疫情肆虐，內地逾1,700位醫護人員確診，6人死亡。退役軍人事務部、中央軍委政治工作部近日聯合印發通知，要求防疫殉職者應評為烈士。【新冠肺炎】防疫殉職者倡評為烈士 一線醫務家屬獲發5千元慰問金

【13:51】新冠肺炎病毒能在物體表面存活多久，與它的傳播能力息息相關。德國一項新研究指出，新型冠狀病毒能在物件上存活最長9天、遠超流感病毒，但如用3種化學品消毒，能1分鐘內降病毒傳播力。新冠肺炎病毒能在物件存活9天 德專家：3種物質1分鐘內降病毒感染力

【13:50】新冠肺炎疫情爆發以來，市民都減少外出食飯，為令選購外賣更安全，真正做到減低新型冠狀病毒傳播風險，廣東省市場監督管理局不建議訂購冷食、白切雞、壽司、雞蛋類炒菜等。【新冠肺炎】外賣食乜好？ 白切雞、壽司、蛋類炒菜暫列「黑名單」

【13:24】國有資產監督管理委員會副主任任洪斌表示，新型冠狀病毒疫情對內地1月經濟的影響可控，對2月的影響較大，但影響衹是階段性的，也是暫時性的。【新冠肺炎】國資委：疫情對2月經營影響較大 但不改經濟長期向好基本面

【13:19】內地流行用配備紅外傳感器的體溫槍檢測體溫，但所測結果準確嗎？網民評論：形式主義。【新冠肺炎】紅外線溫度計檢測準嗎？曾測出不符生命指標

【12:53】藝人陸浩明（6號）日前主持節目嚴重失言，在最新一集錄播節目《後生仔傾吓偈》裡，說2003年的沙士（SARS）源自香港，引起輿論反彈，有人稱要杯葛他的代言產品。他一再道歉，昨天（17日）並為此灑淚。陸浩明為說過「SARS源自香港」灑淚道歉 重溫03沙士如何廣東傳港

【12:03】鍾南山估計，本月中下旬將會是疫情的高峰期，但高峰期的出現並不等於「拐點（疫情回落的轉淚點）」。他又指新病毒會對患者造成持續傷害，令它比沙士更難醫治。【新冠肺炎】鍾南山指2月中下旬新冠肺炎出現峰值 但不代表疫情回落

【11:33】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延多國，日本疫情更緊次源頭中國。北韓重申境內尚無確診病例，是「冠狀病毒無污染國家」。北韓已執行嚴格防疫措施，暫時關閉與中國接壤邊境，南韓《東亞日報》日前更報道，北韓一名貿易官員到過中國之後，回國沒有遵守隔離命令，去公眾澡堂泡浴，立即遭到槍決。【新冠肺炎】北韓自稱「冠狀病毒無污染國」 此前曾傳槍決違隔離令官員

【11:33】河南省信陽市日前通報兩例「武漢肺炎」超常規病例，其中1人返鄉34天後才確診，另一人則疑似與感染源接觸長達94天後才確診，引發外界熱議是否預示新冠病毒發生變異、傳染性更強？新冠肺炎病毒變異？ 河南現潛伏期長達94天病例

內地新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓然，截至周一（17日）確診個案增至超過7.2萬宗。國務院聯防聯控機制記者會上，公布內地最新治療新冠肺炎（又稱武漢肺炎）的3大方案，其中除了引起公眾關注的清肺排毒外，還有康復者的恢復期血消，以及抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」等。輿論稱之為特效藥研製成功前，治療新冠肺炎的3大解藥。

【11:04】世衛表示，不可採取「全面措施」來因應疫情，反對停止一切乘船出遊活動，包括目前停泊在日本外海、船上已有454人確診的鑽石公主號郵輪。【鑽石公主號】世衛反對停止一切乘船出遊 籲勿反應過度

【10:45】湖北武漢市武昌醫院院長劉智明，因感染武漢肺炎，今日上午10時30分病逝， 終年50歲。【新冠肺炎】武昌醫院院長病逝終年50歲 為首位抗疫犧牲院長

【10:11】內地新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓然，截至周一（17日）確診個案增至超過7.2萬宗。國務院聯防聯控機制記者會上，公布內地最新治療新冠肺炎（又稱武漢肺炎）的3大方案，其中除了引起公眾關注的清肺排毒外，還有康復者的恢復期血消，以及抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」等。輿論稱之為特效藥研製成功前，治療新冠肺炎的3大解藥。【新冠肺炎】內地治新冠肺炎3大「解藥」曝光 除清肺排毒湯還有這兩種

【10:00】國務院聯防聯控機制記者會上，公布內地最新治療新冠肺炎（又稱武漢肺炎）的3大方案，其中除了引起公眾關注的清肺排毒外，還有康復者的恢復期血消，以及抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」等。輿論稱之為特效藥研製成功前，治療新冠肺炎的3大解藥。【新冠肺炎】內地治新冠肺炎3大「解藥」曝光 除清肺排毒湯還有這兩種

【9:00】內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，又稱武漢肺炎）疫情仍在蔓延，新冠肺炎症狀的飄忽致人心惶惶。有內地網民發現，3年前播出的國產電視劇《急診科醫生》，內容竟與今天疫情同出轍，更神奇是連新冠肺炎症狀、甚至新型冠狀病毒名字也一一「預言」，網民形容這是穿越時空的神劇。【新冠肺炎】新冠肺炎症狀、名字一一估中！內地3年前「神劇」 故事與今天疫情同出一轍

2月17日

【22:29】內地新型冠狀病毒肺炎確診個案增至超過7萬宗，1770人死亡。國家中醫藥管理局官員周一（17日）表示，清肺排毒湯對新冠肺炎具有良好療效。而科技部生物中心副主任孫燕榮表示，臨床顯示新冠肺炎康復者的恢復期血清，對治療重症新型肺炎患者有一定療效，亦都安全。【新冠肺炎】衞健委稱「清肺排毒湯」治新冠肺炎療效良好 秘方曝光

【20:24】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在日本蔓延，日本已成繼中國後第二個疫情嚴重國家，不僅鑽石公主號郵輪事件令日本病例持續大增，日本本土亦出現來源難明的社區感染。在嚴峻形勢下，日本因3大考量未對中國遊客關閘，但有評論憂慮日本誤判。【新冠肺炎】日本三大考量不對中國客落閘 但恐誤判抗疫形勢

【18:41】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延，口罩成了日常必須品，但戴起口罩眼鏡起霧卻好惱人。怎麼辦？英國貝德福德醫院（Bedford Hospital）創傷和整形外科醫生Sheraz Shafi Malik、和英國之心（HEFT）醫療體系創傷和整形外科醫生Shahbaz Shafi Malik，在《英國皇家外科醫學院年報》撰文指出，善用肥皂水可輕易解決問題，步驟只有簡單的3個。【口罩知識】英醫生教善用肥皂水 戴口罩不會眼鏡霧茫茫

【18:13】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情仍在蔓延之際，3600億至4000億隻沙漠蝗蟲肆虐非洲東部後，據報部分到達了中國邊境。但中國民眾似乎對蝗蟲不反感，因它們不僅被視為美食，更被指是治療肺結核良藥。有網民揶揄︰蝗蟲能治新冠肺炎嗎？蝗蟲入藥能治肺結核 網民問「也能醫新冠肺炎」嗎？

【17:45】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，內地三令五申禁止野味交易，但內地媒體揭發，內地仍有人買賣野味，貴州畢節就有一男子在疫情爆發期間，仍然不怕死，偷偷上山捕殺兩隻果子狸。這不是孤例，路透社報道直指，中國人性好野味難禁絕，看淡中國戒掉野味的行動。【新冠肺炎】700人被揭冒死買賣野味 英媒「睇死」中國戒不掉野味

【17:24】湖北以外地區新增確診病例已實現13日連降。【新冠肺炎】國家衛健委：新冠肺炎可防可治 武漢重症佔比下降明顯

【16:57】全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦表示，應爭取2月底基本控住疫情，國民經濟全局才不至於傷筋動骨。【新冠肺炎】劉世錦：爭取2月底基本控住疫情 否則經濟傷筋動骨

【16:25】人大委員長栗戰書17日上午在全國人大常委會第四十七次委員長會議上建議，推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議，為改革開放後首次。全國人大延期，將重點影響會議為新一年宏觀經濟及重大政治舉措起馬首是瞻作用，特別是政府工作報告將提出GDP經濟目標，具有全球影響力。【新冠肺炎】人大會議推遲 經濟失GDP指引影響投資配置

【15:53】因接觸可能引發感染，麥當勞（Mcdonald’s）、星巴克（Starbucks）和肯德基（KFC）等速食品牌紛紛推出「無接觸」取餐及外送服務。【新冠肺炎】M記星巴克推無接觸取餐 保障員工顧客安全

【15:39】因應疫情衝擊，中國近期採取了一系列措施提振經濟，包括人行下調中期借貸便利（MLF）利率10點子，內地股市今日全線走升，滬指收升2.3%，自此收復春節後因肺炎疫情導致的所有失地。【武漢肺炎】MLF降息+再融資鬆綁 滬指升2.3%收復春節以來失地

【15:31】世衛（WHO）總幹事譚德塞昨公布進程，國際專家團隊已抵京並開始與中國專家會談疫情。但他也表示，疫情未來走向難以預測。【新冠肺炎】WHO國際專家組昨抵京 譚德塞稱疫情走向難預測

【15:05】中國農業農村部公布，解除對美國禽類及禽類產品的進口限制。另據報，中國正考慮不晚於3月初採購一批美國農產品，以表明仍致力於履行第一階段貿易協議。【新冠肺炎】不受疫情影響 中國研下月初採購一批美國農產品

【14:06】內地多個地區為防控疫情，推出關於乘搭公共交通工具的新措施。【新冠肺炎】深圳南京搭地鐵需微信登記 確保可追蹤重點人員

【12:59】湖北省孝感市新冠肺炎防控指揮部宣布由周一（17日）零時起，所有城鎮居民嚴禁外出，違反命令者一律處以10日以下治安拘留。【新冠肺炎】湖北孝感嚴令城鎮居民「足不出戶」 違者一律拘留

【11:12】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情備受全球關注，美國專家近日公布在掃描式和穿透式電子顯微鏡上觀察到的病毒影像，並說這種病毒看起來與SARS和MERS病毒並無太大差異。新冠肺炎病毒真面目曝光 美國專家展影像：極似SARS

【10:40】路透對經濟分析師的一項調查顯示，中國經濟本季度增速將降至4.5%，將創下金融危機以來最慢。但分析師們稱，如果疫情得到控制，這種低迷狀態會較為短暫。【新冠肺炎】路透調查：中國首季GDP料驟降至4.5% 但預計能很快反彈

【01:37】內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情仍在蔓延，湖北嚴峻形勢未減。湖北電影製片廠「音像部」對外聯絡部主任、導演常凱因新冠肺炎在上周五（14日）去世。他的父母、姐姐也感染這種病毒相繼而死。一場瘟疫令常家支離破碎、幾近滅門。更重要是要，常凱死前寫下遺書，透露自己一家數口因醫院沒床位，活活被新冠肺炎熬死。幾近滅門！湖北導演常凱一家四口染新冠肺炎病死 遺言訴醫院無床位

2月16日

【23:00】新冠肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）在全球蔓延，台灣出現首例死亡案例，該患者為61歲男性，無旅遊、接觸史，是白牌的士司機，平常多載運陸港澳旅客。【新冠肺炎】台灣首宗死亡案例：白牌的士司機或載過陸港澳乘客

【23:00】內地新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情肆虐，截止昨日24時已令1665人死亡，但在被統計因病死亡的數字之外，疫情重災區武漢的一位居民因未被上報為武漢肺炎疑似病例得不到治療，而在家中自縊身亡。事件發生後，相關官員因明知該居民病情卻未按規定作出合理處置，受到黨內警告處分。【新冠肺炎】未被上報為疑似病例得不到治療 武漢一居民家中自縊

【21:00】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情未解，非洲蝗災已蔓延到巴基斯坦、印度直逼中國，聯合國糧農組織更呼籲全球戒備，引起中國民眾關注。雖有專家指蝗災不至於侵襲中國，但飽受疫情影響的中國民眾仍半信半疑。【新冠肺炎】疫情未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

【20:00】內地新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，一度令中國經濟停擺。中共黨媒《求是》雜誌刊登中共總書記習近平2月3日在中央政治局常委會會議應對疫情談話全文，反映習近平早在1月7日便已得知武漢肺炎疫情，並召開會議，對防控工作提出要求。【新冠肺炎】習指揮抗疫內幕曝光：1月7日已知疫情 批示影響國際輿論

【17:00】新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴大，中國疫情已演變為全球公共衛生事件。日本境內除了豪華郵輪鑽石公主號以外，多處傳出確診病例，日本厚生勞動大臣加藤勝信承認，已看不清感染途徑，狀況已不同於前。【鑽石公主號】新冠肺炎病毒已在日本亂竄？日官：我看不清感染途徑

【17:00】內地多地在上周一（10日）開始陸續復工，據報廣州市天河區的天盈廣場東塔出現新冠肺炎感染病例，其所在公司所有員工已於上周五（14日）隔離及停止辦公。【新冠肺炎】復工後廣州出現首宗寫字樓確診病例 全公司員工隔離

【17:00】國家衞健委表示，內地重症患者佔確診病例的比例明顯下降，其中武漢重症比例由最高點32.4%下降至15日的21.6%，說明各地疫情防控效果已經顯現。【新冠肺炎】武漢重症比例三成大降至二成 衛健委指抗疫現曙光

【17:00】內地新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，昨天（16日）新增確診2009例，比對上一天單日再下降約24%，但個案仍在增加。人民銀行宣布，已經要求疫情重點地區回籠現金消毒，並存放14天以上再投放，以防鈔票和硬幣播毒。【新冠肺炎】現金播毒 內地回收疫區人民幣消毒隔離

【16:00】湖北省為遏制疫情擴散，出台強化防疫措施，包括城鄉所社區實行24小時最嚴格的封閉式管理；嚴管住戶外出；除抗疫車輛等外，其他車輛一律禁止通行。【新冠肺炎】湖北所有社區實行24小時最嚴封閉管理 抗疫車輛外一律禁止通行

【16:00】新到任的湖北省委書記應勇指出，目前湖北省疫情正處在「高位運行」的持續增長期，要抓住「救治」、「阻隔」兩大關鍵環節，實行篩查甄別、社區封閉式管理、公共區域管控，並加強患者救治。【新冠肺炎】應勇︰湖北疫情處在「高位運行」的持續增長期

【11:00】內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）即武漢肺炎感染病例，仍在增加之中。內地網絡15日盛傳武漢病毒所一名叫黃燕玲的女性研究生為新冠肺炎「零號病人」，武漢病毒研究所人員對此回應稱，可保證武漢病毒所目前「零感染」。【新冠肺炎】網傳武漢病毒所隱瞞「黃燕玲」零號病人？真相是這樣

【11:00】藝人陸浩明（6號）日前主持節目嚴重失言，在最新一集錄播節目《後生仔傾吓偈》裡，說2003年的沙士（SARS）源自香港，引起輿論反彈，有人稱要杯葛他的代言產品。他最後為此道歉。陸浩明說SARS源自香港 回帶看2003沙士如何廣東傳港

2月15日

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延到多國，美國疾病管制暨預防中心（CDC）稱已做出最壞打算，準備好因應武漢肺炎疫情在美國蔓延的情況。【新冠肺炎】美方稱已就新冠肺炎做最壞打算：疫情恐纏繞整年

2月14日

【17:50】受疫情影響，今年情人節失去往年熱度，鮮花價格出現崩盤，最熱門的禮物換成口罩、護目鏡等實用品。【武漢肺炎】情人節口罩代花熱捧 玫瑰無人愛花農含淚銷毀

【16:57】內地口罩難求，疫情重災區湖北多地實行限購、限價。【武漢肺炎】湖北多地口罩限價限購 黃岡最平賣0.65元/個

【16:26】疫情蔓延多國，美國疾病管制暨預防中心主任說，「目前我們處於強勢遏阻模式。」【武漢肺炎】美方稱已就新冠肺炎做最壞打算：疫情恐纏繞整年

【15:55】鑽石公主號遊輪爆發疫情，遊輪上共有兩岸四地旅客共311人，【武漢肺炎】鑽石公主號中港台14人確診 台父子受困10天曾致函蔡英文求救

【15:42】武漢肺炎疫情肆虐，外界質疑內地官方公布的確診數據缺乏透明度。其中，對於可能成為傳染源的無症狀感染者，內地未有納入確診病例，也未對外公布。官方今日有回應。【武漢肺炎】國家衛健委：無症狀感染者 不在對外公布範圍

【15:14】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）核酸檢測結果出現假陰性非新鮮事，專家指可能由多種因素導致。【武漢肺炎】新冠肺炎檢測呈假陰性 是病毒狡猾還是其他因素？

【13:40】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍在延燒，中國力爭口罩供應之際，越南河內市一企業眼見口罩需求大增，以廁紙取代抗菌內層所製成的劣質口罩銷售牟利，被當地有關部門查獲。【武漢肺炎】越南公司用廁紙製劣質「口罩」被查獲 分分鐘害死人 （有片）

【13:20】內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染病例急劇增加，世衛組織（WHO）顧問及各地專家均警告，情況可能會進一步惡化，全球三分之二的人口都可能被感染。【武漢肺炎】WHO顧問警告 全球最終或2/3人口感染新冠病毒

【12:05】滙豐把中國今年首季經濟增長預測，由5.8%下調至4.1%。標普全球則對中國發出警告稱，如果政府試圖通過大舉增加支出來抵消疫情對經濟的影響，其主權信用評級或展望可能面臨被下調的風險。【武漢肺炎】滙豐下調中國首季經濟增長預測至4.1% 標普警告中國評級或下調

【11:45】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情繼續蔓延，湖北當局昨清晨公布的新增確診病例暴增近3成，令外界大吃一驚，亦震動國際金融市場。是疫情突然惡化？還是因為當局隱瞞，並導致中央問責，昨天將湖北及武漢主政官員大換血？【武漢肺炎】曾經隱瞞、新官撇帳？湖北確診一夜狂飈藏2玄機

【11:09】「中國生物技術」已透過採集部分康復者血漿，完成用於治療武漢肺炎病毒的特異性免疫血漿製品和免疫球蛋白，正投入臨床治療。【武漢肺炎】康復者血漿免疫球蛋白投入臨床治療 1日後炎症指標明顯下降

【10:30】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情蔓延到多國，與中國有血盟關係的北韓也保持高度警惕。南韓「東亞日報」報道，北韓一名貿易官員到過中國之後，回國沒有遵守隔離命令，去公眾澡堂泡浴，立即遭到槍決。【武漢肺炎】北韓官訪華回國違隔離令 泡公眾浴堂遭槍

【10:02】日前讚揚中國國家主席習近平對COVID-19疫情控制，負責並有所作為的美國總統特朗普，昨被問及中方在疫情議題上是否誠實時卻回應「我覺得他們想盡量粉飾」。【武炎肺炎】特朗普轉口風：中國想粉飾新冠肺炎疫情

2月13日

【17:53】COVID-19（新型冠狀病毒肺炎，又稱武漢肺炎）疫情仍在蔓延，民眾足不出戶，服務業、餐飲業、旅遊業大受打擊。在面臨新挑戰的同時，線上產業則迎來新機遇。【武漢肺炎】疫情重創實體經濟 線上產業面臨機遇

【16:33】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情蔓延，美國防疫專家認為，目前看來這種病就像嚴重重感冒，因應疫情重點不在於整體死亡率，而是要找出對這種病真正脆弱的族群。《華盛頓郵報》指出，今次疫症事實上約82%病例為輕症，幾不需就醫，因此實際患者或遠高於目前統計。【武漢肺炎】美專家稱疫症較像重感冒 重點在找脆弱族群

【16:08】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍然嚴竣，內地採取不同形式「封城」的城市達數十個。大部分城市為防範新型肺炎，對各小區（即香港的屋苑）採封閉管理。事實上，各大城市的小區業主為防止外人進入，不少方法令人啼笑皆非。【武漢肺炎】社區嚴防外人 設口令仿如入山寨

【15:57】青衣長康邨康美樓發生可能經廁所內排氣管傳播新型冠狀病毒，2月13日，呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存介紹，該團隊在P3實驗室中，在中山大學附屬第五醫院一例重症感染患者糞便樣本，分離了活的冠狀病毒。【武漢肺炎】鍾南山團隊在糞便檢出新冠活病毒 傳播或有新途徑

【15:33】湖北防疫升級，十堰市張灣區實施「戰時管制」，所有樓棟全封閉管理14天，如非醫護、水電和通訊、糧食等基本民生保障從業人員，一律不得出入。【武漢肺炎】內地首例！湖北十堰張灣區「戰時管制」 樓宇封閉管理14天

【15:13】湖北省修訂新冠肺炎病例診斷標準、把臨床診斷納入後，確診病例即暴增近1.5萬個。多國報告估計武漢25萬、50萬人感染的嚇人數據，會否變得不那麼遙遠？【武漢肺炎】湖北確診暴增1.5萬：英研究指武漢50萬人感染 非沒可能？

【14:59】重慶市過去一日新增9宗新型冠狀病毒確診個案，全市累計病例增至518宗。【武漢肺炎】重慶首現2例四代感染病例 防控難度加大

【13:25】湖北省新冠肺炎死亡率最低的十堰市出台重獎措施，凡未出現1例新冠肺炎確診病例的社區，一次性獎勵10萬元（人民幣，下同），未出現1例新冠肺炎確診病例的村，一次性獎勵5萬元。【武漢肺炎】湖北病死率最低市十堰新政 無新增病例最高獎十萬

【13:00】疫情恐致中國經濟崩盤，全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Raymond Dalio）在Twitter上連發4帖，【武漢肺炎】橋水達里奧料疫情對中國經濟衝擊短暫 IMF估將出現V型反彈

【12:58】習近平主持中央政治局常委會時表示，武漢肺炎的疫情防控工作到了「最吃勁」關鍵階段。【武漢肺炎】疫情有多嚴峻？ 習近平批准軍隊增派2600醫護支援武漢

【12:58】湖北省修訂新冠肺炎病例診斷標準、把臨床診斷納入後，【武漢肺炎】臨床診斷納入 湖北新冠肺炎確診數目一天暴增近1.5萬

【12:40】世衛會議主席基尼（Marie-Paule Kieny）說，中國科學家正測試對抗新冠肺炎的兩種抗病毒藥物，初步臨床試驗結果將在數週內出爐。【武漢肺炎】世衛：中國正測試抗疫藥物臨床結果 數週內揭曉

【11:54】國家衛健委昨召開黨組會議，要求湖北省內疫情局部暴發的地區也要立即採取和武漢市同等措施，更特別提及要確保全面小康社會建成。【武漢肺炎】衛健委：湖北暴發疫區要與武漢同措施 需建成全面小康社會

【11:36】湖北官場出現調整，上海市長應勇調任湖北省委書記【武漢肺炎】上海市長應勇調任湖北省委書記 蔣超良遭撤職

【10:53】外電報道，希望加入國際專家小組前往中國核心肺炎疫區的美國頂級衛生專家表示，他們尚未得到是否准許其進入中國的答復。【武漢肺炎】美國提議派專家赴核心疫區 尚未得到中國入境許可

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，內地確診病例已逾4萬、並傳播到多個國家。但世衛生組織預計，針對疫苗或許要一年半後才能面世，這段空窗期如何對抗COVID-19？綜觀全球各國有至少3大應急療法，作應對新型冠狀病毒的武器。【武漢肺炎】COVID-19疫苗年半後才問世 全球三大療法「頂住先」

2月12日

【18:08】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）有排仍未平息，口罩在一段時間內仍是搶手貨，一定要慳住用。一個問題是，在外吃飯時一定要脫口罩，吃完再重新戴回到底是否安全？【武漢肺炎】食飯時脫口罩 食完再戴究竟安唔安全？

【17:17】隨着北京、上海、廣州「半封城」，劉德華在這3地的演唱會也宣布延期；另亞洲已有多項演唱會延期或取消。【武漢肺炎】北京上海廣州「半封城」 劉德華3地演唱會延期

【17:14】翻版康美樓？廣州保利天悅一棟樓，有3戶、共6人確診，全棟樓住戶撤離到酒店隔離。【武漢肺炎】廣州豪宅6人確診 全棟住戶轉送酒店隔離

【16:01】台灣就有醫生在個人Facebook教路，如市民在武漢肺炎肆虐下買不到外科口罩，可以製作「布口罩」應急，阻隔飛沫，認為應把醫療口罩留給必要的醫護。而在香港，前主播魏綺珊也發文稱，已在網上自學製作口罩送基層及前線醫護上班途中使用。【武漢肺炎】台醫教自製布口罩防飛沫 前主播魏綺珊DIY贈港醫護

【15:52】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍未緩和，香港也開始有社區傳染。由於對這種新出現的高傳染度肺炎尚有許多未知，而且沒有對應治療的特效藥物；社交媒體、民間，甚至是主流媒體和醫藥工作者，都被許許多多的迷思所困擾。其中有五大迷思要澄清。【武漢肺炎】抗肺炎迷思破解：戴口罩難防病毒？ 抗生素只殺細菌

【15:08】口罩難求，價格合理的口罩更加難求，湖北有藥房將進價6毫的口罩賣1元/個，竟被指哄抬價格，遭罰4萬多元。【武漢肺炎】口罩6毫入貨賣1元「良心價」 湖北藥房卻涉哄抬價格被罰

【15:07】世界衛生組織（WHO）決定，將去年底在中國首度確認的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），正式命名為COVID-19，其中CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease）。【武漢肺炎】如何傳播、怎樣醫治？一文看懂關於COVID-19的五件大事

【14:55】COVID-19病毒肺炎、即新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，口罩供不應求。隨著多地已逐漸復工，打工仔在返工途上及在工作單位內使用的口罩就成了難題。【武漢肺炎】復工在即防護品仍缺 員工指企業所發口罩薄如蟬翼

【14:42】中國疾控中心流行病學首席科學家曾光稱，湖北以外省市每日確診病例數已經連續6日下降，但出現下降拐點，但之後還難以避免又出現一個疫情上升拐點，因有多達1.6億人口流動返程，而珠三角、長三角、京津冀地區首當其衝。【武漢肺炎】疾控專家曾光：疫情還潛藏上升拐點 因有1.6億人口流動返程

【14:25】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，武漢自1月23日封城以來，仍有約2,000港人滯留在湖北。港府今日證實，10名港人在湖北確診武漢肺炎，涉及3個家庭，其中7人在武漢，3人在恩施。【武漢肺炎】10名在湖北港人確診新型冠狀病毒 7人在武漢

【13:57】武漢肺炎疫情衝擊經濟，惟中方接連派定心丸。【武漢肺炎】中國社科院：疫情小幅降低增長速度 不會造成對全年影響

【13:33】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，世界衛生組織（WHO）決定，將這種致命冠狀病毒疾病，正式命名為COVID-19。世衛組織（WHO）總幹事譚德塞親自解說命名的兩大原則，並示範新詞COVID如何讀？【COVID-19】拗口COVID怎樣讀？世衛總幹事解說命名兩原則（有片）

【12:43】內地官方開發出專屬APP，供民眾查詢是否接觸過確診病例。民眾只要輸入中國公民身分證號18碼和姓名就可查詢。每組註冊完成的手機號碼，能查詢多達3組身分證號碼的接觸狀況。【武漢肺炎】內地官方推APP查身邊密切接觸者 揭政府密切監視人民？

【12:00】美郵政署已停收寄往中國、港澳的郵件及包裹，當局澄清有關報道為錯誤。不過，當局不能確保寄往香港或中國的「國際空郵快遞」可準時送到目的地。【武漢肺炎】美郵政署澄清沒停收中港澳郵件 但暫停中國快遞承諾

【11:45】COVID-19病毒肺炎、即新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情繼續保持回落趨勢，國家衞健委數據顯示，除湖北省以外，全國其他地區截至2月10日的新增確診病例為381宗，為連續第7日下降；期待中的「拐點」（轉折點）已經出現了嗎？【COVID-19】湖北外新增病例7連降 疫情是否逆轉還看3大關鍵

【11:42】美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)承認，中國新冠肺炎疫情可能使中國今年按美中第一階段貿易協議而購買的美國農產品規模減少。【武漢肺炎】美國安顧問：新冠肺炎疫情料影響中國購買美農產品規模

【11:41】引發武漢肺炎的新型冠狀病毒，傳播力強，國家級醫療專家：無防護兼病毒量高 2秒接觸也會感染

【10:50】鍾南山指，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）潛伏期24天只是過千宗樣本中的其中一例，以此為根據並不科學。【武漢肺炎】最長24天潛伏期？鍾南山籲外界勿過分解讀

【10:47】內地新型冠狀病毒何時了？鍾南山希望能在4月左右結束。【武漢肺炎】鍾南山料疫情2月中下旬達高峰 或4月結束

【10:15】雞尾酒療法短期可治療新型狀病毒武漢肺炎？創始人何大一如此說。新型狀病毒武獲世界衛生組織正名為COVID-19，（或俗稱武漢肺炎）疫情仍在蔓延。對於泰國有醫生利用治療愛滋病的雞尾酒療法，幫助病人康復。【雞尾酒療法】始創人何大一：短期內合適以雞尾酒療法醫COVID-19

【00:30】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，內地確診病例已逾4萬、並傳播到多個國家。世界衛生組織（WHO）今天決定，將去年12月31日在中國首度確認的這種致命冠狀病毒疾病，正式命名為COVID-19。【武漢肺炎】世衛將新型冠狀病毒正名為COVID-19 暗示避免污名化武漢

2月11日

【22:31】國家衛健委高級別專家組組長鍾南山接受路透社訪問時，提到率先披露武漢肺炎疫情卻被指造謠、最終感染武漢肺炎死亡的醫生李文亮，一度哽咽，讚揚李文亮是中國的英雄，為對方感到驕傲。【武漢肺炎】鍾南山提李文亮哽咽落淚 「他是中國的英雄」（有片）

【20:44】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情下，中國陷入一波社會及經濟危機，與中國唇齒相依的香港，難獨善其身。隨着疫情擴大，香港出現搶購物資的狀況。【武漢肺炎】彭博評瘋搶廁紙：新加坡應對疫情勝過香港

【19:53】內地新型冠狀病毒肺炎確診數據正出現變化，上海專家張文宏樂觀估計，湖北以外省份的武漢肺炎新增病例最近連續7天下降，新冠肺炎疫情似乎已經出現轉折點。【武漢肺炎】專家樂觀估疫情現轉折點 氣溶膠傳播會否帶來變數？

【19:52】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情下，武漢封城，然後其他城市也跟隨封城；中國經濟因新冠肺炎幾近停擺，《紐約時報》筆下更形容，現在的中國「如中世紀歐洲」。【武漢肺炎】疫情使經濟停擺 美媒形容眼下中國「如中世紀歐洲」

【19:20】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，上月23日武漢封城，新型冠狀病毒之後如何蹂躪這座華中大城市，外界所知不多。法新社發出長篇報道，記述採訪團隊進駐武漢市8天，直擊武漢市與外界隔絕後，城內天翻地覆的生活樣貌。【武漢肺炎】封城首8天發生了什麼事？法媒直擊武漢「鬼城」（多圖）

【17:56】武漢肺炎疫情持續，廣州市人大常委會今日通過，即日起市、區人民政府可以在必要時，依法向單位或個人臨時徵用疫情防控所需的房屋、場地、交通工具及相關設施、設備。深圳市人大常委會也通過類似決定。【武漢肺炎】廣州、深圳市人大常委會通過 政府可徵用私人財產抗疫

【17:54】武漢肺炎確診個案中，不少是家庭聚集性疫情，這代表甚麼？【武漢肺炎】中國疾控中心：聚集性疫情83%發生在家庭 防治有效沒擴散

【16:54】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）持續蔓延，各地紛紛出台防控措施。不過，中共總書記習近平在上周曾警告高級官員，為遏制新型冠狀病毒採取的措施已超出合理範圍，威脅到中國經濟。【武漢肺炎】習近平內部談話曝光：防疫措施過分了 會損害經濟

【16:54】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，對中國樓市銷售造成巨大打擊，數據顯示2月第一周交易量按年大幅下降9成。【武漢肺炎】受疫情影響 中國2月首周樓市銷售驟減9成

【15:58】新型冠狀病毒肺炎疫情下，從「鑽石公主號」遊輪，到國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山的研究，都說明新冠肺炎有「超級傳播者」，即俗稱的「毒王」。【武漢肺炎】超級傳播者蝴蝶效應 引爆2003年世界SARS疫潮

【15:56】疫情下港人不斷搶購糧食，但作為中國「冬季菜籃子」的海南省成噸蔬果卻因各地封路而賣不出去。【武漢肺炎】疫情雖令香港現搶購潮 海南蔬果卻賣不出

【14:35】武漢肺炎潛伏期或刷新紀錄？一名山西婦人從武漢返回後42天確診，引發關注，官方有解釋。【武漢肺炎】山西婦從武漢返回42天確診 官方稱屬二代病例 媳婦先前確診

【14:33】為防止被病毒感染，不少人用酒精抹身消毒，但使用時一定要謹慎。【武漢肺炎】杭州男暖爐邊酒精抹身防疫 意外引火自焚（有片）

【13:46】有網民發現由武漢大學出版社出版的一本兒童圖書，裏面居然宣揚進食果子狸，令人質疑這種吃野味的的高飲食文化，會代代相傳、瘟疫悲劇重演。【武漢肺炎】沙士教訓都忘了？武漢童書竟宣揚吃果子狸

【13:38】武漢肺炎疫情未止，多地迎來復工，交通運輸部預計未來一周，還有1.6億人返程返崗

【13:25】在武漢肺炎疫情擴散下，菲律賓依「一中原則」禁台旅客在台灣惹風波，台外交部回應稱，台灣不是中國和疫區。【武漢肺炎】菲律賓依「一中原則」禁台旅客 台外交部：台灣不是中國

【13:05】各地為做好新冠肺炎防控，紛紛出台措施，排查可能出現症狀的民眾。【武漢肺炎】發燒主動求診可獎千元 湖北防疫措施恐誘人扮病領賞

【12:35】為抑制新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，官方採取的高壓措施已持續半個月，研判疫情控制兩個關鍵數據：治癒率和死亡率呈現一升一降趨勢。這是否預示，新冠肺炎會否變成類似流感的流行性疾病？【武漢肺炎】治癒率增死亡率降 新冠肺炎將變「普通流感」？

【12:25】新型冠狀病毒肆虐之際，外媒報道，中國派駐俄羅斯國葉卡捷琳堡的新任總領事崔少純，日前抵達當地後，被俄方要求他先行居家隔離14天。【武漢肺炎】中國總領事抵俄羅斯履新，被要求居家隔離14天

【12:06】路透社引述銀行業消息人士透露，300多家中企已申請至少人民幣574億元貸款，包括小米和美團外賣。有專家擔心中國經濟會出現「局部休克」，而鴻海集團深圳廠房明部分復工。【武漢肺炎】逾300企申貸共574億人幣惹憂 鴻海深圳廠明部分復工

【12:02】國家發改委表示，各地企業將根據疫情情況確定復工復產時間，其中醫療領域、居民基本生活領域優先復工復產，截至昨日，口罩企業復工率達76%。發改委又推出多項措施，指要創造條件儘快全面復工。【武漢肺炎】發改委：口罩企業復工率達76% 嚴禁簡單粗暴限制企業復工

【11:28】受疫情影響，中國女子手球隊退出奧運資格賽，泰國將會替補。這意味中國女子手球隊無緣在今夏的東京奧運會上亮相。外界關注，隨著疫情持續，中國能否繼續參加東京奧運其他項目。【武漢肺炎】疫情影響 中國女子手球隊退出東京奧運資格賽

【10:43】武漢市新冠疫情防控指揮部最新通告要求，發熱患者不得跨區就診，而且即日起武漢市所有住宅小區實行封閉管理。【武漢肺炎】武漢所有住宅小區封閉管理 爭取今完成疑似患者檢測清零

【10:37】疫情嚴峻，湖北官員被問責。【武漢肺炎】湖北衛健委書記、主任同被免職 疫情問責動刀

【10:00】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延不止，但中國內地的確診個案似乎趨緩。美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間10日表示，他預期新冠病毒疫情會在4月份消失，因為屆時天氣會趨暖。【武漢肺炎】特朗普稱新冠肺炎4月消失 因天氣趨熱 世衛「闢謠」

【09:00】新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓延，武漢肺炎疫情令內地經濟蒙上陰霾。鴻海集團在鄭州、深圳兩大製造iPhone基地復工動向備受關注，原因是兩廠牽動蘋果iPhone組裝代工進展；台灣中央社核算，如生產持續受新冠肺炎打擊，未來恐波及起碼48%的業績，影響員工人數至少32萬人。【武漢肺炎】鴻海內地復工倘受挫 恐丟5成業績32萬人失飯碗

【09:00】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，武漢肺炎個案仍在增加。由國家衛健委高級別專家組組長鍾南山領銜的最新研究論文，發現感染新型冠狀病毒後的潛伏期，原來可長達24日。這推翻了醫學界此前的認知。【武漢肺炎】鍾南山指潛伏期可達24天 恐顛覆全球防範新冠肺炎措施

【00:12】新型冠狀病毒疫情蔓延不止，武漢肺炎疫情下口罩短缺，口罩不夠用可以怎麼辦？上海復旦大學團隊最新研究發現，已使用的一次性醫學口罩，以家用保鮮袋包裹、家用電熱吹風處理30分鐘後可以安全重用。【武漢肺炎】口罩風筒熱吹半小時可再用？復旦研究如此說

2月10日

【21:40】新型冠狀病毒肺炎蔓延，武漢肺炎令武漢史無前例封城，之後不時傳出醫療資源不足。當地一名女子日前因其母疑受新冠病毒感染，卻排不到病毒檢測，無法入醫院治理；病情危急下，她在自家窗台大聲敲鑼求援。【武漢肺炎】母親疑染新冠肺炎病危卻被拒入院 武漢女子敲鑼哭求援（有片）

【18:40】新型冠狀病毒肺炎肆虐全球之際，英格蘭球星、熱刺中場迪利阿里（Dele Alli）被英國傳媒曝光他在Snapchat偷拍華裔人士嘲諷疫情，涉種族歧視，引發爭議。【武漢肺炎】英球星拍片諷疫情涉辱華 網民：說話前要用腦（有片）

【16:09】受疫情影響，內地樓下交易減少，有調查顯示，在無交易情形下，七成經紀公司明確表示現金流撐不過半年。【武漢肺炎】衝擊樓市交易 內地約7成地產經紀公司撐不過半年

【15:00】新型冠狀病毒肺炎蔓延，武漢肺炎疫情持續擴散，台灣當局宣布進一步收緊港人赴台，除商務人士，持有效出入境證件港澳人士及學生都暫緩來台。【武漢肺炎】台灣宣布除商務人士 港澳人士及學生暫緩往台灣

【14:45】北大清華聯合調查報告，發現有85%或因新冠肺炎拖累，維持不了3個月的生存。工信部昨晚發布20條措施，全力搶救中小企業。【武漢肺炎】調查指85%中小企難熬過3個月 工信部連發20條措施搶救

【14:23】最新研究發現，武漢肺炎潛伏期不止14日！【武漢肺炎】鍾南山領銜新論文：不排除超級傳播者 個別潛伏期達24日

【13:36】武漢肺炎疫情持續，但內地多處陸續復工、人員流動增加，疫情防控面臨挑戰。【武漢肺炎】內地人口流動是沙士6倍 大城市未來4周受考驗

【13:35】各地本預計今復工卻遇不順，不但有傳政府叫停復工，騰訊、阿里巴巴等龍頭企業再宣布延後復工。而深圳市當局稱，鴻海復工的核查工作仍在進行。【武漢肺炎】各企業今復工受挫 騰訊阿里巴巴再延期

【13:14】新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓延，北京封城消息引起熱議。原因是內地今天起陸續復工，但卻決定北京封城，頗有自相矛盾的意味。【北京封城】大數據反映北京新冠肺炎最高危 揭復工半封城之謎

【13:04】內地各省市原地今日復工，但許多地區的復工條件嚴苛，並要求「全力勸阻」重點疫情地區員工返回就業城市。【武漢肺炎】地方政府訂嚴苛復工條件 阻疫區員工返就業城市

【12:46】武漢肺炎疫情衝擊經濟，將引發企業裁員潮？【武漢肺炎】開工日即炒人 內地電梯廣告公司裁員500人

【10:54】各地陸續開工，為防疫情擴大，首都北京也宣布「半封城」，小區居民和車輛憑證出入，人員抵京當日需報告健康情況，14日內曾在疫情高發地區的，需接受醫學觀察或居家觀察。【武漢肺炎】復工首日 首都北京宣布「半封城」防疫

【10:43】受春節及肺炎疫情影響，內地上月通脹升穿「5」，創逾8年新高。國家統計局公布，今年1月居民消費價格指數(CPI)按年升5.4%，較上月升0.9個百分點，並高於市場預期的4.9%。【武漢肺炎】疫情及春節影響 中國1月CPI按年升5.4% 創逾8年高

【10:34】新型冠狀病毒肺炎蔓延，中國官方通報，內地武漢肺炎死亡病例昨天（9日）累計增至908例，確診病例突破4萬宗。【武漢肺炎最新情況】內地確診病例突破4萬 死亡人數達908例（不斷更新）

【10:27】新型冠狀病毒肺炎又稱「武漢肺炎」蔓延，口罩供應緊，行政長林鄭月娥日前表示，雖然內地口罩短缺比香港更嚴峻，但國家仍然支持香港，過去一個月已從內地獲得1700萬個口罩。內地網民對此反彈。【武漢肺炎】胡錫進：國家沒必要用口罩感化香港人 回應內地支援應付新冠肺炎

【00:54】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全國，武漢肺炎病毒被指可通過空氣「氣溶膠（aerosol）」傳播。專家指，2003年SARS沙士疫情中，氣溶膠播毒導致淘大花園321人大規模感染、其中42人死亡。這案例在今天仍具有啟示作用：居家隔離者一旦真的染上新型冠狀病毒，他們有機會通過廁所浴室向鄰居播毒。【武漢肺炎】2003淘大花園事件啟示：居家隔離存「氣溶膠」播毒風險

【00:29】新型冠狀病毒肺炎疫情（簡稱新冠肺炎疫情）蔓延不止，華爾街日報評論指出，中共總書記習近平正在為武漢肺炎作出兩面作戰，除了要遏止新冠病毒繼續擴散外，還可能要應付一場因疫情衍生的政治危機。【武漢肺炎】新型冠狀病毒蔓延 習近平要打兩場戰爭

2月9日

【23:02】新冠肺炎蔓延，口罩緊缺的情況下，眾多內地企業開始涉足口罩生產。其中，原主要從事電子元件生產的比亞迪電子表示，自1月底接到需求，已快速開發了口罩生產的自動化設備，建設並導入了口罩生產線，預計2月17日量產，屆時口罩產能可到每天500萬個。【武漢肺炎】比亞迪拓口罩業務 預計下周起每日產500萬個

【22:42】專長傳染病流行病學的日本北海道大學教授西浦博等組成的研究團體推估，新冠肺炎患者每2人就有一人可能被潛伏期患者傳染。西浦認為，防疫應從隔離封鎖轉為充實醫療因應準備。【武漢肺炎】新冠病毒擴散快 日專家：一半被無病徵患者傳染

【21:42】內地8日通報一起奇特的新冠肺炎確診案例，這名女性1月27日開始發燒，檢測結果為陽性，但之後連續5次檢測結果都呈陰性。目前，這名女性雖然仍在醫院治療，但已達到病癒出院標準。【武漢肺炎】吉林確診女子 6次核酸檢測僅首次呈陽性

【21:37】新型冠狀肺炎病毒傳染性超想像，空氣「氣溶膠」確定是撒播途徑，更何況更親近接觸？台灣正拍攝中的8點檔、偶像劇劇組為配合防疫，激吻戲全部取消，改用「意境」或蜻蜓點水式表達。有影視界人士說笑「偶像劇不再激情」了，還有看頭嗎？【武漢肺炎】接吻傳播新冠狀病毒 台劇刪激情「嘴戲」

【20:28】對於外界擔心此新型冠狀病毒「太狡猾」，在核酸檢測中若隱若現、陰陽變化不定，加劇出現「假陰性」患者、隱形病人潛伏社區播毒風險。國務院專家表示，核酸檢測的檢出率非百分百，有假陰性不可避免。【武漢肺炎】新冠病毒「太狡猾」 專家：核酸檢測有假陰性不可避免

【20:12】內地新型冠狀病毒蔓延，武漢肺炎疫情仍在擴散。國務院聯防聯控機制周日（9日）記者會上，國家衛健委指出，全中國內地除湖北外，其他省份每日報告的確診病例數從2月3日890例，下降到2月8日509例，下降幅度達到42.8%，表明各地聯防聯控機制以及嚴格管理等防控措施正在發揮作用。【武漢肺炎】疫情見頂？除湖北外 其他省份確診病例已大降超40%

【19:05】湖北省官方首度公布新型冠狀病毒肺炎死亡率。截至8日午夜，湖北死亡率為2.88%；其中天門市死亡10例，病死率最高，為5.08%，武漢市死亡608例，病死率4.06%，排在第二位。【武漢肺炎】湖北首度公布各地市死亡率 天門市達5%超武漢

【18:29】新冠肺炎疫情持續蔓延，甚至不斷出現群聚感染，內媒8日引述消息人士指，武漢市精神衞生中心爆發疫情，至少50名病人及30名醫護確診感染新冠肺炎。【武漢肺炎】武漢精神衛生中心爆院內感染 至少80醫患中招

【17:05】氣溶膠感染引發新一波恐慌，國家衞建委在官方微博發文稱，目前尚未有證據顯示新型冠狀病毒會通過氣溶膠傳播。【武漢肺炎】衞建委：氣溶膠傳播尚待明確 可開窗通風降低感染風險

【00:05】新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國，據上海市民政局副局長曾群引述衛生防疫專家指出，目前可以確定的病毒傳播的3大途徑，主要有直接傳播、氣溶膠（aerosol）傳播及接觸傳播。【武漢肺炎】官方首證可通過空氣「氣溶膠」傳播 新冠狀病毒3大傳染途徑曝光