【新冠肺炎最新情況】疫情持續緩和！湖北以外各地昨天僅增9宗新冠肺炎確診個案（不斷更新）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，武漢等湖北城市先後封城，北上廣深等一線城市也實施小區封閉式管理「半封城」，以切斷病毒傳播源頭。事件後續發展如何、措施能否對抗疫顯效？本網將跟進報道。

官方最新病例數字：

新冠肺炎疫情在內地官方數字中，持續緩和。國家衛建委公布，昨天內地新增確診病例508例，扣除湖北數字，內地一天僅增9宗病例，只有單位數字。 根據官方統計，昨天內地新增報告確診病例508例，新增死亡病例71例，新增疑似病例530例。當日新增治愈出院病例2589例，解除醫學觀察的密切接觸者15758人，重症病例減少789例。 累計方面，截至2月24日24時，內地累計報告確診病例77658例，累計死亡病例2663例，累計治愈出院病例27323例。內地現有確診病例47672例，現有疑似病例2824例，累計追蹤到密切接觸者641742人，尚在醫學觀察的密切接觸者87902人。 值得注意是，，昨天內地新增確診病例508例之中，湖北佔499例（武漢464例），即湖北以外全國僅增9宗確診。 而湖北新增治愈出院病例2116例（武漢1391例），新增死亡病例68例（武漢56例），現有確診病例43369例（武漢34691例），其中重症病例8675例（武漢7647例）。 湖北累計治愈出院病例18854例（武漢10337例），累計死亡病例2563例（武漢2043例），累計確診病例64786例（武漢47071例）。新增疑似病例373例（武漢282例），現有疑似病例2292例（武漢1529例）。

最新消息：

2月24日

【19:37】中共中央周日（23日）召開一場有關疫情防控的電視電話會議，號稱連綫全國17萬人參加，總書記習近平發表萬字講話。《環球時報》總編輯胡錫進暗指，這種會議可避免抗疫政令「打折扣」。【新冠肺炎】習近平連綫17萬幹部開會 胡錫進解讀：免抗疫政令被打折扣（有片）

【18:50】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情未見平息，南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發，中國內地確診個案還在增加，但內地部份民眾戒備心薄弱，更出現「迫超市」狀況。為此，上海Costco開始控制店內人流，並停售招牌烤雞等暢銷品，減少人群聚集。【新冠肺炎】2000人「不怕死」迫爆後 上海Costco停售招牌烤雞控制人流（有片）

【17:36】各地為拼復工掀搶人潮，珠三角、長三角端出重金挖角、包機接人、落戶加分等。其中，富士康新員工入職獎金提高至逾7,000元（人民幣，下同），美的集團包機運送205名員工從重慶返回廣州。【新冠肺炎】富士康新員工入職獎金高達7000 政府企業3招搶人復工

【17:09】中國文化和旅遊部發布赴美旅遊安全提醒，指近期因美方過度防疫措施及美國內安全形勢，中國遊客在美屢遭不公平對待，提醒中國遊客提高安全防範意識，切勿前往美國旅遊。【新冠肺炎】「屢遭不公平對待」 文旅部籲中國遊客切勿赴美旅遊

【16:50】受疫情影響，全國人大常委會會議決定，適當推遲召開第十三屆全國人大第三次會議，具體開會時間另行決定；另通過全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習草案。【新冠肺炎】全國人大常委會通過決定 推遲下月人大會議

【16:43】內地新增確診病例連續5天未破千，6省下調應急響應級別。國家衛健委發言人米鋒表示，疫情防控工作取得階段性成效，全國疫情形勢出現積極向好的趨勢。【新冠肺炎】衛健委稱疫情防控取得階段性成效 按各地情況有序恢復生產

【16:２0】武漢解封令發出不足4小時收回！武漢當局今早一度發出通告，稱即日起部分滯留在當地的外地人員，可以按規定出城、回家有望；但至下午武漢當局卻閃電宣告武漢解封令無效，相關人員嚴肅批評處理。為何朝令夕改，一個關鍵數據能說明問題。【新冠肺炎】武漢解封為何朝令夕改？一個關鍵數據說出真相

【16:10】武漢當局今早一度發出通告，稱即日起部分滯留在當地的外地人員，可以按規定出城、回家有望；但至下午武漢當局卻閃電宣告武漢解封令無效，相關人員嚴肅批評處理。為何朝令夕改，一個關鍵數據能說明問題。【新冠肺炎】武漢解封為何朝令夕改？一個關鍵數據說出真相

【15:13】武漢當局上午剛發布通告指，滯留的外地人員可按規定分批出城，引起爭議，下午官方隨即宣布有關通告無效，稱通告未經研究和主要領導同意，已對相關人員嚴肅批評處理。【新冠肺炎】未經主要領導同意發布 武漢宣布「出城通告」無效

【15:03】為進一步做好疫情防控工作、優化企業服務方式，上交所推出「網絡上市儀式」，是上交所史上首次以網絡取代交易大廳現場形式舉行上市儀式。【新冠肺炎】上交所為防疫推出網絡上市儀式 良品鋪子成嘗鮮者 開盤封漲停

【14:10】為防止疫情擴散，北京市推出措施，要求工業及資訊企業的辦公及住宿密度，人均面積不得少於2.5平方米，且停用健身房，電梯只能讓滿載的半數搭乘。【新冠肺炎】北京復工標準：電梯頂多搭7人？人均辦公面積不少於23方呎

【13:48】查明新冠病毒的來源和中間宿主，對源頭控制新冠肺炎疫情至關重要，中國專家把目標鎖定在華南海鮮市場，但中間宿主仍要論證。【新冠肺炎】中國疾控研究新冠病毒 水貂、蛇未排除中間宿主

【12:57】新冠肺炎疫情未停，各地已加快復工，北京更出現塞車情況。【新冠肺炎】駕車大數據看熱門復工城市 北上廣入前10

【12:23】武漢市自1月23日開始封城，至今已逾一個月。武漢新冠肺炎疫情防控指揮部周一宣布，即日起部分滯留在當地的外地人員可以按規定出城，措施意味封城局部「解禁」。【新冠肺炎】武漢封城逾月後局部解禁 容許滯留外地人分批離開

【12:04】疫情仍在蔓延，口罩供不應求。國家發改委秘書長叢亮介紹口罩生產的相關情況稱，截至2月22日，中國口罩的日產量已經達到5,477萬個。隨著復工復產對口罩的需求爆發性增長，發改委將再從三方面努力。【新冠肺炎】發改委：推動口罩業全面復產 目前日產量達5477萬個

【11:11】疫情衝擊經濟，惟中小企業復工面臨審批、用工不足等5大困難，工信部稱，目前監測看來開工率僅近30%。【新冠肺炎】工信部指中小企開工率近30% 發改委稱研究減稅降費助渡難關

【10:58】24省昨日無新增確診病例，其中包括北京、上海、河南、天津等，而廣東等6省已調低響應級別。【新冠肺炎】24省昨無新增病例 廣東等6省調低響應級別

【10:50】各地已陸續開始復工復產，為防止疫情擴散，北京市推出措施，要求工業及資訊企業的辦公及住宿密度，人均面積不得少於23呎，且停用健身房，電梯只能讓滿載的半數搭乘。【新冠肺炎】北京復工標準：電梯限搭半數人 人均辦公面積不少於23呎

【10:31】內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，廣州一家六口，上月從武漢到廣州後居家隔離，隔離結束多天後，其中4人相繼確診新冠肺炎，由隔離到發病至少達27天。【新冠肺炎】廣州一家四口確診 從隔離到發病達27天

【00:00】中共中央周日（23日）召開高級別的「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」，中共總書記習近平發表談話，就防控疫情及穩定社會經濟，提出合共15條要求；同時披露抗疫決策內幕——他1月7日提出要求。以下為他的談話全文。【新冠肺炎】習近平防控疫情工作會議談話全文 披露決策內幕

【00:00】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延未止，中國確診個案仍在增加，南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發。中共中央周日（23日）就新冠肺炎疫情召開高級別工作會議，中共總書記習近平發表談話，就防控疫情及穩定社會經濟，提出合共15條要求；習近平直言，今次疫情是建國以來防控難度最大的公共衛生事件。【新冠肺炎】習近平提15招抗疫保經濟：當前疫情建國以來最嚴峻（有片）

【00:00】中國專家日前發表一項研究，指新冠肺炎病毒除了傷害肺臟，也可能會傷害睪丸和腎臟，損害男性患者的生育能力；而美國衛生研究院華裔學者近日的研究，也得出類似結論。【新冠肺炎】美國研究推斷：新冠病毒攻擊睪丸 損男性生育能力

2月23日

【22:28】內地新冠肺炎疫情持續，確診病例近7.7萬宗，重災區湖北超過6.4萬人確診，但鍾南山今日表示，湖北疫情開始有轉機，新增病例數絕對值下降。【新冠肺炎】鍾南山：湖北疫情開始有轉機

【22:00】內地鑒別新冠肺炎試劑、疫苗都有新進展，鍾南山：鑒別流感和新冠肺炎新試劑獲批 浙江首批疫苗進入動物試驗階段

【21:01】河南鄭州市一對夫妻1月22日在武漢參加活動返鄭後，於1月31日和2月1日分別發熱，2月2日兩人同時到定點醫院就診，次日經實驗室檢測均為新型冠狀病毒肺炎確診病例。隨後其兒子、女婿、孫子、兒媳、外孫女、女兒相繼被確診。【新冠肺炎】河南現嚴重家庭聚集性疫情 一家八口均確診

【20:56】疫情持續肆虐，武漢再有抗疫前線的醫護人員殉職。【新冠肺炎】武漢29歲女醫夏思思犧牲 父母丈夫皆為醫護人員

【18:59】日前在山東、浙江和湖北共5座監獄爆發疫情，逾500人確診。中共中央政法委書記郭聲琨突擊檢查河北省兩座監所，對疫情防控強調「戰時狀態，必須嚴肅戰時紀律」。【新冠肺炎】政法委突擊檢查監獄倡戰時紀律 多省採戰時管理

【17:47】新型冠狀病毒肺炎疫情未見平息，但除疫情重災區湖北省外，多省新增確診病例逐漸減少，群眾開始對疫情放下戒備。其中，在上海Costco（好市多）和杭州西湖景區，甚至出現人滿為患的情景。專家呼籲，正常生活還未回歸，沒到為所欲為的地步。【新冠肺炎】不怕疫情？ 上海Costco現人龍 杭州西湖斷橋湧5000人

【17:41】四川廣元市近日解禁部分室外商業場所後，隨即惹來人群聚集。其中一個露天茶座，竟有大批市民除口罩喝茶，引發爭議。事件曝光後，多名公職人員被追責。【新冠肺炎】四川廣元解禁部分室外場所 大批市民聚集除口罩喝茶（有片）

【17:15】中共中央政治局會議指出，全國疫情發展拐點尚未到來，新華社發文解讀稱，這是一個及時又清醒的告誡，盡管疫情蔓延的勢頭得到初步控制，但目前仍然未能有效掌握疫情的傳播途徑。而對於多地民眾急不及待外出，餐館、商場、集市等場合悄然重現的人群聚集，央視評論警告，「心理拐點」必須打住。【新冠肺炎】官媒解讀「拐點尚未到來」 心理拐點應到此為止

2月22日

【18:47】新冠肺炎疫情如何爆發一直備受關注，率先傳出疫情的武漢華南海鮮市場，或不是新冠病毒的發源地。【新冠肺炎】內地研究：華南海鮮市場非新冠病毒發源地 11月下旬或已人傳人

【17:06】內地專家繼在糞便後，在尿液也分離出新冠病毒，【新冠肺炎】鍾南山團隊從患者尿液分離出新冠病毒 公眾要注重個人衛生

【15:28】處於疫情中心的武漢，數以百計幹部防控不力被問責。【新冠肺炎】防控疫情不力 武漢問責處理620人

【14:52】湖北出現懷疑潛伏期長達27天的病例。【新冠肺炎】湖北神農架相隔逾半個月再有人確診 患者潛伏期長達27天

【13:23】疫情不斷蔓延，世衛總幹事警告，控制疫情蔓延的機會窗口正在縮小，需要迅速採取行動。【新冠肺炎】世衛國際專家組今赴武漢 譚德塞警告遏止疫情機會正縮小

【12:28】新冠病毒被指狡猾，患者檢測不時出現「假陰性」情況，國家衛健委也明確，核酸檢測結果陰性不能排除感染，需要考慮樣本質量、收集時間、保存運輸及技術等4大因素。【新冠肺炎】衛健委：核酸檢測陰性不能排除感染 需考慮4大因素

【12:00】新冠病毒防不勝防？內地專家指患者發病前兩天已有傳染性，期間接觸的對象都要14天醫學觀察。【新冠肺炎】中國疾控中心專家：患者發病前兩天已有傳染性

【11:14】重災區湖北再爆群聚疫情？繼監獄爆發疫情後，武漢社會福利院也有多人確診。【新冠肺炎】武漢社會福利院爆疫情 12宗確診1人死亡

2月21日

【17:38】盡管新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情肆虐，但內地多處陸續復工，恐有擴散風險。【新冠肺炎】北京女子復工後確診 66密切接觸者集中隔離

【17:26】湖北恩施新增的一例確診病例為超長潛伏期、無癥狀新冠肺炎患者，他1月返鄉，38天後才確診。【新冠肺炎】再現超長潛伏期病例 男子1月返湖北38天後確診

【17:24】湖北新冠肺炎疫情統計標準一改再改，省衛健委副主任塗遠超今日表示，省委書記應勇明確要求對已確診的病例不允許核減，已核減的必須全部加回。【新冠肺炎】湖北衛健委：疫情統計不准核减確診病例

【16:11】湖北、山東、浙江等3省的監獄爆出疫情。其中，浙江一名監獄民警隱瞞去過武漢，並且繼續上班，及後確診，涉事監獄之後亦有34宗罪犯確診病例。【新冠肺炎】隱瞞曾赴武漢繼續上班 浙江監獄民警確診 34罪犯染疫

【15:24】 南韓疫情一夜爆發，對於外界憂慮新學年開學在即，預料將有大批中國留學生會在下周返校，可能加劇南韓疫情，首爾市長樸元淳表示，部分人對中國留學生有反感和警戒之心，是需要克服的另一種病毒，不該對中國留學生有任何排斥情緒。南韓疫情爆發籲別排斥中國留學生 首爾市長：反感之心是另一要克服的病毒

【14:59】疫情未停，但各地已陸續復工，北京藍領復工率是一線城市中最高，而快遞員、配貨員需求量大。【新冠肺炎】北京藍領復工率近6成 領跑一線城市

【14:51】新冠肺炎疫情影響，中國乘用車市場信息聯席會稱，中國2月前半月乘用車銷量較上年同期驟降92%。【汽車銷售】中國2月前半月汽車銷量按年暴跌92% 受累疫情打擊

【14:10】多國對來自中國的旅客實施入境禁令，有不少在其他國家留學的中國學生面臨返校難題。【新冠肺炎】澳洲一大學補貼逾7千元 助中國留學生取道第三國回校

【14:02】內地新型冠狀病毒肺炎疫情在監獄大爆發，已有3省出現監獄疫情！其中， 湖北省監獄系統共有新冠肺炎確診病例271宗；山東省任城監獄共確診207宗，包括警察7宗，犯人200宗；浙江十里豐監獄也通報34名犯人確診。【新冠肺炎】3省監獄大爆發！湖北確診271宗 山東207宗 浙江34宗（更新版）

【13:00】成都一患者 「治癒後」10天， 復檢時再驗出核酸陽性。專家指，這種病例或再次成為傳染源，因此出院病例也應居家隔離14天。【新冠肺炎】成都治癒患者10天後「再確診」專家指出院後應再隔離兩周

【12:49】疫情剛爆發時，武漢醫生彭銀華和未婚妻約定「疫情不散，推遲婚禮」，上了抗疫第一線，但被推遲的婚禮永遠無法舉行了。【新冠肺炎】延遲婚期抗疫 29歲武漢醫生殉職 喜帖安放於抽屜

【12:38】國家衛健委副主任曾益新今日表示，目前全國疫情總體趨勢向好，疫情爆發得到控制，部分省市出現新增確診病例零增長，但湖北和武漢的新增死亡病例仍較多，仍然要高度重視。【新冠肺炎】國家衛健委稱疫情爆發得到控制 要嚴防反彈

【11:53】世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞周四（20日）表示，中國新冠病毒新增確診病例數持續下降，情況令人鼓舞，但同時警告稱，中國以外的疫情仍可能蔓延。【新冠肺炎】世衛：中國新增確診病例減少令人鼓舞 但沒時間沾沾自喜

【11:51】內地新冠肺炎疫情拖累經濟。商務部預計，今年首兩個月的進出口增速將大幅回落，疫情對首季影響不容低估，但仍處於可承受範圍。【新冠肺炎】商務部料首兩月進出口增速大幅回落 全年前景適度樂觀

【11:17】針對美卿蓬佩奧（Mike Pempeo）指摘中國當局和中國政治制度，【新冠肺炎】駐南非大使稱抗疫顯中國制度優勢 諷美國「8個做不到」

【11:02】內地新冠肺炎疫情持續，外界關注對中美貿易協議的影響，惟華府官員表示，現預計第一階段協議的落實不會發生改變。【新冠肺炎】疫情蔓延 華府官員仍預計中國履行貿易協議增購美商品

【10:28】內地新冠肺炎官方統計數字的準確程度一直惹人議論，最新是湖北疫情統計數字鬧出雙胞胎，國家衛健委指新增631宗 湖北僅稱411宗

2月20日

【17:08】外界對於官方的統計標準，在7天之內發生反轉大惑不解之際，國務院指出，取消臨床診斷病例是由於核酸檢測的能力已經大大提升，可以快速地進行甄別，使疑似病例快速進行排查；解決了當時在武漢地區大量病人集中發病，導致核酸檢測不能及時滿足臨床需求的情況。【新冠肺炎】為甚麼取消臨床診斷病例？ 官方這樣解釋……

【15:43】浙江舟山出現一宗新冠病毒檢測異常個案，隔離男子痰液樣本呈陰性 糞便兩次檢測為陽性

【15:32】在新冠肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情籠罩的陰影下，不少民眾自農曆新年起開始足不出戶，惟在家太無聊，催生了「宅經濟」，根據拼多多發布的榜單顯示，除了防疫產品外，位於榜的是是理髮器，避孕套、睡衣、唇膏等商品躍居「宅家十大熱銷商品」榜。【新冠肺炎】封城困家中10大熱銷產品 唇膏避孕套上榜

【14:32】中共總書記習近平昨表態，強調醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護。內地逾千景區向醫護人員免費開放，多地陸續推動抗疫一線醫護人員子女教育保障政策。【新冠肺炎】內地推支援醫護人員政策 免費遊景區子女中考加分

【14:01】內地新冠肺炎疫情肆虐，在重災區湖北省中，仙桃市衛健委前日發出通知，嚴禁工作人員在群內討論疫情、擅自接受採訪，引發輿論關注。官方稱通知文字表述有不當之處，已作廢。【新冠肺炎】「禁討論疫情擅自受訪」 湖北仙桃衛健委通知惹議

【13:49】3位中央指導組醫療救治組專家一致認為，新冠病毒傳染性極強，救治難度比SARS大，但病死率低於SARS。【新冠肺炎】病毒攻擊多器官 專家：重症救治難度比SARS高

【12:57】內地新型冠狀肺炎病毒疫情仍在蔓延，病毒學家們認為，新冠肺炎疫情最終結果從全球流行病到新的感冒都可能，未來3周是關鍵，若失控就會是僅次1918年流感大流行的疫情。當年的1918年流感大流行疫情，全球造成以千萬計人死亡。【新冠肺炎】美病毒學家：新冠病毒若失控 疫情將僅次1918流感大流行 未來3周關鍵

【12:54】疫情重災區湖北，加強新聞宣傳輿論工作，惟「正能量」宣傳惹反感。【新冠肺炎】管控輿論 湖北省委書記應勇：新聞要加強正面宣傳

【12:48】隨著疫情逐漸得到控制，內地部分地方景區開始有序開放，而各國簽證中心也逐漸重啟開放。【新冠肺炎】西湖等逾20個景區已復運 各簽證中心漸重開

【11:54】內地新冠肺炎疫情持續之際，重災區的湖北加強新聞宣傳輿論工作。【新冠肺炎】管控輿論 湖北省委書記應勇：新聞要加強正面宣傳

【11:40】香港大學管軼教授課題組等最新研究表明，穿山甲很可能是新冠病毒從蝙蝠到人類的中間宿主。

【11:38】湖北全省昨日新增確診病例349宗，但武漢市新增確診病例多達615宗，為何全省數字少過武漢市？【新冠肺炎】取消「臨床診斷」分類 湖北多地核减確診病例

【11:37】新冠肺炎疫情後續會如何演變？【新冠肺炎】內地專家：新冠病毒或似流感長期存在

【11:33】世衛總幹事譚德塞昨晚表示，中國新冠肺炎新增病例下降是好消息，但必須非常謹慎地加以解讀，現在對此次疫情做出預測為時過早。【新冠肺炎】世衛：目前預測疫情為時過早 專家小組正在華實地工作

【11:20】新冠肺炎（武漢肺炎）疫情之下，停泊日本的郵輪「鑽石公主號」變成「小武漢」。由政府安排到日本接載船上港人回港的首架包機，今日（20日）早上8時許抵達香港國際機場。保安局局長李家超表示，機上共有106名本港乘客，並強調現時無收過港澳以外人士。中國外交部駐港公署在facebook發布圖輯，紀錄這批港人回家的經過。鑽石公主號106香港人返抵香港隔離 外交部公署紀錄全程：咱們回家（多圖）

【11:09】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情形勢仍處於緊張，外界猜測國家主席習近平原定於4月訪日的行程會否生變。不過，日本外交高官18日訪問北京，日方強調，習近平四月將如期訪問日本，相關工作雙方都在準備中。【新冠肺炎】打消外界猜測 日方稱習近平4月將如期訪日

【10:46】內地一如市場預期下調貸款市場報價利率(LPR)，一年期下調10個基點。此外，人民銀行發布2019年四季度貨幣政策執行報告，強調新型冠狀病毒肺炎疫情防控是當前最主要任務，要加大疫情防控的貨幣信貸支持力度。內地如預期下調LPR利率 人行幣策料仍維持相對寬鬆

【10:35】內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，中國工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰警告，新冠病毒可能轉成慢性的，像流感一樣長期在人間存在的病。中國疾病控制中心原副主任楊功煥也稱，新冠病毒更可能像流感病毒一樣，最終與人類共生，靠疫苗預防控制。【新冠肺炎】內地專家：新冠病毒或似流感長期存在

【10:17】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延多國，新加坡確診新冠肺炎病例已逾80多例。新加坡疫情擴大之際，一段錄音檔流出，內容是新加坡貿易與工業部長陳振聲在中華總商會的談話，暗諷香港人瘋搶廁紙的行為太過「低能」。事件引發軒然大波，當地中華總商會暗示要捉內鬼。新加坡官員陳振聲諷港人搶廁紙「低能」 錄音外洩商會捉內鬼

【00:05】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情持續擴散，部分社區實行封閉管理，或加碼防疫措施，其中，近日網上廣泛流傳湖北咸寧南大街社區一則「為徹底阻斷疫情傳播，家人必須隔離」的緊急通知，規定家人之間必須隔離，包括分床睡覺（含夫妻）; 分餐吃飯; 在家戴口罩；每天測體溫。【新冠肺炎】為防疫夫妻要分床睡？湖北社區「緊急通知」爆爭議

2月19日

【19:30】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，澳洲十所頂尖大學約6萬5800名中國學生可能無法返校開學，預估校方將損失12億澳元、折合62.3億港元，而全澳洲教育產業損失可能高達38億澳元、折合近200億港元，可謂損失慘重。【新冠肺炎】中國學生無法返校 澳洲教育產業「失血」200億港元

【19:12】新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，截至周三（18日）為止，內地累計共確診個案逾7.4萬宗例、超過2004人死。微博近日流傳題為「一線（前綫）醫生的話」的文章，直指目前仍沒有針對新冠肺炎的特效藥，重症病人死亡前極痛苦，「本質和淹死一樣」，令人毛骨悚然。新冠肺炎痛苦死亡過程曝光 前綫醫生：漸進式窒息－痛苦爭扎－斷氣

【17:32】新型冠狀病毒肺炎疫情下，內地生產、物流陷入停滯，且重點優先恢復口罩工廠等的生產。日本服飾業者擔心，若疫情長期持續，恐造成供應日本的春夏衣物延期出貨，甚或出現缺貨。【新冠肺炎】口罩生產優先 日本春夏新裝恐延遲上架

【14:40】中國疾病預防控制中心（CCDC）周二發表了超過44000新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）病例的統計數據。數據將疫症爆發分為五個階段，也印證了當局錯過了防疫的最佳時機，終使新冠肺炎在1月11日後大爆發。【新冠肺炎】中國疾控中心論文揭 當局錯過防疫黃金10天終大爆發

【14:29】總結中美對新冠肺炎的症狀、傳染力、死亡率，以及疫情發展進行的研究，當中大部分相若，僅在何時見頂方面出現最大分野。新冠肺炎解構中美比一比 何時見頂現最大分野

【13:52】國家衛生健康委員會發布新冠病毒肺炎第六版診療方案，在試用藥物中，增加「磷酸氯喹」和「阿比多爾」兩種藥物。第六版方案還增加「康復者血漿治療」，建議適用於病情進展較快、重型和危重型患者。一文看懂新冠肺炎第六版診療方案

【13:45】蝗災東非肆虐，4000億隻沙漠蝗蟲「劫掠」非洲糧食後，已直撲亞洲、甚至直逼中國邊境。曾在內地綜藝節目中被要求吃蝙蝠、竹鼠，又曾公開呼籲不吃野味的藝人葉璇，最近被翻出在劇集《第九個寡婦》曾有烹調蝗蟲的情節，葉璇憶起那場演出直呼：絕不能吃，吃蝗蟲是萬惡的舊社會。蝗蟲天敵是中國食家？葉璇︰萬惡舊社會才吃蝗蟲（有片）

【12:54】當局為控制新型冠狀病毒肺炎疫情，嚴格限制旅行及交通，使工人和居民無法離家外出，令許多工廠無法在春節後開工。這嚴重影響了中國「一帶一路」倡議海外項目。【新冠肺炎】人員物資受阻 疫情挫「一帶一路」倡議項目

【11:40】近日有一段錄音檔流出，內容被指是新加坡貿易與工業部長陳振聲向基層談話，解說該國如何處理口罩策略時，暗諷香港人瘋搶廁（搶購廁紙）紙的行為太過「低能」，呼籲新加坡人不要效仿。【新冠肺炎】新加坡部長暗諷香港人搶廁紙「低能」 內部談話流出

【11:00】中國疾病預防控制中心一份研究於檢視逾7萬個新型冠狀病毒肺炎病例後，發現8成感染者症狀輕微，致死率隨著年齡增加逐漸攀升。【新冠肺炎】最大規模研究：8成患者症狀輕微 致死率隨年齡攀升

【10:29】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延到多國，鑽石公主號郵輪在日本引爆的疫情更震撼全球。俄羅斯當地時間周二（18日）宣布，自月20日起暫時禁止中國人入境。俄羅斯此前已關閉與中國接壤的邊境，今次是將針對中國新型冠狀病毒疫情的措施升級。【新冠肺炎】俄羅斯加碼對中國封關：禁中國公民入境 防範新冠肺炎傳入

【00:00】新型冠狀病毒疫情爆發以來，世界衛生組織（ WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）多次為中國抗疫工作背書，被西方部份輿論指稱他受壓唱好中國。他日前在研討會上以大約10分鐘談話，否定這些言論，直指中國以實幹應付疫情，不用他讚揚也能獲得世界稱許。他還說，武漢「封城」防範新冠病毒蔓延到各國，暗指中國犧牲一座城、讓自己蒙受損失，拯救了世界。【新冠肺炎】世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界 否認受壓唱好中國（有片）

【00:00】新冠肺炎疫情蔓延全球，多國對中國客採取限制入境措施，但澳洲選擇「逆向操作」。鑑於疫情導致前往澳洲黃金海岸的中國旅客大幅減少，為搶救當地旅遊業，澳洲昆士蘭省黃金海岸市長計劃親自前往中國宣傳，以挽救黃金海岸市的觀光業。【新冠肺炎】疫情風聲鶴唳 澳洲黃金海岸「逆向」招中國客

【00:00】新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延未止，中國歐盟商會主席警告，武漢的肺炎疫情衝擊製藥業供應，如果問題無法於近期解決，全球恐面臨抗生素等藥物短缺。新冠肺炎連鎖效應 中國歐盟商會警告：抗生素恐短缺

2月18日

【22:55】中國醫學學術期刊近日預出版了一篇來自中國疾病預防控制中心論文，當中最大亮點是在去年12月31日前，武漢和湖北就可能已出現了104名新冠病毒感染者。【新冠肺炎】疾控中心論文：武漢湖北早於去年底有逾百確診病例

【20:50】有内地學者近日在預印本平台medRxiv上傳一篇論文，提出了「病毒也會攻擊腎臟與睾丸」，恐導致男性不孕與睾丸腫瘤。【新冠肺炎】内地研究指病毒攻擊睾丸 男患者生育功能恐受損

【18:07】南韓教育部下達管控措施，中國籍留學生入境後需「自律」地自行隔離14天，但即使部分學生違反管控要求，校方也沒有有效的制止手段。部分大學的學生會對疫情有可能在校園內擴散表示擔憂。【新冠肺炎】南韓管控中國留學生隔離靠自律 大學校園憂成疫區

【17:19】甘肅省近日派出第三批援助湖北醫療隊，宣稱有14名女醫護為方便工作剃了光頭，並發布她們被理髮師剃掉心愛長髮後淚灑現場的短片，引發網民憤怒。【新冠肺炎】甘肅給女醫護集體剃光頭 惹眾怒後急刪貼

【16:51】鍾南山等專家經研討，一致認為磷酸氯喹治療新冠肺炎具有療效。磷酸氯喹有助治療新冠肺炎 首批50萬片已完成生產

【15:55】停泊在日本橫濱港隔離檢疫的鑽石公主號郵輪「武漢肺炎」病例暴增，儼如迷你版武漢，各地如何因應撤僑，備受關注。【新冠肺炎】鑽石公主號成海上小武漢 一文看清各國撤僑進度

【14:36】疫情肆虐，內地逾1,700位醫護人員確診，6人死亡。退役軍人事務部、中央軍委政治工作部近日聯合印發通知，要求防疫殉職者應評為烈士。【新冠肺炎】防疫殉職者倡評為烈士 一線醫務家屬獲發5千元慰問金

【13:51】新冠肺炎病毒能在物體表面存活多久，與它的傳播能力息息相關。德國一項新研究指出，新型冠狀病毒能在物件上存活最長9天、遠超流感病毒，但如用3種化學品消毒，能1分鐘內降病毒傳播力。新冠肺炎病毒能在物件存活9天 德專家：3種物質1分鐘內降病毒感染力

【13:50】新冠肺炎疫情爆發以來，市民都減少外出食飯，為令選購外賣更安全，真正做到減低新型冠狀病毒傳播風險，廣東省市場監督管理局不建議訂購冷食、白切雞、壽司、雞蛋類炒菜等。【新冠肺炎】外賣食乜好？ 白切雞、壽司、蛋類炒菜暫列「黑名單」

【13:24】國有資產監督管理委員會副主任任洪斌表示，新型冠狀病毒疫情對內地1月經濟的影響可控，對2月的影響較大，但影響衹是階段性的，也是暫時性的。【新冠肺炎】國資委：疫情對2月經營影響較大 但不改經濟長期向好基本面

【13:19】內地流行用配備紅外傳感器的體溫槍檢測體溫，但所測結果準確嗎？網民評論：形式主義。【新冠肺炎】紅外線溫度計檢測準嗎？曾測出不符生命指標

【12:53】藝人陸浩明（6號）日前主持節目嚴重失言，在最新一集錄播節目《後生仔傾吓偈》裡，說2003年的沙士（SARS）源自香港，引起輿論反彈，有人稱要杯葛他的代言產品。他一再道歉，昨天（17日）並為此灑淚。陸浩明為說過「SARS源自香港」灑淚道歉 重溫03沙士如何廣東傳港

【12:03】鍾南山估計，本月中下旬將會是疫情的高峰期，但高峰期的出現並不等於「拐點（疫情回落的轉淚點）」。他又指新病毒會對患者造成持續傷害，令它比沙士更難醫治。【新冠肺炎】鍾南山指2月中下旬新冠肺炎出現峰值 但不代表疫情回落

【11:33】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延多國，日本疫情更緊次源頭中國。北韓重申境內尚無確診病例，是「冠狀病毒無污染國家」。北韓已執行嚴格防疫措施，暫時關閉與中國接壤邊境，南韓《東亞日報》日前更報道，北韓一名貿易官員到過中國之後，回國沒有遵守隔離命令，去公眾澡堂泡浴，立即遭到槍決。【新冠肺炎】北韓自稱「冠狀病毒無污染國」 此前曾傳槍決違隔離令官員

【11:33】河南省信陽市日前通報兩例「武漢肺炎」超常規病例，其中1人返鄉34天後才確診，另一人則疑似與感染源接觸長達94天後才確診，引發外界熱議是否預示新冠病毒發生變異、傳染性更強？新冠肺炎病毒變異？ 河南現潛伏期長達94天病例

內地新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓然，截至周一（17日）確診個案增至超過7.2萬宗。國務院聯防聯控機制記者會上，公布內地最新治療新冠肺炎（又稱武漢肺炎）的3大方案，其中除了引起公眾關注的清肺排毒外，還有康復者的恢復期血消，以及抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」等。輿論稱之為特效藥研製成功前，治療新冠肺炎的3大解藥。

【11:04】世衛表示，不可採取「全面措施」來因應疫情，反對停止一切乘船出遊活動，包括目前停泊在日本外海、船上已有454人確診的鑽石公主號郵輪。【鑽石公主號】世衛反對停止一切乘船出遊 籲勿反應過度

【10:45】湖北武漢市武昌醫院院長劉智明，因感染武漢肺炎，今日上午10時30分病逝， 終年50歲。【新冠肺炎】武昌醫院院長病逝終年50歲 為首位抗疫犧牲院長

【10:11】內地新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓然，截至周一（17日）確診個案增至超過7.2萬宗。國務院聯防聯控機制記者會上，公布內地最新治療新冠肺炎（又稱武漢肺炎）的3大方案，其中除了引起公眾關注的清肺排毒外，還有康復者的恢復期血消，以及抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」等。輿論稱之為特效藥研製成功前，治療新冠肺炎的3大解藥。【新冠肺炎】內地治新冠肺炎3大「解藥」曝光 除清肺排毒湯還有這兩種

【10:00】國務院聯防聯控機制記者會上，公布內地最新治療新冠肺炎（又稱武漢肺炎）的3大方案，其中除了引起公眾關注的清肺排毒外，還有康復者的恢復期血消，以及抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」等。輿論稱之為特效藥研製成功前，治療新冠肺炎的3大解藥。【新冠肺炎】內地治新冠肺炎3大「解藥」曝光 除清肺排毒湯還有這兩種

【9:00】內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，又稱武漢肺炎）疫情仍在蔓延，新冠肺炎症狀的飄忽致人心惶惶。有內地網民發現，3年前播出的國產電視劇《急診科醫生》，內容竟與今天疫情同出轍，更神奇是連新冠肺炎症狀、甚至新型冠狀病毒名字也一一「預言」，網民形容這是穿越時空的神劇。【新冠肺炎】新冠肺炎症狀、名字一一估中！內地3年前「神劇」 故事與今天疫情同出一轍

2月17日

【22:29】內地新型冠狀病毒肺炎確診個案增至超過7萬宗，1770人死亡。國家中醫藥管理局官員周一（17日）表示，清肺排毒湯對新冠肺炎具有良好療效。而科技部生物中心副主任孫燕榮表示，臨床顯示新冠肺炎康復者的恢復期血清，對治療重症新型肺炎患者有一定療效，亦都安全。【新冠肺炎】衞健委稱「清肺排毒湯」治新冠肺炎療效良好 秘方曝光

【20:24】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在日本蔓延，日本已成繼中國後第二個疫情嚴重國家，不僅鑽石公主號郵輪事件令日本病例持續大增，日本本土亦出現來源難明的社區感染。在嚴峻形勢下，日本因3大考量未對中國遊客關閘，但有評論憂慮日本誤判。【新冠肺炎】日本三大考量不對中國客落閘 但恐誤判抗疫形勢

【18:41】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延，口罩成了日常必須品，但戴起口罩眼鏡起霧卻好惱人。怎麼辦？英國貝德福德醫院（Bedford Hospital）創傷和整形外科醫生Sheraz Shafi Malik、和英國之心（HEFT）醫療體系創傷和整形外科醫生Shahbaz Shafi Malik，在《英國皇家外科醫學院年報》撰文指出，善用肥皂水可輕易解決問題，步驟只有簡單的3個。【口罩知識】英醫生教善用肥皂水 戴口罩不會眼鏡霧茫茫

【18:13】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情仍在蔓延之際，3600億至4000億隻沙漠蝗蟲肆虐非洲東部後，據報部分到達了中國邊境。但中國民眾似乎對蝗蟲不反感，因它們不僅被視為美食，更被指是治療肺結核良藥。有網民揶揄︰蝗蟲能治新冠肺炎嗎？蝗蟲入藥能治肺結核 網民問「也能醫新冠肺炎」嗎？

【17:45】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，內地三令五申禁止野味交易，但內地媒體揭發，內地仍有人買賣野味，貴州畢節就有一男子在疫情爆發期間，仍然不怕死，偷偷上山捕殺兩隻果子狸。這不是孤例，路透社報道直指，中國人性好野味難禁絕，看淡中國戒掉野味的行動。【新冠肺炎】700人被揭冒死買賣野味 英媒「睇死」中國戒不掉野味

【17:24】湖北以外地區新增確診病例已實現13日連降。【新冠肺炎】國家衛健委：新冠肺炎可防可治 武漢重症佔比下降明顯

【16:57】全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦表示，應爭取2月底基本控住疫情，國民經濟全局才不至於傷筋動骨。【新冠肺炎】劉世錦：爭取2月底基本控住疫情 否則經濟傷筋動骨

【16:25】人大委員長栗戰書17日上午在全國人大常委會第四十七次委員長會議上建議，推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議，為改革開放後首次。全國人大延期，將重點影響會議為新一年宏觀經濟及重大政治舉措起馬首是瞻作用，特別是政府工作報告將提出GDP經濟目標，具有全球影響力。【新冠肺炎】人大會議推遲 經濟失GDP指引影響投資配置

【15:53】因接觸可能引發感染，麥當勞（Mcdonald’s）、星巴克（Starbucks）和肯德基（KFC）等速食品牌紛紛推出「無接觸」取餐及外送服務。【新冠肺炎】M記星巴克推無接觸取餐 保障員工顧客安全

【15:39】因應疫情衝擊，中國近期採取了一系列措施提振經濟，包括人行下調中期借貸便利（MLF）利率10點子，內地股市今日全線走升，滬指收升2.3%，自此收復春節後因肺炎疫情導致的所有失地。【武漢肺炎】MLF降息+再融資鬆綁 滬指升2.3%收復春節以來失地

【15:31】世衛（WHO）總幹事譚德塞昨公布進程，國際專家團隊已抵京並開始與中國專家會談疫情。但他也表示，疫情未來走向難以預測。【新冠肺炎】WHO國際專家組昨抵京 譚德塞稱疫情走向難預測

【15:05】中國農業農村部公布，解除對美國禽類及禽類產品的進口限制。另據報，中國正考慮不晚於3月初採購一批美國農產品，以表明仍致力於履行第一階段貿易協議。【新冠肺炎】不受疫情影響 中國研下月初採購一批美國農產品

【14:06】內地多個地區為防控疫情，推出關於乘搭公共交通工具的新措施。【新冠肺炎】深圳南京搭地鐵需微信登記 確保可追蹤重點人員

【12:59】湖北省孝感市新冠肺炎防控指揮部宣布由周一（17日）零時起，所有城鎮居民嚴禁外出，違反命令者一律處以10日以下治安拘留。【新冠肺炎】湖北孝感嚴令城鎮居民「足不出戶」 違者一律拘留

【11:12】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情備受全球關注，美國專家近日公布在掃描式和穿透式電子顯微鏡上觀察到的病毒影像，並說這種病毒看起來與SARS和MERS病毒並無太大差異。新冠肺炎病毒真面目曝光 美國專家展影像：極似SARS

【10:40】路透對經濟分析師的一項調查顯示，中國經濟本季度增速將降至4.5%，將創下金融危機以來最慢。但分析師們稱，如果疫情得到控制，這種低迷狀態會較為短暫。【新冠肺炎】路透調查：中國首季GDP料驟降至4.5% 但預計能很快反彈

【01:37】內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情仍在蔓延，湖北嚴峻形勢未減。湖北電影製片廠「音像部」對外聯絡部主任、導演常凱因新冠肺炎在上周五（14日）去世。他的父母、姐姐也感染這種病毒相繼而死。一場瘟疫令常家支離破碎、幾近滅門。更重要是要，常凱死前寫下遺書，透露自己一家數口因醫院沒床位，活活被新冠肺炎熬死。幾近滅門！湖北導演常凱一家四口染新冠肺炎病死 遺言訴醫院無床位

2月16日

【23:00】新冠肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）在全球蔓延，台灣出現首例死亡案例，該患者為61歲男性，無旅遊、接觸史，是白牌的士司機，平常多載運陸港澳旅客。【新冠肺炎】台灣首宗死亡案例：白牌的士司機或載過陸港澳乘客

【23:00】內地新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情肆虐，截止昨日24時已令1665人死亡，但在被統計因病死亡的數字之外，疫情重災區武漢的一位居民因未被上報為武漢肺炎疑似病例得不到治療，而在家中自縊身亡。事件發生後，相關官員因明知該居民病情卻未按規定作出合理處置，受到黨內警告處分。【新冠肺炎】未被上報為疑似病例得不到治療 武漢一居民家中自縊

【21:00】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情未解，非洲蝗災已蔓延到巴基斯坦、印度直逼中國，聯合國糧農組織更呼籲全球戒備，引起中國民眾關注。雖有專家指蝗災不至於侵襲中國，但飽受疫情影響的中國民眾仍半信半疑。【新冠肺炎】疫情未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

【20:00】內地新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，一度令中國經濟停擺。中共黨媒《求是》雜誌刊登中共總書記習近平2月3日在中央政治局常委會會議應對疫情談話全文，反映習近平早在1月7日便已得知武漢肺炎疫情，並召開會議，對防控工作提出要求。【新冠肺炎】習指揮抗疫內幕曝光：1月7日已知疫情 批示影響國際輿論

【17:00】新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴大，中國疫情已演變為全球公共衛生事件。日本境內除了豪華郵輪鑽石公主號以外，多處傳出確診病例，日本厚生勞動大臣加藤勝信承認，已看不清感染途徑，狀況已不同於前。【鑽石公主號】新冠肺炎病毒已在日本亂竄？日官：我看不清感染途徑

【17:00】內地多地在上周一（10日）開始陸續復工，據報廣州市天河區的天盈廣場東塔出現新冠肺炎感染病例，其所在公司所有員工已於上周五（14日）隔離及停止辦公。【新冠肺炎】復工後廣州出現首宗寫字樓確診病例 全公司員工隔離

【17:00】國家衞健委表示，內地重症患者佔確診病例的比例明顯下降，其中武漢重症比例由最高點32.4%下降至15日的21.6%，說明各地疫情防控效果已經顯現。【新冠肺炎】武漢重症比例三成大降至二成 衛健委指抗疫現曙光

【17:00】內地新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，昨天（16日）新增確診2009例，比對上一天單日再下降約24%，但個案仍在增加。人民銀行宣布，已經要求疫情重點地區回籠現金消毒，並存放14天以上再投放，以防鈔票和硬幣播毒。【新冠肺炎】現金播毒 內地回收疫區人民幣消毒隔離

【16:00】湖北省為遏制疫情擴散，出台強化防疫措施，包括城鄉所社區實行24小時最嚴格的封閉式管理；嚴管住戶外出；除抗疫車輛等外，其他車輛一律禁止通行。【新冠肺炎】湖北所有社區實行24小時最嚴封閉管理 抗疫車輛外一律禁止通行

【16:00】新到任的湖北省委書記應勇指出，目前湖北省疫情正處在「高位運行」的持續增長期，要抓住「救治」、「阻隔」兩大關鍵環節，實行篩查甄別、社區封閉式管理、公共區域管控，並加強患者救治。【新冠肺炎】應勇︰湖北疫情處在「高位運行」的持續增長期

【11:00】內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）即武漢肺炎感染病例，仍在增加之中。內地網絡15日盛傳武漢病毒所一名叫黃燕玲的女性研究生為新冠肺炎「零號病人」，武漢病毒研究所人員對此回應稱，可保證武漢病毒所目前「零感染」。【新冠肺炎】網傳武漢病毒所隱瞞「黃燕玲」零號病人？真相是這樣

【11:00】藝人陸浩明（6號）日前主持節目嚴重失言，在最新一集錄播節目《後生仔傾吓偈》裡，說2003年的沙士（SARS）源自香港，引起輿論反彈，有人稱要杯葛他的代言產品。他最後為此道歉。陸浩明說SARS源自香港 回帶看2003沙士如何廣東傳港

2月15日

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延到多國，美國疾病管制暨預防中心（CDC）稱已做出最壞打算，準備好因應武漢肺炎疫情在美國蔓延的情況。【新冠肺炎】美方稱已就新冠肺炎做最壞打算：疫情恐纏繞整年

2月14日

【17:50】受疫情影響，今年情人節失去往年熱度，鮮花價格出現崩盤，最熱門的禮物換成口罩、護目鏡等實用品。【武漢肺炎】情人節口罩代花熱捧 玫瑰無人愛花農含淚銷毀

【16:57】內地口罩難求，疫情重災區湖北多地實行限購、限價。【武漢肺炎】湖北多地口罩限價限購 黃岡最平賣0.65元/個

【16:26】疫情蔓延多國，美國疾病管制暨預防中心主任說，「目前我們處於強勢遏阻模式。」【武漢肺炎】美方稱已就新冠肺炎做最壞打算：疫情恐纏繞整年

【15:55】鑽石公主號遊輪爆發疫情，遊輪上共有兩岸四地旅客共311人，【武漢肺炎】鑽石公主號中港台14人確診 台父子受困10天曾致函蔡英文求救

【15:42】武漢肺炎疫情肆虐，外界質疑內地官方公布的確診數據缺乏透明度。其中，對於可能成為傳染源的無症狀感染者，內地未有納入確診病例，也未對外公布。官方今日有回應。【武漢肺炎】國家衛健委：無症狀感染者 不在對外公布範圍

【15:14】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）核酸檢測結果出現假陰性非新鮮事，專家指可能由多種因素導致。【武漢肺炎】新冠肺炎檢測呈假陰性 是病毒狡猾還是其他因素？

【13:40】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍在延燒，中國力爭口罩供應之際，越南河內市一企業眼見口罩需求大增，以廁紙取代抗菌內層所製成的劣質口罩銷售牟利，被當地有關部門查獲。【武漢肺炎】越南公司用廁紙製劣質「口罩」被查獲 分分鐘害死人 （有片）

【13:20】內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染病例急劇增加，世衛組織（WHO）顧問及各地專家均警告，情況可能會進一步惡化，全球三分之二的人口都可能被感染。【武漢肺炎】WHO顧問警告 全球最終或2/3人口感染新冠病毒

【12:05】滙豐把中國今年首季經濟增長預測，由5.8%下調至4.1%。標普全球則對中國發出警告稱，如果政府試圖通過大舉增加支出來抵消疫情對經濟的影響，其主權信用評級或展望可能面臨被下調的風險。【武漢肺炎】滙豐下調中國首季經濟增長預測至4.1% 標普警告中國評級或下調

【11:45】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情繼續蔓延，湖北當局昨清晨公布的新增確診病例暴增近3成，令外界大吃一驚，亦震動國際金融市場。是疫情突然惡化？還是因為當局隱瞞，並導致中央問責，昨天將湖北及武漢主政官員大換血？【武漢肺炎】曾經隱瞞、新官撇帳？湖北確診一夜狂飈藏2玄機

【11:09】「中國生物技術」已透過採集部分康復者血漿，完成用於治療武漢肺炎病毒的特異性免疫血漿製品和免疫球蛋白，正投入臨床治療。【武漢肺炎】康復者血漿免疫球蛋白投入臨床治療 1日後炎症指標明顯下降

【10:30】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情蔓延到多國，與中國有血盟關係的北韓也保持高度警惕。南韓「東亞日報」報道，北韓一名貿易官員到過中國之後，回國沒有遵守隔離命令，去公眾澡堂泡浴，立即遭到槍決。【武漢肺炎】北韓官訪華回國違隔離令 泡公眾浴堂遭槍

【10:02】日前讚揚中國國家主席習近平對COVID-19疫情控制，負責並有所作為的美國總統特朗普，昨被問及中方在疫情議題上是否誠實時卻回應「我覺得他們想盡量粉飾」。【武炎肺炎】特朗普轉口風：中國想粉飾新冠肺炎疫情

2月13日

【17:53】COVID-19（新型冠狀病毒肺炎，又稱武漢肺炎）疫情仍在蔓延，民眾足不出戶，服務業、餐飲業、旅遊業大受打擊。在面臨新挑戰的同時，線上產業則迎來新機遇。【武漢肺炎】疫情重創實體經濟 線上產業面臨機遇

【16:33】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情蔓延，美國防疫專家認為，目前看來這種病就像嚴重重感冒，因應疫情重點不在於整體死亡率，而是要找出對這種病真正脆弱的族群。《華盛頓郵報》指出，今次疫症事實上約82%病例為輕症，幾不需就醫，因此實際患者或遠高於目前統計。【武漢肺炎】美專家稱疫症較像重感冒 重點在找脆弱族群

【16:08】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍然嚴竣，內地採取不同形式「封城」的城市達數十個。大部分城市為防範新型肺炎，對各小區（即香港的屋苑）採封閉管理。事實上，各大城市的小區業主為防止外人進入，不少方法令人啼笑皆非。【武漢肺炎】社區嚴防外人 設口令仿如入山寨

【15:57】青衣長康邨康美樓發生可能經廁所內排氣管傳播新型冠狀病毒，2月13日，呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存介紹，該團隊在P3實驗室中，在中山大學附屬第五醫院一例重症感染患者糞便樣本，分離了活的冠狀病毒。【武漢肺炎】鍾南山團隊在糞便檢出新冠活病毒 傳播或有新途徑

【15:33】湖北防疫升級，十堰市張灣區實施「戰時管制」，所有樓棟全封閉管理14天，如非醫護、水電和通訊、糧食等基本民生保障從業人員，一律不得出入。【武漢肺炎】內地首例！湖北十堰張灣區「戰時管制」 樓宇封閉管理14天

【15:13】湖北省修訂新冠肺炎病例診斷標準、把臨床診斷納入後，確診病例即暴增近1.5萬個。多國報告估計武漢25萬、50萬人感染的嚇人數據，會否變得不那麼遙遠？【武漢肺炎】湖北確診暴增1.5萬：英研究指武漢50萬人感染 非沒可能？

【14:59】重慶市過去一日新增9宗新型冠狀病毒確診個案，全市累計病例增至518宗。【武漢肺炎】重慶首現2例四代感染病例 防控難度加大

【13:25】湖北省新冠肺炎死亡率最低的十堰市出台重獎措施，凡未出現1例新冠肺炎確診病例的社區，一次性獎勵10萬元（人民幣，下同），未出現1例新冠肺炎確診病例的村，一次性獎勵5萬元。【武漢肺炎】湖北病死率最低市十堰新政 無新增病例最高獎十萬

【13:00】疫情恐致中國經濟崩盤，全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Raymond Dalio）在Twitter上連發4帖，【武漢肺炎】橋水達里奧料疫情對中國經濟衝擊短暫 IMF估將出現V型反彈

【12:58】習近平主持中央政治局常委會時表示，武漢肺炎的疫情防控工作到了「最吃勁」關鍵階段。【武漢肺炎】疫情有多嚴峻？ 習近平批准軍隊增派2600醫護支援武漢

【12:58】湖北省修訂新冠肺炎病例診斷標準、把臨床診斷納入後，【武漢肺炎】臨床診斷納入 湖北新冠肺炎確診數目一天暴增近1.5萬

【12:40】世衛會議主席基尼（Marie-Paule Kieny）說，中國科學家正測試對抗新冠肺炎的兩種抗病毒藥物，初步臨床試驗結果將在數週內出爐。【武漢肺炎】世衛：中國正測試抗疫藥物臨床結果 數週內揭曉

【11:54】國家衛健委昨召開黨組會議，要求湖北省內疫情局部暴發的地區也要立即採取和武漢市同等措施，更特別提及要確保全面小康社會建成。【武漢肺炎】衛健委：湖北暴發疫區要與武漢同措施 需建成全面小康社會

【11:36】湖北官場出現調整，上海市長應勇調任湖北省委書記【武漢肺炎】上海市長應勇調任湖北省委書記 蔣超良遭撤職

【10:53】外電報道，希望加入國際專家小組前往中國核心肺炎疫區的美國頂級衛生專家表示，他們尚未得到是否准許其進入中國的答復。【武漢肺炎】美國提議派專家赴核心疫區 尚未得到中國入境許可

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，內地確診病例已逾4萬、並傳播到多個國家。但世衛生組織預計，針對疫苗或許要一年半後才能面世，這段空窗期如何對抗COVID-19？綜觀全球各國有至少3大應急療法，作應對新型冠狀病毒的武器。【武漢肺炎】COVID-19疫苗年半後才問世 全球三大療法「頂住先」

2月12日

【18:08】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）有排仍未平息，口罩在一段時間內仍是搶手貨，一定要慳住用。一個問題是，在外吃飯時一定要脫口罩，吃完再重新戴回到底是否安全？【武漢肺炎】食飯時脫口罩 食完再戴究竟安唔安全？

【17:17】隨着北京、上海、廣州「半封城」，劉德華在這3地的演唱會也宣布延期；另亞洲已有多項演唱會延期或取消。【武漢肺炎】北京上海廣州「半封城」 劉德華3地演唱會延期

【17:14】翻版康美樓？廣州保利天悅一棟樓，有3戶、共6人確診，全棟樓住戶撤離到酒店隔離。【武漢肺炎】廣州豪宅6人確診 全棟住戶轉送酒店隔離

【16:01】台灣就有醫生在個人Facebook教路，如市民在武漢肺炎肆虐下買不到外科口罩，可以製作「布口罩」應急，阻隔飛沫，認為應把醫療口罩留給必要的醫護。而在香港，前主播魏綺珊也發文稱，已在網上自學製作口罩送基層及前線醫護上班途中使用。【武漢肺炎】台醫教自製布口罩防飛沫 前主播魏綺珊DIY贈港醫護

【15:52】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍未緩和，香港也開始有社區傳染。由於對這種新出現的高傳染度肺炎尚有許多未知，而且沒有對應治療的特效藥物；社交媒體、民間，甚至是主流媒體和醫藥工作者，都被許許多多的迷思所困擾。其中有五大迷思要澄清。【武漢肺炎】抗肺炎迷思破解：戴口罩難防病毒？ 抗生素只殺細菌

【15:08】口罩難求，價格合理的口罩更加難求，湖北有藥房將進價6毫的口罩賣1元/個，竟被指哄抬價格，遭罰4萬多元。【武漢肺炎】口罩6毫入貨賣1元「良心價」 湖北藥房卻涉哄抬價格被罰

【15:07】世界衛生組織（WHO）決定，將去年底在中國首度確認的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），正式命名為COVID-19，其中CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease）。【武漢肺炎】如何傳播、怎樣醫治？一文看懂關於COVID-19的五件大事

【14:55】COVID-19病毒肺炎、即新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，口罩供不應求。隨著多地已逐漸復工，打工仔在返工途上及在工作單位內使用的口罩就成了難題。【武漢肺炎】復工在即防護品仍缺 員工指企業所發口罩薄如蟬翼

【14:42】中國疾控中心流行病學首席科學家曾光稱，湖北以外省市每日確診病例數已經連續6日下降，但出現下降拐點，但之後還難以避免又出現一個疫情上升拐點，因有多達1.6億人口流動返程，而珠三角、長三角、京津冀地區首當其衝。【武漢肺炎】疾控專家曾光：疫情還潛藏上升拐點 因有1.6億人口流動返程

【14:25】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，武漢自1月23日封城以來，仍有約2,000港人滯留在湖北。港府今日證實，10名港人在湖北確診武漢肺炎，涉及3個家庭，其中7人在武漢，3人在恩施。【武漢肺炎】10名在湖北港人確診新型冠狀病毒 7人在武漢

【13:57】武漢肺炎疫情衝擊經濟，惟中方接連派定心丸。【武漢肺炎】中國社科院：疫情小幅降低增長速度 不會造成對全年影響

【13:33】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，世界衛生組織（WHO）決定，將這種致命冠狀病毒疾病，正式命名為COVID-19。世衛組織（WHO）總幹事譚德塞親自解說命名的兩大原則，並示範新詞COVID如何讀？【COVID-19】拗口COVID怎樣讀？世衛總幹事解說命名兩原則（有片）

【12:43】內地官方開發出專屬APP，供民眾查詢是否接觸過確診病例。民眾只要輸入中國公民身分證號18碼和姓名就可查詢。每組註冊完成的手機號碼，能查詢多達3組身分證號碼的接觸狀況。【武漢肺炎】內地官方推APP查身邊密切接觸者 揭政府密切監視人民？

【12:00】美郵政署已停收寄往中國、港澳的郵件及包裹，當局澄清有關報道為錯誤。不過，當局不能確保寄往香港或中國的「國際空郵快遞」可準時送到目的地。【武漢肺炎】美郵政署澄清沒停收中港澳郵件 但暫停中國快遞承諾

【11:45】COVID-19病毒肺炎、即新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情繼續保持回落趨勢，國家衞健委數據顯示，除湖北省以外，全國其他地區截至2月10日的新增確診病例為381宗，為連續第7日下降；期待中的「拐點」（轉折點）已經出現了嗎？【COVID-19】湖北外新增病例7連降 疫情是否逆轉還看3大關鍵

【11:42】美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)承認，中國新冠肺炎疫情可能使中國今年按美中第一階段貿易協議而購買的美國農產品規模減少。【武漢肺炎】美國安顧問：新冠肺炎疫情料影響中國購買美農產品規模

【11:41】引發武漢肺炎的新型冠狀病毒，傳播力強，國家級醫療專家：無防護兼病毒量高 2秒接觸也會感染

【10:50】鍾南山指，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）潛伏期24天只是過千宗樣本中的其中一例，以此為根據並不科學。【武漢肺炎】最長24天潛伏期？鍾南山籲外界勿過分解讀

【10:47】內地新型冠狀病毒何時了？鍾南山希望能在4月左右結束。【武漢肺炎】鍾南山料疫情2月中下旬達高峰 或4月結束

【10:15】雞尾酒療法短期可治療新型狀病毒武漢肺炎？創始人何大一如此說。新型狀病毒武獲世界衛生組織正名為COVID-19，（或俗稱武漢肺炎）疫情仍在蔓延。對於泰國有醫生利用治療愛滋病的雞尾酒療法，幫助病人康復。【雞尾酒療法】始創人何大一：短期內合適以雞尾酒療法醫COVID-19

【00:30】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，內地確診病例已逾4萬、並傳播到多個國家。世界衛生組織（WHO）今天決定，將去年12月31日在中國首度確認的這種致命冠狀病毒疾病，正式命名為COVID-19。【武漢肺炎】世衛將新型冠狀病毒正名為COVID-19 暗示避免污名化武漢

2月11日

【22:31】國家衛健委高級別專家組組長鍾南山接受路透社訪問時，提到率先披露武漢肺炎疫情卻被指造謠、最終感染武漢肺炎死亡的醫生李文亮，一度哽咽，讚揚李文亮是中國的英雄，為對方感到驕傲。【武漢肺炎】鍾南山提李文亮哽咽落淚 「他是中國的英雄」（有片）

【20:44】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情下，中國陷入一波社會及經濟危機，與中國唇齒相依的香港，難獨善其身。隨着疫情擴大，香港出現搶購物資的狀況。【武漢肺炎】彭博評瘋搶廁紙：新加坡應對疫情勝過香港

【19:53】內地新型冠狀病毒肺炎確診數據正出現變化，上海專家張文宏樂觀估計，湖北以外省份的武漢肺炎新增病例最近連續7天下降，新冠肺炎疫情似乎已經出現轉折點。【武漢肺炎】專家樂觀估疫情現轉折點 氣溶膠傳播會否帶來變數？

【19:52】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情下，武漢封城，然後其他城市也跟隨封城；中國經濟因新冠肺炎幾近停擺，《紐約時報》筆下更形容，現在的中國「如中世紀歐洲」。【武漢肺炎】疫情使經濟停擺 美媒形容眼下中國「如中世紀歐洲」

【19:20】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，上月23日武漢封城，新型冠狀病毒之後如何蹂躪這座華中大城市，外界所知不多。法新社發出長篇報道，記述採訪團隊進駐武漢市8天，直擊武漢市與外界隔絕後，城內天翻地覆的生活樣貌。【武漢肺炎】封城首8天發生了什麼事？法媒直擊武漢「鬼城」（多圖）

【17:56】武漢肺炎疫情持續，廣州市人大常委會今日通過，即日起市、區人民政府可以在必要時，依法向單位或個人臨時徵用疫情防控所需的房屋、場地、交通工具及相關設施、設備。深圳市人大常委會也通過類似決定。【武漢肺炎】廣州、深圳市人大常委會通過 政府可徵用私人財產抗疫

【17:54】武漢肺炎確診個案中，不少是家庭聚集性疫情，這代表甚麼？【武漢肺炎】中國疾控中心：聚集性疫情83%發生在家庭 防治有效沒擴散

【16:54】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）持續蔓延，各地紛紛出台防控措施。不過，中共總書記習近平在上周曾警告高級官員，為遏制新型冠狀病毒採取的措施已超出合理範圍，威脅到中國經濟。【武漢肺炎】習近平內部談話曝光：防疫措施過分了 會損害經濟

【16:54】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，對中國樓市銷售造成巨大打擊，數據顯示2月第一周交易量按年大幅下降9成。【武漢肺炎】受疫情影響 中國2月首周樓市銷售驟減9成

【15:58】新型冠狀病毒肺炎疫情下，從「鑽石公主號」遊輪，到國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山的研究，都說明新冠肺炎有「超級傳播者」，即俗稱的「毒王」。【武漢肺炎】超級傳播者蝴蝶效應 引爆2003年世界SARS疫潮

【15:56】疫情下港人不斷搶購糧食，但作為中國「冬季菜籃子」的海南省成噸蔬果卻因各地封路而賣不出去。【武漢肺炎】疫情雖令香港現搶購潮 海南蔬果卻賣不出

【14:35】武漢肺炎潛伏期或刷新紀錄？一名山西婦人從武漢返回後42天確診，引發關注，官方有解釋。【武漢肺炎】山西婦從武漢返回42天確診 官方稱屬二代病例 媳婦先前確診

【14:33】為防止被病毒感染，不少人用酒精抹身消毒，但使用時一定要謹慎。【武漢肺炎】杭州男暖爐邊酒精抹身防疫 意外引火自焚（有片）

【13:46】有網民發現由武漢大學出版社出版的一本兒童圖書，裏面居然宣揚進食果子狸，令人質疑這種吃野味的的高飲食文化，會代代相傳、瘟疫悲劇重演。【武漢肺炎】沙士教訓都忘了？武漢童書竟宣揚吃果子狸

【13:38】武漢肺炎疫情未止，多地迎來復工，交通運輸部預計未來一周，還有1.6億人返程返崗

【13:25】在武漢肺炎疫情擴散下，菲律賓依「一中原則」禁台旅客在台灣惹風波，台外交部回應稱，台灣不是中國和疫區。【武漢肺炎】菲律賓依「一中原則」禁台旅客 台外交部：台灣不是中國

【13:05】各地為做好新冠肺炎防控，紛紛出台措施，排查可能出現症狀的民眾。【武漢肺炎】發燒主動求診可獎千元 湖北防疫措施恐誘人扮病領賞

【12:35】為抑制新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，官方採取的高壓措施已持續半個月，研判疫情控制兩個關鍵數據：治癒率和死亡率呈現一升一降趨勢。這是否預示，新冠肺炎會否變成類似流感的流行性疾病？【武漢肺炎】治癒率增死亡率降 新冠肺炎將變「普通流感」？

【12:25】新型冠狀病毒肆虐之際，外媒報道，中國派駐俄羅斯國葉卡捷琳堡的新任總領事崔少純，日前抵達當地後，被俄方要求他先行居家隔離14天。【武漢肺炎】中國總領事抵俄羅斯履新，被要求居家隔離14天

【12:06】路透社引述銀行業消息人士透露，300多家中企已申請至少人民幣574億元貸款，包括小米和美團外賣。有專家擔心中國經濟會出現「局部休克」，而鴻海集團深圳廠房明部分復工。【武漢肺炎】逾300企申貸共574億人幣惹憂 鴻海深圳廠明部分復工

【12:02】國家發改委表示，各地企業將根據疫情情況確定復工復產時間，其中醫療領域、居民基本生活領域優先復工復產，截至昨日，口罩企業復工率達76%。發改委又推出多項措施，指要創造條件儘快全面復工。【武漢肺炎】發改委：口罩企業復工率達76% 嚴禁簡單粗暴限制企業復工

【11:28】受疫情影響，中國女子手球隊退出奧運資格賽，泰國將會替補。這意味中國女子手球隊無緣在今夏的東京奧運會上亮相。外界關注，隨著疫情持續，中國能否繼續參加東京奧運其他項目。【武漢肺炎】疫情影響 中國女子手球隊退出東京奧運資格賽

【10:43】武漢市新冠疫情防控指揮部最新通告要求，發熱患者不得跨區就診，而且即日起武漢市所有住宅小區實行封閉管理。【武漢肺炎】武漢所有住宅小區封閉管理 爭取今完成疑似患者檢測清零

【10:37】疫情嚴峻，湖北官員被問責。【武漢肺炎】湖北衛健委書記、主任同被免職 疫情問責動刀

【10:00】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延不止，但中國內地的確診個案似乎趨緩。美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間10日表示，他預期新冠病毒疫情會在4月份消失，因為屆時天氣會趨暖。【武漢肺炎】特朗普稱新冠肺炎4月消失 因天氣趨熱 世衛「闢謠」

【09:00】新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓延，武漢肺炎疫情令內地經濟蒙上陰霾。鴻海集團在鄭州、深圳兩大製造iPhone基地復工動向備受關注，原因是兩廠牽動蘋果iPhone組裝代工進展；台灣中央社核算，如生產持續受新冠肺炎打擊，未來恐波及起碼48%的業績，影響員工人數至少32萬人。【武漢肺炎】鴻海內地復工倘受挫 恐丟5成業績32萬人失飯碗

【09:00】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，武漢肺炎個案仍在增加。由國家衛健委高級別專家組組長鍾南山領銜的最新研究論文，發現感染新型冠狀病毒後的潛伏期，原來可長達24日。這推翻了醫學界此前的認知。【武漢肺炎】鍾南山指潛伏期可達24天 恐顛覆全球防範新冠肺炎措施

【00:12】新型冠狀病毒疫情蔓延不止，武漢肺炎疫情下口罩短缺，口罩不夠用可以怎麼辦？上海復旦大學團隊最新研究發現，已使用的一次性醫學口罩，以家用保鮮袋包裹、家用電熱吹風處理30分鐘後可以安全重用。【武漢肺炎】口罩風筒熱吹半小時可再用？復旦研究如此說

2月10日

【21:40】新型冠狀病毒肺炎蔓延，武漢肺炎令武漢史無前例封城，之後不時傳出醫療資源不足。當地一名女子日前因其母疑受新冠病毒感染，卻排不到病毒檢測，無法入醫院治理；病情危急下，她在自家窗台大聲敲鑼求援。【武漢肺炎】母親疑染新冠肺炎病危卻被拒入院 武漢女子敲鑼哭求援（有片）

【18:40】新型冠狀病毒肺炎肆虐全球之際，英格蘭球星、熱刺中場迪利阿里（Dele Alli）被英國傳媒曝光他在Snapchat偷拍華裔人士嘲諷疫情，涉種族歧視，引發爭議。【武漢肺炎】英球星拍片諷疫情涉辱華 網民：說話前要用腦（有片）

【16:09】受疫情影響，內地樓下交易減少，有調查顯示，在無交易情形下，七成經紀公司明確表示現金流撐不過半年。【武漢肺炎】衝擊樓市交易 內地約7成地產經紀公司撐不過半年

【15:00】新型冠狀病毒肺炎蔓延，武漢肺炎疫情持續擴散，台灣當局宣布進一步收緊港人赴台，除商務人士，持有效出入境證件港澳人士及學生都暫緩來台。【武漢肺炎】台灣宣布除商務人士 港澳人士及學生暫緩往台灣

【14:45】北大清華聯合調查報告，發現有85%或因新冠肺炎拖累，維持不了3個月的生存。工信部昨晚發布20條措施，全力搶救中小企業。【武漢肺炎】調查指85%中小企難熬過3個月 工信部連發20條措施搶救

【14:23】最新研究發現，武漢肺炎潛伏期不止14日！【武漢肺炎】鍾南山領銜新論文：不排除超級傳播者 個別潛伏期達24日

【13:36】武漢肺炎疫情持續，但內地多處陸續復工、人員流動增加，疫情防控面臨挑戰。【武漢肺炎】內地人口流動是沙士6倍 大城市未來4周受考驗

【13:35】各地本預計今復工卻遇不順，不但有傳政府叫停復工，騰訊、阿里巴巴等龍頭企業再宣布延後復工。而深圳市當局稱，鴻海復工的核查工作仍在進行。【武漢肺炎】各企業今復工受挫 騰訊阿里巴巴再延期

【13:14】新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓延，北京封城消息引起熱議。原因是內地今天起陸續復工，但卻決定北京封城，頗有自相矛盾的意味。【北京封城】大數據反映北京新冠肺炎最高危 揭復工半封城之謎

【13:04】內地各省市原地今日復工，但許多地區的復工條件嚴苛，並要求「全力勸阻」重點疫情地區員工返回就業城市。【武漢肺炎】地方政府訂嚴苛復工條件 阻疫區員工返就業城市

【12:46】武漢肺炎疫情衝擊經濟，將引發企業裁員潮？【武漢肺炎】開工日即炒人 內地電梯廣告公司裁員500人

【10:54】各地陸續開工，為防疫情擴大，首都北京也宣布「半封城」，小區居民和車輛憑證出入，人員抵京當日需報告健康情況，14日內曾在疫情高發地區的，需接受醫學觀察或居家觀察。【武漢肺炎】復工首日 首都北京宣布「半封城」防疫

【10:43】受春節及肺炎疫情影響，內地上月通脹升穿「5」，創逾8年新高。國家統計局公布，今年1月居民消費價格指數(CPI)按年升5.4%，較上月升0.9個百分點，並高於市場預期的4.9%。【武漢肺炎】疫情及春節影響 中國1月CPI按年升5.4% 創逾8年高

【10:34】新型冠狀病毒肺炎蔓延，中國官方通報，內地武漢肺炎死亡病例昨天（9日）累計增至908例，確診病例突破4萬宗。【武漢肺炎最新情況】內地確診病例突破4萬 死亡人數達908例（不斷更新）

【10:27】新型冠狀病毒肺炎又稱「武漢肺炎」蔓延，口罩供應緊，行政長林鄭月娥日前表示，雖然內地口罩短缺比香港更嚴峻，但國家仍然支持香港，過去一個月已從內地獲得1700萬個口罩。內地網民對此反彈。【武漢肺炎】胡錫進：國家沒必要用口罩感化香港人 回應內地支援應付新冠肺炎

【00:54】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全國，武漢肺炎病毒被指可通過空氣「氣溶膠（aerosol）」傳播。專家指，2003年SARS沙士疫情中，氣溶膠播毒導致淘大花園321人大規模感染、其中42人死亡。這案例在今天仍具有啟示作用：居家隔離者一旦真的染上新型冠狀病毒，他們有機會通過廁所浴室向鄰居播毒。【武漢肺炎】2003淘大花園事件啟示：居家隔離存「氣溶膠」播毒風險

【00:29】新型冠狀病毒肺炎疫情（簡稱新冠肺炎疫情）蔓延不止，華爾街日報評論指出，中共總書記習近平正在為武漢肺炎作出兩面作戰，除了要遏止新冠病毒繼續擴散外，還可能要應付一場因疫情衍生的政治危機。【武漢肺炎】新型冠狀病毒蔓延 習近平要打兩場戰爭

2月9日

【23:02】新冠肺炎蔓延，口罩緊缺的情況下，眾多內地企業開始涉足口罩生產。其中，原主要從事電子元件生產的比亞迪電子表示，自1月底接到需求，已快速開發了口罩生產的自動化設備，建設並導入了口罩生產線，預計2月17日量產，屆時口罩產能可到每天500萬個。【武漢肺炎】比亞迪拓口罩業務 預計下周起每日產500萬個

【22:42】專長傳染病流行病學的日本北海道大學教授西浦博等組成的研究團體推估，新冠肺炎患者每2人就有一人可能被潛伏期患者傳染。西浦認為，防疫應從隔離封鎖轉為充實醫療因應準備。【武漢肺炎】新冠病毒擴散快 日專家：一半被無病徵患者傳染

【21:42】內地8日通報一起奇特的新冠肺炎確診案例，這名女性1月27日開始發燒，檢測結果為陽性，但之後連續5次檢測結果都呈陰性。目前，這名女性雖然仍在醫院治療，但已達到病癒出院標準。【武漢肺炎】吉林確診女子 6次核酸檢測僅首次呈陽性

【21:37】新型冠狀肺炎病毒傳染性超想像，空氣「氣溶膠」確定是撒播途徑，更何況更親近接觸？台灣正拍攝中的8點檔、偶像劇劇組為配合防疫，激吻戲全部取消，改用「意境」或蜻蜓點水式表達。有影視界人士說笑「偶像劇不再激情」了，還有看頭嗎？【武漢肺炎】接吻傳播新冠狀病毒 台劇刪激情「嘴戲」

【20:28】對於外界擔心此新型冠狀病毒「太狡猾」，在核酸檢測中若隱若現、陰陽變化不定，加劇出現「假陰性」患者、隱形病人潛伏社區播毒風險。國務院專家表示，核酸檢測的檢出率非百分百，有假陰性不可避免。【武漢肺炎】新冠病毒「太狡猾」 專家：核酸檢測有假陰性不可避免

【20:12】內地新型冠狀病毒蔓延，武漢肺炎疫情仍在擴散。國務院聯防聯控機制周日（9日）記者會上，國家衛健委指出，全中國內地除湖北外，其他省份每日報告的確診病例數從2月3日890例，下降到2月8日509例，下降幅度達到42.8%，表明各地聯防聯控機制以及嚴格管理等防控措施正在發揮作用。【武漢肺炎】疫情見頂？除湖北外 其他省份確診病例已大降超40%

【19:05】湖北省官方首度公布新型冠狀病毒肺炎死亡率。截至8日午夜，湖北死亡率為2.88%；其中天門市死亡10例，病死率最高，為5.08%，武漢市死亡608例，病死率4.06%，排在第二位。【武漢肺炎】湖北首度公布各地市死亡率 天門市達5%超武漢

【18:29】新冠肺炎疫情持續蔓延，甚至不斷出現群聚感染，內媒8日引述消息人士指，武漢市精神衞生中心爆發疫情，至少50名病人及30名醫護確診感染新冠肺炎。【武漢肺炎】武漢精神衛生中心爆院內感染 至少80醫患中招

【17:05】氣溶膠感染引發新一波恐慌，國家衞建委在官方微博發文稱，目前尚未有證據顯示新型冠狀病毒會通過氣溶膠傳播。【武漢肺炎】衞建委：氣溶膠傳播尚待明確 可開窗通風降低感染風險

【00:05】新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國，據上海市民政局副局長曾群引述衛生防疫專家指出，目前可以確定的病毒傳播的3大途徑，主要有直接傳播、氣溶膠（aerosol）傳播及接觸傳播。【武漢肺炎】官方首證可通過空氣「氣溶膠」傳播 新冠狀病毒3大傳染途徑曝光

2月8日

【21:10】新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國，上海市民政局副局長曾群引述衛生防疫專家指出，目前可以確定的武漢肺炎病毒傳播途徑，包括氣溶膠（aerosol）傳播。有專家指，打邊爐和桑拿浴，都是氣溶膠播毒的高危活動。【武漢肺炎】氣溶膠能散播新型冠狀病毒 打邊爐和桑拿高危！

【18:10】有些患者初期症狀較輕，之後卻演變成危重。專家說，病情急轉直下是因為「炎症風暴」導致多重器官功能衰竭，這正是許多病患的死因。【武漢肺炎】輕症患者為何突然不治 内地專家稱全因「炎症風暴」

【16:47】國務院對武漢肺炎暫統稱為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」。在春運返程高峰下，蘭州全市小區行「封閉式管理」，即「半封城」，上海大部分小區也實行「準封閉式管理」。【武漢肺炎】國務院正名病毒為新冠肺炎 上海小區多近乎「半封城」

【16:09】面對防控疫情過程中顯露出的各種問題，據報中央再次抽調大員空降疫情重災區湖北省，主持當地的抗疫工作。【武漢肺炎】中央再派兩官員助抗疫 政法委秘書長陳一新將赴湖北

【14:13】《紐約時報》報道，首名美國公民因武漢肺炎病逝，駐美大使崔天凱接受採訪時，則感謝李文亮為抗疫貢獻。【武漢肺炎】首美國公民因武漢肺炎病逝 駐美大使發聲謝李文亮

【13:17】特朗普大讚中國能極強控制疫情，，又稱會與中國合作抗疫，而美國已向華送17.8噸醫療物資。【武漢肺炎】特朗普稱中國能極強控制疫情 美已向華送17.8噸醫療物資

【12:23】北京市中日醫院近日出現一名3次新型冠狀病毒核酸檢測均為陰性，最後透過肺泡灌洗檢測才確診罹患武漢肺炎的患者，證明病毒的超強隱匿性已為武漢肺炎確診帶來新挑戰。【武漢肺炎】北京患者3度檢測呈陰性 證病毒有超強隱匿性

【11:04】北京市中日醫院近日出現一名3次新型冠狀病毒核酸檢測均為陰性，最後透過肺泡灌洗檢測才確診罹患武漢肺炎的患者。病毒的超強隱匿性已為武漢肺炎確診帶來新挑戰。【武漢肺炎】北京患者3度檢測呈陰性 證病毒有超強隱匿性

【11:04】最早揭露疫情卻被警察視為造謠的李文亮去世，李文亮母親說，兒子忠於職守且不會撒謊，並透露自己和丈夫也染上武漢肺炎，但已治癒。她又指出，與丈夫都遺憾未能見兒子最後一面。【李文亮病逝】父母遺憾未見最後一面 母稱兒子不會撒謊

【10:24】疫情持續擴大，内地昨再添3399確診個案，累計奪722命，累計總確診超過3.4萬人。【武漢肺炎】全國昨再添3399例 累計奪722命確診逾3.4萬人

【9:00】新型冠狀病毒肺炎不斷蔓延，武漢肺炎疫情傳播到多國，部份國家甚至出現排華情緒，包括越南及南韓等地都出現抗議中國事件。不過新加坡總理李顯龍反對這種想法，他強調，中國正全力以赴避免武漢肺炎疫情進一步擴散，排華情緒對防疫工作無益。【武漢肺炎】李顯龍：因武漢肺炎排華 愚昧又無邏輯（有片）

【9:00】美國《時代（TIME）》雜誌在Twitter公布2月17日發行的最新一期封面，上面是中國國家主席習近平戴上白口罩的畫像。口罩上印有「中國的考驗（China’s Test）」，並列出的「防範下一波爆發（Preventing The Next Outbreak）」和「經濟威脅（The Economic Threat）」等三則分析報道的標題和作者。【武漢肺炎】時代雜誌封面：習近平戴口罩 「病毒阻世紀之夢」

2月7日

【23:11】 樂天百貨位於明洞的總店，因一中國籍顧客確診感染，即日起暫停營業。由於擔心疫情擴散，全國據報已有592學校宣布停課或推遲開學；南韓政府擬派出第三架包機到重災區武漢，撤回留在當地的僑民。【武漢肺炎】南韓明洞樂天總店停業 擬派第3架包機赴武漢撤僑

【22:48】新加坡總理李顯龍強調，中國正全力以赴避免武漢肺炎疫情進一步擴散，因此排華愚昧又無邏輯，對防疫工作無益。【武漢肺炎】李顯龍：因武漢肺炎排華 愚昧又無邏輯（有片）

【20:10】深圳防疫升級加入「半封城」行列，宣布所有社區小區100%實行圍合封閉式管理，出入一律登記，外賣、快遞實行無接觸配送，在小區出入口處中轉存取。【武漢肺炎】深圳也半封城 確診病例樓「硬隔離」14天

【19:38】重災區湖北省實行村組封閉管理，村與村之間只留一條應急通道，物資須由專人統一代購。【武漢肺炎】湖北全省「封村」 只留一應急通道物資統一代購

【19:31】雖然近幾日內地新增確診病例下降，但國家衛健委高級別專家組組長鍾南山認為，疫情的拐點還未到來，預計還要等幾天。【武漢肺炎】鍾南山：疫情拐點估計要再等幾天

【18:19】因應大陸疫情嚴峻及飛機上感染風險高，台灣再加強防疫，下周一起縮減兩岸航班，經港澳轉機需居家檢疫14天

【17:14】美國眾議院多位議員懷疑北京當局隱瞞中國境內疫情狀況，並質疑中國在世界衛生組織（WHO）的影響力太大。中國外交部認為：「關於這次疫情出現了一些謠言和謊言，這比病毒本身更可怕。」【武漢肺炎】美議院質疑中國隱瞞疫情 京回應謠言比病毒可怕

【16:01】海南一名確診患者，先前求診隱瞞曾接觸過來自武漢的人，又多次在輸液時往地上吐口水，與醫護人員爭吵。現兩名醫護感染。該名患者因危害公共安全被立案調查。【武漢肺炎】海南患者隱瞞接觸史又吐口水 致兩名醫護感染

【15:12】天津寶坻區有23宗確診個案，全部都與去過百貨大樓相關，目前百貨大樓銷售人員及超過9000名顧客，分別要接受集中隔離和居家隔離。【武漢肺炎】天津百貨大樓現多宗病例 逾9千人需隔離

【15:25】在春運返程高峰將出現下，廣州市今宣布「半封城」據百度遷徙規模指數，截至2月5日，到達湖北省人數第二多的城市就是廣州，他們返城後恐造成疫情傳播。【武漢肺炎】春運返程高峰下廣州「半封城」 大數據顯示廣東高危

【14:19】武漢疫情持續衝擊內地經濟。針對首季經濟增速會否降到4以下、是否需要大力度經濟政策出台，【武漢肺炎】人行潘功勝：疫情緩解後 中國經濟會有補償性恢復

【14:11】針對武漢肺炎新型冠狀病毒病患醫療費用問題，財政部今表示，確診患者個人負擔費用採財政兜底，中央財政補助6成，疑似患者由就醫地制訂財政補助政策。【武漢肺炎】財政部：中央財政補助6成肺炎醫療費

【13:31】率先披露內地新型肺炎疫情的李文亮醫生，抗疫期間不幸感染，不治病逝，網絡一片哀悼聲，並促當局為他平反，國家監察委派調查組到武漢全面調查。【李文亮病逝】輿論沸騰促平反 國監委派調查組赴武漢全面調查

【12:51】世衛早前表示，新型冠狀病毒很可能源自於蝙蝠。蝙蝠如何傳給人？據內地最新研究，中間宿主可能是穿山甲。【武漢肺炎】內地研究：穿山甲是新型冠狀病毒潛在中間宿主

【12:35】李文亮醫生在今晨病逝，但其病逝消息早在昨晚傳出，後來卻又有消息稱李仍在搶救中，直到今晨才確認了李的死訊。由於曾有消息指李早在昨晚9時半已停止心跳，有網民質疑這樣的操作只為維穩。【李文亮病逝】是否離世訊息曾混亂 輿論批為維穩爭取時間

【11:44】武漢肺炎持續之際，習近平與特朗普通電話，稱疫情防控有關工作正逐步取得成效，對外派定心丸。【武漢肺炎】習特通話：有信心戰勝疫情 中國經濟長期向好發展趨勢不變

【11:19】上海再有5人被確診，感染來源不明。經流行病學調查，一間在安徽省蚌埠市的健身房成為線索，蚌埠此前也發現當地5名患者與這間健身房有關。【武漢肺炎】上海兩處群聚感染5人確診 源頭指向安徽一健身房

【11:15】曾被指是8個「肺炎造謠者」之一，率先揭發武漢肺炎疫情的中國眼科醫師李文亮，因在抗疫過程遭感染，經搶救無效病逝於武漢中心醫院，享年34歲，【武漢肺炎】要求道歉聲群情洶湧，環時發社評為他平反

【10:57】廣東出現第一宗武漢肺炎死亡病例，據指患者有武漢返粵人員接觸史和多年糖尿病史。【武漢肺炎】廣東首宗死亡病例來自肇慶 確診時已重症 當天去世

【10:24】疫情持續擴大，內地累計逾3萬人確診，636人死亡；廣東過千人感染，首現死亡病例。【武漢肺炎】內地累計逾3萬人確診636死 廣東首現死亡病例

【01:08】新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情蔓延不止，首先向外披露神秘病毒出現的武漢市中心醫院醫生李文亮，最終也因公感染新冠病毒肺炎，於7日晚9時30分病逝，終年僅34歲。【武漢肺炎】李文亮披露武漢肺炎 卻被指造謠：官方恐失遏阻疫情黃金時機

【00:05】新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情未見緩和，內地傳媒報道，被稱為疫情「吹哨人」、首先向外披露神秘病毒出現的武漢市中心醫院醫生李文亮，因感染新冠病毒肺炎於7日晚9時30分病逝，終年僅34歲。【武漢肺炎】首先披露疫情 卻被官指造謠：醫生李文亮病逝

2月6日

【19:06】新型冠狀病毒疫情蔓延，曾傳有香港人企圖避武漢肺炎疫情隔離觀察，此舉備受批評。這一行為換轉在內地是嚴重罪行，有律師警告，逃避強制檢疫若造成特別嚴重後果者，最重將可判處死刑。【武漢肺炎】香港有人欲逃避家居隔離 換轉在內地可被判死刑

【18:29】武漢各定點醫院住院人數、集中隔離人數、居家隔離人數這3個數據反映，已確診和很多疑似病例未能入住指定醫院得到救治，形成了「堰塞湖 」，變了控制疫情的難點。【武漢肺炎】武漢這3個數據 凸顯肺炎治療現「堰塞湖 」

【16:29】若路透社消息屬實，中國考慮將原定3月初舉行的全國人大、政協「兩會」延期，即看【武漢肺炎】全國兩會或延期 將有何影響？

【16:10】台灣宣布即日起暫停受理港澳入台證申請，並暫停旅行社本月組團前往港澳地區，但不含經港澳中轉到其他地區。【武漢肺炎】台灣增2宗確診個案 暫停受理港澳入台證申請

【15:03】新型冠狀病毒引發的肺炎爆發，現在全世界口罩缺貨，但千辛萬苦撲到口罩，很可能都是買到假貨。到底真假口罩點分辨？最實際是用實物測試，先用水再用火，買落回來的口罩能不能有效防新型肺炎，一試就知。【武漢肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）

【15:00】武漢肺炎患者持續上升，內地目前重症病例近4000宗，有武漢前線醫生追蹤138宗病例發現。【武漢肺炎】危重症死亡率15%左右，3周時間定生死

【14:47】內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，路透社引述5名知情者的消息報道，中國考慮將全國人大會議延期舉行，以防病毒進一步蔓延。【武漢肺炎】防疫情擴散 路透稱全國人大或延期舉行

【14:47】阿里將免費開放5大技術，支援疫情動態發布、口罩預約配送、健康申報等，配合防控疫情需要。即看支付寶作健康申報 阿里免費開放5大技術配合防疫

【14:37】疫情蔓延多地，口罩供不應求。有口罩廠員工說，1月25日放假，隔天就被通知返廠復工。【武漢肺炎】一罩難求 口罩廠員工日做14小時

【14:02】當香港人竟為廁紙煩惱時，有沒有想過，古代廁紙未發明時，東方西方人們用什麼？【搶完廁紙】聽歷史故事 古代人沒有廁紙用什麼？

【12:33】內地新型冠狀病毒肺炎「播毒力」有幾驚人？浙江有一名56歲男子，買菜時與另一名確診病人短暫（約15秒）駐留接觸後，就確診感染，當時兩人均沒有戴口罩。即看【武漢肺炎】與患者接觸15秒就中招 浙江漢沒戴口罩買菜被感染

【12:02】受武漢肺炎疫情擴散影響，農曆新年假期後的返工潮推遲，料節後返城高峰將在周六、日（8-9日）。【武漢肺炎】經濟學家任澤平倡犧牲經濟代價，將疫情集中消滅在2月

【11:37】英媒報道指，一名英國科學家已在2019新型冠狀病毒疫苗研發賽中取得重大突破，【武漢肺炎】英科學家研發疫苗有突破 下周可用於動物模型

【11:26】毗鄰香港的經濟第一強省廣東，汲取2003年沙士教訓後，無論在防止社區爆發、加增床位、協調經濟方面都以「深圳速度」應變今次疫情。即看全國確診破2.8萬 毗鄰香港廣東成第3疫情嚴重省份

【11:2５】若仔細分析，疫情重災區湖北省尤其是武漢，新增病例遠高於其他地區，武漢死亡率更比湖北以外其他省市高4個百分點，故武漢絕對是關鍵戰場。【武漢肺炎】死亡地圖曝光 武漢死亡率逾4%超全國 武漢肺炎疫情關鍵戰場

【11:23】內地各地抗肺炎、醫療物資短缺，一罩難求，竟出現跨省爭搶情況。即看【武漢肺炎】雲南大理竟攔截「徵用」運往重慶口罩

【10:15】新型冠狀病毒蔓延，武漢肺炎疫情引爆口罩荒。香港人排除也買不到口罩，不夠用怎辦？國家衞健委高級別組長鍾南山提出2招節省口罩的方法。【武漢肺炎】口罩不夠用 鍾南山教2招節省使用口罩（睇片）

【00:15】新型冠狀病毒引發武漢肺炎疫情蔓延不止，中國確診患者不斷增加，多國出現輸入病例後、日本等國家更出現本地感染。【武漢肺炎】1分鐘看懂各國限制中港旅客入境 嚴防新冠狀病毒疫情（不斷更新）

2月5日

【20:48】中共總書記習近平神隱7天後，今天再現身，央視新聞聯播播出影片，他會見到訪北京的柬埔寨首相洪森。習近平「神隱」7天後再亮相央視 並就疫情作批示

【19:03】武漢肺炎疫情蔓延，中央為加強應對，設立中央應對新型肺炎疫情工作領導小組，但組長意外地不是中共總書記習近平，而是總理李克強；再結合習近平近日低調，有西方觀察者揣測，這背後有重要政治訊號。習近平抗武漢肺炎「退居二綫」？外媒解讀

【18:45】國家衞健委印發第五版診療新型肺炎的方案，內容首次提到「無症狀感染者也可能成為傳染源」，又指出病毒除可經由呼吸道飛沫傳播，接觸也是主要傳播途徑；目前沒有確認有效的抗病毒治療方法。衛健委第五版診療方案 稱沒確認有效治療方法

【17:35】台灣防疫升級，今日宣布，明日起全面暫停大陸各省市的旅客入境，陸港澳返台者須隔離14天 措施適用於港人

【16:52】盡管疫情重災區武漢及湖北多個城市已經「封城」，但武漢肺炎疫情仍持續擴散，浙江、江蘇省會等至少10多個城市近日先後實行「封閉式管理」，限制居民出行，這能否有效阻止疫情擴大？

【16:00】中共總書記者習近平截至今天（5日）已「神隱」7天、未有真身露面；政治局常委會其間雖曾召開會議，但央視報道時卻罕有地畫面、習因此未有藉此亮相。【武漢肺炎】習近平武漢肺炎疫情中神隱 外媒猜測2個可能

【15:40】憧憬當局出台更多刺激經濟措施，加上基金公司首現申購自家基金，維穩A股，滬指今日繼續反彈，高開高走收升1.25%，重返2800點，生物醫藥股領漲。【武漢肺炎】憧憬刺激經濟措施 滬指收升1.25%重返2800點

【15:30】新型冠狀病毒引發肺炎急劇擴散後，湖北武漢等多個城市1月底率先封城，近日封城的城市再增，溫州、杭州及南京等推行人員控管措施。【武漢肺炎】內地「封城」愈來愈多 分為三種模式

【13:40】新型冠狀病毒蔓延，全球口罩供不應求。但中方據報仍向菲律賓捐贈20萬個口罩。中國網民對此強烈反彈，「自己本國都缺，還能拿出來捐給菲律賓」？【武漢肺炎】中國缺口罩 卻捐菲律賓20萬口罩抗武漢肺炎 中國網民大怒

【12:40】新型冠狀病毒肺炎確診病例及死亡人數不斷上升，分析全部死亡病例，3個高死亡率的因素是1）男性、2）高齡、及3）長期病患。【武漢肺炎】大數據：3種人感染武漢肺炎最易死

【12:36】武漢肺炎蔓延內地多個省份，不少地區為嚴密防控疫情紛紛推出應對措施。【武漢肺炎】廣東地方以口罩作獎品 提供湖北人員綫索者可獲贈

【11:00】武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續惡化，美國國務院表示，可能於周四（6日）額外安排航班從中國武漢撤離美國公民；加拿大表示正計劃周四從武漢撤走僑民，但中國仍未批准。【武漢肺炎】英美將安排更多包機從武漢撤僑 加拿大亦正安排撤僑航班

【09:59】中國傳染病學專家鍾南山提醒，在密閉空間裡，電梯是武漢肺炎病毒感染危險性最高的場所，其次依序是餐廳、辦公室。他呼籲，搭電梯一定要戴口罩，電梯（升降機）特別是按鍵要頻繁消毒。【武漢肺炎】鍾南山列3大傳染高危場所 排第一是電梯

【00:30】新型冠狀病毒蔓延不止，武漢肺炎疫情擴大。《紐約時報》報道，全球許多權威傳染病專家指出，武漢肺炎越來越像一場全球性的大瘟疫（Pandemic），就如流感一樣散播。武漢肺炎越來越像全球大瘟疫 紐約時報：就如流感散播

【00:30】新型冠狀病毒蔓延、武漢肺炎疫情擴大，中央與地方政府都嚴陣以待之際，卻仍有網絡輿論稱這是「大驚小怪」，他們的論點只有一個：美國疾病控制和預防中心數據反映，自2019年9月底開始的流感季以來，美國流感死亡人數已突破1萬人，遠多於武漢肺炎死亡個案。但這種論點，其實是站不住腳的。【武漢肺炎】美國流感死人破1萬代表武漢肺炎是「小事」？這些盲點要掃除（第二版）

【00:30】新型冠狀病毒引發武漢肺炎疫情仍在蔓延，國務院總理李克強在年初三（27日）承傳中央領導走到一綫的傳統，親赴武漢指揮抗疫。回顧過去，讓人們留下深刻印象的畫面，大概包括前中共總書記江澤民1991年華東水災時，親自涉水、登上衝鋒舟指揮抗洪的一幕。【武漢肺炎】江澤民登衝鋒舟指揮抗洪！重溫領導前綫救災

2月4日

【22:43】受武漢肺炎疫情影響，內地有大型會議推遲，【武漢肺炎】原定3月舉行 中國發展高層論壇據報延期

【17:32】杭州實行封閉式管理後，當地有區政府提出「五嚴五必查」措施，不得有2人以上在小區公共場所聚集活動。【武漢肺炎】杭州濱江區：嚴禁2人以上小區公共場所聚集

【16:06】黑龍江省1名孕38周的孕婦被確診為新冠病毒感染病人，其後以剖腹產方式產下女嬰，經兩次核酸檢測，確定嬰兒未感染新型冠狀病毒。【武漢肺炎】黑龍江新冠肺炎確診孕婦 剖腹產誕下健康女嬰

【15:54】武漢肺炎死亡人數不斷上升，內地累計425人死亡。【武漢肺炎】國家衛健委解構內地死亡病例：男性佔2/3 逾8成60歲以上

【15:45】內地股市昨（3日）暴跌後，A股今日在人民銀行連續提供流動性支持和保險資金入市等利好刺激下反彈，滬指低開高走收升1.3%，創業板指數勁升近5%。境內外人民幣雙雙反彈。【武漢肺炎】滬指反彈收升1.3%創指升近5% 外資連續2日淨流入

【15:23】武漢肺炎疫情擴散，台灣再加強入境管制。【武漢肺炎】周五（7日）起禁止14日內曾赴大陸外籍人士入境

【14:56】珠海加強防疫，香洲區昨發布通告要求區內酒吧、茶樓等非必需的餐飲服務單位暫停營業；其他餐廳禁現場就餐，應提供外賣或打包服務。【武漢肺炎】珠海主城區餐廳禁堂食 酒吧、茶樓等暫停營業

【14:25】新型冠狀病毒疫情蔓延，國家主席習近平1月29日與世界衛生組織總幹事譚德塞會面後，連續6天沒有「真身」公開露面。【武漢肺炎】習近平疫情嚴峻時刻「神隱」6天

【14:18】在廣東清遠市，一名19歲男痊癒者決定捐贈血漿用於研究，為廣東省首例。【武漢肺炎】粵19歲新冠肺炎治愈者 捐血漿用於研究

【13:40】武漢政府昨晚宣布，徵用武漢國際會展中心等3處場館加裝病床作為「方艙醫院」，專門接收輕症病患，預計今日啟用，可新增3400個床位。【武漢肺炎】武漢連夜徵收3場館改建方艙醫院 增3400床位分流輕症病患

【13:21】新型冠狀病毒引發的肺炎疫情仍處於上升階段，疫情專家組組長鍾南山認為，未來10日至兩星期會到達高峰。不少人最為關注的是，到底疫情甚麼時候會平復下來。【武漢肺炎】大數據：新增確診超7天平均數 疫症仍飆升

【12:49】國家衛健委專家昨晚表示，武漢肺炎的新型冠狀病毒如果溫度、濕度合適，有研究發現可能存活5天，所以洗手非常重要。【武漢肺炎】衛健委專家：病毒可存活5天 洗手非常重要

【12:30】彭博社引述消息指，中央正評估是否降低今年經濟增長目標，並考慮提高政府債務上限，或推出更多特別政府債券，刺激經濟。報道又指，中國正考慮尋求美國彈性處理上月首階段貿易協議，指協議有條款列明若發生自然災害或其他不可預見的情況，導致無法履行協議，雙方展開磋商。【武漢肺炎】彭博社：中央正評估是否降低今年經濟增長目標

【12:22】新型冠狀病毒武漢肺炎疫情持續爆發，貴州一名年僅1個月女嬰確診感染，成為迄今年紀最小患者。對於兒童是否新病毒的易感染族群，中國官方對此前後不一，已3次改口。【武漢肺炎】貴州1個月大女嬰確診 兒童是否易感染官方三改口

【12:10】路透社引述白宮發言人Judd Deere指出，中國已同意美國醫學專家前往中國，參與世衛組織（WHO）協助抗擊新型冠狀病毒疫情。【武漢肺炎】白宮稱中國同意 美專家訪華助抗疫

【12:00】內地股市昨日暴跌後，中證監據報推出了多項「暴力救市」措施，而國家隊亦十分積極入市，滬指今早低開後迅速拉升，半日倒升0.21%，深成指倒升1.74%。【武漢肺炎】國家隊入市救火 滬指半日倒升0.2%深成指升1.7%

【11:42】本月2日正式完工移交軍方的武漢火神山醫院今天開始正式接診新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者，上午9時26分第一批50位患者已被收治。【武漢肺炎】火神山醫院今日正式收治首批50位患者

【11:26】韓籍僑民金珉俊（音譯）聽到撤僑消息時，本來相當開心

，但得知中國籍妻子無法和他一起登機後，心情瞬間盪到谷底，最終毅然決定陪妻子留在武漢。【武漢肺炎】韓男不忍留下武漢妻 沒登撤僑班機 如電影You jump I jump一幕

【11:04】中國海關總署3日發佈的最新數據顯示，1月24日至2月2日中國共進口疫情防控物資2.4億件，價值8.1億元人民幣，其中口罩2.2億隻。【武漢肺炎】中國在全球爆買口罩 海關總署：10天進口2.2億個

【09:45】新型冠狀病毒肺炎昨天（3日）再新增確診病例3235例，令累積確診病例突破2萬，死亡病例425例。杭州全市實行封閉式管理，變相局部封城。【武漢肺炎】確診病例破2萬 杭州實施封閉式管理

【00:19】浙江杭州宣布，向民眾免費派發口罩，10天領一次、每次領5個，此舉旨在進一步做好疫情防控工作、解決民眾買口罩難的問題。【武漢肺炎】應付口罩荒：杭州免費派罩 每人10天有5個

2月3日

【19:29】新型冠狀病毒引爆武漢肺炎疫情蔓延不止，中國大陸民眾搶購口罩搶到海外。互聯網傳出日本人為了防堵中國大陸人士掃貨，竟然想到一個方法：就是在口罩上面印「中華民國國旗」。事件引來熱議這一絕招，但真相與網傳有出入。【武漢肺炎】台民熱議阻陸客搶購口罩「絕招」：印上中華民國旗

【19:09】新型冠狀病毒造成的武漢肺炎疫情，持續地蔓延。中國目前面臨的災害挑戰豈止於此？內地在過去數月至一年多以來，其實受到多種疫情的夾擊，非洲豬瘟仍未完全消除之際，禽流感亦出現苗頭。公共衛生事件、或被稱作的「疫災」，將對中國經濟產生什麼負面影響？【武漢肺炎】多難興邦？嚴峻戰挑？一文看懂中國近期災害（有片）

【18:05】湖北武漢新型冠狀肺炎疫情持續，各地醫院床位短缺。繼武漢建火神山、雷神山醫院後，廣東深圳參照北京「小湯山」模式，周日（2日）開始擴建市第三人民醫院二期，預計擴建面積逾6萬平方米，建成後將新增1000個隔離床位。【武漢肺炎】深圳依「小湯山」模式擴建醫院 增1000床位

【16:57】武漢市爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，為阻止疫情蔓延，中國除了祭出「封城」的嚴厲措施，還利用無人機在空中監視、斥責沒戴口罩的民眾，把防疫工作提高至新「高度」。【武漢肺炎】政府出動無人機趕無口罩居民回家 「你別亂跑」（有片）

【16:15】武漢肺炎疫情肆虐，美國日前包機從武漢撤僑，並將赴華旅行風險級別提升到最高級別，更從2日起臨時禁止過去14天內曾赴華旅行的所有外國人員入境。【武漢肺炎】美禁兩周内曾訪華人士入境 外交部：散播恐慌

【16:15】曾擔任急診室醫生，並在SARS暴發時和兩個兒子身處北京的《紐約時報》駐華記者表示，勤洗手和生病不上班比戴口罩更重要，用錯誤方法戴口罩恐更容易染病。【武漢肺炎】紐時：錯戴口罩易染病 勤洗手為防疫重中之重

【1５:1８】武漢肺炎肆虐，廣州市疾控中心在疫情監測中，於一名確診患者家中門把上發現了新型冠狀病毒的核酸。這是廣州首次在體外環境中發現病毒，反映病毒能在動物體外環境存活，手機、鍵盤、滑鼠、水龍頭都可能成傳播媒介。【武漢肺炎】廣州發現門柄有病毒 意味手機、鍵盤、滑鼠也能播毒。

【15:01】武漢肺炎確診數字持續攀升。疫情專家組組長鍾南山說，內地疫情仍處於上升階段，未來10日至兩星期會到達高峰。他還指出，迄今還沒有針對性特效藥。【武漢肺炎】鍾南山：疫情未來10日達高峰 仍無特效藥

【14:12】新型冠狀病毒肺炎蔓延，武漢肺炎疫情擴大。澳洲政府上周六（1日）宣布禁止非公民、永久居民及其直系親屬入境，大批中國留學生受影響。但澳洲媒體報道，一名中國留學生經香港轉機返回澳洲昆士蘭，過關前將入境登記卡的出境地改為香港，結果成功獲澳洲海關放行。【武漢肺炎】澳洲禁中國客入境 中國留學生炫耀扮港人成功闖關

【10:24】新型冠狀病毒在中國造成的武漢肺炎疫情，確診病例每日持續攀高，昨天（２日）新增確診病例2829例，累計中國確診病例1萬7205例，累計死亡病例361例，意味超過2003年沙士（SARS）疫情的內地死亡人數。【武漢肺炎】 內地確診已破1.7萬宗 武漢肺炎殺人超03沙士

【08:00】新型冠狀病毒武漢肺炎疫情蔓延不止，人人戴起口罩防疫，令中港台口罩缺。一名浙江籍華僑直接在柬埔寨買下一間口罩廠，打算日產10萬個口罩、每個以成本價3毫（人民幣，下同）買給中國內地應急。【武漢肺炎】買不到口罩 華商直接買起柬埔寨口罩廠 打算向內地日供10萬個（有片）

【10:00】新型冠狀病毒肆虐，武漢肺炎疫情蔓延，內地股滙在春節長假後齊挫。滬指開市後一度急挫8-9%。【武漢肺炎】春節股滙陷「疫市」 滬指一度跌逾8％

【02:14】正當全國集中力量對抗武漢肺炎之際，四川省成都市今天（3日）凌晨12點5分發生黎克特制5.1的地震，震央位在北緯30.74度、東經104.46度的青白江區，震源深度21公里，為極淺層地震。四川成都5.1級地震 民眾說「國家多災多難」（有片）

【02:00】新型冠狀病毒肆虐，武漢肺炎疫情蔓延，香港口罩嚴重供不應求。台灣有醫師建議，若沒有明顯結構損壞或被污染疑慮，一般民眾戴4至6小時的口罩，可經消毒後重複使用。【武漢肺炎】一罩難求 口罩可否重用？醫生教你一個方法

【02:00】武漢肺炎引發口罩搶購潮，不止香港一罩難求，日本作為中國以外第二個最‫多確診病例的國家，當地口罩也供不應求、價格被炒高；日本亞馬遜購物網站甚至出現一盒25個的3M N95口罩，竟開價100萬日圓（折合近7.2萬港元），折合每個約2800港元。【武漢肺炎】口罩之亂燒到日本 亞馬遜網站一盒N95叫價100萬日圓。

【00:00】內地《21世紀經濟報道》，今日（2月2日）晚間，證監會對多家券商下發通知，要求內地券商周一（3日）起暫停融券賣出業務（沽空）。【武漢肺炎】內媒稱中證監漏夜下令券商：A股復市禁借貨沽空

【00:00】內地股市3日（周一）開盤如臨大敵，人民銀行宣布，為維護「疫情防控特殊時期」銀行體系流動性合理充裕、和貨幣市場平穩運行，2月3日中國人民銀行將開展1.2萬億元公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，銀行體系整體流動性比去年同期多9000億元人民幣。【武漢肺炎】A股春節後開市 人行放水1.2萬億抗「疫市」

2月2日

【18:12】新型冠狀病毒武漢肺炎疫情持續蔓延，中港台人人搶購口罩。台灣企業益江公司所製造的口罩近日被指不合格，大批民眾要求退貨，老闆謝金進出面闢謠，其間更透露，他們在目前在大陸生產的口罩，都被大陸政府收走了，消息一出引發話題。即看【武漢肺炎】台企爆料：我在大陸生產口罩 都被當地政府收走

【18:00】新型冠狀病毒武漢肺炎疫情牽動人心，截至今日零時全國確診已超萬四例。好消息是，於1月23日決定建設的武漢火神山醫院今日正式完工，移交軍方接管。該院主要救治確診患者，編設床位1,000張。此外，雷神山醫院也正在建設中。即看【武漢肺炎】武漢火神山醫院正式完工 逾千位軍醫明日進駐（有片）

【17:12】內地官方媒體指，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒，立即引起該藥搶購潮。不過有網民發現，除正常供人的雙黃連口服液外，就連網購平台上的獸藥黃連素和「雙黃蓮蓉月餅」都被買光。即看【武漢肺炎】官媒稱「雙黃連」抑病毒 民眾瘋搶「雙黃蓮蓉月餅」

【16:56】內地新型冠狀病毒肺炎肆虐，廣東衛健委表示，目前廣東省處於輸入病例較快增長期，隨著春節返工返學人流增加，疫情防控進入關鍵時期。此外，深圳出現3宗本地社區傳播患者，均無明確湖北接觸史，其中1人為外賣員。即看【武漢肺炎】廣東處於輸入病例較快增長期 深圳出現3宗社區傳播患者

【15:32】武漢大學人民醫院和中國科學院武漢病毒研究所聯合研究發現，新型肺炎病毒存在糞便，反映馬桶可能成為傳播媒介，不排除重演2003沙士疫時的淘大花園事件。即看【武漢肺炎】新型冠狀病毒能糞便傳染 當心家中馬桶播毒？

【13:49】內地出入境管理局：暫停受理審批簽發內地居民赴港澳旅遊簽注，包括自由行及深圳一周一行。此舉變相阻截部份內地客赴香港、或有利減少香港疫情進一步擴散風險。即看【武漢肺炎】內地變相助香港「局部封關」 暫停審批港澳遊簽注 包括自由行及一周一行

【11:29】新型冠狀病毒武漢肺炎疫情蔓延，全國確診病例截至昨天已突破1.4萬。而作為全國第二大疫區，浙江溫州今日開始封城。即看【武漢肺炎】全國確診病例破1.4萬 浙江溫洲封城

1月31日

【16:26】美銀的研究報告則預測，今年首季中國GDP按年增速將減慢至5%，又預計會調降貸款利率，貨幣寬鬆政策將持續一段時間。即看【武漢肺炎】IMF難料疫情對經濟影響 美銀降首季經濟增長預測到5%

【16:06】武漢肺炎新型冠狀病毒疫情肆虐，讓全球人心惶惶，英國雖未出現確診病例，但已經掀起口罩搶購潮。即看【武漢肺炎】中國人搶購口罩搶到英國：1人買走500個 致最高漲價10倍

【16:06】彭博引述專家分析稱，在內需疲軟、債務整治行動及中美貿易戰的背景下，這個今年首個官方經濟指標表明，中國製造業在因春節假期放假，以及新型冠狀病毒疫情惡化之前，已是苦苦掙扎。即看【武漢肺炎】疫情惡化前 中國製造業已舉步維艱？

【15:35】首都機場人頭攢動，地鐵也恢復了往日的喧嘩繁忙，雖然一眼望去90%的人都戴上了口罩，但返京潮下密閉空間中的高密度聚集仍給北京的疫情防控帶來巨大挑戰。即看【武漢肺炎】2千萬人返京潮來襲 社區恐慌竟禁外地人返家

【14:43】內地醫療物資短缺，但工廠要趕工都不容易，湖北一間口罩廠開高價也難請人，即看【武漢肺炎】員工怕染病 湖北口罩廠日薪870人仔 召不回工人

【14:38】內地盛傳肺炎病毒是來自武漢國家級P4病毒實驗室，甚至傳出實驗室正在研製生化武器的說法；但是美國專家對此表示質疑並認為傳言缺乏根據。即看【武漢肺炎】疫情源於當地P4實驗室？美專家認為是謠言

【14:28】浙江杭州市副市長陳衛強透露，杭州有企業開會，在席30個人當中有11個人感染了新型冠狀病毒感染肺炎。即看【武漢肺炎】感染速度超想像 杭州企業30人開會11人中招

【13:15】台灣自2月1日開始，口罩售價還會調降為每片新台幣6元（折合港幣1.5元左右)。即看【武漢肺炎】台灣口罩減價到每個1.5港元 政府穩民心

【12:52】武漢肺炎肆虐全國，有地方官員被指把控不力被免，即看【武漢肺炎】一問三不知 湖北黃岡衛健委主任被免 地方黨媒曾吹捧熬夜工作

【12:37】有台灣網民日前在泰國機場拍下照片，有大陸遊客在當地買了大量口罩，準備託運上機，數量以多，推滿了離境大堂櫃位一帶。即看【武漢肺炎】中國遊客泰國狂掃3M口罩 堆滿機場大堂托運

【12:15】武漢肺炎疫情擴散下，生產口罩的成本不斷上升，連醫療公司的總經理家也缺乏口罩。即看【武漢肺炎】口罩缺材料成本急漲 連醫療公司經理家也缺口罩

【11:37】有論文披露，武漢肺炎早於上月中旬已人傳人，外界關注官方是否早知情或隱瞞，即看【武漢肺炎】早知疫情？ 論文稱12月已人傳人 中國疾控：是回顧性推論

【11:28】外交部宣布中國政府決定派民航包機接滯留海外的湖北特別是武漢公民回家，又強調有信心打贏疫情防控阻擊戰。即看【武漢肺炎】外交部宣布派包機接海外湖北居民 強調有信心打贏疫戰

【10:30】武漢肺炎不斷蔓延，新型冠狀病毒疫情持續擴大，世界衛生組織（WHO）緊急委員會當地時間周四（1月30日）召開會議，宣佈中國新型冠狀病毒疫情構成國際關注的緊急公共衛生事件（PHEIC）。即看【武漢肺炎懶人包】世衛將疫情列國際緊急 有4大標準 或採取5大行動

【10:17】內地新型肺炎確診人數再攀升，昨日單日新增近2千宗確診個案、40多人死亡，累計確診病例近萬宗、200多人死亡，即看【武漢肺炎】內地確診病例增至9692宗 213人死亡

【05:02】世界衛生組織(WHO)開會決定，將源自於武漢的新型冠狀病毒疫情，列為國際公共衛生緊急事件 ; 惟反對任何針對中國的旅遊及貿易限制，世衞強調對中國能夠控制疫情充滿信心。即看【武漢肺炎】世衛將新型肺炎列國際公共衛生緊急事件 但不對中國作旅遊貿易限制

【04:26】新型冠狀病毒肺炎擴散，令醫療系統瀕臨崩潰，官方因此組織建設武漢版「小湯山」火神山醫院，以集中收治確診患者。工程趕在2月3日竣工之際，社交媒體30日深夜突流傳影片，反映工地發生毆鬥事件。即看【武漢肺炎】火神山醫院工地爆群毆 現場一度被直播上網（有片）

【02:00】武漢肺炎疫情引爆香港口罩荒後，有香港人嘗試向台灣郵購、又或親赴台灣大量掃貨，但如今或要死心了！即看【武漢肺炎】台灣禁口罩郵寄出境 香港人網購無望了。

【00:19】中國能否在短時間內大幅增加口罩產能，應付這場抗疫之戰？恐怕會有困難，很難成事，主要是3大因素制約了中國口罩產。即看【武漢肺炎】中國有3大死穴 難立即大幅增加口罩產量品。

1月30日

【20:05】世衛專家暫時粗略估算，新型冠狀病毒致死率約2%，即看 新冠狀病毒有幾攞命？世衛專家：致死率約2%

【19:02】新型冠狀病毒肺炎的病毒源頭相信來自野生動物，內地正加強打擊與之相關的各類非法販賣、運輸，即看 內地拘29人 打擊非法販賣運輸野生動物查獲果子狸

【17:57】中國遊客在日本各處採購口罩，有藥局甚至設置專區銷售，即看 遊日中國客狂掃口罩 大阪藥店被買到清倉

【17:17】香港爆口罩搶購潮之際，台灣當局每日徵購400萬口罩統一調配，即看 台灣年假後料日產420萬口罩 政府統一採購

【16:44】新型冠狀病毒真「狡猾」？有患者第四次檢測才確診。即看天津新增病例 患者4次檢測才確診

【16:32】加拿大總理杜魯多昨日在國會答詢時，首次明確支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）會議。即看【武漢肺炎】疫情蔓延 加拿大總理杜魯多首次公開挺台灣成WHO觀察員

【15:58】白宮稱美國人感染的風險仍然很低，首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，美國將派專家前往中國，協助中國遏制冠狀病毒疫情。即看【武漢肺炎】白宮：將派專家到中國協助抗疫 農業部冀無礙履行採購

【14:42】春節返程潮已至，中國疾控中心官員表示從疾病流行地區離開的民眾，有必要連續14天自我檢測，並由社區衛生工作者掌握返程人員的健康狀況。即看【武漢肺炎】春節返程來臨 中國疾控中心：疫區離開民眾應檢測14天

【14:39】疫情肆虐，不少懷疑患者都要被隔離，湖北有單親爸爸被隔離後，腦癱兒子被獨留家中，疑因疏於照顧過世。即看湖北單親爸爸疑染肺炎遭隔離 17歲腦癱兒獨留家中6日死亡

【14:01】日本首相安倍晉三說，有必要讓台灣參加世衛組織（WHO），否則難以防疫，台灣的外交部對此表示感謝。即看【武漢肺炎】日首相挺台參與WHO 台外交部表示感謝

【13:05】內地新型肺炎確診人數不斷攀升，前線醫護人員承受巨大壓力，高層有何對。即看上海救治專家組組長：醫生全換成共產黨員上（有片）

【12:01】什麼是國際公共衛生緊急事件？即看【武漢肺炎】一文看懂 歷來世衛僅發布5次國際公共衛生緊急事件

【11:59】武漢肺炎會人傳人，那麼動物呢？專家稱新型冠狀病毒會在哺乳動物之間傳播，寵物也要管控。即看內地專家：寵物若接觸到疫情 也需隔離

【10:59】肺炎悲劇！湖北黃岡一名31歲孕婦，染上不明肺炎，丈夫花了借來的20萬醫藥費，再借不到錢，病情又未好轉，忍痛簽字放棄治療。即看湖北31歲孕婦染不明肺炎12日亡 未確診何病已火化

【10:57】武漢肺炎爆發至今，全球確診病例中99%都在中國，世衛專家估計死亡率在2%，但這是非常初步估算的數字。【武漢肺炎】世衛專家暫估 病毒致死率2%

【10:49】武漢肺炎疫情全面衝擊經濟，增長難保6、甚或會破5，失業率也可能創新高。即看疫情嚴峻 社科院專家：中國首季經濟增長或「破5」

【10:09】新型肺炎病毒持續散播，國家衛生健康委員會今天通報，在全國各地，武漢肺炎29日新增確診病例1737例，累計個案增至7711例。與前天官方數字相比，全國累計確診個案一天間再增約29%。【武漢肺炎】內地確診個案直迫8000 世衛將再緊急商討疫情

【01:44】新型冠狀病毒蔓延、武漢肺炎疫情擴散，世界多處也傳出確診病例。美國《紐約時報》分析指，在中美貿易戰、香港問題、台灣局勢接連衝擊後，這一波疫潮將為中國國家主席習近平帶來無法預測的考驗。【武漢肺炎】疫情蔓延 美媒：習近平臨最無法預測考驗

【00:41】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，南韓外交部向包括港澳地區在內的中國地區，發出四級旅遊警示中的第二級，建議慎重考慮前往中國旅行的計劃，並呼籲在華公民注意安全。即看【武漢肺炎】南韓向中國地區包括港澳發旅遊警示 越南停發簽證

【00:36】武漢肺炎疫情蔓延，人人搶購口罩應急。無論在香港零售店、抑或網絡平台出售的口罩，很大部份由中國製造。即看【武漢肺炎】中國製口罩曾被指一半不合格 過濾能力最差只剩15%

【00:20】新型冠狀病毒肆虐，武漢封城後，武漢肺炎疫情仍在蔓延。而各式各樣與此有關的傳聞，伴隨民眾恐慌心理散播，從「帕勞蝙蝠湯」（Palau，帕勞又譯帛琉），到「病毒是政府製造出來的生物武器」，令人眼花撩亂。即看【武漢肺炎】病毒是生化武器？5大假新聞伴隨疫情爆發

1月29日

【19:45】丹麥媒體《日德蘭郵報》1月27日刊出諷刺漫畫，把中國國旗上的五星換成五枚病毒圖案，引起中方強烈不滿及抗議。丹麥首相弗雷澤里克森表態稱「表達自由是丹麥傳統」。即看【武漢肺炎】丹麥報社把中國五星旗變五病毒 首相：言論自由是傳統

【18:45】武漢肺炎疫情肆虐，內地專家安撫人心，稱無需恐慌，確診病例大多數為輕症。即看內地新型肺炎確診人數超沙士 專家：多輕症無需恐慌

【17:37】內地多處聞「武漢」色變，河北石家莊有區縣懸賞，凡舉報從武漢來又沒有登記的人士，經核查後有獎金。即看石家莊多地懸賞最高2000元 舉報武漢不登記人員

【16:29】國家衛健委公布，截至昨天（28日）全國累計武漢肺炎確診病例5974例，超過當年沙士（SARS）確診人數，且今天勢衝破6000大關。即看【武漢肺炎】病例已超沙士 衛健委稱防控處關鍵期

【16:29】北京確診個案不斷上升，或轉入擴散期，當局點應對？即看【武漢肺炎】北京累計確診102宗 疫情有轉入擴散期跡象

【16:15】武漢肺炎疫情不斷擴大嚇壞投資者，離岸人民幣（CNH）兌美元最多跌0.9%至6.99，分析料人行或提早降準。即看【武漢肺炎】離岸人幣止跌回穩 機構料或提早再降準

【15:43】習近平指示要加強引導輿論，但批評聲仍不斷出現。即看【武漢肺炎】內地加強輿論引導 網民批判聲仍多 維穩面臨考驗？

【15:37】天津有不法商家趁機將口罩價格提高圖利遭罰300萬元，國務院則引發通知，要求對加班生產口罩等物資企業提供安全指導。即看【武漢肺炎】天津藥房哄抬口罩價遭罰300萬 國務院對產口罩企發安全指導

【15:25】廣東省河源市也出現首宗病例，由於在2003年曾是沙士病患首發地的，消息勾起不少人17年前的悲傷回憶。即看【武漢肺炎】河源首現病例 勾起2003沙士慘病回憶因為......

【15:22】美專家警告，如果疫情累計確診病例達到10萬，疫情將使中國經濟增速減少一個百分點。即看【武漢肺炎】美專家：確診達10萬 經濟增速跌1百分點

【15:19】有內地網民在微信群組稱「寧願疫情死千人不願科比死」，遭警方以涉嫌尋釁滋事行政拘留7天。即看【武漢肺炎】「寧願疫情死千人不願高比拜仁死」 江蘇男被拘留7天

【15:18】疫情影響多個省市兩會延後舉行，外界關注全國兩會能否在3月頭如期舉行。即看【武漢肺炎】多個省市兩會延期 外界關注全國兩會能否如期舉行

【14:18】武漢肺炎蔓延不止，港府曾擬將粉嶺暉明邨用作隔離中心，結果引發附近居民激烈抗，同類事故在福建重演。即看【武漢肺炎】福建民居附近建隔離中心 引爆警民衝突 香港粉嶺事件翻版（有片）

【14:10】武漢肺炎疫情擴大，早於上月底就有病例傳出，月初武漢警方依法處理8名「散布謠言者」，如今最高人民法院似為8人「平反」。即看【武漢肺炎】為8名「造謠者」平反？ 最高法稱「當時若信謠戴口罩 或是幸事」

【13:30】深圳市衛健委主任羅樂宣指出，已啟動病毒臨床研究的可行性，中科院武漢病毒研究所則研制出用於研究的抗體檢測試紙，又發現有較好抑制病毒作用的3種老藥物，澳洲科學家更成功複製病毒，有助測試疫苗效用。即看【武漢肺炎】各國研病毒治療法 中科院發現3種抑制作用較好藥物

【12:51】武漢肺炎疫情源頭仍是謎！儘管內地官方日前確認新型冠狀病毒的來源，為湖北武漢一間海鮮市場的野生動物，但上海的其中一宗病例，並無湖北旅行史、卻最近曾在廣東食用野生動物。這令人憂慮不只武漢野味有病毒。即看【武漢肺炎】上海有病例無去過湖北 卻曾在廣東吃野味 廣東有嫌疑？

【12:27】武漢肺炎疫情衝擊內地經濟，影響有多大？即看【武漢肺炎】大摩料疫情或拖低中國上半年增長最多1.1百分點

【11:29】武漢肺炎疫情影響中美貿易關係，美國商務部宣布，商務部長羅斯取消原定本星期的訪華計劃。有專家擔心，疫情將令中國難以兌現其在首階段貿易協議的承諾。即看【武漢肺炎】疫情致美商務部長取消訪華 專家憂中方難兌現貿易協議

【10:39】武漢肺炎疫情何時止？專家稱封城後兩周是觀察關鍵。即看【武漢肺炎】國家援鄂醫療隊專家稱疫情尚未到頂 2月這個日子是關鍵

【10:09】武漢肺炎疫情仍在擴散，國家衛生健康委員會公布，昨天（28日）全國報告新增確診病例1459例，累計個案5974例。與前天官方數字相比，全國新增確診個案一天間再增約32%。其中，西藏出現首宗疑似個案。即看【武漢肺炎】全國確診病例累計迫近6000 淨土西藏首現疑似個案

【04:02】武漢肺炎蔓延不止、中央與地方政府都嚴陣以待之際，卻仍有網絡輿論稱是「大驚小怪」，他們的論點只有一個：美國疾病控制和預防中心數據反映，自2019年9月底開始的流感季以來，美國流感死亡人數已突破8200人，遠多於武漢肺炎死亡個案。但這種論點，其實是站不住腳的。 即看 【武漢肺炎】美國流感死8200人代表武漢肺炎是「小事」？這些盲點要掃除

【01:18】習近平28日在會見世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時強調，「對於這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署。」即看【武漢肺炎】習近平：我一直親自指揮疫情防控

【00:36】抖音流傳短片，顯示一名北京的士司機以超勁裝備，口罩眼罩保護衣全都穿上，密不透風地駕駛。乘客笑言沒人敢坐他的車，不過司機一個回答，令人肅然起敬。即看【武漢肺炎】北京的士司機穿「生化保護衣」開工 被激讚好男人（有片）

1月28日

【21:53】武漢肺炎疫情蔓延不止，也令社會不少人「談武漢人色變」。中國南方航空一架由日本名古屋經上海中轉，前往廣州的班機CZ380，27日上午就因為飛機上有16名武漢乘客，當中有人在起飛前吃退燒藥，同機的上海乘客見狀向日方通報處理。即看【武漢肺炎】上海旅客名古屋機場 舉報武漢人：他們偷吃退燒藥（有片）

【21:33】近日武漢多個社區居民開窗合唱勵志歌曲並高喊「武漢加油」，相互鼓勵，但有專家卻指此或導致飛沫傳染。即看【武漢肺炎】武漢人開窗喊加油唱國歌 醫生憂飛沫傳染（有片）

【17:43】武漢肺炎疫情持續蔓延，恐重創經濟。外電報道，歐洲部分旅行社已相繼取消前往中國的行程。即看【武漢肺炎】疫情擴散 歐洲旅行社紛紛取消赴中國旅遊

【17:32】新型冠狀病毒首先在武漢爆發，有武漢人遭到歧視，表示感覺非常難過和委屈。即看【武漢肺炎】武漢返鄉學生親述：感覺自己像瘟神

【17:09】武漢肺炎疫情擴散全球，丹麥有報章製作諷刺漫畫，將中國五星旗上的五顆星改成五顆病毒，遭中國駐丹麥大使館亦發聲明指摘漫畫辱華等，要求對方向中國人道歉。即看【武漢肺炎】丹麥報章將國旗五星改為五病毒 中方轟辱華要求道歉

【16:30】武漢肺炎疫情蔓延不止，在武漢率先封城後，各種直接或間接的「封城」及「封省」措施在不同地方實施，甚至有不少地方村落，都用自己的「辛辣」手段封村，禁止外來人進入。即看【武漢肺炎】關刀、纓槍、倒泥頭 各地村民辣手「封村」自保（多圖有片）

【13:18】世界衛生組織上調新型肺炎的疫情風險，但仍不屬國際公共衛生緊急事件。對於日前在報告表示，病毒的全球危險性是「中等」，世衛表示是評估錯誤，因此作出調整，將病毒在全球範圍的危險程度上調至「高」、在中國的危險程度為「極高」。即看【武漢肺炎】世衛將新型肺炎疫情風險上調至「高」

【10:35】武漢肺炎疫情加速擴散，國家衛生健康委員會公布，昨天（27日）全國報告新增確診病例1771例，累計個案4515例。與前天官方數字相比，全國新增確診個案一天間再增約64.5%。即看【武漢肺炎】一天再暴增1771確診病例 全國累計達4515例 106患者死亡

【04:07】武漢肺炎疫情蔓延不止，病毒究竟從何以來，至今仍是謎。英國醫學期刊《刺針（Lancet）》近日發表的武漢肺炎研究論文指出，從中國武漢市金銀潭醫院收治的前41名患者情況來看，華南海鮮市場不是唯一的新型肺炎疫情起源地。即看【武漢肺炎】研究指疫源不止一個 專家：我不知病毒哪裡來？

【03:06】武漢肺炎疫情蔓延不止，蘋果iPhone主要組裝地鄭州所屬河南省確診病例持續增加。彭博行業研究指出，若疫情導致工廠擴大停工，將衝擊iPhone供應鏈。【武漢肺炎】彭博：河南疫情若蔓延 iPhone供應鏈恐中斷

【02:45】武漢肺炎疫情擴散不止，各國採取措施嚴防病毒輸入。繼美國政府後，英國、德國、法國、西班牙、日本、南韓亦紛紛啟動或計劃撤僑，擬安排國民離開湖北、特別是武漢。而毗鄰的蒙古國更封閉與中國邊界。【武漢肺炎】疫情肆虐 英法德日韓等多國也計劃撤僑 蒙古國關邊境

1月27日

【08:00】漢肺炎疫情加速擴散，國家衛生健康委員會公布，昨天（26日）全國報告新增確診病例769例，累計個案2744例。與前天官方數字相比，全國新增確診個案一天間再增約39%。即看【武漢肺炎】一天再暴增769確診病例 全國累計達2744例 80患者死亡

【7:24】一名搭機赴日的武漢居民坦率地告訴日媒記者，她為了自己和家族健康著想，用觀光當藉口取得簽證，準備先在旅館待下，要是有症狀會到日本醫院就醫，引來日本網友強烈批評。即看【武漢肺炎】武漢女㩦家人去大阪避肺炎：如不適會在日本求醫

【00:15】中央新成立的「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」26日首度開會。新華社報道，中國國務院總理李克強是這一小組的組長，而非總書記習近平，副組長由政治局常委王滬寧擔任。即看【武漢肺炎】李克強任武漢肺炎防疫小組長 擬延長春節假

1月26日

【23:30】武漢肺炎疫情蔓延不止，武漢封城，武漢市長周先旺26日晚間在記者會表示，受春節及疫情影響，現時已有500多萬人離開武漢，仍有900萬人留在城內。即看【武漢肺炎】500萬人離開武漢 武漢市長：當地或再增1000病例

【20:16】武漢肺炎疫情蔓延，許多中國遊客在日本各處採購口罩，讓日本口罩銷量激增，有藥局甚至設置專區，讓口罩成中國觀光客最搶手的「伴手禮」。即看【武漢肺炎】遊日中國客狂掃口罩 大阪藥店被買到清倉

【19:14】武漢肺炎疫情蔓延不止，毗鄰北京市的河北省傍晚宣布，即日起全省聯外的省際客運，以及省內跨市的市際客運班車全部停駛。而往來省會石家莊機場及省內各地的客運班車，也自27日起停駛。即看【武漢肺炎】河北停跨省客運 北京「半封城」升級

【15:18】國家市場監管總局、農業農村部及國家林草局今天（26日）宣布，為嚴防新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，阻斷可能的傳染源和傳播途徑，即日起至全國疫情解除期間，禁止野生動物交易。即看【武漢肺炎】國家三部委聯合下令 全國即時停售野味

【14:52】武漢肺炎蔓延不止，各地都展開了防疫措施，一對新人原本趁著春節從湖北省武漢返鄉在河南舉行婚禮，結果被通報後隔離，變成婚禮只有賓客、新郎新娘沒出席的離奇情況。即看【武漢肺炎】河南辣手防疫！新郎新娘被隔離 婚宴只剩賓客 擺完酒後封酒店（有片）

【13:10】武漢肺炎疫情不斷擴大，廣州市黃埔區城管局副局長尹維新被確認感染新型冠狀病毒肺炎，他出現症狀期間曾視察黃埔區花市。即看【武漢肺炎】廣州副城管局長受感染後巡花市 恐成播毒者

【12:09】汕頭市宣布由明日凌晨起，禁止車輛、船隻、人員進入汕頭市。即看【武漢肺炎】汕頭明日起封城 公交停運 禁車船人員進入

【09:24】武漢肺炎疫情加速擴散，國家衛生健康委員會公布，昨天（25日）全國報告新增確診病例688例，累計個案1975例。即看【武漢肺炎】一天再暴增688確診病例 全國累計達1975例 56患者死亡

【08:37】武漢協和醫院醫師林羽接受官媒訪問時直指，當地官方在疫症開始時嚴厲管控消息，此舉「太寒心了」；如果一開始就說清楚疫情，50%、60%的民眾就會做好防護。即看【武漢肺炎】武漢醫生間接證實地方曾「隱瞞」疫情 直言心寒

【07:58】廣東省衛生健康委員會25日晚密集出台十條肺炎預防控制指引，其中不僅提出到醫院必須戴口罩，與別人談話時盡量保持1米以上距離。即看【武漢肺炎】廣東衛健委防疫指引：與人談話保持1米以上距離

1月25日

【22:00】為防止武漢肺炎疫情藉由旅行團擴散，中國旅行社協會今晚（25日晚）宣布史無前例措施，全國旅行社及在線旅遊企業即日起暫停經營團隊旅遊、以及「機票加酒店」產品。即看【武漢肺炎】中國史無前例全面暫停旅行團 遏疫情蔓延

【22:00】中共中央政治局常務委員會極其罕見地在大年初一召開會議，決定成立應對疫情工作領導小組，在中央政治局常務委員會領導下開展工作。即看【武漢肺炎】習近平：疫情加快蔓延 形勢嚴重

【21:50】武漢肺炎在中國迅速蔓延，疫情起源地的武漢市各大醫院卻面臨彈盡援絕的窘境，除了傳出部分發燒病患無法得到妥善照顧外，醫護人員更面臨病床甚至防護衣、口罩不足的壓力，情緒瀕臨崩潰。【武漢肺炎】病人湧至卻彈盡援絕 武漢醫護崩潰：恨不得自己死了算（有片）

【20:57】武漢肺炎疫情蔓延不止，武漢封城。《華爾街日報》報道，了解內情的人士透露，美國政府正在安排一架撤僑包機前往武漢，撤離當地的美國公民和外交官，送回美國。即看【武漢肺炎】美將派包機赴武漢撤離公民和外交官 封城後首國撤僑

【20:45】今天（1月25日）晚上，網絡上突然熱傳「為防控新型冠狀病毒肺炎疫情，北京市省際道路客運全部採取停運措施」的消息。據內媒從北京多個長途客運站證實了此消息。即看【武漢肺炎】北京明起停運 全部跨省客運車

【20:02】深圳市鹽田區中英街管理局今日（25日）發出公告，為進一步做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，根據1月23日廣東省啟動重大突發公共衞生事件一級響應，經研究決定1月26日起中英街暫停對遊客開放，恢復開放時間另行通知。

【11:30】武漢肺炎嚴重威脅醫護人員生命。內地媒體報道，湖北省新華醫院耳鼻喉科醫生梁武東疑似武漢肺炎，已於今天（25日年初一）上午逝世，享年62歲，是已知第一名因武漢肺炎病故的中國醫護人員。即看【武漢肺炎】年初一悲劇 內地首名醫護人員受感染殉職

【10:14】武漢大學人民醫院專家研究發現，感染新型冠狀病毒性肺炎後，患者並非一定首先表現為發熱和呼吸係統症狀。即看【武漢肺炎】疫情最可怕處 是出現了「隱形傳染源」

【08:50】武漢肺炎疫情突加快擴散，內地昨日一天新增444確診病例，令確診病例從800多暴增至1287宗，一日間的增幅逾50%。【武漢肺炎】確診個案一天暴增至1287 死亡41例

【08:30】美國CNN資深製作人葛瑞菲斯撰文質疑，內地官方初期曾隱瞞疫情，直到近日才逐漸透明，箇中原因是地方官員擔憂觸怒北京。即看【武漢肺炎】西方看疫情 CNN這樣評價習近平......

【07:56】法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）當地時間24日晚召開記者會宣布法國出現兩名武漢肺炎確診病、證實武漢肺炎殺入歐洲後僅3小時，又發出新聞稿宣布第3起病例確診，目前歐洲3起病例都在法國。即看【武漢肺炎】疫情殺入歐洲 法國確診第3例

【02:27】英美學者共同展開的研究相信，目前中國當局偵測到的病者數字，遠少於實際，估計只及真實的5.1%；如果防疫措施不變，10日後（2月4日）武漢患者有可能增至逾25萬人，香港也面臨巨大輸入疫症風險。即看【武漢肺炎】封城無用 英美專家估武漢10日後恐27萬人感染 危及香港

【00:17】中國疾病預防控制中心主任高福呼籲，春節儘量不要聚會，儘量居家，就是很好的防護。即看【武漢肺炎】內地官方籲勿拜年 疫情殺到鼠年變味

1月24日

【23:14】武漢肺炎疫情蔓延影響，今年中國各大城市年味變調，人潮聚集的公共場所關閉，賀歲片撤檔，電影院不見觀眾。即看【武漢肺炎】官方呼籲初一勿拜年 疫情殺到鼠年變味

【22:27】武漢肺炎蔓延之際，菲律賓民航官員今天（24日）表示，將於今晚、明天和27日，分3批送返近500名來自武漢的旅客，嚴防中國的疫情傳入該國。即看【武漢肺炎】菲律賓將500武漢人遣送回中國 嚴防病毒傳人

【20:00】武漢肺炎疫情蔓延未止，武漢市政府決定參照2003年沙士期間設定隔離區，當局敲定命名為武漢蔡甸火神山醫院。即看【武漢肺炎】武漢版「小湯山」定名火神山醫院 6天後建成專門收治確診者

【15:02】台灣行政院長蘇貞昌今天在facebook表示，口罩暫時停止出口，優先供應國內需求。即看【香港一罩難求之際 台灣暫停輸出口罩一個月】

【13:51】武漢肺炎仍在擴散，湖北省商務廳副廳長黃謀宏22日也確診感染。由於當地疫情持續升高，湖北省下令多地封城，截至目前已有10個城市的大眾運輸停止營運。即看【湖北副商務廳長確診感染 病前曾慰問黨員】

【12:15】北京故宮博物院宣布，從25日起閉館，以避免人員聚集引發交叉感染，恢復開放時間將另行通知。即看【北京故宮防疫初一起閉館 2003沙士都未試過關門】

【8:42】國家衛健委公布，全國確診新型冠狀病毒肺炎個案增至830宗，當中重症病例有177宗，死亡病例25宗，分別是湖北省的24宗及河北省的1宗。即看【衞健委︰新型冠狀病毒肺炎增至830宗 25人死亡（不斷更新）】

【8:15】湖北煞停所有旅遊活動。而受到武漢肺炎疫情影響，以往過年時人潮眾多的浙江省杭州西湖收費景點，罕有地今天（24日）起關閉。即看【疫情打擊春節旅遊 杭州西湖景區今起關閉】

【00:00】繼武漢、黃岡、鄂州等，赤壁、枝江市、仙桃、利川市、潛江等湖北城市也宣布「封城」，24日零時起，城市公共運輸、農村客運、省縣級客運暫停運營。湖北「封城」已增至8個城市。

1月23日

【20:10】鐵路局宣布，全國鐵路退票不收手續費，此舉有助鼓勵春運人流留在本地。即看【全國鐵路退票不收手續費 抗疫症減春運人流】

【19:35】有些人在感染新型冠狀病毒後並沒有出現發燒症狀，更因此躲過各種檢查，藉由各種大眾交通運輸工具到達全世界各地，進而將病毒帶到其他國家。即看【患者大數據分析：有人無發燒 躲過各種檢查】

【20:00】武漢肺炎疫情繼續爆發。一場突如其來的疫症，凸顯了中國體制的缺失。首先，官員在沒有上頭指令，遲遲不作為，怕破壞穩定；其次，防疫系統缺乏警惕，疫症爆發即漏洞百出；三是嚴管輿論，以致輿論監督失效。即看【一場肺炎疫症 凸顯體制缺失】

【18:27】武漢肺炎疫情加快蔓延，武漢市23日實施「封城令」。武漢多名醫師透露，政府已經安排大量床位給相關醫院，估計此次疫情的感染者人數最終有可能超過6000人。即看【醫院預留應急床位洩秘密 武漢預計全市6000人感染？】

【18:00】武漢肺炎疫情爆發至今未有平息跡象，繼武漢於今日凌晨（23日）宣布封城後，距離湖北武漢僅逾1個小時車程的黃岡市亦宣布明日凌晨起（24日）起封城。即看【武漢肺炎】武漢鄰市黃岡午夜起封城 當地至少12宗確診包括5名醫護

【15:48】疫情不斷蔓延，不僅武漢封城，各地政府也呼籲市民不要到人多的地方聚集，而戲院生意必然受到很大打擊，原定安排於新年上映的7部賀歲片全都宣佈撤出春節檔期。即看【疫情延燒全國 賀歲片今爆撤檔潮（有片）】

【15:41】湖北官方今天凌晨宣布「封城」，並以「防全面進入戰時狀態」形容當前措施；網上則傳出解放軍中部戰區出動協助武漢封城，但相關消息出現不到半小時即遭撤除。即看【武漢封城防疫如臨大敵 官方宣布進入戰時狀態】

【15:10】武漢市巴士、地鐵、輪渡暫停運營，有醫護人員難以上班，的士知道目的地是醫院也紛紛拒載。即看【武漢公共交通暫停 醫護返工難 的士拒載】

【14:11】香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任及流感研究中心主任管軼，接受內地財新網訪問表示，對於武漢「封城」實際效果存疑，加上錯過黃金防控期及正值春運大潮，武漢肺炎「爆發是肯定的」，此次感染規模最終可能會是SARS的10倍起跳。即看【管軼：錯過黃金防控期 感染規模或沙士10倍起跳】

【14:08】民航局宣布，武漢機場計劃進出566班航班，截至11時30分，共取消了288班，亦提醒經營至武漢航線航班的外國及港澳台地區航空公司，應密切關注疫情發展情況。即看【武漢取消288班航班 2時港龍武漢抵港航班料成「最後航班」】

【12：04】正當武漢呼籲市民不要離開當地，網傳一名武漢女子因低燒咳嗽，吃藥降溫後入境法國旅遊，引起網民聲討。即看【網曝武漢女子食退燒藥混入法國 華使館：已聯繫當事人】

【11:00】武漢封城後，不少人逃離該市，他們的路綫圖如何？即看【民眾「逃城」4大路綫曝光 超市有人搶購物資】

【10:00】武漢封城消息一出，有人在凌晨趕至火車站買票離開武漢，在社交媒體上分享「逃離武漢」經驗。即看【武漢封城前爆「逃亡潮」 火車站現人潮 有人稱「說不怕是假」】

【10:00】國家衛健委衛生應急辦公室公布，截至昨日，內地25省區市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例共571宗，其中95宗屬重症，死亡人數則為17人，均來自湖北省。13個省區市累計報告疑似病例393宗。即看【內地確診個案增至571宗、17人死 疫情蔓延至25省市（不斷更新） 】

【4:00】武漢封城之際，世界衛生組織公布，延遲就武漢新型冠狀病毒感染肺炎是否「國際公共衛生緊急事件」，作出決定。即看【世衛推遲決定 新肺炎是否屬國際公共衛生緊急事件】

【02:00】武漢新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部今天（23日）凌晨史無前例宣布封城，公共交通停運，除特殊原因不准市民離城，切斷病毒傳播。即看【疫情蔓延不止 武漢史無前例宣布封城 交通停運禁市民離開】

【01:00】國務院副總理孫春蘭抵達武漢，指導新型肺炎疫情防控工作。她考察了武漢天河機場出入口檢測點，實地了解通風消毒、體溫檢測、口岸衛生檢疫等情況。即看【內地確診個案增至551宗 副總理孫春蘭武漢督陣】

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