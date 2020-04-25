【新冠肺炎最新疫情】內地新增確診回升至12宗 武漢重症病例清零（不斷更新）

內地新型冠狀病毒肺炎疫情暫趨緩和，新症集中為境外輸入個案。事件後續發展如何、中國政府如何守住疫情不反彈？本網將持續跟進報道。

官方最新病例數字：

國家衛健委公布，內地昨天（4月24日）新增12宗新冠肺炎 確診病例，其中11宗為境外輸入，1宗屬本土病例，來自 黑龍江 ，連續10天無新增死亡個案，另添3宗疑似病例，其中1例為北京本土個案。當日再多29名無症狀感染者。 截至昨日，內地 現有確診病例進一步由915宗降至838宗（重症49例），累計治癒出院病例77346宗，累計死亡病例4632宗，累計報告確診病例82816宗，現有疑似病例17宗。累計追踪到密切接觸者729287人，尚在醫學觀察的密切接觸者8493人。 湖北無新增確診病例，武漢現有確診病例23 宗 ，重症病例實現清零。 境外輸入現有確診病例也降至720宗（重症病例25宗），現有疑似病例14宗。累計確診病例1629宗，累計治癒出院病例909宗，無死亡病例。 另外，內地新增無症狀感染者29宗，其中境外輸入無症狀感染者4宗；當日轉為確診病例1宗（境外輸入1宗）；當日解除醫學觀察24宗（境外輸入10宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者983宗（境外輸入150宗）。

4月24日

【17:47】針對美國加州發現早於2月6日已出現新冠肺炎死亡病例，比先前首例死亡時間提早3周，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進呼籲世界衛生組織（WHO）介入調查，並稱美國早期紀錄非常不可靠，「病毒的起源決不能妄下結論」。【中美角力】美2月初就有新冠肺炎死者 《環球時報》胡錫進籲世衛調查

【16:17】內地近日宣布在網上發起持續3日的《相信未來》義演，將有包括王菲、那英、陳偉霆、吳亦凡等逾百華語音樂人參與。王菲為《相信未來》網上義演復出 內地抗疫騷首批參與名單曝光

【13:57】過幾日便是連休5天的五一黃金周。經歷居家抗疫的日子後，不少民眾表示迫切想去旅行，商家和景區做好迎客準備，但也面臨兼顧防疫與賺錢的難題。【中國疫情】備戰五一黃金周 商家和景區同時面臨危與機

【11:54】內地為期5天的五一假期臨近，中國疾控中心表示，目前仍有新增新冠肺炎境外輸入病例或本土病例，要意識感染風險，對於長者、慢性病患者、孕婦等高危人群，不建議出行旅遊。【中國疫情】五一假期臨近 中疾控：三類高危人群不建議出遊

【11:37】新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，疫苗研發備受關注。中國疾控中心主任高福受訪時表示，或許到9月，能有一種在緊急情況下可以使用的新冠病毒疫苗，如果疫情再次大規模爆發，仍處於第二或第三階段臨床試驗的疫苗可以用於特殊群體，例如醫療人員。【新冠肺炎】中國疾控中心︰9月或有疫苗可於緊急時使用

【10:56】英國傳媒引述世衛意外公布的文件顯示，抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）效果未如理想，令人失望。據報在中國的臨床試驗中，瑞德西韋對某些患者有明顯的副作用，18名患者停藥。吉利德反駁稱，研究結果尚無定論。【肺炎疫情】瑞德西韋中國臨床試驗被指令人失望 部分患者有明顯副作用18人停藥

4月23日

【17:35】浙江大學醫學院等團隊對於新型冠狀病毒確診患者體內不同組織樣本的病毒存在時間、載量的新研究表明，新冠病毒在糞便中的持續時間比在呼吸道和血清樣本中長得多，而重症患者中，男性的病毒持續時間明顯長於女性。新冠研究：病毒在糞便存活期比呼吸道長 男性「排毒」比女性慢

【17:13】新冠肺炎仍在蔓延，國外多有聲音質疑中國公布的疫情數據。美國網絡安全公司FireEye表示，據信是代表越南政府運作的黑客組織「APT32」，試圖破壞中國緊急管理部和武漢市政府工作人員的個人和專業電子郵件帳戶。【中國疫情】不信中國公布的信息？越南黑客組織入侵中國政府電腦

【17:00】中國工信部周四表示，當前全球疫情呈現快速擴散蔓延態勢，受此影響，3月中旬以來外貿退單以及棄貨拒收現象增多，訂單問題顯現，企業生產經營壓力加大，工業經濟運行仍面臨較大挑戰。【中國經濟】工信部：3月中旬以來外貿退單增多 工業運行面較大挑戰

【16:54】上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏，日前因「早飯要吃雞蛋牛奶和三明治，不要吃粥」一論引發爭議，有人批他「崇洋媚外」。官媒央視網刊文撐張文宏，文章稱，早餐不要吃粥，意味著中國人告別飢餓歷史，迎來了豐衣足食的現代生活，這才是樸素的愛國主義。官媒撐張文宏「早餐不喝粥」論：不想喝粥是傳統 不喝粥是愛國

【16:10】針對中國應對新冠疫情的做法，已有越來越多的訴訟在美國聯邦法院提起，原告包括企業、個人以及一個州政府，他們尋求讓中國政府對疫情造成的死亡和經濟損失承擔責任。法律人士普遍認為，由於外國政府在美國享有法律豁免權，類似訴訟無法取得實際成效。【中美關係】美密蘇里州等告中國能否立案 看一關鍵因素

【13:42】澳洲《每日電訊報》周三（22日）刊登一新聞插圖，把中國國徽加上病毒的外環刺體，形成一種「中國病毒」國徽。中國駐悉尼總領事館官網稱，該報做法惡意把新冠肺炎病毒與中國相聯繫，嚴重傷害中國人民感情，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉

【13:04】新冠肺炎全球大流行，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)周四表示，世界衛生組織(WHO)的所有成員國都應支持對新冠病毒大流行開展獨立的調查。這可能進一步加劇澳洲與中國的緊張關係。【調查世衛】澳洲總理呼籲WHO成員國 對疫情展開國際獨立調查

【11:58】路透調查顯示，分析師指中國一季度國內生產總值(GDP)錄得有記錄以來首次季度萎縮後，經濟將緩慢復甦，預計第二季GDP料按年期增長1.3%。但分析師警告稱，如果全球新冠疫情再次惡化，可能出現經濟衰退。路透調查：中國次季GDP料增1.3% 但若全球疫情惡化或面經濟衰退

【11:51】湖北黃石市中心醫院的副院長余向東被指詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，遭撤銷副院長等職務。有觀點認為，這是繼李文亮後再有醫生因「不當言論」受懲處，質疑官方仍容不下醫界不同的聲音。【中國疫情】繼李文亮後 再有湖北醫生因「不當言論」被懲處

【09:14】在新冠肺炎疫情爆發初期，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任醫師王廣發曾推斷病毒有機會是透過眼睛傳播。近日意大利一份案例研究報告就顯示，新冠肺炎患者即使「康復」、鼻腔內沒有檢出新型冠狀病毒，但眼睛分泌都有機會殘留一定數量的病毒，且存續時間可達5天。【新冠肺炎】患者康復5天眼部仍殘留病毒 意研究：眼分泌物或成傳染源

【09:12】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大爆發，但人類新冠病毒的認知，仍然後匱乏。有美國專科醫生指出，人們、特別是兒童和青少年一旦腳趾出現類似水痘或麻疹的疼痛腫塊、並且痕癢難抵，很可能是新冠病毒感染的跡象。【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者

4月22日

【15:21】隨著疫情防控趨穩，多地復工復產，湖北也於日前解封，經濟形勢會好轉嗎？或許不太樂觀，美媒觀點指，已有8000萬中國人失業，而這才只是開始。因中國是世界工廠，全球需求下降的影響可能嚴重得多。多地復工復產 內地經濟很快會恢復？美媒：8千萬人失業僅是剛開始...

【14:56】新冠肺炎疫情在内地持續，近日以黑龍江最為嚴重，以昨新增的7宗本土個案計，全來自黑龍江。為遏制疫情蔓延擴散，哈爾濱今升級防疫措施，包括嚴管社區進出和禁城鄉居民聚餐。【新冠肺炎】哈爾濱升級防疫措施：嚴管社區進出禁聚餐探親

【13:41】新型冠狀病毒肺炎肆虐，美國疫情全球最嚴重，由於疫情最早出現在中國，加上美國總統特朗普一度以「中國病毒」之詞，與中方「美軍播毒論」互攻，美國社會掀起排華浪潮，並波及亞裔公民。有外媒細數亞裔被歧視的血淚。【新冠肺炎】「你們賣不賣冠狀病毒」 美國亞裔遭歧視實錄曝光

【12:55】美國科羅拉多州日前有醫護人員走上街頭，以血肉之軀阻擋宣傳「反封城」的車輛通過，《環球時報》主編胡錫進昨午在Twitter以英文評論有關報道時，用上1989年六四「坦克人」一詞，來形容該名敢對抗美國國內傲慢與反科學情緒的亞裔男醫護人員。【新冠肺炎】《環球時報》主編用六四「坦克人」 讚美亞裔醫護肉身阻解封

【12:54】湖北多地陸續解封後，大批人員開始流動，引發外界對無症狀感染者擴散到其他省市的擔憂。微信公眾號「麻城發布」昨日發布《關於尋找無症狀感染者密切接觸人員的通告》，指一名感染者18日進行新冠肺炎核酸檢測，未出結果時就搭火車前往天津，抵津後疾控中心告知核酸檢測陽性。【肺炎疫情】防疫漏洞？湖北一無症狀感染者未待出檢測結果就去外地 其後確診

【11:59】內地新冠肺炎疫情穩定，多地已分階段復課，據教育部透露，逾3500萬名學生已復課。鍾南山表示，積極支持復課，但是要做夠措施。【肺炎疫情】內地3500萬學生復課 專家警告避免出現二代病例

【11:50】新冠肺炎疫情蔓延全球，或會衝擊地緣政治。北約秘書長憂慮有人可能會利用經濟下滑作為攻入口，尋求投資歐洲關鍵的工業和基礎設施。雖未點名道姓，但在後續被問及中國一直在歐洲大舉投資關鍵設施時，他進一步解釋了北約國家的憂慮。【肺炎疫情】北約憂有人藉疫情之機投資歐洲關鍵設施 暗指中國？

【11:48】美國疾病管制暨預防中心（CDC）更警告，新冠肺炎今冬天可能再襲美國，由於是在流感季開始時抵達，威力或會強過現在這波。【新冠肺炎】美疾控：今冬或現恐怖疫情 新冠肺炎重疊流感更致命

【11:24】有關新冠病毒的來源爭議不休。世界衛生組織發言人表示，所有現有證據表明，新冠病毒可能源於中國的一種動物，並非人為操縱或實驗室合成。【肺炎疫情】世衛：新冠病毒可能源於動物 非人為操縱或實驗室合成

【10:22】 美國一項在新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發期間進行的民意調查顯示，美國人對中國敵視態度加深，2/3受訪美國民眾對中國印象負面，創2005年有統計以來最高。【中美角力】民調稱2/3美國人對中國印象負面 該統計歷來最高

4月21日

【21:34】一份由中國商界、學界聯合發表的報告指出，受新冠肺炎疫情影響，若沒有大規模的刺激消費政策，中國第二季出現「報復性消費」的可能性不高。報告並提到，中國半數家庭表示會增加儲蓄並減少消費。【中國經濟】報告：若無有力刺激 中國第二季難現報復性消費

【17:24】市場關注五一小長假，會否出現疫情後的補償性消費。有報告預計，內地五一出遊人數預計將創疫情以來新高，為清明節的兩倍以上，或近1億人次。受疫情影響，民眾出行以本地與周邊遊為主，熱門目的地前5位分別是上海、廣州、北京、成都、深圳。內地五一料近1億人次出遊 上海廣州北京列熱門目的地

【16:59】疫情衝擊波持續，當內防反彈外防輸入成持久戰時，西方指責亦同疫情一樣變得沒完沒了，突現眼下中國面臨的內外形勢異常嚴竣。路透社分析指，面對內憂外患的危局，在確保「六穩與六保」的底線思維下，更多依賴國內市場支撐經濟平穩運行更是當下的現實選擇。【中國經濟】疫情衝擊波持續 中國將專注「六穩與六保」底線

【16:38】浙江和山西多地近日宣布，將以視訊、分會場方式在4月下旬召開地方兩會。外界關注，全國兩會是否也會採視訊會議方式進行。【新冠肺炎】浙江山西視訊開兩會 全國兩會是否沿用引關注

【16:21】內蒙古一名婦人懷孕時感染新冠肺炎，在治癒後順利分娩誕下女嬰，而新生嬰兒出生後，被檢測到帶有抗體。有專家稱，孕婦患有新冠肺炎，一定概率上能夠為新生兒提供病毒抗體，讓其一出生就有了免疫力。【新冠肺炎】內蒙古確診孕婦痊癒後分娩 女嬰出生帶有抗體

【15:30】新冠肺炎疫情延燒至今，中美在病毒源頭、信息公開和擔責等方面展開外交戰，令中美關係更加緊張。據美國之音報道，特朗普政府將允許美國企業將許多進口商品的關稅推遲90天繳納，但對中國商品的懲罰性關稅保持不變。【肺炎疫情】為減美進口商壓力 特朗普政府允許推遲部分關稅 對華商品除外

【14:34】中國疾控中心主任、國家衛健委高級別專家組成員高福昨表示，中國研發的新冠肺炎疫苗或要到今年底至明年初才能使用；在應急情況下，或於年底先讓醫務人員使用。【肺炎疫情】新冠肺炎疫苗可期 中國或今年底明年初使用

【13:43】中國工程院院士李蘭娟團隊最新研究顯示，新冠肺炎病毒出現確實能影響致病性的突變，其中19個為首度發現。病毒株的變異和多樣性先前可能被低估，藥物和疫苗研發必須將上述突變納入考慮。【新冠肺炎】内地研究指病毒有19種新變異 疫苗研發添難度

【13:51】疫情全球大流行，內地持續面臨境外疫情輸入風險，其中陝西昨日至今日新增21宗境外輸入確診病例、7宗無症狀感染者，均乘坐同一航班從俄羅斯抵達。 【新冠肺炎】又現「毒航班」 陝西21確診病例搭同一飛機從俄羅斯抵達

【12:59】中國疫情緩和，為加快恢復經濟活動，據報已與亞洲、歐洲國家接洽，討論放鬆邊境管制的可能性，以允許恢復一些商務旅行。南韓、新加坡已同意討論如何為必要旅行提供便利，但未知有關措施何時可能實施。另因疫情未改善，泰國等未準備好討論放鬆邊境限制。【新冠肺炎】美媒：中國與亞洲國家接洽 提議放鬆邊境管制

【11:39】新型冠狀病毒肺炎全球大流行，美國一再就疫情通報批評中國，白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）當地時間周一指稱，中國不願分享有關早期新冠病毒感染的數據，可能是希望打贏制造疫苗的商業競爭。 【中美角力】白宮顧問：中國爲搶佔疫苗先機 不分享病毒數據

【10:29】世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）第二度回應台灣議題，堅稱疫情資訊最早由中國提出，台灣未通報有人傳人現象。他又否認美國所指，世衛隱瞞疫情，說「世衛無秘密」。【世衛譚德塞】譚德塞回應被批「忽略台灣警示」：最早疫情通報來自中國大陸

4月20日

【21:05】南韓4月1日起全面管制入境，所有入境旅客一律隔離14天。有南韓京畿道一小型家具廠打工的中國人透露，在當地集中隔離營的生活，認為「南韓的防疫做得可以，比較細緻體貼」，他並稱，於內地疫情轉好時出國返回南韓打工，父母都勸說不要冒險，而他最怕的，卻是被貼上「要錢不要命」的標籤。【新冠肺炎】在韓打工者曝光隔離生活點滴 最怕被標籤「要錢不要命」

【20:59】新冠肺炎疫情在全球各地尚未平緩，西方國家「去中國化」的言論已甚囂塵上，有評論指若全球「去中國化」，產業鏈將逐步移出中國，對中國經濟是致命一擊。然而，中國外資企業無論產業、市場及規模都不同，細分之下大概是三類，不可能一刀切撤離中國。【中國經濟】「去中國化」非一刀切 三類企業去留各有選擇

【19:37】新型冠狀病毒肺炎疫情在美國肆虐後，美國總統特朗普一直指控中國隱瞞新冠肺炎疫情，致美國成為病毒最大受害國。但有美國媒體稱，美國疫情大爆發是由於白宮沒有給予足夠的重視及準備所致；其中一例，是在今年初中國已出現疫情後，美國仍中國輸出比常年多10倍的口罩。【美國疫情】特朗普一早輕視疫情？美國年初向中國輸出10倍口罩

【19:17】新型冠狀病毒全球大流行之下，中國專家屢警告，無症狀隱形感染者存在社區播毒風險。美國紐約州一個個案引證這種憂慮；當地彭菲爾德鎮（Penfield）女子珍希克（Brittany Jencik）5周前感染新冠肺炎，但沒有出現病徵，導致連累同住的17名子女（包括認養子女）全部染病，要接受隔離。至今，她仍弄不清楚自己是如何被傳染。【新冠肺炎】無症狀感染真可怕！愛心媽媽不慎向17孩子播毒

【18:45】新型冠狀病毒肺炎全球大流行，各國苦無針對性治療藥物。英國《星期日泰晤士報》報道卻似乎現出曙光，比利時一項最新研究發現，被中國民眾謔稱「草泥馬」的羊駝，牠們血液中的抗體，可能有助人類消滅新冠病毒。科學家指，這值得進一步研究。【新冠肺炎】草泥馬拯救人類？研究指羊駝抗體能滅新冠病毒

【17:25】中美在新冠肺炎疫情問題上，外交口水戰不停。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）指摘中國囤積個人防護裝備（PPE），以高價在世界各地出售，牟取暴利。在北京，外交部發言人耿爽今日反駁，指其顛倒是非、指鹿為馬，促他停止造謠推責，把精力放在應對國內疫情上。【中美角力】中國囤防護裝備牟暴利？ 耿爽斥納瓦羅顛倒是非

【16:56】在台灣，海軍敦睦艦隊有24人感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，早在4月1日就有人發病，測在艦上進入第二波感染，7人根本沒症狀，尚未與隨艦軍醫的紀錄做比對。台灣各縣市政府也陸續公布確診個案的足跡，大賣場、餐廳、百貨公司、夜市、飲料店等30多個地點，分布至少10縣市，疫情指揮中心今早也發出注意健康簡訊，約有20萬人收到。【新冠肺炎】台軍艦24人染疫恐再增 確診病例足跡遍佈10縣市

【16:39】內地五一假期臨近，在新冠肺炎疫情還未完全消退下，民眾可否趁5天假期出遊？早前染疫痊癒的國家衛健委專家組成員、北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，不支持大規模到某地區集中遊玩，建議分散出行，避免聚集，景區做好客流限制。【新冠肺炎】五一假期可去玩嗎？ 專家倡分散出行 不去旅遊熱點

【16:15】澳門特首賀一誠今天（20日）下午發表上任後首份施政報告，確立了今年的施政總體方向為「抗疫情、保就業、穩經濟、顧民生、推改革、促發展」6大項目。賀一誠提到，為了因應疫情衝擊，發揮財政調節手段的作用，政府採取逆周期調控措施，在財政收入減少的情況下動用財政儲備，因此，今年將是澳門回歸以來第一個赤字財政預算的年度。【新冠肺炎】疫情打破神話？賀一誠施政報告：澳門回歸來首現赤字

【15:24】國際樂壇天后Lady Gaga策劃由世界衛生組織（WHO）主辦的公益演唱會日前舉行，募款合力對抗新冠肺炎。但她公開盛讚世衛秘書長譚德塞是「真正的超級巨星」引發熱議，有人認為譚德塞領導下的世衛抗疫不力，不應受稱許；有網民就在twitter起底，指Lady Gaga母親辛西亞（Cynthia Germanotta）去年5月獲世衛任命為親善大使中的心理健康大使，顯然與世衛關係相當密切。Lady Gaga讚譚德塞「超級巨星」後 被曝母親是世衛友好

【15:00】新冠肺炎疫情未止，港大感染及傳染病中心總監何栢良20日在電台節目指，若將香港與內地多個城市比較，防疫工作都遠遠落後他人。不過，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌19日卻指出，香港難以參考內地實際情況，因內地視沒病徵人士不是確診個案。【新冠肺炎】何栢良批港防疫工作遠落後内地 許樹昌卻稱難參考內地情況

【14:14】內地近日流傳一張聲稱是「共青團中央」知乎帳號的回答截圖，內容關於新冠肺炎，提到「95%美國人不配活著」、比較資本主義和社會主義等。共青團中央官方微博昨晚闢謠，指該內容為偽造，將行使追究傳播者的權利。官方帳號稱「95%美國人不配活著」？ 共青團中央闢謠：是偽造

【12:57】國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，可能全世界就中國最安全，應該復工、復產、復學。對於復學，她作出3項提醒，學校要摸清學生健康情況並保持清潔，不要讓不明人士進入校園，而學生在上、下課途中，勿到人多地方聚集。【新冠肺炎】「可能全世界就中國最安全」 專家談復課要注意3件事

【11:44】新冠肺炎患者有何後遺症？在疫情最先爆發的湖北武漢有兩名醫生染疫，是重症患者，獲搶救成功，但皮膚尤其臉部發黑。有內地專家表示，患者全身多器官受到損害，而肝臟功能異常，容易導致皮膚色素暗沉。【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致

【11:24】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，法國巴黎驚傳在非飲用的自來水，驗出微量的新冠病毒，目前巴黎市政府已經暫停使用這些取自塞納河（Seine）與烏爾克運河（Ourcq）的非飲用水沖洗街道或澆灌林木。市政府強調，飲用水部分是獨立的管道，並沒有安全疑慮。【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒 停用洗街防播毒

【10:50】在新冠肺炎疫情下，中美角力不斷升級。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周日（19日）指摘中國囤積個人防護裝備（PPE），以高價在世界各地出售，牟取暴利。【中美角力】白宮顧問指中國囤積防疫裝備「牟暴利」 京稱造謠推責

【10:46】內地周一（20日）公布本年度「中國青年五四獎章」名單，將向33名在新冠肺炎抗疫期間殉職的醫護及警員等追授獎章，包括最先披露肺炎疫情、有「吹哨人」之稱的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，他今年2月7日因公殉職，年僅34歲。【新冠肺炎】李文亮及夏思思等33名抗疫殉職人員 獲追授中國青年五四獎章

【10:15】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）傳播途徑再有新發現。美國疾病防治中心（CDC）出版的醫學雜誌《Emerging Infectious Diseases》本月初刊登的一篇由廣州市疾病預防控制中心撰寫的研究，指在今年1月24日，有廣州1家5口到當地餐廳用餐，在密閉的冷氣房內，傳染了另外2家人。研究指，傳染的原因是飛沫在冷氣機的強勁氣流助攻下，加速傳播。【新冠肺炎】冷氣機助飛沫播毒！廣州5口家餐廳吃飯 感染兩鄰桌

【00:15】英國劍橋大學研究團隊根據病毒株分析，疫情極可能從去年9月間開始在中國蔓延，疫源很可能源自華南地區——比武漢更毗鄰香港的地區，而不一定是武漢。【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南

4月19日

【21:23】新冠肺炎疫情延燒，口罩成為防疫必需品，惟核心原料熔噴布價格暴漲、劣質口罩湧現的問題開始浮出水面。內媒發現，熔噴布價格如過山車，由2萬元漲至目前的50萬元，有「熔噴布之鄉」之稱的江蘇省揚中市，所有熔噴布生產經營企業全面停產整頓；警方嚴厲打擊抬價假貨販賣。口罩會否回到$50/盒？ 疫情趨緩核心原料價格仍10日內倍翻

【20:28】湖北最先爆發新冠肺炎疫情，多地曾封閉式管理防疫，其中應城市一個小區上月曾有過百人聚集，抗議配送菜價過高。事隔1個多月，當地政府昨通報，一名女子煽動群眾聚集，為的是謀取業主委員會主任職務等，涉嫌尋釁滋事，已被批捕。【新冠肺炎】湖北應城曾百人抗議高價菜 一女子被指煽動遭批捕

【18:13】有觀點指新冠病毒是由處於疫情爆發地的武漢P4實驗室洩漏出去。對此，武漢病毒所專家袁志明重申，病毒絕不可能是從此處洩漏出去，他們有嚴格的管理制度。他又指，不相信人類現在有智慧合成新冠病毒。【肺炎疫情】回應病毒人造質疑 武漢病毒所專家：人類智慧還不夠

【15:56】最初7名新冠肺炎病例首次會診紀錄，近日第一次曝光，其中一名患者發燒10天於去年12月27日入院，為華南海鮮市場賣凍品的商戶。面對外界質疑沒有更早向公眾通報，有「疫情上報第一人」之稱的張繼先稱因為做科研要有個科學謹慎的態度，在結論出來前不能跟大眾說。新冠肺炎首7例會診紀錄曝光 疫情上報第一人：不更早通報因科學謹慎態度

【13:46】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球蔓延，但各國至今䒷無針對性藥物，至今終露出曙光。美國政府科學家17日表示，在一場以猴子為對象的小型實驗中，證實實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）對新冠病毒疾病有效。【新冠肺炎】醫治新冠肺炎跨一步！瑞德西韋初證對染疫猴子有效

【09:11】法國一項研究指出，新冠病毒可長期存活在高溫環境，甚至要溫度高達92℃、持續加熱15分鐘，病毒才能被完全殺死。【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘 超頑強別指望夏季熱死

【09:11】美國政府科學家17日表示，在一場以猴子為對象的小型實驗中，證實實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）對新冠病毒疾病有效。【新冠肺炎】醫治新冠肺炎跨一步！瑞德西韋初證對染疫猴子有效

4月18日

【17:18】台灣借這次大瘟疫拓展國際空間，大陸必定視這些動作為挑釁。輿論場上有人甚至悲觀地預計，疫情會在兩岸引爆戰爭，大陸會把武統付諸行動。這一幕會真的出現嗎？還看3個關鍵。【武統台灣？】大瘟疫會否引爆兩岸戰爭？還看3個關鍵

【15:40】新冠肺炎蔓延到台灣軍方，台灣中央流行疫情指揮中心今天（18日）宣布新增3例新冠肺炎境外移入，3人均在台軍某艦隊實習、住同寢室，昨（17日）晚9時確診首例後已緊急召回全艦人員採檢並居家檢疫。【新冠肺炎】病毒首殺入台軍 台軍艦3官兵群聚染疫 700多人隔離

【13:52】曾獲諾貝爾獎的法國病毒學家蒙坦耶宣稱，引爆這次疫情的新冠病毒「應是武漢實驗室研製愛滋疫苗的意外產物」。但多名他以前的同事、甚至法國總統辦公室都出來，反駁這類觀點。【新冠肺炎】諾貝爾得主稱病毒「產自武漢實驗室」？同僚罵他亂說 法總統辦也駁斥

【12:38】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在黑龍江省會哈爾濱，被指已瀕臨失控；當中，從美國回來的「超級毒王」－－22歲女留學生，不僅1傳43，更跨省播毒至遼寧。【新冠肺炎】哈爾濱疫情瀕失控 「超級毒王」1傳43跨省播毒

【11:17】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，中國內地輸入病例風險陡然升級之際，內地多個省區原來悄然把毗鄰香港的廣州越秀和白雲區、乃至深圳寶安區列為「疫區」。【新冠肺炎】毗鄰香港 廣州越秀與白雲區被列「疫區」民眾不知情

【1:50】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，演變為中美角力場。美國總統特朗普再於推特（Twitter）發文，質疑中國向上修訂新冠肺炎死亡病例，稱中國實際絕對遠高於此，甚至遠高於美國。【新冠肺炎】武漢上調確診死亡50% 特朗普：我懷疑中國病例多過美國

【1:46】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，美國國務卿蓬佩奧在當地時間17日評論指，從中國處理新冠肺炎疫情的方式，可看到依賴中國有風險；各國不得不重新思考自家電信基礎設施政策，包含是否讓中國華為參與架設5G網絡。【中美角力】蓬佩奧：中國抗疫欠透明 反映各國應審視是否用華為

【00:00】新冠肺炎疫情在歐美仍未緩和，但藉疫情針對中國的風潮已颳起。一些歐美觀察人士指出，全球疫情的發酵可能正在促使對中國的反感變成西方社會的主流意識。【新冠肺炎】歐美要與中國脫鉤不等疫後 已是現在進行式

4月17日

【16:42】去年12月31日，台灣寄送電郵詢問世界衛生組織（WHO）關於武漢爆發的不明肺炎，雖沒明確說出「會人傳人」，但強調是非典型肺炎，且患者「隔離治療」屬「示警」。國台辦今回應稱，台灣當局僅是引述武漢衛健委公佈的內容，而不是「示警」。【世衛撥款】台灣曾示警世衛新冠病毒人傳人？國台辦批只是引述武漢衛健委

【15:22】要防範新冠肺炎病毒，專家均認同最有效方法是戴口罩、勤洗手。香港人對洗手抗病毒傳染絕不陌生，當年沙士時董太叫「洗手、洗手、洗手」深入民心。但一個問題是，洗完手用什麼方法抹手最能除去病毒？【肺炎疫情】勤洗手防新冠肺炎病毒 洗完用乜抹手最安全？

【14:53】新冠肺炎病情較重的病人大都有腸脹氣，令病毒在腸道裡累積，而中醫專家非常好地解決這問題。在上海本土的病例中，接近93%的病例用了中藥，治癒率大概97.5%。【中藥療效】上海患者吃中藥後逾97%治癒 成功解決腸脹氣問題

【14:04】國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山昨稱，中國疫情仍在控制階段，不能夠完全不用口罩，但僅有少數、個別的病例不應妨礙復工復產，非要做到「零感染」是不現實的。【新冠肺炎】「非要零感染不現實」 鍾南山：疫情尚在控制不能摘口罩

【12:55】中國駐聯合國大使亦致函聯合國，重申支持世衞領導防疫，中方堅決反對任何試圖削弱世衛組織的行為，堅決反對把疫情標籤化、政治化和污名化的錯誤做法。【世衛撥款】中國致函聯合國挺世衞領導抗疫 默克爾杜魯多齊撐WHO

【11:24】武漢當局今日通報調整疫情數據，分別多325宗確診及1290人死亡，而數據有差異的原因是救治高峰期間，有遲報、漏報和誤報現象，而死亡病例信息登記不全，有重報、誤報情況。【新冠肺炎】武漢指醫院漏報 修訂疫情數據增多1290患者死亡

4月16日

【22:05】法國一份研究指出，新冠病毒（SARS-CoV-2）在60℃高溫下1小時仍能存活，須在92℃接近沸點的情況下，持續加熱15分鐘，才能完全被殺死。新冠病毒耐熱能力超想像？ 法研究：在60℃高溫1小時仍能存活

【16:16】新冠肺炎疫情衝擊經濟，商務部新聞發言人高峰表示，當前，經濟全球化出現回頭浪，但大的趨勢不會改變，並稱總體看，儘管新冠疫情對在華外資企業造成一定影響，但中國沒有、也不會出現大規模外資撤離情況。【中國經濟】商務部：經濟全球化現回頭浪 但未有大規模外資撤離

【15:31】據國家網信辦公布，虎嗅App、網易網、新浪網、快樂網等網站平台，在涉新冠肺炎疫情報道中存在違規從事互聯網新聞信息服務等問題，相關負責人遭北京、廣西等地網信辦約談。內地首季關閉816個網站 網易、新浪報道疫情涉違規被約談

【14:01】新冠肺炎疫情全球蔓延，廣州有非裔群體爆疫情，引發民眾擔憂，甚至出現歧視事件。廣州警方表示，在依法處置涉疫情涉外違法犯罪案件方面，確保對所有人員一視同仁、平等以待。而對不配合隔離的外國人，情節嚴重的可驅逐出境。【新冠肺炎】廣州：外國人若不配合隔離或將驅逐出境

【13:50】疫情蔓延全球，外界有輿論質疑中國隱瞞疫情，部分地方更出現排華情緒。澳洲新南威爾斯州最大的內陸城市沃加沃加（Wagga Wagga）的市議會近日以些微多數票通過，與雲南昆明解除友城關係。【新冠肺炎】澳洲沃加沃加解除與昆明友城關係 市議員稱中國隱瞞疫情

【13:13】最先爆發疫情的湖北武漢，至昨日解封一周，超過378萬人次進出武漢，當中逾187萬人次離開，入城比出城的再多近3萬人次，呈淨流入。【新冠肺炎】武漢解封一周逾187萬人次離開 入城更多

【12:45】中國駐意大使李軍華接受意大利傳媒訪問時被問到，中國的實驗室和醫生早在去年12月底，就對新冠病毒發出警告，但當局直到今年1月23日才對武漢封城，為何政府會首先選擇向民眾隱瞞病毒訊息。他稱，所謂「中方隱瞞疫情」的指摘可以說是另有所圖、包藏禍心。【新冠肺炎】駐意大使：指責中方隱瞞疫情是包藏禍心

【11:38】在宣布要暫停世界衛生組織(WHO)贊助款後，美國總統特朗普(Donald Trump)周三又投下震撼彈，直指美國政府正在試圖確定新冠病毒是否源於中國武漢的實驗室。【中美角力】特朗普：正在調查新冠病毒是否源自武漢實驗室

4月15日

【23:07】美聯社報道，中國官員1月14日已評估可能面臨疫情大流行，但6日內都未有向公眾示警，直到1月20日中國國家主席習近平才公開談到疫情。中國外交部發言趙立堅今稱，未看到上述報道，強調中方始終本著公開、透明、負責任態度，及時通報疫情信息，指責中國不透明、不公開的聲音是不公正的【新冠肺炎】美聯社：中國官員1月中已評估或面臨疫情大流行 6天後才示警

【21:22】內地即將迎來五一勞動節5天小長假，在新冠肺炎疫情還未完全消退下，民眾應否出遊？有專家稱，民眾可適當的到人員不多的地方走一走，但不建議出國遊，「要旅遊在中國還是最安全的」。【新冠肺炎】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走

【16:59】世衛早前列出13條說明，以證與台灣一直保持技術交流。台灣的外交部回應稱，世衛迄今無法秉持中立讓台灣參與，過去申請技術會議被拒高達7成，呼籲世衛儘速與台灣研商，邀台灣以觀察員身分出席今年WHA（世界衛生大會）。【肺炎疫情】世衛列證據稱保持交流 台外交部：申請技術會議被拒高達7成

【16:12】美國總統特朗普香港時間15日清晨在白宮記者會上宣布，美國停止資助世界生組織，並指摘世界衛生組織沒有及時分享疫情信息，沒有提供及時的防疫政策建議，沒有及時宣布「全球大流行」等。【新冠肺炎】看看譚德塞金句 便知特朗普叫停資助世衛來龍去脈

【15:42】新華社發評論指出，維持重大突發公共衛生事件一級響應的地區仍存在快遞、外賣、維修、家政及裝修、搬家等行業從業人員「入門難」的現象，有需要統籌復工復産需要和居民生活需求，及時逐步調整社區防控策略。【新冠肺炎】疫情防控進入常態化階段 官媒評社區大門不能長關

【15:02】內地新冠肺炎防控形勢趨穩，疫情重災區武漢日前迎來解封。北京專家指出，「相對來講，現在的武漢應該是全國最安全的城市」。關鍵是，武漢獲治愈的易感人群都已產生抗體。【新冠肺炎】京專家：武漢是中國最安全城市 沒必要對無症状感染者談虎色變

【13:49】新冠病毒感染有兩大典型症狀——持續咳嗽和發燒，另有新研究指出，無症狀年輕患者會出現喪失嗅覺和味覺的現象。西班牙醫學專家研究則發現，腳部出現類似水痘的病變極可能是新冠肺炎無症狀感染者的早期預警。【新冠肺炎】腳上長痘 西班牙專家稱或是無症狀感染者早期預警

【13:27】多有非裔人士居住的廣東省，被指發生歧視事件，包括日前尼日利亞公民在廣州被防疫人員收走護照，引發外界關注中非外交關係。當地時間14日，中國駐尼日利亞大使周平劍在與尼日利亞外交部長奧尼亞馬會見後舉行聯合記者會，就相關事件進行了澄清。【中非外交】中尼雙方開記者會降溫 尼日利亞外長：公民遭歧視是誤解

【13:15】新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，環球經濟大停頓。國際貨幣基金（IMF）今天表示，新冠肺炎疫情將全球經濟推向一世紀以來最深度的衰退，2020至2021年度內全球損失9萬億美元；假設沒有通脹，這個金額與四份一世紀的香港GDP相若。IMF：疫情致全球失9萬億美元 等如虧掉四份一世紀香港GDP

【13:17】新冠肺炎疫情全球大流行，重創航空業。民航局公布， 中國首季航空旅客運輸量按年大降53.9％，今年首季全行業累計虧損398.2億元(人民幣，下同)，其中航空公司虧損336.2億元。【新冠肺炎】疫情影響 內地首季航空業虧損逾398億人幣

【12:43】新冠肺炎疫情全球蔓延，外界一直關注新冠病毒會否經母嬰垂直傳播及影響生育。北京大學支援湖北抗疫國家醫療隊領導組組長喬傑院士表示，目前相關病例較少，不能證明病毒會否經母嬰垂直傳播，但建議康復者在3個月至半年後再考慮生育。新冠肺炎影響生育？專家建議康復3至6個月後再考慮生育

【12:18】粉紅色口罩近日在台灣社交平台上瘋狂「洗版」，源於有家長反映，兒子因怕被同學嘲笑而拒戴粉紅色口罩上學。對此，繼蔡英文在IG呼籲「顏色沒有性別」，無論什麼顏色的口罩，能保護就是最適合，「天團」五月天的阿信也在IG限時動態秀出其潮牌一身粉紅的「飛行鼠小小」呼應。【新冠肺炎】男童拒戴粉紅口罩 五月天秀圖呼應顏色沒性別

【12:14】紐約時報刊登台灣民眾募資的廣告，提到台灣被世衛拒於門外。對此，世衛大動作提出13點說明，強調數十年來一直與台灣的衛生機構保持技術交流，並提出世衛如何與台灣的衛生專家和部門互動，及應對此次疫情的例子。【肺炎疫情】世衛詳列13條與台保持交流的「證據」 台稱用片段誤導外界

【11:39】外電報道指出，工人檢疫或停工和物流停滯等，阻礙食物供應鏈，亞洲香蕉出口恐因菲律賓「封城令」而驟降上百萬噸，相等於4成供應。香蕉將漲價？ 亞洲最大蕉國出口料因新冠疫情驟降4成

【10:58】由Niki Caro執導，劉亦菲、甄子丹、李連杰及鞏俐主演的《花木蘭》（Mulan）原定在3月公映，可惜受新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行影響，迪士尼宣布推遲4個月，至7月上映。但原來，這齣電影於上月在挪威如期上映了，不過遇上疫情影響，上畫19票房只有874美元（折合約6775港元）。劉亦菲《花木蘭》不敵疫情 挪威上映19日票房僅6700元超慘淡

【10:54】美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)周二表示，美國情報顯示，新冠病毒或為自然產生，而非中國實驗室製造，但這兩種說法均不肯定。【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成

【10:15】新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，美國疫情嚴峻。美國總統特朗普香港時間今天終於宣布，暫停向世界衛生組織提供資金，並調查他們管理不善與隱瞞疫情、最終導致疫情全球傳播的責任。根據特朗普的談話，他指稱世衛相信中國，犯下了兩大錯誤。【新冠肺炎】拆解特朗普談話：美叫停資助 因世衛犯了兩大錯誤？

【00:24】東盟與中日韓領袖昨天以視像方式舉行抗疫會議，中國國務院總理李克強表示，中國經濟社會秩序正在加快恢復，官方已出台大規模階段性減稅降費政策，未來將加大財政貨幣政策調節力度，推動經濟和社會發展。【新冠肺炎】李克強：中國經濟正加快恢復 將加大財政貨幣政策

【00:24】好消息Good News人人都想聽到，但現實是新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，疫情壞消息充斥媒體空間，各種讓人不安的標題、恐怖的統計數據、高度不確定性的消息，都令人抑鬱不已。全球民眾似乎期望透過聽到好消息，幫自己打起精神，Google搜尋「好消息（Good News）」的次數因此激增5倍。【新冠肺炎】疫情未見曙光時 這個詞Google搜尋量激增五倍

【00:00】新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，美國疫情大爆發，美媒曝光駭人聽聞的超級傳播個案，美國百健（Biogen）藥廠月前在波士頓酒店召開高層會議，由於有與會在染疫，結果導致病毒散播到6州3國至少99人確診；其中一名華裔員工，把病毒帶回了中國。【美國疫情】美藥廠驚現最毒會議 播毒6州3國至少99人確診 1人飛中國變「疑犯」

【00:00】新型冠狀病毒肺炎全球大流行，美國疫情大爆發之際，美國總統特朗普屢次以世界衛生組織偏袒中國為由，威脅要剋扣對世衛的援助。這不是意氣之爭，美媒引述美國官員透露，特朗普此舉原來原來是一盤棋局，意圖以美國供給各個國際組織的120億美元經費當籌碼，換取在這些組織安插更多美方人員。【中美角力】特朗普要脅陰乾世衛 背後是遏制中國「大買賣」

4月14日

【16:21】內地近期因新冠病毒肺炎防疫，多次傳出歧視非裔人士的事件。國務委員王毅與非盟委員會主席法基通電話時表示，中非是風雨同舟的好兄弟和好戰友，雙方友誼堅如磐石、牢不可破，決不會因一時一事而受影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所干擾。【肺炎疫情】王毅：中非友誼堅如磐石 不被挑撥離間

【16:14】中國航天市場素來以穩定價廉著稱，受到許多國家青睞，但進入2020年以來，在短短不到30天內，接連遭遇三次重大失敗，中國航天工程品質引起外界高度關注。【中國航天】貿易戰加瘟疫打擊？中國火箭衛星一個月3次挫敗有玄機

【15:46】內地疫情逐漸平緩，多地復工復市，數據顯示，iPhone手機3月份內地銷量為250萬部，按月增長416%。【肺炎疫情】內地門市陸續重開 iPhone銷量按月增4倍多

【15:45】中美就新冠疫情所引發的輿論戰不斷之際，兩國數以百計的醫生和科學家一直在通過在線平台舉行虛擬會議交流、聯合抗疫。哈佛醫學院院長認為，在為全世界謀求福祉方面，醫學和科技的力量要超越政治。【新冠肺炎疫情】中美醫生懶理輿論戰 默默聯合抗疫

【15:00】新型冠狀病毒肺炎全球大流行，俄羅斯今天通報單日確診新冠肺炎病例數字，創出疫情以來最高；俄國加強封鎖措施之際，總統普京（Vladimir Putin）警告官員，要準備因應疫情「最誇張的」狀況。【新冠肺炎】接壤中國會變翻版意大利？普京：防範俄羅斯最壞狀況

【14:13】新型冠狀病毒肺炎疫情全球大爆發，再有名人中招。澳門居港著名歌唱家莫華倫據報在泰國確診感染新冠肺炎，一度要接受深切治療，目前已返港醫治。莫華倫被稱為中國三大男高音之一，被視為「國寶級」藝術家；與內地關係密切，今年春節時參與過中央電視台春晚演出。【莫華倫確診新冠肺炎】莫華倫是中國三大男高音之一 被稱國寶級藝術家（有片）

【13:13】外貿穩增長政策效應逐步顯現，前期因延期復工積壓的出口訂單陸續交付，帶動中國3月進出口數據勝預期回暖，但分析指，數據尚未完全反映海外疫情3月開始擴散的影響，中國外貿面臨更大的衝擊可能在二季度。【中國經濟】3月外貿回暖 惟海外疫情蔓延 更大衝擊或二季度顯現

【12:58】新型冠狀病肺炎疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）今天表示，新冠病毒比2009年全球大流行的新流感（H1N1）還要致命10倍，強調必須要有疫苗才能完全阻斷傳播。世衛：新冠病毒致命勁過H1N1逾10倍 只能靠疫苗遏止

【12:17】武漢多家酒店及公寓13日發布求救函，希望武漢市委、市政府，通過資金支持、貸款擔保、房租減免、發放酒店旅遊消費券等措施全面支持武漢酒店和公寓業的經營。【新冠肺炎】武漢逾340間酒店聯名發函求助政府 曾支援抗疫約2000萬元

【11:01】據內媒報道，內地兩款新冠病毒滅活疫苗獲得國家藥品監督管理局一二期合並的臨床試驗許可，成為首批獲得臨床研究批件的新冠病毒滅活疫苗。【肺炎疫情】內地兩款新冠病毒滅活疫苗 獲批進入臨床試驗

【10:49】湖北省仙桃市日前查出4600萬片不合格口罩，有廠商拿廁紙製作口罩。【新冠肺炎】廁紙當口罩原料 湖北仙桃查獲4600萬片黑心口罩（有片）

【02:00】美國與世衛矛盾公開化，美媒甚至報道，特朗普有意短期內宣布制裁世衛的辦法，可能刪減資金，或「另起爐灶」設置機構取而代之。譚德塞在香港時間今晨（14日）的記者會上明言，期望美國繼續向世衛撥款。【新冠肺炎】特朗普屢稱世衛以中國為中心 譚德塞：期望美國繼續撥款世衛

【02:00】儘管世界衛生組織文件宣稱，中國的疫苗研發進度領先，但同一時間，彭博社報道，英國牛津大學疫苗學教授莎拉．吉爾伯特（Sarah Gilbert）當地時間11日向《泰晤士報》表示，對他們研發中的新冠疫苗，有八成信心奏效，並有望在9月推出。【新冠肺炎】中美英鬥快研新冠疫苗 牛津團隊稱有望9月爭先推出

4月13日

【22:10】新冠肺炎疫情衝擊經濟和民生，內地一男子因疫情下找不到工作，身上又沒有積蓄，只得在荒山搭帳篷露宿。對此遭遇，網民紛紛表示「最近真的很難找工作」。【新冠肺炎】疫情下搵工難 內地漢無奈露宿荒山3天（多圖）

【21:01】內地境外輸入確診病例上升，防疫再面臨挑戰。由於境外輸入病例中有不少來自非洲，內地尤其是多有非裔人士居住的廣東省，出現歧視事件。網傳影片顯示，疑似廣州一間麥當勞不准黑人進入，引發關注。【肺炎疫情】歧視非洲人事件頻發 疑似廣州M記直稱不讓black people入

【19:11】新型冠狀病毒肺炎疫情打擊下，內地消費市場吹寒風，手機市場銷售量下滑，iPhone也要打價格戰；與蘋果官網售價相比，京東、淘寶、蘇寧等內地線上平台上的iPhone11，均有不同程度的降價，最大幅度達20%。【新冠肺炎】疫情打擊iPhone 11變跳樓貨 內地網商減價兩成促銷

【18:35】新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，中國加快生產口罩應急，但內地媒體及業者卻屢曝光口罩產業亂象。內地網商平台「億恩網」創辦人魯泓海，他早前向國內供應商採購35萬個口罩，部份質素成疑，抽檢貨件時更發現有口罩上黏有死蒼蠅；由此發現得太遲，部份不排除有問題的口罩已銷到國外。【中國口罩】內地網商曝口罩產業亂象 有口罩甚至黏有死蒼蠅

【17:50】俄羅斯的新冠肺炎確診數，近日急速攀升，13日單日就新增2558人確診，是疫情爆發以來最大單日升幅。不少在俄的中國公民選擇回國避疫，令中國境外輸入個案急增，中國疾控中心已派出專家組到中俄邊境綏芬河市支援防控工作。【新冠肺炎】俄疫情惡化！黑龍江輸入病例激增 專家組緊急馳援

【17:36】新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，何時能趨緩？部分國外專家警告，疫情不能樂觀，今年11月可能出現又一個高峰期。復旦大學附屬華山醫院感染科權威張文宏也預測，有些國家可能撐不住，「像非洲、南美等醫療資源不充分的國家，可能真的很難度過下一個冬季。」【新冠肺炎】11月或再爆疫情高峰 權威：有些國家恐捱不過冬天

【16:01】全球最大豬商生產商、目前由中國萬洲集團（00288）全資擁有的豬肉供應商Smithfield Foods（史密斯菲爾德食品），美國廠房爆發集體感染，超過200人確診新冠肺炎。公司宣佈關閉廠房。由於該公司據報有約25%產出供應中國，其停產恐令中國豬肉供應雪上加霜。【糧食危機】萬洲旗下美國Smithfield肉廠因疫情停產 中國豬肉短缺恐雪上加霜

【14:25】新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，香港一項醫學研究指出，新冠病毒的繁殖率高於嚴重急性呼吸道病候群（SARS）3倍以上。【新冠肺炎】新冠病毒繁殖快SARS達3倍 研究解開不發高燒之謎

【14:04】劍橋大學等學者將160個來自世界各地的新冠病毒基因組，試圖模擬病毒從東亞蔓延全球路徑。結果發現，在武漢發現與蝙蝠最接近的COVID-19類型，這可被視為「爆發根源（the root of the outbreak）」，但它並沒有在中國流行，而是在美國和澳洲大爆發；中國普遍的病例，是已變異的品種。【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論

【11:25】新型冠狀病毒肺炎全球蔓延，各國對口罩需求殷切。芬蘭早前向中國買到200多萬個不符醫院使用標準的外科手術用、以及防護型口罩。芬蘭國家緊急物資局主管洛內馬已宣布辭職。【中國罩口】從中國採購200萬個不合醫用口罩 芬蘭官員辭職

【10:22】新型冠狀病毒肺炎全球大爆發，醫學界漸對新冠肺炎病毒有更多了解。中美兩國研究發現，新冠病毒會如愛滋病毒般攻擊人體免疫系統。這項研究已從20名新冠肺炎死者幾乎全毀的免疫系統中，獲得初步證實。【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋 能全毀人體免疫系統

4月12日

【16:57】北京市今日公布，北京高考時間推遲為7月7日至10日，中考時間推遲為7月17日至19日。高三年級4月27日返校；初三年級按5月11日做好返校學習準備。【新冠肺炎】疫情趨穩 北京明確高考時間 高三學生本月27日返校

【15:07】新冠肺炎蔓延全球，各國經濟、民生受重創。上海抗疫專家張文宏表示，「所以需要全世界一起抗擊疫情，不是說誰控制得好，就可以過自己的好日子，只有所有國家疫情都控制好了，才能一起過好日子。」【新冠肺炎】無人可獨善其身 張文宏：所有國家控制好疫情才能過好日子

【14:17】新冠肺炎疫情仍未平息，口罩成為市民不可或缺之物。有圖片顯示，使用過的口罩在顯微鏡下可見到絨布面上充滿黃色的雜質和毛絲，繼續放大甚至可見到口罩上移動的病菌。【肺炎疫情】內媒公布高清圖 用過的口罩表面有移動的病菌

【12:39】中國駐美大使崔天凱日前表示，儘管過去數周面臨新冠疫情的嚴峻局面，中方仍在執行中美第一階段經貿協議內容，「相信我們能繼續落實」。崔天凱指疫情下中方仍努力落實首階段協議 重申中國與世界緊密聯繫

【11:49】內地持續有境外輸入確診病例的壓力。上海昨新增52例境外輸入確診，其中51例乘坐同一航班，10日由俄羅斯出發，當日抵達上海浦東機場。因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構留觀，之後診斷為確診病例。【肺炎疫情】毒航班再現！上海新增52例境外輸入確診 51例搭同一航班由俄回國

4月11日

【18:31】世界頂級醫學期刊《新英格蘭醫學》當地時間10日發布新冠肺炎重症患者基於同情用藥，使用瑞德西韋治療的臨床結果。結果顯示，在接受治療的53位患者中，68%的患者臨床症狀得到改善，要評估瑞德西韋對新冠肺炎的療效，仍需要開展隨機，安慰劑對照實驗。【新冠肺炎】瑞德西韋治療新冠首份臨床研究公布：近7成重患有改善

【17:10】內地新冠病毒肺炎疫情趨緩，國家衛健委表示，湖北省重症病例首次降至100宗以下，但近幾日個別省份又出現聚集性病例，提示要始終做好個人防護，少聚集。【新冠肺炎】衛健委：個別省份再出現聚集爆發個案 籲做好個人防護

【15:49】新型冠狀肺炎全球大流行，世界衛生組織（WHO）日前否認台灣曾經警告過新冠肺炎可能人傳人，台灣的中央流行疫情指揮中心今天發聲明反擊，並公開電郵全文，指揮官陳時中呼籲世衞對這件事坦承以對，不要轉移焦點、一錯再錯。【肺炎疫情】台灣公開與世衛電郵 批世衛內行人講外行話

【14:00】新型冠狀病毒全球大流行，美國總統特朗普與世界衛生組織總幹事譚德塞，就譚德塞的「屍袋論」公開爆發罵戰。美國與世衛矛盾仍在燃燒，美國新聞網站POLITICO報道，特朗普有意下周宣布制裁世衛的辦法，可能刪減資金，甚至「另起爐灶」另設機構取而代之。【世衛譚德塞】特朗普或下周公布制裁世衛 擬中止資助或另立新機構

【11:46】國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山表示，新冠病毒已經基因突變，非常適應在人體內生存，而死亡率較流感高20倍以上，只有研究出疫苗才可能真正控制疫情。【新冠肺炎】鍾南山：新冠病毒基因突變 已非常適應在人體內生存

4月10日

【17:25】《人民日報》報道，總部位於天津的康希諾生物公司9日發公告表示，近期將在中國進行重組2019冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）2期臨床試驗，將召募500名志願受試者。【新冠肺炎】內地開展疫苗2期試驗 招募500名受試者

【16:39】新冠肺炎疫情下，武漢曾封城逾兩個月，由當地作家方方所寫的《方方日記》將在美國出版。《環球時報》總編輯胡錫進8日在環球網上撰文，認為日記「散發出來決不是甚麼好味道」。【新冠肺炎】《方方日記》將在美國出版 環球時報胡錫進：散發不是好味道

【15:23】國際巨星Lady Gaga 7日表示，將與眾多明星共同打造一檔全球線上慈善音樂會，而節目募集所得款項，將用於為一線醫護人員提供防護設備。她更親自打電話，7天內聯絡了68家國際頂尖企業籌集善款，包括由馬雲和馬化騰兩個內地首富帶領的龍頭企業。【全球大流行】Lady Gaga親自致電馬雲馬化騰等 為抗疫音樂會籌近3.5億

【13:34】針對網傳台灣人向世衛總幹事譚德塞道歉的大量文章，在台灣，調查局今表示，相關訊息是大陸網民集體刻意炒作，假台灣人之名向譚德塞坦承種族歧視攻擊。【全球大流行】網傳台灣人發文認攻擊譚德塞 台調查局：大陸網民炒作

【12:34】針對世衛總幹事譚德塞自稱遭種族歧視，「攻擊就是來自台灣」，向來常評論時事的台灣藝人炎亞綸在臉書以全英文發文批評譚德塞，遭大陸網民罵「滾出中國」。時隔三小時，炎亞綸再在微博發文，並重申4點聲明，呼籲「勿無限上綱」。【全球大流行】炎亞綸批譚德塞引兩岸網民激辯 3小時後再發4點聲明

4月9日

【20:18】內地疫情中心湖北武漢昨日解封，有專家表示，從流行病學的角度，武漢可能會成為中國最安全的城市，城中許多人可能已經具有免疫力。【新冠肺炎】滬專家：武漢解封後或成中國最安全城市 因為...

【17:11】新華社報道，中國常駐聯合國代表張軍8日致函聯合國，介紹中國抗擊新冠肺炎疫情及同國際社會合作情況，指中國政府堅持全民動員、聯防聯控，採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措。【全球大流行】中國代表致函聯合國 自讚公開透明應對疫情

【16:46】上海市高三年級、初三年級於本月27日返校開學，各高校及中等職業學校可從4月27日起開始安排畢業年級學生返校。上海市部份教育考試時間也有調整。【新冠肺炎】疫情趨穩 上海公布考試開學時間表 市民焦慮：上海境外輸入多

【15:55】武漢昨日「解封」，惟外界憂慮無症狀感染者等會造成疫情二次爆發和擴散。有內地專家建議，應對所有出武漢人士進行兩次以上核酸檢測，做到「應檢盡檢」，符合標準後再出去。【武漢解封】防疫情二次爆發 專家倡民眾兩次核酸檢測才離漢

【15:22】新冠肺炎肆虐多地，有研究認為病毒源頭在於野生動物，內地多地出台措施禁食野味。廣州近日出台的禁食條例極具地域特色，其中一條是，任何單位和個人不得以藥膳的名義食用或者經營禁止食用的野生動物及其製品。【新冠肺炎】廣州野生動物禁食令具地域特色：不得以藥膳名義

【15:13】中國教育部網站消息，綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作；對已在島內高校就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在島內繼續升讀。新冠疫情+兩岸關係形勢 陸暫停赴台升讀工作

【15:05】世衞總幹事譚德塞8日說，在引領全球對抗新冠肺炎的時候，他收到死亡恐嚇和一些涉及種族歧視的侮辱，更特別指出部分來自台灣。在台灣，外交部今嚴正聲明此為不實指控，並要求譚德塞向台灣道歉。【全球大流行】譚德塞點名斥台灣人身攻擊他 台灣批不實要求道歉

【14:04】中國駐西班牙大使館擬為有困難、急需回國的在西中國留學生開通臨時商業航班，能否搭乘此航班有嚴格要求，有發熱等症狀者、有家長陪伴的未成年留學生、公派留學生和訪問學者等不得搭乘。【全球大流行】中國為在西班牙留學生開臨時班機 搭機需滿足嚴格條件

【13:41】最初爆發新冠肺炎疫情的武漢市封鎖76日後，終在周三解封。不過香港大學的最新研究指出，若中國放鬆管控，當地恐出現第二波疫情。【新冠肺炎】港大研究稱內地恐有第二波疫情 全因放鬆管控

【11:40】國務院聯防聯控機制昨晚發通知，要求各地加強對新冠肺炎無症狀感染者的發現、報告與管理工作，規定醫療機構發現無症狀感染者應於2小時內進行網絡直報。【新冠肺炎】中國加強無症狀感染者管理：發現兩小時內通報

【11:10】芬蘭政府表示，向中國購買的200多萬片外科手術用和防護型口罩證明並不適宜醫院使用。有官員稱，中國口罩市場「極其混亂」，其他向中國購買設備的歐洲國家也遇到類似問題，「價格一直上漲，必須迅速訂購且預先付款」，「商業風險非常高」。【中國口罩】中國產外科手術口罩到貨 芬蘭：不合醫院使用

【11:09】俄羅斯病例輸入黑龍江激增，當地昨再新增40宗境外輸入確診病例，累計127宗，中俄陸路口岸已全部關閉，黑龍江綏芬河則搶建方艙醫院，預計11日啟用。【新冠肺炎】黑龍江增40宗輸入 綏芬河搶建方艙醫院 中俄陸路口岸全關

4月8日

【18:55】日本日前公布「緊急事態宣言」，台灣的蔡英文總統隨後在以日文發表推特表示，台日將攜手克服困難。日本首相安倍晉三轉推並以中文發文稱，感謝台灣許多朋友的鼓勵支持，日本台灣一起加油。【新冠肺炎】蔡英文發日文推特撐日本 安倍轉發籲日台一起加油

【16:59】新冠肺炎疫情蔓延全球，多國醫療物資短缺，尤其是呼吸機。工信部表示，中國已向國外供應呼吸機近1.8萬台，其中有創呼吸機達4,000多台。【肺炎疫情】工信部：已向國外供應1.8萬呼吸機 但滿足全球需要不現實

【16:34】新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，接連向歐盟及東南亞國家捐贈口罩的台灣宣布，局部放寬當地生產的口罩出口，容許台灣人自4月9日起，登入口罩輸出許可證申請系統申請向海外合資格「配偶或二親」等親屬郵寄口罩，每2個月不得多於30個，超額將有罰則。【新冠肺炎】台灣口罩9日起可寄送海外 一文看懂有何規定與流程（附連結）

【14:56】歷經76天封城後，新冠肺炎疫情重災區武漢今日零時迎來解封，市民生活終可重新啟動，共「患難」的情侶們也選擇攜手步入婚姻。【武漢解封】患難見真情 武漢預約結婚系統被擠爆

【14:44】新型冠狀病毒在法國肆虐，造成法國口罩需求量大增，當地中國留學生與溫州商人協傳出疑囤積、私分口罩遭到法國警方拘捕。中國駐法大使館網站回應稱，有關負責人均已被釋放，強調該批口罩是經合法渠道入境。【中國口罩】在法華人協會涉私藏1.5萬口罩被拘 中使館回應

【14:12】新冠肺炎疫情持續衝擊內地經濟，就業受到嚴重影響。適逢874萬內地高校應屆畢業生即將步入社會，就業問題再成關注焦點。【穩就業】報告：內地超7成應屆畢業生尚未簽約 超9成對就業形勢感焦慮

【13:42】黑龍江、內蒙古的中俄邊境近日出現俄羅斯輸入病例，引發關注。內地網傳俄羅斯驅逐大批在俄華人出境，更有指將有150萬人經黑龍江陸續回國，中國駐符拉迪沃斯托克總領館闢謠，強調最近從俄羅斯回國的基本是自行回國，不是被驅逐。【肺炎疫情】中俄邊境頻現輸入病例 因俄羅斯驅逐華人? 中方：謠言

【13:07】武漢解封首日，預計有5.5萬人乘火車離開武漢，約4成到珠三角。多地加強防疫，要求來自武漢人員做新冠病毒核酸檢測。【武漢解封】出城大軍湧珠三角 多地防疫要求武漢人員核酸檢測

【13:00】新型冠狀病毒肺炎蔓延至歐美後，醫學界陸續發現新冠病毒更多恐怖病狀。當中在美國真的出現了幾個「腦部壞死」的案例；根據紐約時報報道，3月初，一名74歲的男子，因為咳嗽和發燒，到佛羅里達州的急診室就醫，但X光檢查顯示「沒有肺炎」，但翌日他已失去了說話能力。【新冠肺炎】美驚現新冠病毒致腦壞死個案 救活亦恐癡呆失語

【12:55】封城逾兩個月的武漢今日正式解封，國家衛健委高級別專家組成員兼疾控中心流行病學首席科學家曾光表示，目前全國防控還沒有放鬆，武漢解封不意味著疫情結束，只要全球疫情未有結束，中國的防控工作就不能結束。【武漢解封】衛健委專家曾光：全國防控未放鬆 武漢解封不意味疫情結束

【11:23】中國工程院院士、中國醫學科學院院長王辰日前警告，不要以為已經勝利了，在疫情後期，歐美人群有免疫能力，中國可能面臨開放國門等風險。【新冠肺炎】中國醫學科學院院長王辰：別以為已經勝利了

【10:49】新冠肺炎全球肆虐，路透社報道，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周二敦促各國保持抗疫的透明和誠信，相信是在暗指中國。【中美關係】沒點名中國 美卿蓬佩奧促各國保持抗疫的透明和誠信

【10:40】中俄邊境城市防疫壓力陡增，黑龍江有80多宗境外輸入確診病例，經過綏芬河輸入，今日（8日）起該市所有小區再次實行封閉管理。【新冠肺炎】境外輸入80多宗 中俄邊境綏芬河市再次封閉小區

【10:40】4月3日，美國國務院領事事務局在社交媒體推特（Twitter）上發布的一條消息，在內地網絡引發「騷動」。【中美關係】美國撤僑 釋放戰爭訊號？

【10:20】新冠肺炎疫情全球大流行，在推特批評世界衛生組織處理新冠肺炎疫情不當後，美國總統特朗普繼續在記者會宣稱「世衛以中國為中心」，錯過疫情處理時機。特朗普威脅，美方或會考慮停止資助世衛。特朗普再擲「世衛以中國為中心」論 稱考慮停止資助世衛

【08:30】新冠肺炎全球肆虐，美國死亡人數逾萬，短期經濟受重創，為中美關係更添陰霾。美國總統特朗普在Twitter發文，指稱世界衛生組織就防範新冠肺炎疫情提供了錯誤建議，直指世衛「真的搞砸了（blew it）」，並揚言會審視世衛拿了大筆美國資金、卻以中國為中心的作為。特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」

【00:01】新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北武漢，周三（8日）零時將解封，結束史無前的武漢封城。央視報道，中國鐵路武漢局集團預估，解封即8日當天將有約5.5萬名旅客乘坐火車離開武漢，其中前往位於大灣區的珠江三角洲，即約2.2萬人。【武漢解封】首日料5.5萬旅客乘火車離開 逾2萬「大軍」湧大灣區

【00:01】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的內地疫情暫緩和，武漢今日（8日）零時解除封城，恢復對外交通，官方預計當天出城車流將達高峰。不過當地社區依舊實施封閉管理，以防疫情反彈，內地官媒強調，疫情存在風險，防疫壓力仍大，呼籲民眾盡量少出門。【武漢解封】歷時76天武漢封城結束 官媒：開城門不等於開家門

4月7日

【20:00】國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議。會議指出，疫情蔓延全球對經濟造成衝擊，要做好穩外貿、穩外資工作，努力減輕中國經濟尤其是就業的影響。此外，原定本月15日在廣州舉行的第127屆廣交會，將延於6月中下旬在網上舉辦。（會議全文）國務院常務會議：廣交會延至6月線上舉辦 增設46個跨境電商綜合試驗區

【18:00】新冠肺炎全球蔓延嚴峻時刻，中國外交部發言人趙立堅在Twitter拋出「美軍播論」，一度把中美關係推向更緊張。他「真身」未露面31天後，今天再度在外交部例行記者會現身，並以新聞發言人身份回答記者問題，包括他在Twitter有關新冠病毒來源的質疑，是否代表中國政府立場。【中美關係】趙立堅現身回應「美軍播毒論」：反映對污名化中國的義憤

【16:07】伊朗衛生部發言人稱中國官方疫情數據是「慘痛的笑話」，在中國與伊朗外交官交涉之後，賈漢普爾改口表示，伊朗不會忘記中國對他們的支援。【全球大流行】伊朗衛生官員這樣評中國疫情數字 然後急改口

【14:40】內地新冠肺炎防控形勢逐漸穩定，武漢將於明日零時迎來解封，這次史無前例逾兩個月的封城，起因、成果、影響都值得深思。【武漢解封】三分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程

【13:45】廣東省衞健委周日（5日）將廣州越秀區的疫情風險等級由低升至中，而微博昨熱傳廣州大量非洲籍人員引發新冠疫情爆發，造成社區封閉。廣州市官方其後證實消息不實，又指該市目前疫情可防可控。【新冠肺炎】網傳廣州封鎖非洲籍聚居社區 市衞健委稱疫情受控

【12:48】武漢解封在即，北京則最新表態「首都疫情防控不可能在短期內完全結束，防控將『常態化』」。與全國「逆行」的北京，釋放出甚麼訊號？內地疫情真相看北京 防控轉向「外緊內鬆」

【12:22】最先爆發疫情的武漢明日零時起終可解封，解除離開武漢及湖北的通道管控措施，有序恢復對外交通。當局近日推出一系列措施，要求確保疫情不反彈逆轉。【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆

【11:50】「紐約是我最喜愛的美國城市，我曾在這裏工作和生活，擔任駐美大使以來也經常往訪。而今在新冠肺炎疫情肆虐下，這座歡騰喧囂的不夜城卻被按下了暫停鍵，我很痛心。」這段文字出自中國駐美大使崔天凱在《紐約時報》撰寫的一篇題為《同舟共濟 定克時艱》的文章。【中美關係】崔天凱公開對美釋善 北京風向轉變？

【10:45】感染新型冠狀病毒肺炎的英國首相約翰遜，病情惡化，他已經指示外相藍韜文，在必要時代理他的職務。如中國黨政首長、尤其是中共總書記兼國家主席習近平一旦染疫病重，代理職務安排又會是怎樣？【約翰遜確診】習近平倘未能履行職務 國家主席職務怎安排？

【10:45】國際貨幣基金組織(IMF)周一表示，中國呈現有限但令人鼓舞的復甦跡象，但不能排除新冠疫情在該國和其他地方復發的可能性。【新冠肺炎】IMF：中國出現令人鼓舞復甦跡象 但疫情仍有可能複發

【07:46】新型冠狀病毒肺炎全球大流行，世界衛生組織秘書長譚德塞6日表示，一般民眾大量使用醫療級口罩將使前線資源短缺，口罩並萬靈丹，無法阻止大流行病。此外世衛官員指出，患者有可能在出現症狀前一至三天傳播病毒。【全球大流行】世衛譚德塞：口罩非抗疫萬靈丹 民眾搶購令前線醫護物資短缺

【00:15】新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，各國至今苦無疫苗、特效藥應對。但一些科學家發現，已有百年歷史的肺結核疫苗－－卡介苗，似乎有抗新冠病毒功效，並已就此展開研究；有分析更發現，卡介苗接種率高的國家及地區，新冠肺炎的傳播及死亡率都較低，例如香港的死亡率就遠低過美國等地。【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國 卡介苗接種率藏玄機？

【00:15】新冠病毒肆虐全球，各國卻苦無針對藥物，但外國一再有研究推論，一些古老藥物或能產生抗疫效用；繼卡介苗後，最新是澳洲有研究指出，醫治頭蝨問題的抗寄生蟲藥物「伊維菌素（Ivermectin）」，或能在48小時甚至更短時間，殺光新型冠狀病毒。但此藥效果有待進一步實驗，當局嚴正警告勿擅自用藥。【肺炎疫情】研究指頭蝨藥能2天殺光新冠病毒！抗疫露曙光 但專家這樣警告

4月6日

【22:15】多國從中國採購防疫物資，但不時傳出物資不合格的指控。中國海關總署昨日表示，嚴厲查處不合格出口防疫物資，近日查獲逾千萬件非清單企業生產或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資，當中包括990多萬個口罩。【新冠肺炎】中國查處1120萬件不合格出口防疫物資 包括994萬個口罩

【19:04】有高鐵乘客日前因除下口罩用餐，引發身邊乘客不滿，遭罵「想讓整個車廂的人都感染」，並發生肢體衝突。鐵路警方認為，高鐵列車並無禁食規定，像地鐵那樣禁食不現實。【新冠肺炎】高鐵乘客除口罩用餐惹衝突 警方稱禁食不現實（有片）

【17:13】最先爆發疫情的湖北武漢，在封城兩個多月後，將於本周三（8日）解封。有內地專家表示，武漢約有一、兩萬無症狀感染者，解封還要謹慎防護。【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護

【16:57】南韓4月1日起規定所有入境人士必須隔離14天。南韓法務部今天（6日）表示，一名台灣女遊客以無法支付140萬韓圜（約8900港元）隔離費用為由，拒絕入住隔離設施，遭強制遣返回台，是南韓政府首次以不配合入境防疫措施為由遣返外國旅客。【新冠肺炎】突改口稱無法支付隔離費 台女遭南韓強制遣返

【14:27】新冠肺炎全球肆虐，包括中國等各國仍未成功研發出安全疫苗。微軟（Microsoft）聯合創始人蓋茨（Bill Gates）稱，他的基金會將出資數十億美元，用於建設工廠，致力於開發最有前景的新冠病毒疫苗，以抗擊疫情。【新冠肺炎】蓋茨數十億美元資助研發新冠疫苗：只有此事能讓生活回復正常

【14:11】黑龍江省昨單日新增20宗確診，均從俄羅斯輸入。據了解，由於國際航班大幅減少，大量中國人取道俄羅斯陸路口岸回國，黑龍江省內與俄羅斯接壤的邊境綏芬河市防疫壓力超負荷。【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診

【12:02】新冠肺炎蔓延全球，美國疫情不樂觀，中國駐美國大使館今日發布通知，指計劃安排臨時包機，接載受影響留學生回國，現階段先開放給未滿18歲、父母不在身邊的中小學生登記。【肺炎疫情】在美未成年留學生 中國駐美使館擬安排包機接回國

【11:17】受新冠疫情影響，本月4日（上周六）沒有中國旅客出入境南韓，為兩國自1992年建交來首次。【新冠肺炎】南韓首現單日無內地客出入境 中韓建交後首次

【11:59】有德國傳染病專家與疫苗大廠合作，從「提升免疫力」的方向著手，研製新版卡介苗－－也就是改良版的「百年結核疫苗」，目前正在做實驗；因為其安全性無虞，如果成功，可以很快量產上市。【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成 或數月內推出抗新冠病毒

【10:05】新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，新冠肺炎疫情自去年12月首度出現後，中國、歐美等全球逾百國家累計逾百萬確診病例，數萬人死亡；儘管疫苗研發遙遙無期，但一些科學家目前正在通過臨床實驗，來證實卡介苗是否可有效預防新冠病毒。【新冠肺炎】抗新冠病毒疫苗近在眼前？多國試驗百年卡介苗

【00:30】紐約時報引述數據顯示，自去年底疫情為世人所知、2019年除夕之後合共43萬人從中國直飛美國。但特朗普政府對防堵疫情傳入，卻顯得動作太慢。【美國疫情】美媒：1月來43萬人中國直飛美國 特朗普封關慢三拍致疫情失控

4月5日

【22:48】中國新型冠狀病毒肺炎境外輸入或關聯病例頻現，為防控疫情敲響警報之際，有自英國倫敦返回北京女子，於隔離期間出現症狀，卻未有向工作人員報告其健康狀況而自行服藥，結果於隔離結束回小區後確診，導致延誤治療，就診時已發展為重型病症，須進入重症監護室治療。【新型冠狀病毒】自行服藥缺席檢測 京女隔離期暪報症狀致重症留醫

【17:39】袁國勇今早出席電台節目時，再批評有人進食野生動物才形成新病毒。他又讚揚德國公民意識和紀律與日本一樣非常強，當地檢測數量多、死亡率低、控疫佳，「是中國人該學的」。【新型冠狀病毒】袁國勇批病毒源於食野味 稱中國人應學德國公民意識

【17:07】中國昨日舉行全國性哀悼活動，有法國電視台轉播相關畫面時，傳出該台專欄記者的評論聲「他們在埋葬Pokémon（寶可夢，港稱寵物小精靈）」，被轟種族歧視。該記者及電視台先後道歉，記者並遭停職一周。【新冠肺炎】「 他們在埋葬Pokémon」 法國記者評中國悼念活動捱轟

【16:53】内地疫情趨緩，不少人趁清明連假外出。安徽黃山風景區本月1日至14日免費對外開放，昨今兩天因入場遊客人數已達上限，宣布提早截流。【新型冠狀病毒】清明小長假遊客迫爆黃山景區 連續兩日提早封門（有片）

【16:22】內地昨日（4日）新增30宗新型冠狀病毒確診個案，包括5宗本地感染病例，所有本土個案都來自廣東，港大微生物學系講座教授袁國勇接受電台訪問時表示，廣東5宗本地確診個案顯示，隨逐步復工復產，內地可能因而出現另一波疫情，並會波及香港。【新型冠狀病毒】廣東增5宗本地感染 袁國勇憂或有另一波疫情

【11:21】中國製造的呼吸機成為各國「搶購」目標，售價一直飆升，至出現「一天一個樣，一小時漲幾萬元」的誇張情況。內地炒家乘勢而起賺了大錢，有內地媒體引述華東一家呼吸機生產商就表示，訂單已經「爆棚」排到八月，部份廠戶更暫停接單。【中國呼吸機】全球瘋搶中國製呼吸機 1小時漲價幾萬「炒家」發大財

【10:44】新型冠狀病毒肺炎肆虐，外界關注無症狀感染者或成為防疫漏洞。最先收治患者的武漢市金銀潭醫院，感染科主任文丹寧接受央視訪問解答無症狀感染者相關問題時透露，無症狀感染者的傳染性肯定會低，但是低到多少，或者說是否已低到沒有傳染性還需要觀察。她又指出，無症狀感染者不發病可能有3個原因。【新型冠狀病毒】武漢醫生解讀：無症狀感染不發病或有3大原因

4月4日

【19:38】任天堂推出的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，最近在各社交平台爆紅，與在新型冠狀病毒肺炎疫情下，影視娛樂及電玩遊戲成為留在家中主要消遣不無關係。而上海公安及消防局更緊貼潮流，分別以《動物森友會》宣傳一系統防疫、消防措施。上海公安消防以《動物森友會》宣傳：提醒外防疫情輸入（有片）

【16:47】自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，中國衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山一直在抗疫一線。日前，有媒體稱鍾南山掛號費為1,200元（人民幣，下同），引發熱議。但有網友認為，以鍾南山的高水平醫療經驗，收費並不貴，並避免造成資源浪費。【肺炎疫情】搵锺南山睇病掛號1200元 網友認為十分值

【15:28】中國人講究「民以食為天」，新型冠狀病毒肺炎疫情籠罩下，內地大部分城市封城，食肆關閉、居民足不出戶，如果一旦疫情過去，生活回復正常，大家最想食的東西是什麼？根據微博在各地封城期間，針對「疫情結束後，大家最想吃什麼？」相關話題下的微博內容和評論，第一位原來是火鍋。【肺炎疫情】疫情解封後最想食乜？ 內地居民首選係…

【14:23】90多名美國知名學者和前政府高級官員美東時間3日發出聯名公開信，呼籲美陸合作，共同應對新冠病毒帶來的全球性危機。公開信譴責了中國政府前期對疫情的隱瞞，但同時也承認中國在抗擊疫情方面可以做出積極貢獻。【肺炎疫情】美90多名重量級學者前官員 籲中美合作抗疫化解危機

【14:03】澳洲坎培拉一名持有學習駕駛執照的男子，開著一部掉一個輪子的失竊車輛在高速公路飆車，警方包抄攔截，男子被捕後對著警員咳嗽，並說是剛從中國返回澳洲。【肺炎疫情】澳洲一男子無牌飛車 被捕後稱來自中國對警員狂咳

【12:24】新型冠狀病毒肺炎疫情在歐美爆發，德國衛生部長Jens Spahn表示，由於全球需求激增，各國採購代理正在「爭相」搶購中國製造的口罩，並補充稱，這反映了全球對口罩需求的飆升。【肺炎疫情】德衛生部長：全球搶購中國口罩 有人大打出手

【11:44】為表達對新冠肺炎疫情犧牲烈士，和逝世同胞的哀悼，國務院發布公告，4日舉行全國性哀悼活動，並停止公共娛樂活動，上午天安門廣場舉行降半旗儀式。這次是中國首次因重大突發公共衛生事件依法啟動全國性哀悼活動。【肺炎疫情】習近平等國家領導人 於北京哀悼新冠肺炎逝世同胞

4月3日

【19:26】中國進口了20億個口罩，大致相當全球兩個半月的產量；還進口4億套醫用護目鏡、防護服等其他防護裝備。如今疫情擴散全球，中國已變成為解決醫療物資短缺的關鍵，但因出口限制、航運問題，廠家出口口罩面臨障礙。【新冠肺炎】疫情後中國曾進口20億個口罩 如今部分工廠賣給外國卻受限

【18:22】美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克，提到中國因宗教信仰囚禁大量人員，包括上百萬新疆穆斯林，籲中方疫情期間釋放「宗教犯」。華春瑩今日批評，所謂中國因宗教信仰囚禁上百萬新疆穆斯林，是憑空捏造，信口開​​河，強調中國不存在「宗教犯」。【新冠肺炎】美官員籲釋放宗教犯 華春瑩：停止借疫情操弄政治議題

【17:12】河南首例涉境外輸入型疫情防控案今日宣判，鄭州「毒王」郭某獲刑一年半。郭某曾隱瞞出境史，造成40多人被隔離觀察，有自媒體估計他在國內外曾接觸約4萬人。【新冠肺炎】隱瞞出境史鄭州「毒王」判囚1年半 全球恐4萬人受影響

【15:55】國家衛健委提醒，本土局部暴發疫情的風險始終存在，社區、單位等仍要繼續做好防護。【新冠肺炎】國家衛健委：本土局部爆發疫情風險始終存在

【15:08】美國各州面臨醫療物資緊缺，聯邦政府不只幫不上忙，還加入搶物資的混戰當中。美馬薩諸塞州乾脆自求多福主動對外採購，同時為解決緊迫的運輸問題，州長貝克（Charlie Baker）還情商該州代表性的美式橄欖球「新英格愛國者」（New England Patriots）派出私人專機，在中國官方協助下，專程前往深圳載回120萬隻N95口罩。【肺炎疫情】口罩不足地方自救 美州長借球隊飛機到深圳搶購N95

【14:28】國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山昨說，應更注意兩類無症狀感染者，包括確診患者密切接觸者以及來自重點疫區的人員。不過，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友同日卻稱，隱形病人對疫情的擴散貢獻比較小。【新型冠狀病毒】隱形患者傳染率高嗎？內地專家看法有異

【12:39】為刺激經濟，美國無論是貨幣政策，還是財政政策，都直接「一口氣打完所有彈藥」；中國則相對保守。BBC認為，二者刺激政策的速度和力度大不相同，背後是不同的考量。【新冠肺炎】疫情衝擊經濟 一文看懂中美刺激政策有何不同

【12:31】阿諾德工作的紫外線科技（UV Light Technology）公司一直都向醫院、製藥公司和食物生產商供應紫外線消毒設備。公司最近接到許多詢問電話，很多人都想知道能不能用紫外線殺死新冠病毒，但他的答案是否定的。【新型冠狀病毒】一文解謎 紫外線能殺死新冠病毒嗎？

【11:10】武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發布通知指出，市內人員流動明顯加大，市外人員流入大幅增加，特別是無症狀感染者和康復出院後複檢為陽性患者的出現，以及境外輸入壓力的增加，疫情防控形勢依然嚴峻。【新冠肺炎】武漢要求繼續強化封閉管理 居民非必要出行盡量不出門

【11:07】新冠疫苗志願者陳凱2日上午結束為期14天的隔離觀察，經過CT檢查、抽血後，醫務人員告訴他，一切正常，可以回歸正常生活，14天後復查。他指出，接種第一天我有些低燒和頭痛，但很快就沒有症狀了【肺炎疫情】接種首批疫苗者解除隔離 低燒頭痛後變正常

【10:26】新冠肺炎疫情肆虐全球，鍾南山警告，如果一些國家控制不了疫情，會給全世界帶來災難。

【09:53】澎湃新聞報道，中國知名傳染病學專家、上海華山醫院感染科主任張文宏昨晚表示，新冠病毒的全球疫情「一定會控制住」，預計4月份全球疫情形勢可能出現高點，而「復陽」患者難人傳人。【肺炎疫情】滬抗疫專家不擔心「復陽」患者人傳人 估全球疫情4月高峰

4月2日

【19:24】被稱為武漢疫情「吹哨人」、卻遭公安「訓誡」的醫生李文亮，2月染疫病逝。湖北省政府今日將李文亮等14名在防疫前線犧牲的人員，評定為烈士。【新冠肺炎】武漢疫情「吹哨人」李文亮等14人 被湖北省評為烈士

【15:11】中國國家疾控中心首席流行病學家曾光表示，新冠肺炎成為「大流行」是事實，中國疫情還沒接近尾聲，只是進入了新的階段。【新冠肺炎】疫情大流行 疾控專家警告：中國還沒接近尾聲

【13:34】外電引述美國情報部門機密報告稱，中國隱瞞疫情嚴重程度。中國官方《環球時報》總編輯胡錫進昨晚在微博發文批評，宣稱中國「隱瞞死亡人數」，是減輕有些西方國家抗疫不力的道義責任，分散人們對那些國家不該死那麼多人的注意力，斥有關輿論操作惡毒無恥。【新冠肺炎】環時總編：中國沒空間搞嚴重數據造假

【13:05】外交部副部長馬朝旭表示，3月全球疫情加速擴散後，中國已經安排包機9架次，從伊朗、意大利等國接回包括留學人員在內的中國公民1457人。他並​​​​透露，中國海外留學生總數160萬，目前142萬人尚在國外。大多數留學人員按照權威建議，仍然選擇留在當地。【肺炎疫情】外交部：142萬留學生尚在國外 大多數選擇留當地

【12:17】據報美國情報機構認為，中國隱瞞疫情的嚴重程度。世界衛生組織（WHO）有代表反駁外媒對中國數據不透明的指責，稱各國數據基於科學證據，又指在壓力下，難用每分鐘為基礎分享訊息。【肺炎疫情】中國被指隱瞞疫情 世衛反駁：各國數據基於科學證據

【11:57】新冠肺炎疫情持續，山東青島一間社區衛生服務中心周三（1日）為市民做檢酸檢測時，有3名外國人被發現插隊，有人上前理論，雙方爆發衝突。青島嶗山區衞生局昨晚透過微博向公眾致歉，表示將做好秩序管理，惟網民仍不買單。【新冠肺炎】核酸檢測外國人插隊還喊「中國人出去」 官方道歉仍挨批（有片）

【10:42】內地持續發現境外輸入病例，其中一名尼日利亞籍患者，近日在廣州的醫院治療期間，試圖強行走出隔離病房，護士阻攔竟遭毆打並咬傷臉部，輕微受傷。廣州警方已立刑事案調查。【肺炎疫情】外籍確診男子拒配合治療咬傷護士 網民怒喊：滾出中國（有片）

4月1日

【21:45】鍾南山今日表示，相信隨著各國採取強有力的措施，料4月底左右「疫情應該下來了」。他又預計，中國不會有第二波疫情高峰。【肺炎疫情】鍾南山料全球疫情4月底出現轉折

【21:10】康復患者「復陽」會否引發新一波疫情？深圳一項研究認為「復陽」患者均無病情加重，而且暫無傳染性，並不是疾病的復發或二次感染；並揭示容易復陽的患者有兩輕：原臨床症狀輕、年齡輕。【新冠肺炎】深圳研究：復陽非復發 患者多為「兩輕」

【18:08】歐美新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，但為是否應全民戴口罩仍不斷爭拗。隨著疫情愈來愈嚴重，美國總統特朗普也稱考慮籲全民戴口罩。最新是德國城市耶拿要求民眾在特定的公共場所佩戴口罩，這也是是德國第一個強制民眾在公共場所必須佩戴口罩的城市。【肺炎疫情】歐洲有城市轉舦 學中國等要求強制戴口罩

【17:14】國外輿論多指摘中國抗疫不力引致疫情擴散，並批評世衛幫助中國隱瞞疫情。有美國共和黨參議員呼籲，對世衛協助北京隱瞞關鍵信息中所扮演的角色展開國會調查。【肺炎疫情】美共和黨議員呼籲調查世衛：助北京掩疫情

【16:17】內地新冠病毒肺炎疫情趨緩，中共中央總書記習近平近日在浙江考察時強調，必須牢牢堅持外防輸入、內防反彈，尤其要加大對無症狀感染者的管理。他又強調，要做好統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作，奮力實現今年經濟社會發展目標任務。【新冠肺炎】習近平：加大管理無症狀感染者 堅持外防輸入內防反彈

【15:50】新型冠狀病毒肺炎引發美中外交口水戰，最近又延伸到法律界。美國佛羅里達州一家律所的律師最近代表5名美國原告起訴中國6名被告，要求民事賠償。原告代理律師表示，打這場官司在法律上可行。也有法律人士擔心，涉及兩個國家的官司存在法律障礙，可能會影響最終的結果。【肺炎疫情】美律師起訴中國隱瞞疫情 索償數十億美元

【15:28】內地爆發疫情以來，官方首次在每日疫情通報中，公布無症狀感染者數據。據官方通報，尚在醫學觀察的1367名無症狀感染者，有7成是在疫情重災區湖北。【肺炎疫情】內地1367無症狀感染者尚在醫學觀察 7成在湖北

【15:20】國家衛健委網站首次發布中國的無症狀感染者病例情況，公布檢測無症狀感染者130例。近期海外地區新冠病例大爆發，無症狀感染者的規模和傳播力成為中國近期的防控重點。【肺炎疫情】無症狀感染者 病毒檢測可持續三周陽性

【15:00】白宮連署網站近日出現一項請願案，呼籲美國總統特朗普就「隱瞞」疫情一事，向中國政府追究責任。請願案兩周獲得超過7萬人響應，預期能過10萬人門檻。【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願 促特朗普就疫情向中國追責

【14:56】歐洲形勢不容樂觀，部份身處英國的中國留學生無法回國，引發家長擔憂。據內媒，中國駐英大使館官網今日更新一項「責任承諾書」，外界認為大使館即將安排包機，帶中國未成年留學生回國。不過目前查證官網，此則信息已不可見。【肺炎疫情】駐英使館將為未成年留學生包機回國？官網通知已不可見

【12:03】美國華人圈近日熱傳短片，一名在佛羅里達州的華婦大量搜購口罩等醫療用品，還配上「買的太爽，都掃蕩光了一點沒給美國人剩」，引發大量網民討伐，有人留言指「難怪別人排華，自己造成」。該名華婦其後在個人微博上表示「無愧於心」。【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）

【11:58】內地新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩之際，國家主席習近平近日赴浙江省考察，他強調，目前防控不能夠麻痹，呼籲不要進行過多的聚集活動，「大家想看電影，就看網上的吧」！而他到杭州西溪國家濕地公園時，有正在乘船觀光的遊客邀請他一起坐船，無戴口罩的習近平婉拒說，「我很想去，就是人太多了」。習近平指目前防控不能夠麻痹 婉拒民眾邀同坐船：人太多（有片）

【11:51】台灣的蔡英文總統今天表示，基於人道考量，將捐贈1,000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予更多支持。【兩岸角力】台灣將捐千萬隻口罩 以「防疫外交」提升國際參與度

【11:26】武漢目前疫情「大局已定」，自1月22日起就一直在武漢坐鎮的國務院副總理、中央指導組組長孫春蘭則開始在湖北進行調研，赴咸寧市調研春耕生產和企業復工復產情況。【新冠肺炎】孫春蘭湖北調研復工復產 撰文透露N95口罩日產56萬

【11:00】新冠肺炎疫情全球蔓延，法國日前頒布禁止轉賣、也就是炒賣口罩禁令後，巴黎警方30日在在巴黎近郊93省聖德尼（Seine-Saint-Denis）的國際快遞UPS倉庫裡，查扣自中國寄來的醫療用口罩。【中國口罩】法國沒收華僑6.13萬個口罩 中國寄來疑涉黑市炒賣

【10:59】北京地壇醫院表示，有無症狀感染者，並感染他人的病例確實存在，但仍無法確定目前具體發生率多少。北京市對無症狀感染者做了比較充分的準備，出院標準按照確診病例。【新冠肺炎】北京市：無症狀感染者出院標準 按照確診病例

【10:00】新冠肺炎蔓延到美軍航母，巡航亞太地區的羅斯福號航空母艦，已有超過百人感染新冠肺炎，艦長緊急致函上級求援。【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救 專家指如同被擊沉

【08:00】南韓《朝鮮日報》援引熟知北韓內部狀況的消息人士稱，北韓一個5口家庭的所有成員，上月初出現疑似新冠肺炎症狀；當局於是以釘死大門方式，強制他們居家檢疫隔離，各人最終沒能接受治療，全部死亡。【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死 檢疫變滅門