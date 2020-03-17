【新冠肺炎最新疫情】內地昨增21宗確診 20宗為境外輸入 湖北僅1宗（不斷更新）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，武漢等湖北城市先後封城，北上廣深等一線城市也實施小區封閉式管理「半封城」，以切斷病毒傳播源頭。事件後續發展如何、措施能否對抗疫顯效？本網將跟進報道。

官方最新病例數字：

新冠肺炎全球大流行之際，內地本土疫情持續緩和，但持續發現境外輸入病例。內地昨日（16日）新增21宗確診病例，當中20宗為境外輸入，湖北武漢僅佔1宗；再多13人死亡，大多數來自湖北。當日湖北無新增疑似病例。 國家衛健委通報，截至昨日，內地累計確診病例80,881宗，累計3,226人死亡，累計治癒出院病例68,679宗。現有確診病例8,976例（重症病例2,830宗），現有疑似病例128宗。累計蹤到密切接觸者681,404人，尚在醫學觀察的密切接觸者9,351人。 其中，昨日新增確診病例21宗，20宗為境外輸入（北京9例，上海3例，廣東3例，浙江1例，山東1例，廣西1例，雲南1例，陝西1例），累計報告境外輸入確診病例143宗。 在湖北，昨日僅新增1宗確診，屬武漢病例。當日新增治癒出院病例893例（武漢836例），現有確診病例8,701例（武漢8304例），其中重症病例2,782例（武漢2,695例）。 累計治癒出院病例55,987例（武漢39,220例），累計死亡病例3,111例（武漢2,480例），累計確診病例67,799例（武漢50,004例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例3例（武漢1例）。 另外，昨日新增13名患者死亡，湖北佔12宗，陝西1宗。

最新消息：

3月16日

【20:45】北京連日來新增多宗境外輸入病例，防疫形勢不容樂觀。北京市疫情防控領導小組決定，周一（16日）起啟用小湯山醫院，主要用於境外入境人士中需篩查人員、疑似病例及輕型、普通型確診患者的治療。【全球大流行】北京小湯山醫院重新啟用 接收境外輸入病例

【19:41】新冠肺炎全球大流行，歐洲多國變重災區、反而中國疫情被指暫紓緩；不少在外的中國公民紛紛回國避疫。有內地網民發文表示，從倫敦乘包機回上海的一個座位，票價高達18萬元（人民幣，下同），而且還瞬間售罄。對此，金鹿公務航空公司工作人員16日回應，網傳屬實。【全球大流行】飛機變避疫「挪亞方舟」 倫敦飛上海18萬元機票閃電搶光

【19:38】新冠肺炎疫情延續至今，抗疫幾個月以來，鍾南山、張文宏等醫療專家專業、盡職的形象深入人心，還成為內地小學生的新晉偶像。還有消息指，廣電總局啟動拍攝以抗疫為主題的電視劇，「生動講述防疫抗疫一線的感人事蹟」，劇集預計在今年10月推出。【新冠肺炎】鍾南山超越明星成新晉偶像 廣電總局擬拍抗疫劇集

【19:11】新冠肺炎全球大流行，中美就病毒哪裡來的「口水戰」未平息。中國駐哈薩克大使張霄14日發文，批評美國在疫情初期只顧毀謗中國、政治遊戲，白白浪費了中方用生命為世界贏來的寶貴時間。他還質疑美國是否「隱瞞疫情」。【全球大流行】中國外交官再疑美瞞疫情 「你們到底隱瞞了什麼？」

【18:49】新冠肺炎全球大流行，在美國馬薩諸塞州工作的黎姓重慶女子出現疑似新冠肺炎症狀，不但未配合在家隔離等候檢疫，更狂吞退燒藥、隱瞞39度高燒病情，在洛杉磯混上返回中國的航機，她抵達北京後確診新冠肺炎。【全球大流行】「重慶毒后」在美國狂吞退燒藥登機 抵北京後確診新肺炎

【15:57】新型冠狀病毒肺炎已在全球爆發，中國屢屢反擊外國尤其是美國針對中國的言論。外交部發言人趙立堅上周在推特上指，或是美軍把病毒帶到武漢，引來中美新一波口水戰。事實上，隨著中國內部疫情逐步穩定，中國希望重塑「負責任大國形象」，同時也藉此宣揚由習近平提出「人類命運共同體」理念。【新冠肺炎】疫情下外交戰 中國冀重塑負責任大國形象

【15:29】秘魯曾獲諾貝爾文學獎的作家巴爾加斯·略薩（Vargas Llosa），近日刊文指，病毒起源於中國，如果中國不是一個獨裁國家，疫情不會演變至此。隨後，中國駐秘魯使館發聲明稱，他的言論不負責任。【新冠肺炎】中使館駁秘魯諾獎得主「病毒源於中國」論：世衛明確稱無法確定源頭

【13:02】有觀點指新冠肺炎可能像流感一樣，每年冬春季就出現。中科院院士鍾南山則表示，目前將新冠肺炎說成是常態、與流感般會季節性出現的疫病仍為時過早，目前證據不足，變成流行病的可能性不大。【新冠肺炎】鍾南山：認為新冠肺炎或成季節性疫病為時過早 目前證據不足

【12:19】浙江男姜某日前因銷售過期劣質口罩被批准逮捕，但因當前口罩供應缺口較大，姜某有廠房、設備，具備擴大口罩生產的能力，能快速增加市場供給。檢方建議公安機關對姜某變更逮捕強制措施為保釋。【新冠肺炎】浙江漢賣過期劣質口罩被捕 檢方建議保釋：他可擴產口罩

3月15日

【21:20】廣東省15日新增3宗境外輸入新冠肺炎確診病例，包括深圳1宗由瑞士輸入，廣州1宗菲律賓輸入，佛山1宗泰國輸入。深圳患者前日（13日）從瑞士蘇黎世乘搭國泰航班，昨日（14日）抵達香港，經深圳灣口岸到深圳，因有瑞士旅居史且曾出現咳嗽、咳痰等症狀而被送院，核酸檢測結果為陽性。【新冠肺炎】深圳增1宗瑞士輸入病例 13歲患者搭國泰經香港返內地

【18:33】新冠肺炎疫情全球大流行，北京嚴防輸入新冠肺炎個案。北京市所有國際航班自今日起，均統一停靠首都機場的D區處置專區，旅客量完體溫安檢後，再統一接駁至新國展中心，交由北京各區統一送回住所或隔離點，整個過程估計至少要4小時。【全球大流行】搭飛機抵北京新程序：機場送到隔離點要4小時

【18:07】北京官方14日對餐飲業者發布規定，要求座位間隔一米以上；食客不得面對面用餐；全面推行公筷公勺；不接待群體聚餐等。【新冠肺炎】北京防疫新規：餐廳每枱間隔1米 禁面對面用餐

【18:01】內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情仍暫處緩和期，但境外輸入病例增多。北京市政府宣布，從周一（16日）起，所有境外進入北京的人員，均轉送至集中觀察點進行14天隔離觀察。【新冠肺炎】北京局部封城加碼 周一起境外進京一律隔離14日 費用自理

【17:42】有內地創作人造了一首叫《方艙醫院真神奇》的兒歌，用極度輕快調子歌頌方艙醫院，意外引來巨大爭議聲。新京報直指，歌曲不見對醫護人員的敬意，反而是在強行歌頌災難。【新冠肺炎】內地創作《方艙醫院真神奇》兒歌 新京報批「強行歌頌災難」（有片）

【15:37】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，美國總統特朗普（Donald Trump）周六（14日）在白宮召開記者會，通報美方應對措施；過程中發生插曲，一名中國官方媒體－－中央電視台旗下環球電視網（CGTN）駐美記者因為測出發燒，被拒入內採訪。【全球大流行】疑發燒央視記者欲採訪特朗普 入場一刻被攔截

3月14日

【17:11】醫學平台「medRxiv」近日在網上發表中、美、英3國22位科學家聯合完成的研究，指武漢封城讓中國少70多萬人受感染。【全球大流行】研究稱武漢封城減疫情規模 少70萬人感染

【15:00】新型冠狀病毒（新冠病毒）全球大流行，世界衛生組織秘書長譚德塞當地時間周五表示，新冠病毒在全球造成5000人死亡「是一個悲痛的里程碑」。【全球大流行】 譚德塞：新冠肺炎全球奪命逾5000 是悲痛里程碑

【14:36】中國外交部發言人趙立堅周四晚在個人推特上稱新冠病毒肺炎或是由美軍帶到武漢後紅爆網絡，「#趙立堅連發五條推文質問美國#」甚至登上了微博熱搜榜，吸引了1.6億次閲讀，並在言論惹火的「戰狼外交」下被捧成「網紅」。【新冠肺炎】稱病毒或由美軍傳武漢 趙立堅如何成「網紅」外交官？

【14:26】新冠肺炎全球大流行，歐洲意大利疫情更大爆發。中國內地一名叫郭偉鵬公務員仍不怕恐，本月稍早前到意大利及法國旅遊，結果出事，他回國後被確診新冠肺炎。【全球大流行】「鄭州毒王」隱瞞意大利法國旅遊史 恐曾全球接觸4萬人（有片）

【13:17】為防控疫情擴散，北京市表示，將按日分時段預約祭掃、限定每日入園人數上限，而深圳等地則暫停現場祭掃活動，並倡導市民網絡祭拜。【新冠肺炎】北京實行清明節掃墓預約限流 深圳暫停現場拜祭

【11:24】在新冠肺炎疫情趨緩下，内地抗疫手段轉守為攻，其中湖北省昨更新當地縣市疫情風險等級，原本13個高風險縣市，現在僅剩武漢市仍維持高風險等級。同時，内地也啟動大規模對外防疫捐助。【新冠肺炎】湖北疫情高風險區只剩武漢 内地抗疫轉守為攻

【10:00】新冠肺炎全球大流行，中國外交部發言人趙立堅在推特（twitter）發文，質疑新冠肺炎病毒源自美軍，事件演變中美外交風波。【全球大流行】美國國務院回應「美軍播毒論」：中方散播陰謀論 想轉移責任

【10:00】新冠肺炎全球大流行，中國外交部發言人趙立堅在推特（twitter）發文，質疑新冠肺炎病毒源自美軍。美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮記者會表示，「我們都知道它從哪裡來」。美媒報道，美國國務院已召見中國駐美大使崔天凱表達嚴正抗議。【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源

3月13日

【17:27】外交部發言人趙立堅表示，可能是美軍把疫情帶到武漢，引發爭議。對於新冠病毒源頭，另一外交部發言人耿爽重申，這是一個科學問題，需要聽取科學、專業的意見。【新冠肺炎】 外交部：病毒源頭屬科學問題 需聽取專業意見

【17:26】「中國人是垃圾、是細菌、是惡魔、是麻煩！快點滾出日本！」橫濱中華街著名廣東料理餐館「海員閣」日前收到寫有上述內容的恐嚇信，但該店仍堅持營業，在眾多食客就餐力挺下，餐館連日來座無虛席，已恢復到之前的水平。【新冠肺炎】「中國人是垃圾、快滾出日本」 橫濱中華街餐館毋懼恐嚇營業獲力挺

【16:28】疫情全球大流行之際，有外媒近日讚揚台灣防控經濟，推薦其他國家參考學習，但大陸官媒就反駁，指台灣當局野蠻粗暴的「一刀切」防疫，毫無技術含量可言。【新冠肺炎】台灣防疫獲外媒讚 人民日報：一刀切 沒技術含量

【15:32】外交部發言人在推特直指「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，但是，在上月底，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學華山醫院感染科主任張文宏接受訪問時，曾直言不認同新冠病毒來自外國的說法。【新冠肺炎】新冠病毒由美國傳入？ 上海專家：隨意猜測是不負責任

【14:10】中國外交部發言人趙立堅在社文網站Twitter發文，稱可能是美軍把疫情帶到武漢，引發輿論熱議，然而，內地最新研究稱，現有證據無法證明武漢華南海鮮市場的新冠病毒是由其它地方傳入的，也無法證明該市場中沒有新冠病毒的原始來源。【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢？研究：無法證明病毒由外傳入華南市場

【13:25】湖北多個小區仍採取封閉管理，卻接連爆出代購糧食太貴等問題，孝感應城市海山小區有業主聯繫商家到當地售賣平價蔬菜，卻遭物業阻止並報警，引發居民不滿抗議。【新冠肺炎】湖北小區業主引入平價菜遭物業報警 過百居民聚集抗議（有片）

【13:04】路透社引述歐盟兩名官員和兩名外交官表示，中國和歐盟原定於3月底在北京舉行的峰會將因新冠肺炎疫情而推遲。【新冠肺炎】路透：疫情推遲原定3月底在京召開的中歐峰會

【13:02】新冠肺炎密切接觸者隔離點、福建泉州市欣佳快捷酒店坍塌事故，共造成29人死亡，國務院事故調查組召開會議，指據初步調查，該項目存在非法建設、違規改造等嚴重問題，而地方相關職能部門監管不到位、導致安全關卡層層失效，最終釀成慘烈事故。泉州塌樓事故調查組：非法建設違規改造 安全關卡層層失效

【11:56】新冠肺炎疫情肆虐全球，最先爆出疫情的中國，究竟何時出現首宗病例？《南華早報》報道，內地官方資料顯示，最早病例可追溯至去年11月17日。但據醫學界爆料，內地醫生或12月下旬才意識到面對一種新疾病。【新冠肺炎】南早：內地首宗確診可追溯至去年11月17日

【10:42】疫情引發中美外交口水戰，繼美國國家安全顧問奧布萊恩指控中國最初掩蓋疫情，令全球多花兩個月應對後，中國外交部發言人趙立堅昨晚在社文網站Twitter發文，反稱可能是美軍把疫情帶到武漢，「美國欠我們一個解釋」。【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【10:01】為防止新冠肺炎疫情「倒灌」，上海昨宣布，13日凌晨0時起凡入境前14天到過韓國、日本、意大利、美國等8國者，一律居家隔離14天。然而在國内疫情好轉下，武漢推動無疫情小區封號可享放鬆管控優待。【新冠肺炎】上海居家隔離8國入境者 武漢放鬆管理無疫情小區

3月12日

【17:34】新冠肺炎全球大流行，疫情何時會完結？鍾南山表示，取決於各個國家的重視程度，隨著疫情嚴重國家重視程度提高，6月結束疫情可期。【新冠肺炎】鍾南山：6月結束疫情可期 但要看各國重視程度

【16:11】新型冠狀病毒肺炎疫情正在全球爆發，世界衛生組織將新冠肺炎列為全球大流行（Pandemic），香港作為國際城市，也可能面臨第二波爆發，大家該如何自保？綜合專家的一些講法，其實都是老生常談，但仍有重溫必要。【新冠肺炎】肺炎全球大流行 應該如何自保？

【15:33】 國務院聯防聯控機制今日舉行發布會。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，昨日中國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數持續下降，疫情總體保持較低水平。【新冠肺炎】國家衛健委：中國本輪疫情流行高峰已經過去

【15:20】內地新冠肺炎疫情總體趨緩的情況下，北京周三卻突然進一步升級防疫措施，規定所有入境進京人士將全部執行14天隔離、加碼局部封城。此舉可謂空前嚴格的防疫舉措，料將嚴重影響北京的國際交往，並對入境人士帶來極大不便。【新冠肺炎防控】中央為何鐵腕保京畿？SARS重創北京前車可鑑

【15:24】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情爆發以來，口罩等防疫物資供不應求，不少企業應運而生。內地傳媒報道，今年2月以來，內地新增逾6,000間口罩和呼吸防護相關企業，有專家表示，疫情及復工復產需求尚未被滿足，但應警惕產能過剩。【新冠肺炎】內地新增逾6千間口罩等相關企業 專家：警惕產能過剩

【15:01】早春三月本是許多人出遊的大好時節，但受疫情影響，民眾只得悶在家中。不過，西藏布達拉宮和以賞櫻聞名的武漢大學等景點都提供了直播的方式，讓人足不出戶也可以看風景。【新冠肺炎】線上旅行火熱 在家也能看西藏布達拉宮和武漢櫻花（有片）

【14:54】官方《環球時報》引述不具名的「網路安全權威人士」稱，台灣趁疫情對大陸發動大規模網絡攻擊。【兩岸角力】環球時報：台灣特種部門趁疫情對大陸網攻

【13:34】新冠肺炎密切接觸者隔離點、福建泉州市欣佳快捷酒店7日（上周六）坍塌，最後一名被困者找到，無生命體徵，目前搜救已結束，事故共造成29人死亡，其中包括兩名「90後」醫護人員。【新冠肺炎】泉州塌樓事故29人遇難 包括兩名「90後」醫護

【13:28】非洲烏干達政府決定向重災區武漢捐款，援助受困武漢的烏國學生。但外媒指，烏干達財政部10日致函中國駐當地使館，表示政府原定捐款6.18萬美元，卻錯誤匯出近10倍之多的60萬美元，要求退還剩餘款項。【新冠肺炎】錯手捐多418萬給中國 英媒指烏干達致函要求退款

【13:24】世界衛生組織（WHO）將新型冠狀病毒肺炎疫情，定性為全球大流行（Pandemic）。回顧歷史，百年內環球出現過4、5次被公認為全球大流行的疫情，香港曾不止一次捲入全球性疫災的風眼；其中，以香港命名、從1968延宕至1970年的「香港流感」便是一次大流行，全球造成至少百萬人死亡。【全球大流行】香港流感曾演變為大流行 全球奪命100萬（有片）

【12:47】新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山近日向歐洲呼吸學會（ERS）介紹中國的抗疫成果，他提到，對於新冠病毒的傳播途徑仍需深入研究，其可能通過淋浴器或者管道傳播，而無症狀患者也可能有傳染性。【新冠肺炎】鍾南山：淋浴器或傳播新冠病毒 無症狀患者也有傳染性

【12:45】世衛將新冠肺炎定性為全球大流行（pandemic，又稱瘟疫），宣告大流行後民眾的生活會受到哪些影響？這些事你需要知。【全球大流行懶人包】三分鐘看懂！世衛宣告大流行對你我生活有何影響

【12:20】受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，內地經濟受創。江蘇南京秦淮區為帶動消費增長，周二（10日）下發通知，倡議各級官員幹部帶頭商貿、餐飲等企業購物消費，金額不可低於100元人民幣。【新冠肺炎】南京倡官員帶頭消費 每人不低於100元

【10:44】在疫情中心湖北武漢，民眾仍未能出門，糧食、日常用品要靠集中購買配送。惟武漢青山區鋼都花園園林社區，昨日被揭用垃圾車運送集中購買的平價肉。【新冠肺炎】武漢社區被揭用垃圾車送肉 連夜回收銷毀 副區長被查

【08:00】世界衛生組織秘書長譚德塞在香港時間周四凌晨宣布，將新冠肺炎列為全球大流行（Pandemic），他引述3組數字說明這一決定，並預期疫情將進一步擴散。他呼籲面對這場公共衛生危機，每個人都必須參與戰鬥。【全球大流行】世衛3組關鍵數據支持「大流行」定性 譚德塞：新冠疫情將進一步擴散

【08:00】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，世界衛生組織把新冠肺炎疫情定性為全球大流行（pandemic）。有病毒學家此前已預計，新冠肺炎疫情最終有可能演變為全球流行的「新流感」；若失控，就會是僅次1918年流感大流行的疫情。當年的1918年流感大流行疫情，全球造成以千萬計人死亡。【全球大流行】美病毒學家：新冠病毒若失控 疫情將僅次1918流感大流行

【01:15】世界衞生組織（WHO）宣布，將新型冠狀病毒感染肺炎疫情列為全球大流行（Pandemic）。大流行Pandemic又譯「瘟疫」，它與一般認知的流行病 (Epidemic) ，以及地方性流行病即「風土病」 (Endemic) 相比，三者之間有甚麼分別呢?【全球大流行】世衛把新冠肺炎疫情定性大流行 一分鐘看懂瘟疫、流行病、風土病的分別

【01:00】在意大利米蘭理工大學（Politecnico di Milano）就讀的中國留學生李昊晨錄製影片表示，3月8日是米蘭封城第一天，他到市中心的繁華商業區走了一遭，發現街上還是有很多人，且戴口罩的意大利人非常少。這與中國武漢封城，顯然有大大的不同。【意大利疫情】米蘭與武漢封城大不同！中國留學生直擊拍片：你戴口罩會嚇怕人（有片）

【01:00】CNN統計，截至美東時間3月10日傍晚，全美已確診至少849個案，但一項由中美團隊負責、基於武漢直飛資料的研究認為，截至3月1日，美國僅從武漢直接輸入的病例，就已有最少1043、最多9484個。【新冠肺炎】單以武漢航班計算 美國3月1日恐已有近萬人染新冠肺炎？

3月11日

【20:28】在意大利米蘭理工大學（Politecnico di Milano）就讀的中國留學生李昊晨錄製影片表示，3月8日是米蘭封城第一天，他到市中心的繁華商業區走了一遭，發現街上還是有很多人，且戴口罩的意大利人非常少。這與中國武漢封城，顯然有大大的不同。【意大利疫情】米蘭與武漢封城大不同！中國留學生直擊拍片：你戴口罩會嚇怕人（有片）

【19:55】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，美國現在有多少人感染新冠肺炎？CNN統計，截至美東時間3月10日傍晚，全美已確診至少849個案，但一項由中美團隊負責、基於武漢直飛資料的研究認為，截至3月1日，美國僅從武漢直接輸入的病例，就已有最少1043、最多9484個。【新冠肺炎】單以武漢航班計算 美國3月1日恐已有近萬人染新冠肺炎？

【18:55】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，香港今日有6宗新增確診個案，包括一名從西班牙返港的國泰航空機艙服務員。據了解，這名空姐與東莞日前通報輸入個案的女留學生，同坐國泰CX320航班，反映這個航班上已有至少2人感染新冠肺炎。【新冠肺炎確診個案】國泰空姐與中國學生 搭同一航機西班牙抵香港

【18:19】內地再有輸入個案。深圳新增一名確診患者，前日（9日）從巴黎乘搭國泰航班CX 260，昨日（10日）抵達香港，在深圳灣口岸入境，因有法國旅行史及曾經有發燒症狀而被送院，核酸檢測結果為陽性。【新冠肺炎】深圳新增1宗輸入病例 患者從巴黎搭國泰經香港返內地

【16:51】內地亦近日持續發現輸入病例，北京加強入境人員管理，除了來自疫情嚴重國家，即日起從非疫情嚴重國家入境的人士，也要居家或者集中觀察14天。【新冠肺炎】北京：自非疫情嚴重國家入境者 要居家或集中觀察14天

【15:44】疫情時期的嚴格防控措施竟有意想不到的作用......【新冠肺炎】抓逃犯勁過張學友！上千通緝犯疫情期間落網

【15:32】最先拍下不明肺炎疫情報告並傳出去的武漢醫生艾芬，近日接受內地《人物》雜誌專訪時，透露自己遭受前所未有的訓斥，但專訪文章遭到封殺刪除。有網民為了轉發專訪文章，將文字轉為英文、倒版、火星文等10多種版本。【新冠肺炎】「疫情發哨人」艾芬專訪被刪 內地網民奇招「火星文」接力散播

【15:00】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球超過100國家或地區，真人版《花木蘭》電影確定暫延亞洲上映檔期，但北美地區一切照常，並於當地時間10日在美國洛杉磯舉辦全球首映。在武漢出生的女主角劉亦菲出席首映，她接受外媒訪問時說，祖母原來受封城影響被「困」，劉亦菲坦言感到擔心 【劉亦菲演花木蘭】劉亦菲祖母被武漢封城「困」着：我好擔心

【14:35】中國學者在《刺針》上發表文章，首次聚焦新冠病毒感染身體後持續繁殖病毒的時間，發現存活病人中，病毒排毒中位時間為20天，最長可達37天。 此外，研究還發現，高齡是患者病亡非常關鍵的危險因素。【新冠肺炎】研究指新冠病毒排毒期可達37天 高齡是患者病亡關鍵因素

【12:58】受疫情影響，民眾足不出戶，內地線下零售業損失慘重， 市面上出現外資品牌的撤華潮，但也有一些外資品牌逆勢而上，包括IKEA、Tesla等，選擇利用線上工具，拓寬內地市場。【新冠肺炎】疫情衝擊實體經濟 外資品牌尋求拓展線上市場

【12:24】內地疫情何時完結？國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，希望3月底新增病例可以全部清零，但還不能輕易說疫情結束。【新冠肺炎】內地專家李蘭娟：冀3月底新增病例清零

【11:26】新冠肺炎爆發初期，包括被稱為「吹哨人」的李文亮醫生等8人因在微信討論疾病而遭警方約談或訓誡，當時他們在微信所傳的病人病毒檢測報告截圖，都是由武漢市中心醫院急診科主任艾芬拍下。如果說李文亮是吹哨子的人，艾芬稱自己是「發哨子的人」。【新冠肺炎】武漢醫生艾芬最早揭發疫情真相 慘遭前所未有約談

【11:34】疫情未完全過去，武漢有方艙醫院的醫療人員，昨日在休艙儀式上短暫除口罩合照，引來議論。【新冠肺炎】武漢方艙醫院全休艙 醫護合照短暫除口罩露笑容（有片）

【10:35】內地疫情持續緩和，世衛總幹事譚德塞昨稱，中國疫情局勢實現逆轉，病毒正在退卻，認為國際社會應充分利用中國爭取來的「機會窗口」，盡早遏制病毒傳播。【新冠肺炎】世衛譚德塞：中國疫情局勢逆轉 病毒正退卻

【08:35】新烈冠狀病毒肺炎蔓延全球逾100國家或地區，並非世界衛生組織（WHO）成員的台灣，感染率為每50萬人約1宗確診，比例為各國各地區最低，且確診病例遠少於日本、韓國和歐美國家。美國媒體指出，台灣成功用8大措施應對及防控疫情，可為全球上「寶貴一課」。【肺炎疫情】台灣防控新冠肺炎勝過日韓美歐 美媒列台灣8大成功經驗

3月10日

【17:05】《人民日報》在政策、人員、物資、資金4方面，總結主戰場武漢在這「百日抗疫」期間的關鍵信息，從數字看官方如何應付這場「武漢保衛戰」。習近平赴武漢考察疫情 中央如何打贏「武漢保衛戰」？

【15:35】中共總書記習近平今早抵武漢視察，穩定市場信心，內地股市低開高走，滬指收市升逾1.8%，逼近3000點關口，科技股走強。【A股反彈】習近平訪武漢 A股V彈收升1.8%逼近3000關

【15:10】內地疫情趨於緩和，在重災區湖北省，當地政府今日發布公告，決定開展湖北健康碼發放工作，根據申請人個人健康情況發放綠碼、黃碼和紅碼，中低風險地區持綠碼人員可以全省通行。【新冠肺炎】解禁前兆？湖北發放健康碼 中低風險區持綠碼者可全省通行

【15:04】上海市官方通報，該市10日上午新增2例確診病例，是從意大利回國的境外輸入型病例。北京市衛健委官方微博消息，北京昨日報告1例新冠肺炎確診病例，為來自英國的境外輸入病例。【新冠肺炎】上海新增2例意大利輸入確診病例

【14:35】新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵達武漢考察疫情防控。新華網發放照片反映，習近平與隨行人員清一色配戴同款口罩；經對比照片，證實習一行所用的，原來是3M的N95口罩。【習近平赴武漢】習考察醫院用咩口罩？原來是3M的N95

【13:58】不少商家適時推出眾多據稱可防疫的「高科技」產品，你又見過、買過嗎？不過，專家表示，這些產品打著高科技的旗號，有的是騙人，有的具有一定科學性，但實際效果非常有限，有的甚至會對人體產生不良影響。【新冠肺炎】抗疫神器風靡 你買過嗎？專家指有些甚至對人體有害

【13:36】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19） 疫情肆虐，武漢市中心醫院有超過230人確診，其中4人犧牲，包括率先揭露武漢出現疫情、被稱為「吹哨人」的眼科醫生李文亮，內媒財新網披露，該院醫護傷亡慘重的原因，其中包括當局隱瞞疫情導致醫護警惕性不足。【新冠肺炎】武漢中心醫院230醫務感染4人死 內媒揭傷亡慘重四大原因

【13:33】中共總書記習近平今早抵武漢版「小湯山」的火神山醫院，看望慰問患者和醫務工作者。此外，專收輕症病患的14家武漢方艙醫院今全休艙。【習近平赴武漢】習近平考察火神山醫院 武漢14家方艙醫院全休艙

【12:51】新冠肺炎疫情趨緩，上海官方近日允許一般行業復工只需備案，不需再經審批。另外，上海國企也減免中小企業共人民幣12億元的租金。【新冠肺炎】上海允一般行業復工備案即可 不必審批

【12:13】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發逾100天後，中共總書記習近平抵達疫情最嚴重的武漢視察。觀察人士指，習近平此行釋放3大政治訊號：一是疫情已暫告緩和，二是給與復工信心和鼓勵，三是安撫為控疫情承受封城的民眾。【習近平赴武漢】習近平疫情爆發百日後考察武漢 釋3大政治訊號

【12:00】世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞認為，目前疫情仍未達到全球大流行，僅看全球國家及病例總數不能說明全部情況，因為目前全球病例高達93％集中在數個國家。【新冠肺炎】譚德塞堅稱疫情未至於全球大流行 再舉中國經驗證明可控制

【11:20】央視報道，中共總書記習近平今早乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作。【新冠肺炎】習近平抵武漢考察新冠肺炎疫情防控工作

【11:17】曾擔任過全國人大財經委副主任的賀鏗認為，應對疫情發展有合理科學預期，短期疫情不影響中國經濟長期基本面，政策仍應以穩字當頭，寧可放棄一點經濟增速，也不應有問題就積極放水。【新冠肺炎】原財經委副主任：寧棄些經濟增速 不應有問題就積極放水

【09:36】國家統計局公布，中國2月居民消費價格指數(CPI)按年上升5.2%，較上月的5.4%回落0.2個百分點；2月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年降0.4%，差過預估的下降0.3%，前值升0.1%。【新冠肺炎】中國2月CPI按年升5.2% PPI降0.4%

【09:08】內地再增1例境外輸入新冠肺炎確診病例。東莞市衛生健康局通報，患者為中國留學生，3月7日從西班牙乘坐國泰航班（CX320）回國，曾經香港。【新冠肺炎】東莞新確診中國留學生 西班牙乘國泰抵港經深圳灣入境

3月9日

【21:25】韓聯社引述南韓外交消息人士透露，新冠疫情擴散導致中韓往來人數大減，目前日均訪韓中國公民人數減少至1千人次左右，若排除長期居留者，遊客只有500至600人；申請赴韓簽證數量也大幅減少。【南韓疫情】中國訪韓遊客銳減日均不足600人 出口500萬口罩體現鄰里情

【19:41】上海復旦大學附屬兒科醫院新發傳染病醫療組，近日發表研究報告，指兒童新冠病毒發病平均潛伏期為6.5天，比成人的5.4天長，但在非重症的情況下，無需使用抗病毒和經驗抗生素治療。【新冠肺炎】研究：兒童潛伏期較成人長 非重症無需抗生素治療

【16:41】新型冠狀病毒肺炎已在中國奪去3119條性命，死亡率為3.86%。美國國家過敏和傳染病研究所專家指出，對於大多數感染者來說，如果新冠病毒停留在鼻腔和咽喉，只會引起咳嗽，但當病毒侵入肺部，就開始進入危險狀態，接近致命性「臨界點」。【新冠肺炎】美傳染病專家：病毒一旦侵入肺部 接近致命「臨界點」

【15:59】新型冠狀病毒肺炎疫情全球多國大爆發，內地傳染病專家鍾南山表示，估計疫情「至少延續到6月份」，中國的新冠病毒的防控重點，將來會從輸出轉為輸入。【新冠肺炎】鍾南山最新估計 全球新冠疫情至少延到6月】

【13:53】內地有研究指，新型冠狀病毒在密閉冷氣車廂內傳播距離最遠達4.5米，建議市民乘搭公共交通時做好個人防護，同時保證公共交通工具內空氣流通，消毒車廂。【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米

【13:49】新型冠狀病毒肺炎重災區武漢再有醫生犧牲。據內媒報道，武漢市中心醫院眼科副主任醫師朱和平，因感染新冠肺炎去世。他與率先揭露武漢出現疫情後病逝的「吹哨人」李文亮都是該院眼科醫師。【武漢肺炎】李文亮同事又一人染病去世！同院第4位醫生殉職

【13:07】香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（9日）表示，由於部分人對世界衛生組織已失去信任，他們否宣布病毒在全球大流行（Pandemic），實質分別不大。【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大 他們失去部份人信任

【12:46】據泰國傳媒報道，泰國航空上周五（6日）一架飛抵上海浦東的航班，機上一名中國女乘客疑因不滿消毒等候時間太久，竟故意對空姐狂咳嗽，沒過久就被空少鎖喉壓制，事後她更大喊：「我犯甚麼錯了！」【新冠肺炎】華女不滿飛機消毒太久對空姐狂咳 遭空少「鎖喉」（有片）

【12:25】武漢市委書記王忠林日前要求市民要「感恩總書記、感恩共產黨」被批後，他昨雖改口稱「武漢人民是英雄的人民」，並向民眾致謝，但仍強調防疫有成歸功於中共總書記習近平領導。【新冠肺炎】武漢市委書記不再要求感謝黨 改口稱人民是英雄

【12:22】孫春蘭上周到一個小區視察，遭遇樓上住戶大叫「假的」，抗議物業管理公司送菜工作等不到位。針對小區「假的做法」，民政部今日回應稱，這嚴重損害了黨和政府的形象，應堅決糾正。【新冠肺炎】武漢小區「造假」 民政部：嚴重損害黨和政府形象

【11:39】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發後，世界衛生組織（WHO）對新冠肺炎疫情趨勢的判斷引起爭議。中國日前向世衛組織捐贈2000萬美元（折合港幣逾1.55億元），支持對抗新冠肺炎疫情。世衛總幹事譚德塞迅即在推特（Twitter）致謝。【肺炎疫情】中國向世衛捐2000萬美元抗新冠肺炎 譚德塞感謝「及時伸出援手」

【11:21】疫情未完全平息，上海迪士尼度假區部分設施今日恢復營運，遊客抵達時要量體溫，逗留設施期間須全程戴口罩；樂園則繼續關閉，重新開放日期待定。【上海迪士尼】新型肺炎疫情未除 上海迪士尼部分設施重開 遊客需全程戴口罩

【10:37】疫情緩和，武漢解封在望？網傳武漢機場將復航，機場昨澄清，是提前為復航做好準備，至於何時復航，將嚴格按照國家統一部署決定執行。【新冠肺炎】即將復航？ 武漢機場：提前準備 時間國家決定

【00:00】美國媒體《紐紐時報》報道稱，中國疫情趨緩是犧牲其他重病患者換來的，例如在抗疫期間，有罹癌民眾因沒醫院收治而去世。【新冠肺炎】紐約時報：中國新冠疫情緩和 是犧牲重症患者換來的

【00:00】對對新冠肺炎疫情下，內地社交媒體爆發「病毒來自美國」的言論、反美情緒陡然升溫，《華盛頓郵報》等美國媒體拆解箇中「密碼」，直指這些輿論密集出現恐非偶然。【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」 美媒拆解箇中密

3月8日

【23:11】武漢前線醫護每日疲於奔命，還要面對染病的風險，但有武漢醫生表示，醫院的領導、行政人員所得的補助，是一線醫生的兩倍之多，不滿補助的計算方式。【新冠肺炎】武漢有醫院領導補助是前線醫生兩倍多? 官方：重新核算

【22:40】外界一直質疑，武漢最初有否隱瞞疫情。袁國勇近日接受內地傳媒訪問，談到1月到武漢考察時的情況，形客被安排到訪的地方，可能是「示範單位」，對方似乎已準備好答案，專家多翻追問，才問出1名病人傳染14人。【新冠肺炎】憶考察武漢 袁國勇稱專家多翻追問 始知1患者傳14醫護

【22:25】內地最新論文顯示，病毒在感染患者後，會在其體內「快速進化」，這或繼續影響病毒的毒力、傳染性和可傳播性，而這些變異對公共健康構成嚴重威脅。【新冠肺炎】病毒存快速進化風險 研究：會在宿主體內變異

【21:29】內媒《第一財經》報道，上海科學家正嘗試探索安全性更高的人源細胞疫苗，並為此完成了第一針注射，惟人源細胞疫苗的免疫效果，以及能否最終取得成功仍然面臨挑戰。【新冠肺炎】上海據報研發人源細胞疫苗 科學家已親試第一針

【18:16】疫情中心武漢，新增確診病例連續兩日處於雙位數，外界關注何時會「解封」。中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新昨稱，提前謀劃復工復產、分次分批推動滯留武漢人員離漢等工作。【新冠肺炎】陳一新：提前謀劃復工 分批推動滯留武漢人員離開

【17:47】內地疫情進一步好轉，武漢昨新增確診首次降至50以下，僅41宗，當地規模最大的方艙醫院今日（8日）正式「休艙」，國家衛健委稱，力爭下周所有方艙醫院全部關停。【新冠肺炎】實現3個零 武漢最大方艙醫院正式休艙

3月7日

【18:40】疫情之下，中美角力持續，美國國務卿談及疫情時，用上「武漢病毒」字眼，恐惹北京反彈。【新冠肺炎】未理中國反對 蓬佩奧連續兩日稱「武漢病毒」

【18:09】受新冠肺炎疫情影響，國泰航空來往港、台航班已大幅縮減，台灣報道傳出，國泰將於本月13日起，暫停港台所有航班，而官網已看不到3月13日至3月28日的航班。傳媒引述國泰稱，目前系統維修，尚無調整計劃，未來會依市場狀況調整。【新冠肺炎】疫情衝擊 台媒：傳國泰將停飛港台航班

【16:33】國家人社部農民工工作司司長尚建華表示，隨著復工復產政策的推出，目前已經有7800萬農民工返回工作地方復工，佔今年春節返鄉人數的6成。【新冠肺炎】人社部：已有7800萬農民工返崗復工 佔春節返鄉人數六成

【15:38】內地曾有患者出院後，核酸檢測再呈陽性。對於疫情重災區湖北武漢，中央指導組社區防控專家表示，出院患者要隔離觀察28天，在第一個14天集中隔離期後，有極少部分患者再次檢測呈陽性，要入院治療。【新冠肺炎】武漢出院患者需隔離觀察28天 檢測復陽要入院

【15:32】內地傳媒報道，停泊在加州三藩市港口對出的「至尊公主號」郵輪上有11名中國籍船員，中國駐三藩市總領事館已聯絡他們，所有人健康狀況穩定。【新冠肺炎】至尊公主號有11名中國船員 目前健康良好

【14:23】多國確診個案不斷攀升，最先爆發疫情的中國，近日新增確診病例大減，但外界對數據是否準確有疑問。早前訪華的世衛專家組組長艾爾沃德表示，看不出任何操縱數據的跡象。【新冠肺炎】世衛專家組組長：看不出中國有操縱數據跡象

【12:35】國家主席習近平周五表示，到2020年現行標準下的農村貧困人口全部脫貧必須如期實現，這是一場硬仗。克服新冠肺炎影響 習近平：2020年全部脫貧必須如期實現

【12:16】疫情未平息之際，湖北武漢市委書記王忠林昨下令全市開展感恩教育，「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」。【新冠肺炎】武漢書記：全市開展感恩教育 感恩總書記、共產黨

【11:18】新冠肺炎影響，海關總署公布中國今年首兩個月出口顯著回落。按美元計價，前2個月出口2924.5億美元，下降17.2%，差過預期。新冠肺炎影響 中國首2個月出口跌17.2% 進口跌4%

【10:50】據提交給美國貿易代表辦公室(USTR)的文件周五顯示，最近幾天，USTR批准將口罩、消毒濕巾和檢查手套等數十種從中國進口的醫療產品排除在關稅清單外。【新冠肺炎】美國豁免中國進口口罩和醫療產品關稅

3月6日

【16:40】湖北省內疫情分化，省委書記應勇要求根據省內各地疫情風險等級動態調整、精準防控，探索制定有條件的分區分級、分類分時企業復工復產預案。【新冠肺炎】疫情嚴防下 湖北探索22個低風險市縣復工復產預案

【15:18】湖北荊門市一名大媽，本月1日核酸檢測呈陽性，疾控人員指出，她1月曾與另一名確診病例出現過在同一超市，付錢時間僅相差9分鐘，判斷她因此受到感染。【新冠肺炎】湖北大媽3月確診 竟是1月逛超市被傳染？

【15:04】疫情肆虐，內地學校均停課，為做到停課不停學，教師和學生將課堂轉移到線上。但在線上教學的過程中，屢屢發生教師說出敏感詞，或發布敏感圖片導致直播間被封的奇事。【新冠肺炎】內地線上教學好無奈 生物政治教師講課最易被封

【15:00】北韓式封關係點？自新冠肺炎疫情爆發，北韓就禁止中國公民入境。路透社中國東北地區民眾說，中國當局警告市民要遠離與北韓的邊界，否則有被北韓守衛開槍射殺的危險。【新冠肺炎】路透：中國警告民眾勿接近北韓邊界 或遭北韓衛兵射殺

【14:02】世衛總幹事譚德塞再讚中國打擊疫情有效。【新冠肺炎】世衛譚德塞：習近平特朗普抗疫有效 疫情未到全球大流行

【12:38】疫情嚴重打擊中國經濟，損失嚴重。【新冠肺炎】疫情衝擊 亞開行料中國損失將逾千億美元

【12:10】新冠肺炎會如何損害患者肺部？內地研究團隊發布首宗危重症患者的全肺活檢病理報告，發現病例全肺表面呈古銅色，部分出血壞死，主要在右肺外緣，這有兩點提示，或是重症患者死亡主因，二是主要病變或起源於此。【新冠肺炎】首例危重患者全肺活檢病理報告：肺呈古銅色

【12:05】前線醫護染疫犧牲的悲劇時有發生。清華大學研究人員設計一種裝有機械手臂的移動式機器人，能代替醫護人員為病患照超音波和清潔口腔，有助降低前線醫護的感染風險。【新冠肺炎】防止前線醫護染疫 機器人即將投用病房

【11:17】處於疫情中心的中國，也面臨疫情「倒灌」風險。昨日新增境外輸入確診病例16宗，其中甘肅有11人，北京4人、上海1人，主要來自伊朗和意大利。【新冠肺炎】甘肅新增11宗境外輸入病例 311人近期由伊朗抵蘭州

【11:16】國務院副總理孫春蘭昨率領中央指導組到武漢社區考察，其間有居民從家裡窗戶向正在考察的中央指導組喊「假的，全部是假的」。【新冠肺炎】孫春蘭武漢社區視察 住戶樓上高呼造假（多圖有片）

【10:37】疫情爆發以來，內地不時傳出有病例潛伏期超過14天，武漢團隊一項研究發現，女性患者比男性有更長的潛伏期，呼籲受醫接學觀察的女性，隔離期應超過14天。【新冠肺炎】內地研究：女性潛伏期更長 隔離應超過14天

3月5日

【17:01】疫情令內地民眾人心惶惶，不少人談「新冠」色變。 四川成都一間商標名為「新冠」的食品公司竟被網民要求更名。在山東青島，一座名為新冠高架路的交通要道也有此遭遇。【新冠肺炎】與病毒撞名不吉利？ 網民催成都新冠食品公司更名

【15:59】伊朗疫情嚴重，駐華大使館昨日在微博公布捐贈渠道，包括銀行賬戶及物資收集處，強調急需醫用口罩、防護服等物資，隨即有大批中國網民留言，貼出捐款收據。【新冠肺炎】伊朗疫情嚴重 駐華使館微博求助 中國網民紛捐款

【15:55】在新冠肺炎影響經濟增長下，路透社調查86家機構，預計未來三個月會下調法定存款準備金率的機構有58家，佔比67%，35%更稱會在3月下調，較2月的5%大幅提高。【新冠肺炎】路透調查：67%機構估人行將降準 35%料本月下調

【15:38】新冠肺炎令中國社會管理不到位、公共衛生體系不健全等體制性弊端一覽無餘，經濟數據也慘不忍睹。目前，中央放寛借貸、多個省市啟動基建，就是為了要救經濟，不過，無論中外專家均認為，要把握危中之機，不應過量放水，而是實質性深化結構性改革。【新冠肺炎】疫情下經濟數據慘不忍睹 專家指改革提速才治本（訂戶專享）

【14:35】中國官方數字顯示，近期新增確診病例大減至每日100多宗，但外電對於中國數字是否準確全面，仍有疑問，包括有患者出院後竟發病不治、陸續有病例從境外輸入，以及官方多次修改數據和確診定義。【新冠肺炎】中國新增確診病例大減 外媒提3點質疑

【13:19】內地新冠肺炎疫情持續，中國副外長馬朝旭今日表示，多國向中國捐贈口罩、防護服等防疫物資，其中，巴基斯坦更拿出全國醫院庫存口罩提供給中國，形容這是患難見真情，會銘記在心。【新冠肺炎】京：巴基斯坦拿出全國醫院庫存口罩給中國 患難見真情

【13:16】發明治療艾滋病「雞尾酒療法」的華裔科學家何大一表示，他不認為新冠病毒有可能是被惡意製造出來，或是從實驗室中釋放出來的，但是他對這場流行病起源於中國則不表任何懷疑。【新冠肺炎】何大一：毫不懷疑新冠病毒起源於中國

【12:54】王福生團隊在《刺針》發文表示，不管是在新冠肺炎輕癥還是重癥患者中都存在一定比例的肝臟功能異常情況。該團隊認為，直接原因可能是病毒感染了肝臟細胞，同時也可能是藥物的肝臟毒性所致。中科院院士：新冠病毒可感染肝臟細胞 患者存在一定比例肝功損傷

【12:47】近日日本網傳一帖文，稱中國政府要將新型冠狀病毒肺炎稱為「日本肺炎」，後來有日媒澄清實屬誤會，誤會源頭是中國駐日領事館一封中文公開信，將「在日本的新型冠狀病毒肺炎」寫成「日本新型冠狀病毒肺炎」。【新冠肺炎】駐日使館將病毒稱為「日本肺炎」？日媒稱被誤譯

【12:08】各地出院的患者頻現「復陽現象」。武漢市江岸方艙醫院發布《緊急通知》，指近期出院患者中復發者較多，即日起對所有擬出院病患抽血加做病毒抗體檢查。【新冠肺炎】武漢方艙醫院急發通知：患者復發多 擬出院者需查病毒抗體

【11:50】武漢肺炎疫情爆發以來，多國向中國捐贈防疫物資，其中，巴基斯坦更拿出全國醫院庫存口罩提供給中國，中方形容這是患難見真情，會銘記在心。【新冠肺炎】京：巴基斯坦拿出全國醫院庫存口罩給中國 患難見真情

【11:49】外交部副部長馬朝旭在國新辦記者會上表明，堅決維護海外中國公民的安全和正當權益，並由海外接回1300多名滯留海外的中國公民。而外交部發言人昨則表明，新冠病毒溯源工作尚無定論，應避免地域汙名化語言，企圖讓中國背上疫情黑鍋。【新冠肺炎】外交部稱視病毒為「中國病毒」別有用心 海外撤僑1300人

【11:13】內地再出現新冠肺炎病人治愈後再發病案例，內媒報道，湖北武漢一名確診患者上月底從方艙醫院出院後，到指定康復點接受隔離，期間突然再發病，送醫後不治身亡。【新冠肺炎】武漢一36歲患者康復後再發病 最後竟猝死

3月4日

【20:42】新型冠狀病毒肺炎疫情下，酒精成為經常用到的消毒用品，但以酒精消毒防疫也要掌握正確的使用方法，稍不注意可能釀成事故。武漢市洪山區一名男子就因為使用不當，導致右眼受傷，眼球差點被摘除。【新冠肺炎】酒精消毒車輛釀爆炸 武漢男子視網膜險脫落

【19:17】受疫情衝擊，就業問題變得更加困難。上海今天宣布穩就業措施，包括將動員國企對本地畢業生進行一定比例的招聘，並對相關企業實行稅費減免。【新冠肺炎】為穩就業 上海為招聘畢業生的企業提供多項優惠措施

【17:33】有美國專家稱新冠肺炎一個月內或成全球瘟疫。究竟瘟疫 、流行病與地方性流行病 這三個字，看起來非常似，意思也相近，但又有甚麼分別呢？【肺炎疫情】瘟疫、流行病、風土病有何不同？專家稱新型肺炎疫情一個月內或成全球瘟疫

【17:13】中國科學院主辦的《國家科學評論》3日發表論文中，中國科研團隊最新研究證實，新冠病毒已於近期產生突變，演化出2個亞型，感染力有差異。作者更表示，目前還無法排除新突變型的可能性。【新冠肺炎】中國科研團隊稱病毒已突變 成兩感染力有異的亞型

【17:08】中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇表示，在新冠肺炎疫苗研製方面取得了重要階段性成果，力爭在最短時間內將新冠疫苗推向臨床、推向應用。【新冠肺炎】解放軍研製疫苗取得重要階段成果 南韓發現新冠病毒抗體

【17:07】中國國家發改委表示，生產商開工及增加產能已顯效，目前中國每日口罩產量已破1億個。但有券商測算，內地復工後，如果以每人一日一口罩計，每天對口罩需求量至少5.3億個，1億的產能產量只能滿足約20％需求，可謂如杯水車薪。【口罩供應】全國日造1億口罩夠用嗎？原來只滿足到20%需求

【15:24】《每日北韓（DailyNK）》報道，越來越多被派到吉林省等地的北韓工人，因疫情被迫進入了隔離狀態，並因而表示煩悶。北韓政府擔心再次發生2016年的朝鮮飯店集體逃離事件，正加強監視力度。【新冠肺炎】疫情「迫降」吉林停工半隔離 北韓工人恐重演集體脫北

【15:15】中國正透過「健康碼」軟體作為防疫控管的依據，但健康碼對個人健康的判斷機制不明確，溫州更曾錯現大量「紅色警報」引發恐慌。【新冠肺炎】中國推健康碼抗疫 溫州曾錯現大量「紅色警報」引恐慌

【15:00】中國海關總署發消息稱，截至3月4日零時，累計檢出境外輸入的新冠病毒核酸檢測陽性75例，所有均按聯防聯控機制工作要求妥善移交或者通報相關衛生健康部門處置，疑似病例779例。【新冠肺炎】全國境外輸入病例75例 中國海關嚴施入境檢疫

【14:49】當局周二（3日）起在被指是病毒來源地的武漢華南海鮮市場，展開為期3日的大規模消毒工作，但內媒發現市場內赫然住有一家4口人，目前他們已被要求搬至酒店。【新冠肺炎】華南海鮮市場大規模消毒 驚揭仍住一家四口

【14:05】鈔票每日經過這麼多人手，會否傳播病毒？江蘇一名婦人就有這樣的憂慮，她選擇將逾3,000元人民幣紙鈔放入微波爐，進行高溫消毒，不料紙鈔竟被燒焦。【新冠肺炎】大媽用微波爐消毒鈔票 未料三千蚊燒焦有糊味

【13:25】新型冠狀病毒肺炎在全球大爆發，有聲音說「中國欠世界一個道歉」，官媒新華網轉載文章稱，這種說法非常荒謬，「中國為了抗擊新冠肺炎疫情，做出了巨大的犧牲」、「我們應該理直氣壯的表示，美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」。中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝

【13:13】美國國防部五角大樓的一份提供美國參謀首長聯席會議的情報摘要顯示，美國官員正在為新冠病毒造成的影響做準備。這份情報估計，新冠病毒可能在未來30天內成為全球大流行（Pandemic ，又譯瘟疫）的傳染病。【肺炎疫情】美國國防部情報：新型冠狀病毒30天內或變全球瘟疫

【11:33】世界衛生組織秘書長譚德塞當地時間3日表示，新冠病毒是新病毒，沒有人具有免疫力，代表更多人容易感染，並公布全球死亡率約3.4%。另外，他憂心個人防護設備短缺損害各國應對能力。世衛譚德塞：世上無人對新冠病毒有免疫力 死亡率約3.4%

【11:23】醫院隔離病區被視為高危地區，但仍有人為牟利而以身犯險。廣州市白雲區嘉禾街派出所昨抓捕一個偷手機的女賊，她2日去過醫院的隔離病區。【新冠肺炎】要錢不要命 廣州一女賊潛入隔離病區偷手機

【11:15】中國通報境外移入的武漢肺炎病例增加，共有13名自境外歸來的中國人確診。在境內的疫情趨緩後，為了防止境外移入病例，中國於各重要城市口岸加強檢疫措施。【新冠肺炎】中國境外移入確診增 北京廣東等地加強檢疫

【10:54】內地新型冠狀病毒肺炎疫情對服務業造成極大衝擊。今日公布的2月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得26.5，大幅下滑25.3個百分點，較上月幾近腰斬，為2005年11月調查開展以來首次落入榮枯分界線以下。【新冠肺炎】2月財新中國服務業PMI降至26.5 綜合PMI降至27.5

【09:27】新型冠狀病毒肺炎在多個國家爆發，雖然各地口罩供不應求，但有一個較奇怪的現象，外國人特別是西方國家的人，並不像香港那樣，人人都口罩不離口，如果不戴口罩上交通工具，馬上惹來大眾奇異的注視。【肺炎疫情】肺炎疫情於多國爆發 為何外國人仍不戴口罩

【00:00】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）在全球大爆發。世界衛生組織秘書長譚德塞2日表示，中國以外國家新增病例數目，已達中國新增病例數的9倍，呼籲各國必須重視。譚德塞發言隨即引爆日本網友反彈。【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍 日本網民神回應

【00:00】新型冠狀病毒肺炎疫情敏感時刻，一宗「野味奇案」浮出水面。浙江省一所動物園中的雌東北虎2016因罹患大葉肺炎死亡，但老虎屍體隨後卻離奇消失，直到近日，才追查到虎屍當年被急凍後，今天流入了野味市場、端上餐桌。浙江動物園奇案 竟把肺炎東北虎當野味賣

3月3日

【17:56】美國蘋果公司 （Apple）供應鏈主要廠商鴻海位於中國的工廠，春節後復工波折重重。鴻海周二預計，儘管新冠肺炎疫情仍存在不確定性，但預計其中國工廠將可於3月底以正常產能運轉。【新冠肺炎】iPhone不怕斷貨？鴻海料中國廠區3月底恢復正常產能

【16:35】疫情重災區武漢再有醫生犧牲。武漢市中心醫院眼科主任醫生梅仲明，因感染新型肺炎病逝，他與率先揭露武漢出現疫情後病逝的「吹哨人」李文亮同一科室。【新冠肺炎】李文亮同科室梅仲明醫生染疫去世 為該院第三例犧牲者

【15:52】台灣特設「防疫車隊」將於明天（4日）上路，規定居家檢疫者從機場離開時，不能再搭乘公共交通工具，由排班的士與租賃車提供點對點服務；下周三（11日）起若家居隔離者仍搭乘公共交通工具返家，將罰款10萬至100萬元新台幣。【新冠肺炎】香港可參考？ 台灣家居隔離者限搭「防疫車隊」違者罰百萬台幣

【15:29】進入3月，內地開啟新一輪復工潮，但有消息指多地為美化數據，出現企業開著空調耗電、復工卻不復產等現象。【新冠肺炎】內媒揭復工數據造假：有企業全天開空調為求耗電

【14:31】中共中央總書記習近平強調，盡最大努力挽救更多患者生命是當務之急、重中之重。有武漢抗疫前線醫生表示，目前沒有明確特效藥，別期待夏天新冠病毒自然消亡。武漢抗疫前線醫生：別期待新冠病毒夏天自然消失 強制醫生休息「打持久戰」

【12:31】國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山及其團隊，近日發表研究文章，指內地當局的管控措施如推遲5天實施，疫情規模或擴大至3倍；又稱湖北省政府將繼續保持嚴格管控，出現二次高峰的可能性相對較少。【新冠肺炎】鍾南山研究：管控若遲5天實施 疫情規模擴大3倍

【12:13】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）肆虐，口罩依然難求。惟無論是內地抑或香港本地的口罩生產商，目前都要面對相同的問題——口罩核心原材料熔噴無紡布（熔噴布）近一個多月漲價15倍以上，業內預計未來可能還會上漲，對口罩供應構成壓力。【新冠肺炎】口罩商揭利潤有幾驚人 核心「熔噴布」由每噸2萬炒至30萬元

【11:59】內地近日的境外輸入新冠肺炎確診病例有上升趨勢。浙江省衞健委今日公布，當地新增7宗意大利輸入確診病例，均為首宗境外輸入病例王某的密切接觸者，8人在意大利贝加莫同一家餐廳工作。【新冠肺炎】浙江新增7宗例意大利「倒灌」病例 在同一餐廳工作

【12:00】新冠肺炎蔓延全球。世衞組織公共衞生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，以封城控制疫情的方法並非每個地方都適用，因為每個國家或地區，有不同的社會接受程度，香港和新加坡雖然沒有完全「封城」或禁絕旅遊活動，過去六個星期亦非常有效制止和降低病毒傳播。【新冠肺炎】世衛：香港沒封城亦能有效制止病毒傳播

【11:25】疫情蔓延多國，日韓情況尤為嚴重，部分製造業工廠為防疫而暫時關閉。這將影響到它們對中國工廠的零部件出口，令正在復工的中國工廠雪上加霜。【新冠肺炎】日韓疫情惡化難供貨 中國工廠復工難上加難

3月2日

【16:42】湖北省紀委監委調查一名女囚犯早前出獄後，離開實施封城的武漢到北京後確診事件，指是一宗因失職瀆職導致的嚴重事件。省委和省委組織部決定調整監獄管理局領導班子。【新冠肺炎】調查報告出爐！女釋囚突破封城返京確診 監獄公安層層失職

【15:46】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）傳播力超想像！重慶一名男子日前搭巴士沒戴口罩，與一名確診患者前後相隔16秒上車；但確診患者在車相廂裡，一度將口罩取下，使得病毒在密閉空間內迅速傳播，最後令該男子感染。【新冠肺炎】傳染力超想像！「無罩男」與確診者相隔16秒上巴士 被閃電傳染

【15:17】疫情衝擊經濟，多地仍未全面復工，工廠生產活動創下破紀錄新低，這又引發連鎖效應。【新冠肺炎】疫情影響工廠復工 NASA圖片顯示中國空氣污染程度驟降

【14:11】據內媒報道，河南36歲的醫生袁洋洋在抗疫期間突發心臟驟停去世，此前連續工作39天。【新冠肺炎】連續工作39日 河南36歲醫生袁洋洋心臟驟停去世

【12:32】正在武漢督導疫情防控工作的中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新表示，當前武漢疫情已得到有力控制，抗疫形勢呈現出持續向好的發展趨勢，並從「高位運行期」轉變為「中位運行期」【新冠肺炎】陳一新：武漢疫情最嚴重階段過去 已踏入中位運行期

【12:31】深圳當局周日（1日）通報首宗境外輸入的新冠肺炎個案，官方正追蹤曾與這名來自英國、經香港回深圳有接觸的人士，包括與他同坐海天快船（渡輪）的香港、台灣和外籍人士。【新冠肺炎】深圳首現境外輸入新冠肺炎個案 追查同坐海天快船香港人

【11:33】湖北黃岡市黃梅縣向窯村一組，組長以為疫情防控指揮部下發的二氧化氯環境消毒片是防治新冠病毒的藥物，要求村民服用，引發22名村民集體中毒。【新冠肺炎】誤將消毒片作口服藥 湖北村官強制村民喝下致人中毒

【11:18】受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)降至40.3，大幅下滑10.8個百分點，遠遜於路透調查預估中值45.7，創2004年4月調查開啟以來最低紀錄，並低於2008年11月全球金融危機爆發時的40.9。【新冠肺炎】2月財新製造業PMI跌至40.3 創記錄最低

【10:31】中國內地也有2萬多名「新天地耶穌教會」信徒，且有200多人在疫情爆發前於武漢聚會，官方正對這群人展開調查，並將進行新冠病毒的相關檢測。【韓國疫情】新天地教會滲入中國？內地據報有2萬多教徒 官方全面追查

【00:00】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍在蔓延，如何醫治新冠肺炎仍是難題。繼血漿療法後，內地醫療團隊日前成為為一名新冠肺炎患者進行肺部移植手述，為全球首宗。病人術後已清醒，移植雙肺功能氧合良好。【新冠肺炎．慎入】內地為新冠肺炎患者成功移植肺部 全球首例

【00:00】浙江杭州首宗確診患者已出院，但32歲的他卻要面對嚴重後遺症：肺功能嚴重受損，無法蹲下和長時間走路，只能跳起1厘米。【新冠肺炎】無法踎低、只能跳高1厘米 新冠肺炎恐怖後遺症曝光

3月1日

【18:09】中國工程院院士鍾南山帶領的團隊發現，新冠肺炎病人入院時,有發燒的患者只佔43.8%，只將重點放在發燒與否，恐會出現漏網之魚。【新冠肺炎】鍾南山︰患者入院有發燒 竟只佔43.8%

【18:02】據報該名35歲患者為中廣核員工，上周四（2月27日）乘國泰CX250航班商務客位，由英國倫敦飛抵香港，之後轉乘船到蛇口，其後出現發燒等徵狀，最終確診。【新冠肺炎】深圳發現首宗輸入病例 搭國泰機由倫敦經香港

【17:41】南韓人氣女團TWICE的台灣籍成員周子瑜29日捐出5000萬南韓圜（折合32萬港元），協助南韓對抗新冠肺炎疫情；詎料此舉卻惹怒內地網民，質疑她為何不捐款中國大陸、更再批她「台獨」。周子瑜向南韓捐32萬抗新冠肺炎 遭大陸網民罵台獨後 事態神逆轉

【17:19】北京市通報2宗輸入確診病例，2名患者都是寧夏確診者在伊朗期間的緊密接觸者。【新冠肺炎】北京通報2宗伊朗輸入病例 衛健委：下一步要應對國外風險

【15:52】中央指導組專家組成員、中國工程院院士張伯禮認為，到4月底，全國除湖北外的省市已可除下口罩。【新冠肺炎】中央指導組專家張伯禮稱 4月底湖北以外可除下口罩

【14:53】意大利威尼托（Veneto）大區區長柴亞（Luca Zaia）因新冠肺炎疫情蔓延而批評中國，並稱中國人會吃活鼠招疫。柴亞為這些言論道歉。 【新冠肺炎】意大利區長稱中國人吃活鼠招新冠疫情 結果這樣（有片）