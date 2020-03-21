【新冠肺炎最新疫情】內地昨增41宗確診 全為輸入個案（不斷更新）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續緩和，湖北武漢在疫情爆發近2個月後首次實現「雙零」，沒有新增確診和疑似病例。事件後續發展如何、措施能否對抗疫顯效？本網將跟進報道。

官方最新病例數字：

新冠肺炎全球大流行之際，內地本土疫情持續緩和，湖北武漢連續3天「雙零」，但全國持續發現境外輸入病例。內地昨日（20日）新增41宗確診病例，全為境外輸入（北京14例，上海9例，廣東7例，福建4例，浙江、山東、陝西各2例，四川1例），累計報告境外輸入確診病例269宗；再多7人死亡，均來自湖北，新增疑似病例36宗。

國家衛健委通報，截至昨日，內地累計確診病例81,008宗，累計3,255人死亡，累計治癒出院病例71,740宗。現有確診病例6,013例，其中重症病例1,963例，現有疑似病例106宗。累計追踪到密切接觸者685,866人，尚在醫學觀察的密切接觸者9,371人。

在湖北，已連續3天沒新增確診和疑似病例。當日新增治癒出院病例561宗（武漢502例）。