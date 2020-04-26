【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增6宗本土確診 黑龍江佔5宗（不斷更新）

內地新型冠狀病毒肺炎疫情暫趨緩和，新症集中為境外輸入個案。事件後續發展如何、中國政府如何守住疫情不反彈？本網將持續跟進報道。

官方最新病例數字：

內地官方公布新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，昨天（25）共新增確診病例11例，其中5例為境外輸入病例，6例為本土病例。本土病例中，新一波疫情重點區黑龍江省就佔5例、廣東則一例。

國家衛生健康委員會官網公布，昨天內地新增死亡病例與新增疑似病例皆為零。當日新增治癒出院病例48例，解除醫學觀察的密切接觸者779人，重症病例增加2例。

累計方面，內地截至昨天現有確診病例801例（其中重症病例51例），累計治癒出院病例7萬7394例，累計死亡病例4632例，累計報告確診病例8萬2827例，現有疑似病例12例。累計追蹤到密切接觸者72萬9885人，尚在醫學觀察的密切接觸者8308人。

如單計境外輸入病例，現有確診694例（含重症病例22例），現有疑似病例10例。累計確診病例1634例，累計治癒出院病例940例，無死亡病例。

沒有出現症狀卻帶有病毒的無症狀感染者方面，內地新增30例，其中境外輸入7例，當日轉為確診病例4例（無境外輸入），當日解除醫學觀察9例（境外輸入6例）；尚在醫學觀察的1000例（境外輸入151例）。