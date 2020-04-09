【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增63宗確診 無症狀感染者增56宗（不斷更新）

內地新型冠狀病毒肺炎疫情暫趨緩和，新症集中為境外輸入個案。事件後續發展如何、中國政府如何守住疫情不反彈？本網將持續跟進報道。

官方最新病例數字：

內地昨天（8日）新增63例確診新冠肺炎病例，61例為海外輸入，2例為本土個案。此外，新增56例未出現症狀的感染者和2例死亡個案。 國家衛生健康委員會今日（9日）在官網通報，昨天（8日）全國新增確診病例63例，61例為海外輸入，2例為本土個案；新增死亡病例2例，新增疑似病例17例，其中16例境外輸入，1例為本土個案。 昨日新增治癒出院病例91例，解除醫學觀察的密切接觸者1848人，重症病例減少13例。 累計方面，截至昨天，現有確診病例1160例，累計治癒出院病例7萬7370例，累計死亡病例3335例，累計報告確診病例8萬1865例，現有疑似病例73例。 當中境外輸入方面，現有確診病例729例，現有疑似病例71例；累計確診病例1103例，累計治癒出院病例374例，尚沒有死亡病例。 未出現症狀的感染者、即無症狀感染者方面，內地新增56例，其中境外輸入無症狀感染者28例；當日轉為確診病例15例，皆為境外輸入；當日解除醫學觀察32例（境外輸入7例）。尚在醫學觀察的1104例（境外輸入364例）。 疫情重災區湖北省沒新增確診病例，新增死亡病例2例，新增疑似病例及現有疑似病例皆掛零。

最新消息：

4月8日

【18:55】日本日前公布「緊急事態宣言」，台灣的蔡英文總統隨後在以日文發表推特表示，台日將攜手克服困難。日本首相安倍晉三轉推並以中文發文稱，感謝台灣許多朋友的鼓勵支持，日本台灣一起加油。【新冠肺炎】蔡英文發日文推特撐日本 安倍轉發籲日台一起加油

【16:59】新冠肺炎疫情蔓延全球，多國醫療物資短缺，尤其是呼吸機。工信部表示，中國已向國外供應呼吸機近1.8萬台，其中有創呼吸機達4,000多台。【肺炎疫情】工信部：已向國外供應1.8萬呼吸機 但滿足全球需要不現實

【16:34】新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，接連向歐盟及東南亞國家捐贈口罩的台灣宣布，局部放寬當地生產的口罩出口，容許台灣人自4月9日起，登入口罩輸出許可證申請系統申請向海外合資格「配偶或二親」等親屬郵寄口罩，每2個月不得多於30個，超額將有罰則。【新冠肺炎】台灣口罩9日起可寄送海外 一文看懂有何規定與流程（附連結）

【14:56】歷經76天封城後，新冠肺炎疫情重災區武漢今日零時迎來解封，市民生活終可重新啟動，共「患難」的情侶們也選擇攜手步入婚姻。【武漢解封】患難見真情 武漢預約結婚系統被擠爆

【14:44】新型冠狀病毒在法國肆虐，造成法國口罩需求量大增，當地中國留學生與溫州商人協傳出疑囤積、私分口罩遭到法國警方拘捕。中國駐法大使館網站回應稱，有關負責人均已被釋放，強調該批口罩是經合法渠道入境。【中國口罩】在法華人協會涉私藏1.5萬口罩被拘 中使館回應

【14:12】新冠肺炎疫情持續衝擊內地經濟，就業受到嚴重影響。適逢874萬內地高校應屆畢業生即將步入社會，就業問題再成關注焦點。【穩就業】報告：內地超7成應屆畢業生尚未簽約 超9成對就業形勢感焦慮

【13:42】黑龍江、內蒙古的中俄邊境近日出現俄羅斯輸入病例，引發關注。內地網傳俄羅斯驅逐大批在俄華人出境，更有指將有150萬人經黑龍江陸續回國，中國駐符拉迪沃斯托克總領館闢謠，強調最近從俄羅斯回國的基本是自行回國，不是被驅逐。【肺炎疫情】中俄邊境頻現輸入病例 因俄羅斯驅逐華人? 中方：謠言

【13:07】武漢解封首日，預計有5.5萬人乘火車離開武漢，約4成到珠三角。多地加強防疫，要求來自武漢人員做新冠病毒核酸檢測。【武漢解封】出城大軍湧珠三角 多地防疫要求武漢人員核酸檢測

【13:00】新型冠狀病毒肺炎蔓延至歐美後，醫學界陸續發現新冠病毒更多恐怖病狀。當中在美國真的出現了幾個「腦部壞死」的案例；根據紐約時報報道，3月初，一名74歲的男子，因為咳嗽和發燒，到佛羅里達州的急診室就醫，但X光檢查顯示「沒有肺炎」，但翌日他已失去了說話能力。【新冠肺炎】美驚現新冠病毒致腦壞死個案 救活亦恐癡呆失語

【12:55】封城逾兩個月的武漢今日正式解封，國家衛健委高級別專家組成員兼疾控中心流行病學首席科學家曾光表示，目前全國防控還沒有放鬆，武漢解封不意味著疫情結束，只要全球疫情未有結束，中國的防控工作就不能結束。【武漢解封】衛健委專家曾光：全國防控未放鬆 武漢解封不意味疫情結束

【11:23】中國工程院院士、中國醫學科學院院長王辰日前警告，不要以為已經勝利了，在疫情後期，歐美人群有免疫能力，中國可能面臨開放國門等風險。【新冠肺炎】中國醫學科學院院長王辰：別以為已經勝利了

【10:49】新冠肺炎全球肆虐，路透社報道，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周二敦促各國保持抗疫的透明和誠信，相信是在暗指中國。【中美關係】沒點名中國 美卿蓬佩奧促各國保持抗疫的透明和誠信

【10:40】中俄邊境城市防疫壓力陡增，黑龍江有80多宗境外輸入確診病例，經過綏芬河輸入，今日（8日）起該市所有小區再次實行封閉管理。【新冠肺炎】境外輸入80多宗 中俄邊境綏芬河市再次封閉小區

【10:40】4月3日，美國國務院領事事務局在社交媒體推特（Twitter）上發布的一條消息，在內地網絡引發「騷動」。【中美關係】美國撤僑 釋放戰爭訊號？

【10:20】新冠肺炎疫情全球大流行，在推特批評世界衛生組織處理新冠肺炎疫情不當後，美國總統特朗普繼續在記者會宣稱「世衛以中國為中心」，錯過疫情處理時機。特朗普威脅，美方或會考慮停止資助世衛。特朗普再擲「世衛以中國為中心」論 稱考慮停止資助世衛

【08:30】新冠肺炎全球肆虐，美國死亡人數逾萬，短期經濟受重創，為中美關係更添陰霾。美國總統特朗普在Twitter發文，指稱世界衛生組織就防範新冠肺炎疫情提供了錯誤建議，直指世衛「真的搞砸了（blew it）」，並揚言會審視世衛拿了大筆美國資金、卻以中國為中心的作為。特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」

【00:01】新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北武漢，周三（8日）零時將解封，結束史無前的武漢封城。央視報道，中國鐵路武漢局集團預估，解封即8日當天將有約5.5萬名旅客乘坐火車離開武漢，其中前往位於大灣區的珠江三角洲，即約2.2萬人。【武漢解封】首日料5.5萬旅客乘火車離開 逾2萬「大軍」湧大灣區

【00:01】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的內地疫情暫緩和，武漢今日（8日）零時解除封城，恢復對外交通，官方預計當天出城車流將達高峰。不過當地社區依舊實施封閉管理，以防疫情反彈，內地官媒強調，疫情存在風險，防疫壓力仍大，呼籲民眾盡量少出門。【武漢解封】歷時76天武漢封城結束 官媒：開城門不等於開家門

4月7日

【20:00】國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議。會議指出，疫情蔓延全球對經濟造成衝擊，要做好穩外貿、穩外資工作，努力減輕中國經濟尤其是就業的影響。此外，原定本月15日在廣州舉行的第127屆廣交會，將延於6月中下旬在網上舉辦。（會議全文）國務院常務會議：廣交會延至6月線上舉辦 增設46個跨境電商綜合試驗區

【18:00】新冠肺炎全球蔓延嚴峻時刻，中國外交部發言人趙立堅在Twitter拋出「美軍播論」，一度把中美關係推向更緊張。他「真身」未露面31天後，今天再度在外交部例行記者會現身，並以新聞發言人身份回答記者問題，包括他在Twitter有關新冠病毒來源的質疑，是否代表中國政府立場。【中美關係】趙立堅現身回應「美軍播毒論」：反映對污名化中國的義憤

【16:07】伊朗衛生部發言人稱中國官方疫情數據是「慘痛的笑話」，在中國與伊朗外交官交涉之後，賈漢普爾改口表示，伊朗不會忘記中國對他們的支援。【全球大流行】伊朗衛生官員這樣評中國疫情數字 然後急改口

【14:40】內地新冠肺炎防控形勢逐漸穩定，武漢將於明日零時迎來解封，這次史無前例逾兩個月的封城，起因、成果、影響都值得深思。【武漢解封】三分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程

【13:45】廣東省衞健委周日（5日）將廣州越秀區的疫情風險等級由低升至中，而微博昨熱傳廣州大量非洲籍人員引發新冠疫情爆發，造成社區封閉。廣州市官方其後證實消息不實，又指該市目前疫情可防可控。【新冠肺炎】網傳廣州封鎖非洲籍聚居社區 市衞健委稱疫情受控

【12:48】武漢解封在即，北京則最新表態「首都疫情防控不可能在短期內完全結束，防控將『常態化』」。與全國「逆行」的北京，釋放出甚麼訊號？內地疫情真相看北京 防控轉向「外緊內鬆」

【12:22】最先爆發疫情的武漢明日零時起終可解封，解除離開武漢及湖北的通道管控措施，有序恢復對外交通。當局近日推出一系列措施，要求確保疫情不反彈逆轉。【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆

【11:50】「紐約是我最喜愛的美國城市，我曾在這裏工作和生活，擔任駐美大使以來也經常往訪。而今在新冠肺炎疫情肆虐下，這座歡騰喧囂的不夜城卻被按下了暫停鍵，我很痛心。」這段文字出自中國駐美大使崔天凱在《紐約時報》撰寫的一篇題為《同舟共濟 定克時艱》的文章。【中美關係】崔天凱公開對美釋善 北京風向轉變？

【10:45】感染新型冠狀病毒肺炎的英國首相約翰遜，病情惡化，他已經指示外相藍韜文，在必要時代理他的職務。如中國黨政首長、尤其是中共總書記兼國家主席習近平一旦染疫病重，代理職務安排又會是怎樣？【約翰遜確診】習近平倘未能履行職務 國家主席職務怎安排？

【10:45】國際貨幣基金組織(IMF)周一表示，中國呈現有限但令人鼓舞的復甦跡象，但不能排除新冠疫情在該國和其他地方復發的可能性。【新冠肺炎】IMF：中國出現令人鼓舞復甦跡象 但疫情仍有可能複發

【07:46】新型冠狀病毒肺炎全球大流行，世界衛生組織秘書長譚德塞6日表示，一般民眾大量使用醫療級口罩將使前線資源短缺，口罩並萬靈丹，無法阻止大流行病。此外世衛官員指出，患者有可能在出現症狀前一至三天傳播病毒。【全球大流行】世衛譚德塞：口罩非抗疫萬靈丹 民眾搶購令前線醫護物資短缺

【00:15】新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，各國至今苦無疫苗、特效藥應對。但一些科學家發現，已有百年歷史的肺結核疫苗－－卡介苗，似乎有抗新冠病毒功效，並已就此展開研究；有分析更發現，卡介苗接種率高的國家及地區，新冠肺炎的傳播及死亡率都較低，例如香港的死亡率就遠低過美國等地。【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國 卡介苗接種率藏玄機？

【00:15】新冠病毒肆虐全球，各國卻苦無針對藥物，但外國一再有研究推論，一些古老藥物或能產生抗疫效用；繼卡介苗後，最新是澳洲有研究指出，醫治頭蝨問題的抗寄生蟲藥物「伊維菌素（Ivermectin）」，或能在48小時甚至更短時間，殺光新型冠狀病毒。但此藥效果有待進一步實驗，當局嚴正警告勿擅自用藥。【肺炎疫情】研究指頭蝨藥能2天殺光新冠病毒！抗疫露曙光 但專家這樣警告

4月6日

【22:15】多國從中國採購防疫物資，但不時傳出物資不合格的指控。中國海關總署昨日表示，嚴厲查處不合格出口防疫物資，近日查獲逾千萬件非清單企業生產或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資，當中包括990多萬個口罩。【新冠肺炎】中國查處1120萬件不合格出口防疫物資 包括994萬個口罩

【19:04】有高鐵乘客日前因除下口罩用餐，引發身邊乘客不滿，遭罵「想讓整個車廂的人都感染」，並發生肢體衝突。鐵路警方認為，高鐵列車並無禁食規定，像地鐵那樣禁食不現實。【新冠肺炎】高鐵乘客除口罩用餐惹衝突 警方稱禁食不現實（有片）

【17:13】最先爆發疫情的湖北武漢，在封城兩個多月後，將於本周三（8日）解封。有內地專家表示，武漢約有一、兩萬無症狀感染者，解封還要謹慎防護。【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護

【16:57】南韓4月1日起規定所有入境人士必須隔離14天。南韓法務部今天（6日）表示，一名台灣女遊客以無法支付140萬韓圜（約8900港元）隔離費用為由，拒絕入住隔離設施，遭強制遣返回台，是南韓政府首次以不配合入境防疫措施為由遣返外國旅客。【新冠肺炎】突改口稱無法支付隔離費 台女遭南韓強制遣返

【14:27】新冠肺炎全球肆虐，包括中國等各國仍未成功研發出安全疫苗。微軟（Microsoft）聯合創始人蓋茨（Bill Gates）稱，他的基金會將出資數十億美元，用於建設工廠，致力於開發最有前景的新冠病毒疫苗，以抗擊疫情。【新冠肺炎】蓋茨數十億美元資助研發新冠疫苗：只有此事能讓生活回復正常

【14:11】黑龍江省昨單日新增20宗確診，均從俄羅斯輸入。據了解，由於國際航班大幅減少，大量中國人取道俄羅斯陸路口岸回國，黑龍江省內與俄羅斯接壤的邊境綏芬河市防疫壓力超負荷。【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診

【12:02】新冠肺炎蔓延全球，美國疫情不樂觀，中國駐美國大使館今日發布通知，指計劃安排臨時包機，接載受影響留學生回國，現階段先開放給未滿18歲、父母不在身邊的中小學生登記。【肺炎疫情】在美未成年留學生 中國駐美使館擬安排包機接回國

【11:17】受新冠疫情影響，本月4日（上周六）沒有中國旅客出入境南韓，為兩國自1992年建交來首次。【新冠肺炎】南韓首現單日無內地客出入境 中韓建交後首次

【11:59】有德國傳染病專家與疫苗大廠合作，從「提升免疫力」的方向著手，研製新版卡介苗－－也就是改良版的「百年結核疫苗」，目前正在做實驗；因為其安全性無虞，如果成功，可以很快量產上市。【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成 或數月內推出抗新冠病毒

【10:05】新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，新冠肺炎疫情自去年12月首度出現後，中國、歐美等全球逾百國家累計逾百萬確診病例，數萬人死亡；儘管疫苗研發遙遙無期，但一些科學家目前正在通過臨床實驗，來證實卡介苗是否可有效預防新冠病毒。【新冠肺炎】抗新冠病毒疫苗近在眼前？多國試驗百年卡介苗

【00:30】紐約時報引述數據顯示，自去年底疫情為世人所知、2019年除夕之後合共43萬人從中國直飛美國。但特朗普政府對防堵疫情傳入，卻顯得動作太慢。【美國疫情】美媒：1月來43萬人中國直飛美國 特朗普封關慢三拍致疫情失控

4月5日

【22:48】中國新型冠狀病毒肺炎境外輸入或關聯病例頻現，為防控疫情敲響警報之際，有自英國倫敦返回北京女子，於隔離期間出現症狀，卻未有向工作人員報告其健康狀況而自行服藥，結果於隔離結束回小區後確診，導致延誤治療，就診時已發展為重型病症，須進入重症監護室治療。【新型冠狀病毒】自行服藥缺席檢測 京女隔離期暪報症狀致重症留醫

【17:39】袁國勇今早出席電台節目時，再批評有人進食野生動物才形成新病毒。他又讚揚德國公民意識和紀律與日本一樣非常強，當地檢測數量多、死亡率低、控疫佳，「是中國人該學的」。【新型冠狀病毒】袁國勇批病毒源於食野味 稱中國人應學德國公民意識

【17:07】中國昨日舉行全國性哀悼活動，有法國電視台轉播相關畫面時，傳出該台專欄記者的評論聲「他們在埋葬Pokémon（寶可夢，港稱寵物小精靈）」，被轟種族歧視。該記者及電視台先後道歉，記者並遭停職一周。【新冠肺炎】「 他們在埋葬Pokémon」 法國記者評中國悼念活動捱轟

【16:53】内地疫情趨緩，不少人趁清明連假外出。安徽黃山風景區本月1日至14日免費對外開放，昨今兩天因入場遊客人數已達上限，宣布提早截流。【新型冠狀病毒】清明小長假遊客迫爆黃山景區 連續兩日提早封門（有片）

【16:22】內地昨日（4日）新增30宗新型冠狀病毒確診個案，包括5宗本地感染病例，所有本土個案都來自廣東，港大微生物學系講座教授袁國勇接受電台訪問時表示，廣東5宗本地確診個案顯示，隨逐步復工復產，內地可能因而出現另一波疫情，並會波及香港。【新型冠狀病毒】廣東增5宗本地感染 袁國勇憂或有另一波疫情

【11:21】中國製造的呼吸機成為各國「搶購」目標，售價一直飆升，至出現「一天一個樣，一小時漲幾萬元」的誇張情況。內地炒家乘勢而起賺了大錢，有內地媒體引述華東一家呼吸機生產商就表示，訂單已經「爆棚」排到八月，部份廠戶更暫停接單。【中國呼吸機】全球瘋搶中國製呼吸機 1小時漲價幾萬「炒家」發大財

【10:44】新型冠狀病毒肺炎肆虐，外界關注無症狀感染者或成為防疫漏洞。最先收治患者的武漢市金銀潭醫院，感染科主任文丹寧接受央視訪問解答無症狀感染者相關問題時透露，無症狀感染者的傳染性肯定會低，但是低到多少，或者說是否已低到沒有傳染性還需要觀察。她又指出，無症狀感染者不發病可能有3個原因。【新型冠狀病毒】武漢醫生解讀：無症狀感染不發病或有3大原因

4月4日

【19:38】任天堂推出的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，最近在各社交平台爆紅，與在新型冠狀病毒肺炎疫情下，影視娛樂及電玩遊戲成為留在家中主要消遣不無關係。而上海公安及消防局更緊貼潮流，分別以《動物森友會》宣傳一系統防疫、消防措施。上海公安消防以《動物森友會》宣傳：提醒外防疫情輸入（有片）

【16:47】自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，中國衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山一直在抗疫一線。日前，有媒體稱鍾南山掛號費為1,200元（人民幣，下同），引發熱議。但有網友認為，以鍾南山的高水平醫療經驗，收費並不貴，並避免造成資源浪費。【肺炎疫情】搵锺南山睇病掛號1200元 網友認為十分值

【15:28】中國人講究「民以食為天」，新型冠狀病毒肺炎疫情籠罩下，內地大部分城市封城，食肆關閉、居民足不出戶，如果一旦疫情過去，生活回復正常，大家最想食的東西是什麼？根據微博在各地封城期間，針對「疫情結束後，大家最想吃什麼？」相關話題下的微博內容和評論，第一位原來是火鍋。【肺炎疫情】疫情解封後最想食乜？ 內地居民首選係…

【14:23】90多名美國知名學者和前政府高級官員美東時間3日發出聯名公開信，呼籲美陸合作，共同應對新冠病毒帶來的全球性危機。公開信譴責了中國政府前期對疫情的隱瞞，但同時也承認中國在抗擊疫情方面可以做出積極貢獻。【肺炎疫情】美90多名重量級學者前官員 籲中美合作抗疫化解危機

【14:03】澳洲坎培拉一名持有學習駕駛執照的男子，開著一部掉一個輪子的失竊車輛在高速公路飆車，警方包抄攔截，男子被捕後對著警員咳嗽，並說是剛從中國返回澳洲。【肺炎疫情】澳洲一男子無牌飛車 被捕後稱來自中國對警員狂咳

【12:24】新型冠狀病毒肺炎疫情在歐美爆發，德國衛生部長Jens Spahn表示，由於全球需求激增，各國採購代理正在「爭相」搶購中國製造的口罩，並補充稱，這反映了全球對口罩需求的飆升。【肺炎疫情】德衛生部長：全球搶購中國口罩 有人大打出手

【11:44】為表達對新冠肺炎疫情犧牲烈士，和逝世同胞的哀悼，國務院發布公告，4日舉行全國性哀悼活動，並停止公共娛樂活動，上午天安門廣場舉行降半旗儀式。這次是中國首次因重大突發公共衛生事件依法啟動全國性哀悼活動。【肺炎疫情】習近平等國家領導人 於北京哀悼新冠肺炎逝世同胞

4月3日

【19:26】中國進口了20億個口罩，大致相當全球兩個半月的產量；還進口4億套醫用護目鏡、防護服等其他防護裝備。如今疫情擴散全球，中國已變成為解決醫療物資短缺的關鍵，但因出口限制、航運問題，廠家出口口罩面臨障礙。【新冠肺炎】疫情後中國曾進口20億個口罩 如今部分工廠賣給外國卻受限

【18:22】美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克，提到中國因宗教信仰囚禁大量人員，包括上百萬新疆穆斯林，籲中方疫情期間釋放「宗教犯」。華春瑩今日批評，所謂中國因宗教信仰囚禁上百萬新疆穆斯林，是憑空捏造，信口開​​河，強調中國不存在「宗教犯」。【新冠肺炎】美官員籲釋放宗教犯 華春瑩：停止借疫情操弄政治議題

【17:12】河南首例涉境外輸入型疫情防控案今日宣判，鄭州「毒王」郭某獲刑一年半。郭某曾隱瞞出境史，造成40多人被隔離觀察，有自媒體估計他在國內外曾接觸約4萬人。【新冠肺炎】隱瞞出境史鄭州「毒王」判囚1年半 全球恐4萬人受影響

【15:55】國家衛健委提醒，本土局部暴發疫情的風險始終存在，社區、單位等仍要繼續做好防護。【新冠肺炎】國家衛健委：本土局部爆發疫情風險始終存在

【15:08】美國各州面臨醫療物資緊缺，聯邦政府不只幫不上忙，還加入搶物資的混戰當中。美馬薩諸塞州乾脆自求多福主動對外採購，同時為解決緊迫的運輸問題，州長貝克（Charlie Baker）還情商該州代表性的美式橄欖球「新英格愛國者」（New England Patriots）派出私人專機，在中國官方協助下，專程前往深圳載回120萬隻N95口罩。【肺炎疫情】口罩不足地方自救 美州長借球隊飛機到深圳搶購N95

【14:28】國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山昨說，應更注意兩類無症狀感染者，包括確診患者密切接觸者以及來自重點疫區的人員。不過，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友同日卻稱，隱形病人對疫情的擴散貢獻比較小。【新型冠狀病毒】隱形患者傳染率高嗎？內地專家看法有異

【12:39】為刺激經濟，美國無論是貨幣政策，還是財政政策，都直接「一口氣打完所有彈藥」；中國則相對保守。BBC認為，二者刺激政策的速度和力度大不相同，背後是不同的考量。【新冠肺炎】疫情衝擊經濟 一文看懂中美刺激政策有何不同

【12:31】阿諾德工作的紫外線科技（UV Light Technology）公司一直都向醫院、製藥公司和食物生產商供應紫外線消毒設備。公司最近接到許多詢問電話，很多人都想知道能不能用紫外線殺死新冠病毒，但他的答案是否定的。【新型冠狀病毒】一文解謎 紫外線能殺死新冠病毒嗎？

【11:10】武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發布通知指出，市內人員流動明顯加大，市外人員流入大幅增加，特別是無症狀感染者和康復出院後複檢為陽性患者的出現，以及境外輸入壓力的增加，疫情防控形勢依然嚴峻。【新冠肺炎】武漢要求繼續強化封閉管理 居民非必要出行盡量不出門

【11:07】新冠疫苗志願者陳凱2日上午結束為期14天的隔離觀察，經過CT檢查、抽血後，醫務人員告訴他，一切正常，可以回歸正常生活，14天後復查。他指出，接種第一天我有些低燒和頭痛，但很快就沒有症狀了【肺炎疫情】接種首批疫苗者解除隔離 低燒頭痛後變正常

【10:26】新冠肺炎疫情肆虐全球，鍾南山警告，如果一些國家控制不了疫情，會給全世界帶來災難。

【09:53】澎湃新聞報道，中國知名傳染病學專家、上海華山醫院感染科主任張文宏昨晚表示，新冠病毒的全球疫情「一定會控制住」，預計4月份全球疫情形勢可能出現高點，而「復陽」患者難人傳人。【肺炎疫情】滬抗疫專家不擔心「復陽」患者人傳人 估全球疫情4月高峰

4月2日

【19:24】被稱為武漢疫情「吹哨人」、卻遭公安「訓誡」的醫生李文亮，2月染疫病逝。湖北省政府今日將李文亮等14名在防疫前線犧牲的人員，評定為烈士。【新冠肺炎】武漢疫情「吹哨人」李文亮等14人 被湖北省評為烈士

【15:11】中國國家疾控中心首席流行病學家曾光表示，新冠肺炎成為「大流行」是事實，中國疫情還沒接近尾聲，只是進入了新的階段。【新冠肺炎】疫情大流行 疾控專家警告：中國還沒接近尾聲

【13:34】外電引述美國情報部門機密報告稱，中國隱瞞疫情嚴重程度。中國官方《環球時報》總編輯胡錫進昨晚在微博發文批評，宣稱中國「隱瞞死亡人數」，是減輕有些西方國家抗疫不力的道義責任，分散人們對那些國家不該死那麼多人的注意力，斥有關輿論操作惡毒無恥。【新冠肺炎】環時總編：中國沒空間搞嚴重數據造假

【13:05】外交部副部長馬朝旭表示，3月全球疫情加速擴散後，中國已經安排包機9架次，從伊朗、意大利等國接回包括留學人員在內的中國公民1457人。他並​​​​透露，中國海外留學生總數160萬，目前142萬人尚在國外。大多數留學人員按照權威建議，仍然選擇留在當地。【肺炎疫情】外交部：142萬留學生尚在國外 大多數選擇留當地

【12:17】據報美國情報機構認為，中國隱瞞疫情的嚴重程度。世界衛生組織（WHO）有代表反駁外媒對中國數據不透明的指責，稱各國數據基於科學證據，又指在壓力下，難用每分鐘為基礎分享訊息。【肺炎疫情】中國被指隱瞞疫情 世衛反駁：各國數據基於科學證據

【11:57】新冠肺炎疫情持續，山東青島一間社區衛生服務中心周三（1日）為市民做檢酸檢測時，有3名外國人被發現插隊，有人上前理論，雙方爆發衝突。青島嶗山區衞生局昨晚透過微博向公眾致歉，表示將做好秩序管理，惟網民仍不買單。【新冠肺炎】核酸檢測外國人插隊還喊「中國人出去」 官方道歉仍挨批（有片）

【10:42】內地持續發現境外輸入病例，其中一名尼日利亞籍患者，近日在廣州的醫院治療期間，試圖強行走出隔離病房，護士阻攔竟遭毆打並咬傷臉部，輕微受傷。廣州警方已立刑事案調查。【肺炎疫情】外籍確診男子拒配合治療咬傷護士 網民怒喊：滾出中國（有片）

4月1日

【21:45】鍾南山今日表示，相信隨著各國採取強有力的措施，料4月底左右「疫情應該下來了」。他又預計，中國不會有第二波疫情高峰。【肺炎疫情】鍾南山料全球疫情4月底出現轉折

【21:10】康復患者「復陽」會否引發新一波疫情？深圳一項研究認為「復陽」患者均無病情加重，而且暫無傳染性，並不是疾病的復發或二次感染；並揭示容易復陽的患者有兩輕：原臨床症狀輕、年齡輕。【新冠肺炎】深圳研究：復陽非復發 患者多為「兩輕」

【18:08】歐美新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，但為是否應全民戴口罩仍不斷爭拗。隨著疫情愈來愈嚴重，美國總統特朗普也稱考慮籲全民戴口罩。最新是德國城市耶拿要求民眾在特定的公共場所佩戴口罩，這也是是德國第一個強制民眾在公共場所必須佩戴口罩的城市。【肺炎疫情】歐洲有城市轉舦 學中國等要求強制戴口罩

【17:14】國外輿論多指摘中國抗疫不力引致疫情擴散，並批評世衛幫助中國隱瞞疫情。有美國共和黨參議員呼籲，對世衛協助北京隱瞞關鍵信息中所扮演的角色展開國會調查。【肺炎疫情】美共和黨議員呼籲調查世衛：助北京掩疫情

【16:17】內地新冠病毒肺炎疫情趨緩，中共中央總書記習近平近日在浙江考察時強調，必須牢牢堅持外防輸入、內防反彈，尤其要加大對無症狀感染者的管理。他又強調，要做好統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作，奮力實現今年經濟社會發展目標任務。【新冠肺炎】習近平：加大管理無症狀感染者 堅持外防輸入內防反彈

【15:50】新型冠狀病毒肺炎引發美中外交口水戰，最近又延伸到法律界。美國佛羅里達州一家律所的律師最近代表5名美國原告起訴中國6名被告，要求民事賠償。原告代理律師表示，打這場官司在法律上可行。也有法律人士擔心，涉及兩個國家的官司存在法律障礙，可能會影響最終的結果。【肺炎疫情】美律師起訴中國隱瞞疫情 索償數十億美元

【15:28】內地爆發疫情以來，官方首次在每日疫情通報中，公布無症狀感染者數據。據官方通報，尚在醫學觀察的1367名無症狀感染者，有7成是在疫情重災區湖北。【肺炎疫情】內地1367無症狀感染者尚在醫學觀察 7成在湖北

【15:20】國家衛健委網站首次發布中國的無症狀感染者病例情況，公布檢測無症狀感染者130例。近期海外地區新冠病例大爆發，無症狀感染者的規模和傳播力成為中國近期的防控重點。【肺炎疫情】無症狀感染者 病毒檢測可持續三周陽性

【15:00】白宮連署網站近日出現一項請願案，呼籲美國總統特朗普就「隱瞞」疫情一事，向中國政府追究責任。請願案兩周獲得超過7萬人響應，預期能過10萬人門檻。【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願 促特朗普就疫情向中國追責

【14:56】歐洲形勢不容樂觀，部份身處英國的中國留學生無法回國，引發家長擔憂。據內媒，中國駐英大使館官網今日更新一項「責任承諾書」，外界認為大使館即將安排包機，帶中國未成年留學生回國。不過目前查證官網，此則信息已不可見。【肺炎疫情】駐英使館將為未成年留學生包機回國？官網通知已不可見

【12:03】美國華人圈近日熱傳短片，一名在佛羅里達州的華婦大量搜購口罩等醫療用品，還配上「買的太爽，都掃蕩光了一點沒給美國人剩」，引發大量網民討伐，有人留言指「難怪別人排華，自己造成」。該名華婦其後在個人微博上表示「無愧於心」。【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）

【11:58】內地新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩之際，國家主席習近平近日赴浙江省考察，他強調，目前防控不能夠麻痹，呼籲不要進行過多的聚集活動，「大家想看電影，就看網上的吧」！而他到杭州西溪國家濕地公園時，有正在乘船觀光的遊客邀請他一起坐船，無戴口罩的習近平婉拒說，「我很想去，就是人太多了」。習近平指目前防控不能夠麻痹 婉拒民眾邀同坐船：人太多（有片）

【11:51】台灣的蔡英文總統今天表示，基於人道考量，將捐贈1,000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予更多支持。【兩岸角力】台灣將捐千萬隻口罩 以「防疫外交」提升國際參與度

【11:26】武漢目前疫情「大局已定」，自1月22日起就一直在武漢坐鎮的國務院副總理、中央指導組組長孫春蘭則開始在湖北進行調研，赴咸寧市調研春耕生產和企業復工復產情況。【新冠肺炎】孫春蘭湖北調研復工復產 撰文透露N95口罩日產56萬

【11:00】新冠肺炎疫情全球蔓延，法國日前頒布禁止轉賣、也就是炒賣口罩禁令後，巴黎警方30日在在巴黎近郊93省聖德尼（Seine-Saint-Denis）的國際快遞UPS倉庫裡，查扣自中國寄來的醫療用口罩。【中國口罩】法國沒收華僑6.13萬個口罩 中國寄來疑涉黑市炒賣

【10:59】北京地壇醫院表示，有無症狀感染者，並感染他人的病例確實存在，但仍無法確定目前具體發生率多少。北京市對無症狀感染者做了比較充分的準備，出院標準按照確診病例。【新冠肺炎】北京市：無症狀感染者出院標準 按照確診病例

【10:00】新冠肺炎蔓延到美軍航母，巡航亞太地區的羅斯福號航空母艦，已有超過百人感染新冠肺炎，艦長緊急致函上級求援。【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救 專家指如同被擊沉

【08:00】南韓《朝鮮日報》援引熟知北韓內部狀況的消息人士稱，北韓一個5口家庭的所有成員，上月初出現疑似新冠肺炎症狀；當局於是以釘死大門方式，強制他們居家檢疫隔離，各人最終沒能接受治療，全部死亡。【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死 檢疫變滅門

3月31日

【22:45】新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，不少生活用品都短缺。位於馬來西亞的康樂（Karex）公司生產了全球五分之一的安全套，按銷量算為世界第一。然而受新冠病毒疫情影響，這家公司的三家工廠已經有一周多沒開工了。近日，康樂公司警告稱，全球將面臨避孕套供應短缺，目前庫存量只能再維持兩個月，預計產能缺口達到1億隻。【新冠疫情】搶口罩搶米之後... 安全套短缺庫存只夠兩個月

【22:16】內地有研究發現，有無症狀感染者核酸檢測轉為陰性後，多日後再次出現陽性，認為要加強隔離措施，防止無症狀感染者「復陽」後成為新的傳染源。【肺炎疫情】研究：有無症狀感染者核酸檢測轉陰 多日後再呈陽性

【21:40】國家衛健委官網3月31日公布，截至3月30日，全國接受醫學觀察的無症狀感染者為1541例，其中境外輸入205例。不過，上述數字是否包括已經康復出院的病例，目前尚未清楚。【肺炎疫情】內地公布1541無症狀感染者接受醫學觀察 提4招防控

【18:54】內地屢現無症狀感染者，恐在無防範下播毒，成為疫情反彈的計時炸彈。內地官方宣布，從明天即4月1日起，內地每日疫情公報將列出無症狀感染者情況。【新冠肺炎】隱形患者成疫情反彈「計時炸彈」 內地明起天天公布無症狀感染者統計

【16:42】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港大公共衞生學院流行病學和生物統計學分部主任高本恩表示，各地新型冠狀病毒實際感染人數肯定較公布的多，特別是不少患者無病徵，以內地疫情為例有逾8萬人確診，推算內地的實際感染人數可能超過23萬。【新冠肺炎】港大學者：內地實際感染人數或逾23萬

【16:39】F1紅牛車隊（Red Bull Racing）顧問馬爾科（Helmut Marko）爆出曾計劃建立「新冠集中營」，試圖讓所有紅牛車手感染病毒，以便獲得免疫，並聲稱是「現在是感染的理想時機」。【新冠肺炎】又是達爾文式抗疫！ F1紅牛車隊顧問曾建議車手主動感染病毒以獲免疫

【15:33】內地疫情向好，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟的團隊，今日撤離疫情中心武漢，稱武漢目前疫情「大局已定」，逐步向好，但疫情仍未結束，要做好重症救治，謹防境外輸入病例，又提醒要重視無症狀感染者。【肺炎疫情】專家李蘭娟團隊撤離武漢 提醒重視無症狀感染者

【15:45】2019年冠狀病毒疾病疫情加劇，加拿大朝野連日來為「沒病者該不該戴口罩」爭議不休，但首席公共衛生官譚詠詩立場至今未變，今天仍堅持「沒病者戴口罩，可能有負面影響」。但以華人為主的超級市場，則有9成以上民眾戴口罩採買。【肺炎疫情】加官員堅持無病不需戴口罩 大部分華人懶理

【15:15】新冠肺炎全球蔓延，荷蘭從中國進口130萬個口罩，但官方指其中60萬個出現缺陷，緊急召回已發出的口罩；但法國政府則同天宣布，為因應法國境內嚴峻的武漢肺炎疫情，已向中國訂購10億個口罩。【口罩供應】10億個，THX～法國買天量中國口罩應急

【15:15】2019年冠狀病毒疾病疫情加劇，加拿大朝野連日來為「沒病者該不該戴口罩」爭議不休，但首席公共衛生官譚詠詩立場至今未變，今天仍堅持「沒病者戴口罩，可能有負面影響」。但以華人為主的超級市場，則有9成以上民眾戴口罩採買。【肺炎疫情】加官員堅持無病不需戴口罩 大部分華人懶理

【15:01】新冠肺炎疫情全球大流行，多國先後「封城」及限制外出社交距離之際，外電點名稱讚台灣防疫得當，在持續開放學校讓學生上課的情況下，卻沒有看到確診病例激增的趨勢。【新冠肺炎】全球恐剩台灣沒有停課？ 外電點名讚成功

【14:55】新冠肺炎全球肆慮，美國總統特朗普據報一改淡定，也考慮呼籲民眾戴上口罩，但世界衛生組織（WHO）官員今天表示，他們仍建議民眾沒事不用戴口罩，新冠肺炎患者或照顧病患的人才須戴口罩。特朗普也考慮勸民眾戴口罩 但世衛仍籲「無病不用戴口罩」

【11:45】新冠肺炎全球肆虐，港府規定食肆每桌要相隔1.5米，擴大社交距離防範新冠肺炎，英國當局亦要求民眾保持至少2米社交距離，但這些做法原來都不盡安全，美國麻省理工學院最新研究顯示應拉大距離，人與人相隔8米以上才能確保「性命安全」。【肺炎疫情】1.5米社交距離原來不夠 美研究：要隔8米才能防感染

【11:43】新冠肺炎疫情持續，教育部發布通知，經黨中央、國務院同意，內地今年全國普通高等學校招生統一考試（高考）延期一個月舉行，考試時間為7月7日至8日。【肺炎疫情】內地高考延期一個月 湖北北京考試時間另行安排

【10:44】中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，今年國內生產總值(GDP)增速很難實現6%的目標，建議中國今年不再設定GDP增長目標，否則可能會綁架宏觀政策，最後被迫搞「大水漫灌」。【中國經濟2020】人行馬駿倡今年不再設GDP增長目標

【09:50】內地新冠疫情緩解之際，但無症狀感染者引發擔憂。根據中國國家衛健委周末周日兩日的通報，河南、湖北和甘肅接連出現本土病例，並牽出多名無症狀感染者。【肺炎疫情】鍾南山屢掀爭議 神話破滅？

【09:50】中國作為全球呼吸機生產大國，多國紛紛向中國搶購呼吸機，一些工廠訂單甚至已排到6月以後；供不應求也造成價格飆漲，一些商人趁機做起炒手。【中國呼吸機】內媒：全球搶購中國製呼吸機 訂單排到6月後

【08:50】新冠病毒疫情在全球蔓延，中國向歐洲、亞洲多國輸出口罩及測試劑等醫療物資，但近日接連被指產品不合格、甚至要求退貨。華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資

【00:30】內地本土個案及無症狀感染增多，國務院總理李克強要求，進一步做好無症狀感染者防控工作，不允許為了追求病例零報告而瞞報漏報，並要對所有入境人員實施核酸檢測。這是他時隔4日後再次強調重視防治無症狀感染者。【新冠肺炎】李克強：突出做好無症狀感染者防控 不允許瞞報漏報

3月30日

【21:48】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地最新發表的研究顯示，有新冠肺炎患者的病毒排毒期（viral shedding）長達49天，但症狀較輕微，感染的病毒毒性較低，傳播能力較弱，不排除是病毒的新亞型。【新冠肺炎】內地新研究：有病患排毒期長達49天 或為新亞型

【21:34】繼內地官媒被指歪曲意大利名醫指意大利出現疫情早於中國後，央視網3月29日的一篇關於新冠病毒源頭的報道，又被網友揭發，同樣是斷章取義，借美國科學家之口否認武漢是病毒源頭。【肺炎疫情】央視被指篡改美教授發言 捏造「武漢不是病毒源頭」

【20:44】新冠病毒疫情在全球蔓延，中國向歐洲、亞洲多國輸出口罩及測試劑等醫療物資，但近日接連被指產品不合格、甚至要求退貨；觀察者指，連串事件令中國「抗疫外交」受挫。中國外交部發言人華春瑩回應一系列事件，說「我們（中方）也收過外國不合格的援助物資」。華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資

【20:29】內地本土個案及無症狀感染增多，國務院總理李克強今日要求，進一步做好無症狀感染者防控工作，不允許為了追求病例零報告而瞞報漏報，並要對所有入境人員實施核酸檢測。這是他時隔4日後再次強調重視防治無症狀感染者。【新冠肺炎】李克強：突出做好無症狀感染者防控 不允許瞞報漏報

【18:31】新冠病毒肺炎疫情全球大流行，各國醫療資源極缺，尤其是呼吸機。媒體報道，中國作為全球呼吸機生產大國，多國紛紛向中國搶購呼吸機，一些工廠訂單甚至已排到6月以後；供不應求也造成價格飆漲，一些商人趁機做起炒手。【中國呼吸機】內媒：全球搶購中國製呼吸機 訂單排到6月後

【16:34】內地新冠疫情緩解之際，但無症狀感染者引發擔憂。根據中國國家衛健委周末周日兩日的通報，河南、湖北和甘肅接連出現本土病例，並牽出多名無症狀感染者。【肺炎疫情】鍾南山屢掀爭議 神話破滅？

【16:17】新冠肺炎疫情持續衝擊經濟。中國銀行研究院預計，中國今年第一季GDP預計降9.6%，第二季恢復正增長為3%左右，全年增幅2.5%左右。【中國經濟】中行研究院料首季中國GDP負增長9.6%

【15:59】在台灣，行政院前院長郝柏村逝世，享壽102歲。柏老曾參與抗日戰爭、國共內戰、後隨國民政府遷台從軍再從政，見證了中國現當代的重大歷史變遷。見證抗日與國共內戰 台前行政院長郝柏村病逝享壽102歲

【15:47】新冠肺炎疫情蔓延成全球大流行，口罩成為防疫不可或缺之物，原材料價格也水漲船高。市場的不確定性催生出期貨行業的新寵——口罩材料的期權服務。【肺炎疫情】內地首推口罩材料期貨 護航口罩生產打持久「抗疫戰」

【15:36】新冠肺炎在全球蔓延，中國處理疫情的手法惹爭議。英媒報道，英國高官對中國發放假消息、以醫療物資建立經濟實力的行為感憤怒，更稱「憤怒直達最高層」，會重新審視中英關係，甚至不允許華為參與開發英國5G網絡。【新冠肺炎】英媒揭「憤怒直達英國最高層」 批中國發謠言兼限物資出口

【15:19】美國連鎖快餐店漢堡王（Burger King）台灣公司近日在社交網站上，被發現使用「武漢肺炎」字眼，引起大陸網民不滿。隨後，漢堡王（中國）周日（29日）在大陸的社交媒體上，替漢堡王（台灣）不當言論道歉，目前有關貼文已被刪除。【新冠肺炎】台漢堡王廣告現「武漢肺炎」字眼惹不滿 陸公司代道歉

【14:09】有外國媒體日前報道，已故世界知名的預言家、保加利亞婦人萬加（Baba Vanga，香港民間稱其「龍婆」）的一名追隨者宣稱，萬加24年前死之前，曾對她喋喋不休地提及 Corona（冠狀）一詞，似預測着新型冠狀病毒肺炎之出現，真的信不信由你。保加利亞龍婆24年前預言新冠肺炎疫情？信不信由你

【12:28】新冠肺炎日本疫情肆虐，日本演藝界出現首宗因新冠肺炎死亡個案！日本老牌諧星志村健日前確診後，延至昨晚（3月29日）病逝，終年70歲。但志村健去世後，一度有人在維基百科將他的死因篡改為「台灣肺炎」，台灣及日本網民大怒問道：誰做的？志村健新冠肺炎病逝 維基一度遭篡改死於「台灣肺炎」

【12:26】世衛29日發聲明，罕用「台灣」而非「中國台北」等名號，又提到台灣新冠肺炎感染率偏低，WHO在記取所有地區衛生當局學到的經驗，包括台灣在內，以便在全球分享最佳做法。不過，WHO強調台灣在組織中的參與取決於會員國。【肺炎疫情】世衛聲明罕稱「台灣」 強調台參與WHO由會員國決定

【12:05】新冠肺炎在全球擴散，台灣因防疫有成獲國際高度關注。美國期刊《外交事務》分析，台灣雖然活在中國超級強權的陰影之下，但卻是個「小巧且科技先進的民主國家」。【新冠肺炎】美權威期刊：台灣防疫勝中美 細小卻科技先進

【12:02】新冠肺炎疫情持續衝擊經濟。工業和信息化部副部長辛國斌今日表示， 國際疫情蔓延可能令中國外貿進出口形勢進一步惡化。【中國經濟】工信部：中國外貿進出口形勢可能進一步惡化

【11:01】台灣日前宣布每周向美國提供10萬個口罩，再升高兩岸對立。不過，民進黨立委王定宇表示，台灣也曾向大陸表達願提供1萬件防護衣，但被回絕。【新冠肺炎】民進黨稱台灣願提供1萬件防護衣 遭大陸拒絕

【10:01】新冠肺炎全球大流行，各國對口罩需求殷切。捷克媒體報道，當地中國僑領試圖從中國進口醫療物資，再轉高價賣出牟取暴利，結果遭警方查獲。【中國口罩】捷克媒體：中國僑商囤68萬口罩 欲炒賣給捷克政府

3月29日

【23:02】新冠肺炎疫情全球大流行，上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，10月或是疫情低谷，但後面還會是高峰，所以疫情在今年是綿延不斷。【新冠肺炎】滬抗疫專家：10月將是新冠疫情低谷 但還有高峰

【22:30】內地疫情防控形勢趨穩，自1月23日進入封城狀態的湖北，日前解除武漢市以外地區的離鄂通道管控。但今日甘肅通報1例確診患者，他22日持湖北健康碼「綠碼」駕車返回甘肅蘭州。【新冠肺炎】湖北解封 有人自湖北駕車抵甘肅後確診

【21:48】各國累計新冠肺炎確診病例已超68萬，驚人數字背後引發人們對新冠病毒傳播力的擔憂。倫敦大學學院(University College London)重症加護醫學教授蒙哥馬利(Hugh Montgomery)指出，只要有一人感染，多層傳播後可傳染給5.9萬人。【新冠肺炎】新冠病毒威力驚人 學者稱1人患病可傳給近6萬人

【19:05】中國冰球協會官網今日發布消息，中國女子冰球隊2名隊員確診新冠肺炎，均為輕症，狀態良好。【新冠肺炎】中國女子冰球隊2名隊員確診 均為輕症

【18:50】新冠肺炎蔓延成全球大流行，內地防控形勢趨穩，但美歐情況並不樂觀。中國疾控中心主任高福接受美國《科學》（Science）雜誌專訪時指出，美歐國家在疫情防控上犯下最大的錯誤就是︰「人們不戴口罩」。【新冠肺炎】中國專家指出歐美防疫最大錯誤 還提5條中國經驗

【18:30】美國杜蘭大學醫學院教授羅伯特·加里在《自然醫學》發表文章中指出，新冠病毒並非在實驗室中培養的，武漢肯定有病例，但絕不是該病毒的源頭。他在文章中指目前有部分言論指出病毒起緣於人文，因此有必要來探究這種新型冠狀病毒起源。 【肺炎疫情】美教授撰文指新冠病毒不是人工合成 源頭非武漢

【18:29】內地新冠肺炎疫情趨緩，停飛63日的湖北客運航班今日正式復航，目前已有25間航空公司，售賣超過100條航線的機票，目的地包括深圳、廣州、上海、杭州等；武漢市多間商場，明起將恢復營業。另外，深圳市即日起開放公共場所，包括商場、餐館、網吧、洗浴中心及圖書館等。【新冠肺炎】疫情趨緩 湖北航班復航 深圳開放公共場所

【17:28】內地新冠肺炎疫情趨緩，國家衛健委發言人米鋒表示，直至昨日，內地現有確診病例降至3000宗以下，本土疫情傳播已經基本阻斷，累計693宗境外輸入病例，超過八成來自7個國家，認為引起新一輪傳播擴散的可能性依然較大，要繼續防範本土病例零星散發及境外輸入病例傳播的雙重風險。【新冠肺炎】國家衛健委：現有確診病例少於3千 疫情傳播基本阻斷

3月28日

【18:13】刑滿釋放人員郭姓男子日前在北京市一間超市內排隊結賬時摘下口罩，一名老人提醒其應按規定佩戴口罩，引起郭某不滿。郭某隨即向老人動手致其受傷，老人因顱腦損傷，救治無效身亡。【肺炎疫情】北京男釋囚打死勸其戴口罩的老人 今日被批捕

【17:53】內地疫情防控形勢漸趨緩和，各地援鄂醫療隊17日起陸續分批撤離。網傳多段影片顯示，在湖北武漢，黃岡，十堰等地，醫療隊撤離時，當地民眾自發前來送行。【肺炎疫情】湖北民眾排長隊送醫療隊撤離 網民感動落淚也有人籲別聚集

【14:07】內地疫情防控形勢趨穩，各行業陸續恢復生產經營，部分地區的戲院也於日前開始營業。但國家電影局昨晚突然通知，要求所有影院暫不復業，已復業的立即暫停營業。【肺炎疫情】內地戲院復工一周後 當局昨晚緊急叫停

【12:48】內地疫情防控進入「下半場」。上海專家張文宏指出，無症狀感染者感染後可14天不發病，病毒在體內存留超3周，他們如果沒有被及時發現和隔離，就存在社區傳播的隱患。【肺炎疫情】專家談無症狀感染者：感染後可14天不發病，病毒體內存留超3周

【11:33】內地防控新冠肺炎疫情面臨持續有境外輸入確診病例的挑戰，北京市持續就疫情防控、復工復產做出部署，昨晚召開會議決定，市民如無十分必要暫停出境安排。【肺炎疫情】北京市嚴格出境管理 市民如無十分必要暫停出行

3月27日

【22:23】近日頻頻爆出湖北人去其他省城遭到歧視。除了今日爆出江西九江警員拒湖北車輛人員通行，引發兩地執法人員衝突，另傳媒報道，有湖北人在浙江一處不被認可健康碼、不讓其上廁所，更有湖北孕婦到廣東惠州後出血，卻遭醫院拒絕就診。【肺炎疫情】不讓下車上廁所？孕婦出血檢查被拒？ 湖北人出省屢遭歧視

【20:13】湖北多地解封，湖北人員開始正常流動。不過，網絡流傳影片顯示，在江西省九江市，湖北黃梅縣與江西九江兩地警務人員發生爭執，疑因九江警方拒讓湖北車輛人員通行。【警察打架】江西警拒讓湖北車通行 贛鄂警察爆衝突（有片）

【18:47】近日台灣有女子戴口罩搭巴士時，在車上和朋友交談遭大媽傳紙條要求「疫情期間請勿說話」，引發熱議。有網民慨歎矯枉過正，台灣疫情防控部門強調，當大家都戴口罩時，即便交談染疫風險也相當低，不用過度恐慌。台女戴口罩搭巴士聊天遭制止 網民諷要學手語官方稱染疫風險低

【17:52】內地仍面臨境外輸入疫情、無症狀感染的風險，有專家憂內地恐出現第二波疫情。惟國家衞健委高級別專家組組長鍾南山估計，內地疫情不會出現第二波高峰。【肺炎疫情】鍾南山料內地疫情不會出現第二波高峰

【16:11】美國疫情超越中國，確診8.3萬全球最多，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏解讀美國疫情，預計最快10至14天出現轉捩點，又認為中國2個月抗疫經驗對美國是有幫助的。【美國疫情】滬抗疫專家解讀最快10天後見頂：中國經驗對美國有幫助

【15:44】路透引述研究人員稱，在中國爆發嚴重地區推遲復工復學時間，或會延後第二波感染，並敦促世界其他地區注意這一點。【肺炎疫情】武漢應延長封城? 研究：過早解封 第二波疫情或提前

【14:42】內地防範境外疫情輸入外，亦加強警惕本土無症狀感染者可能引爆第二波疫情。總理李克強昨稱，要高度重視防治無症狀感染者，堅決遏制可能形成的新的病毒感染和疫情傳播。【肺炎疫情】警惕新傳播！ 李克強：要高度重視防治無症狀感染者

【13:33】港府擬限制聚集人數，內地也曾鐵腕實行限制聚集聚會措施，有的禁止2人以上的公共場所聚集；有的更把禁令伸延私人地方，禁止打麻將，更甚者出通告呼籲夫婦分床睡。【肺炎疫情】港府擬立法限聚集 內地也曾鐵腕限制聚集+聚會+聚集人數 甚至籲夫婦分床（有片）

【13:29】西班牙當地媒體昨（26日）報道，政府從中國購買的一批新型冠狀病毒檢測試劑盒結果不精確，中國駐西班牙大使館回應稱，生產試劑盒的中國廠商並未獲得國家的銷售許可。不過，廠商「易瑞生物」則表示，該產品獲得歐盟CE認證，公司已與西班牙方面溝通操作方法，對這批快檢產品進行重新驗證。【新冠肺炎】西班牙從中國買到劣質試劑盒？中國大使館這樣回應

【13:26】國家主席習近平與美國總統特朗普通電話，討論疫情。有觀察人士分析，中美關係一度因新冠病毒起源陷入膠着，今次通話雙方都強調合作，算是暫時放下分歧、攜手抗疫為重的一個轉折。習近平與特朗普通電話 中美就新冠疫情緊密合作（第二版）

【11:58】新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間，幾乎人人都戴口罩出街。不過，如果發現自己戴上口罩後會聞到異味，那就要注意，口腔科醫生表示，一般情況下，多半表明身體出現了異樣。【新冠肺炎】戴口罩說話聞到有異味 醫生提醒可能是健康警號

【10:40】新冠肺炎疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）被批反應遲緩，以及偏袒中國，總幹事譚德塞飽受質疑。日本副首相兼財務大臣麻生太郎對此表示，大量聲音說WHO不是世界衛生組織，應該改成中國衛生組織。日副相批譚德塞：大量聲音說WHO應改成中國衛生組織

【10:22】新冠肺炎疫情對企業生產經營形成嚴重衝擊，工業企業利潤顯著下跌。國家統計局今日公布，今年首兩月，全國規模以上工業企業實現利潤4107.0億元(人民幣，下同)，按年下跌38.3%。【中國經濟】疫情衝擊 中國首兩月工業企業利潤大跌38%

3月26日

【22:22】新冠肺炎疫情持續，廣東升級入境防控措施，明起所有經廣東口岸入境人士，包括港澳台及中轉旅客，實行核酸檢測全覆蓋，並集中隔離醫學觀察14天，集中隔離食宿費用自理。【新冠肺炎】明起所有入境廣東人士須自費集中隔離14天 包括港澳台

【20:56】世衛生組織（WHO）一直被質疑輕視疫情，又遭美國總統特朗普指稱偏袒中國，全球更超過50萬人聯署促譚德塞下台。中國國家主席習近平今日回信世衛總幹事譚德塞，卻讚賞他為推動全球抗擊新冠肺炎疫情所作努力。【新冠肺炎】習近平回信大讚譚德塞 支持世衛在抗疫發揮領導作用

【20:07】武漢大學中南醫院生殖醫學中心副教授張銘等人，近日在預印本網站MedRxiv上傳的一篇論文，為新冠肺炎損傷男性生殖功能提供首個臨床證據。惟文章未經同行評議，尚未正式發表。新冠肺炎損男性生殖功能首現臨床證據 性激素水平顯著改變

【18:14】新冠肺炎爆發至今，在武漢奪去超過2500條生命。當地政府昨首度開放民眾領取親友骨灰，在網絡流傳一張家屬排隊領骨灰人龍照片引發網民一片哀悼時，當局大舉刪文，惹來不滿。【新冠肺炎】武漢家屬排長龍領骨灰圖文被刪 網民哀悼變憤慨

【17:52】新型冠狀病毒肺炎爆發，中國經濟在首季按下暫停掣，疫情稍緩開始推動復工復產，但疫情在第二季全球大爆發，如今外貿基本冰封，導致雖復工卻無訂單，出口大幅下滑將導致大量失業，專家估計，這一波將導致1800萬人失業！【全球大流行】疫情第二波外貿冰封 牽連1800萬人失業（訂戶專享）

【17:04】北京連鎖藥店康佰馨董事長李東涉嫌銷售50餘萬個假3M口罩案今天（26日）上午在朝陽法院開庭審理，李東等3人被指控銷售偽劣產品罪。【新冠肺炎】北京連鎖藥店涉售假3M口罩 網民歎哪裡能買到真的？

【16:26】國家衛健委新聞發言人米鋒稱，現已有23個省份報告境外輸入確診病例，防止疫情擴散的壓力依然很大，要做好更加持久的防控準備。【新冠肺炎】防疫壓力仍大 23省有輸入病例 衛健委：做好持久防控準備

【15:50】新冠肺炎疫情蔓延引發全球恐慌，美聯儲一月之內兩度閃電降息，其他主要央行亦紛紛跟進。不過，中國的MLF和LPR卻持續平穩，人行也未減基準存款利率。接近決策層的專家解釋，人行擔心滯脹風險，也憂慮貨幣政策寬鬆後資金流向房地產。【中國經濟2020】疫情下人行遲遲不減息 專家揭內部憂滯脹風險

【15:40】新冠肺炎疫情蔓延全世界，七大工業國集團外長25日舉行會議，不過消息指美國執意使用「武漢病毒」一字，遭其它國家反對，導致會後不發布聯合聲明。【中美角力】揭G7峰會沒聲明內幕：美執意稱「武漢病毒」 有成員國不肯跟

【15:39】國務院新聞辦公室上午舉行「中國關於抗擊疫情的國際合作」記者會，科技部副部長徐南平回答新冠肺炎疫苗研發進度時，指出正與英美德三國合作進行DNA、mRNA與重組蛋白等疫苗的研發工作。【新冠肺炎】中國正與英美德研發疫苗 科技部：堅持國際合作

【15:22】日前有人在網絡請願平台「Change.org」發起連署 ，要求世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）請辭下台，批評他在此次新冠肺炎疫情的處理方式不當，短時間內連署人數衝破50萬大關。【全球大流行】全球逾50萬人聯署促譚德塞下台 稱世衛「信中國」低估疫情

【15:22】新冠病毒蔓延全球，歐美多國疫情轉趨嚴重，未有緩和跡象，確診和死亡數字均不斷上升。二十國集團（G20）今天（26日）稍後將召開特別峰會，討論各國應對新冠病毒肺炎疫情的最新對策。這次會議將聚焦抗疫與救市，外界形容，會議頗有列國合作拯救世界、使世界脫離疫災的氣氛。G20「拯救地球」峰會今登場！抗疫救市能否達共識 還看3關鍵

【15:17】新冠肺炎對中國經濟造成重創，多個機構調低對中國今年GDP增長的預期。有觀點指，此次疫情令外企認清要減少對中國市場的依賴，並將產業鏈撤出中國。內媒則指出，中國有3個論據可證明「外資撤出」論站不住腳。【新冠肺炎】外企會撤華？ 內媒：中國產業鏈率先恢復，有助增強外資信心

【14:02】中美就新冠肺炎源頭起爭議，外交部副部長羅照輝表示，批評近期美國一些政要採取污名化不當言行，損害中美合作抗疫氣氛。他又指出，中國人民的犧牲為世界抗疫嬴得時間，並相信二十國集團今晚舉行的特別視像峰會，會就攜手應對疫情、穩定世界經濟達重要共識。【新冠肺炎】外交部稱G20將就抗疫達重要共識 讚湖北人民為世界犧牲

【13:18】新冠肺炎疫情肆虐，各方因病毒命名爭論不休。澳洲一名華人女子近日預約看醫生，因診所的通知短訊稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，令她大為不滿，遂與對方通過短訊爭。該診所是位於悉尼Hurstville的心臟科黃卓文診所，黃來自香港。黃卓文醫生及團隊已發道歉信，稱已訓示有關職員，並全面更新短訊提示內容。不滿悉尼診所稱「武漢肺炎」 華女怒斥職員：不要賺我們錢還那副嘴臉

【13:15】有醫學研究報告估計，武漢市至少59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀患者。專家提醒，砸鍋賣鐵也應對隱性感染者做調查；而進行抗體檢測是確認新發傳染病隱性感染很好的方式。研究：武漢6成新冠感染病例尚未發現 專家促砸鍋賣鐵也應揪出隱性患者

【12:31】中國官媒近日曾引述意大利名醫雷穆齊的說法，稱意大利出現疫情早於中國，暗示中國或不是新冠病毒源頭地區。雷穆齊通過意媒澄清，指責有人「斷章取義、惡意扭曲」他的話。意大利疫情早過中國？意國名醫再親口駁：我的話被惡意扭曲

【11:50】北京日前出現新冠肺炎境外輸入關聯病例，患者疑走同一樓梯遭傳染。當地昨首次提出，要嚴防境外輸入病例本地化，提出發熱患者全部進行核酸檢測，以及加強外籍人員集中居住小區的防疫工作。【新冠肺炎】京境外輸入關聯患者疑行樓梯遭傳染 新規有發燒即核酸檢測

【11:05】北京提前對野生動物保護管理條例草案進行審議，建立全域常年禁獵制度，全面禁食野生動物及其製品。【新冠肺炎】為革除陋習 北京提前審議全面禁獵禁食野生動物

【09:15】新冠肺炎全球大流行，中美疫戰搬到全球政治舞台。美國國務卿蓬佩奧在香港時間今天（26日）早上表示，7大工業國集團成員國一致反對中國藉新冠肺炎疫情，從事「假消息」活動。【中美角力】蓬佩奧稱G7一致反對中國散播假疫情消息 但未有聯合聲明（第二版）

【02:05】新冠肺炎蔓延全球，美國國務卿蓬佩奧表示，7大工業國集團（G7）成員國外長在香港時間今晨（26日）的會議上，皆認為中國正針對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，發動「假消息」攻勢。【中美角力】美卿：G7皆有同感 中國就疫情散播不實消息

【00:05】上海感染科權威張文宏提出新的警訊，不能忽視結核病依然存在，中國每年結核病發病數是86萬人，是目前新冠肺炎患者的10倍，民眾千萬不能掉以輕心。肺結核威脅比新冠勁十倍！專家警告：中國有更嚴峻疫情

【00:05】新冠肺炎全球大流行，首先出現疫情的中國，社會經濟受嚴重打擊。但中國官方謀將「壞事變好事」，在展示制度優勢、展示在全球產業的重要性、乃至開拓地緣政治等3方面，把疫情轉危為機。【中美角力】中國打3張牌 謀借疫情挑戰美霸權

3月25日

【19:55】新冠肺炎疫情正在全球擴散蔓延，海外確診病例快速增加，對華和對京輸入病例持續擴增。【新冠肺炎】北京再次調整境外輸入高風險國家和地區名單 包括香港

【16:47】內地新冠肺炎疫情集中境外輸入個案，廣州市疾控中心提醒，如果一定要回國，旅途中應時時刻刻把防護放在第一位，吃喝聊天放在第二位，特別是在飛機上，如果有條件，全程規範佩戴N95口罩；尤其中短程航班上，建議克服困難，盡可能做到不吃不喝不聊天。【新冠肺炎】穗疾控中心：境外回國機上應戴N95口罩 短程盡量不吃不喝不聊天

【15:35】新冠肺炎疫情全球大流行，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，原本預計全球疫情6月能結束，但現在整個歐洲出現不可控的情況，疫情今年夏天結束的概率很低。【新冠肺炎】上海抗疫專家：歐洲情況不可控 疫情今夏結束機會很低

【15:13】在內地確診數字漸少的背後，外界留意到內地將病毒測試呈陽性但無病徵的病人視為非確診，不納入官方確診病例統計中。但無症狀感染者的數量以及傳播力需引起高度警惕。【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知

【15:05】新冠肺炎全球大流行，內地則頻傳抗疫捷報，25日再傳出兩個好「消息」，一則是官方宣佈於4月8日解除武漢封鎖，另一則是有關全國兩會將在4月18日召開的傳聞。【獨家報道】全國兩會能否4月18日開宣示抗疫告捷？還看4個關鍵

【14:32】3月23日，國務院新聞辦在武漢舉行的第九場發布會上，中央指導組成員、國家中醫藥局黨組書記余艷紅聯同多位專家，介紹了以中藥治療新冠肺炎病例的情況。從救治情況看，輕症治療和恢復期治療中醫藥早期介入，重症、危重症實行中西醫結合，有效緩解病情發展。【新冠肺炎】國家認可治肺炎中藥 一文睇晒六大方劑

【13:45】新冠肺炎全球大流行，內地媒體近日流傳一段稱「意大利醫生︰意國疫情早於中國」的消息；許多人以此為證，懷疑新冠病毒不源自中國。但這段消息被指斷章取義，香港國際關係學者沈旭暉在facebook公開向涉事意大利醫生Giuseppe Remuzzi的書面查詢，他直指醫學論文已說明，病毒首先在武漢出現，它通過中國人接觸德國人、再傳入意大利。意大利疫情早過中國？沈旭暉轉載意國醫生電郵 還原真相

【13:38】武漢市城區疫情評估等級降為中風險。武漢解封倒數，今日起，武漢恢復117條巴士路線營運；周六（28日）地鐵恢復營運，火車可在武漢落客。【新冠肺炎】武漢市城區疫情評估等級降為中風險 巴士今恢復 火車28/3可落客

【11:51】俄羅斯官媒近日引述英國一大學的學者稱，冠狀病毒可能隨著去年10月在中國上空爆炸的隕石墜落到地球，而俄羅斯有科學家認為這種看法可能正確，但需要科學驗證。有關猜想引來美國科學家反駁。【新冠肺炎】冠狀病毒從太空墜落隕石帶到中國？ 美科學家反駁

【11:12】疫情持續衝擊經濟，為促進消費，經濟大省浙江近日發布《提振消費促進經濟增長的實施意見》，提出16條措施，包括鼓勵杭州放寬汽車限購措施，鼓勵實施一周4.5天彈性工作制等。【新冠肺炎】為促消費 浙江鼓勵4.5天工作制、放寬汽車限購

【10:47】武漢下周8日將會解封，但近日一宗確診個案，引來外界對當地疫情的擔憂。武漢一名醫生日前感染新冠肺炎，不排除院內感染，內地傳媒報道，這名醫生曾接診無症狀感染者。【新冠肺炎】武漢醫生確診 據報曾接診無症狀感染者

【10:30】外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平將於明日（26日）在北京出席二十國集團(G20)領導人應對新冠肺炎特別峰會。此次峰會由今年G20主席國沙地阿拉伯主辦，將以視頻方式舉行。【新冠肺炎】習近平明出席G20領導人新冠肺炎視頻峰會

【10:00】新冠肺炎全球大流行，中美就病毒來源爆發爭論，美國總統特朗普的「中國病毒」被指加深種族歧視。美國有線電視新聞網（CNN）報道，特朗普24日接受霍士新聞台（Fox News）訪問時表示，他決定不再把新冠病毒與中國聯在一起。他之前稱之為「中國病毒」（Chinese virus）。【中美角力】特朗普接受FOX訪問：我決定不再用「中國病毒」

3月24日

【22:24】疫情未停之際，上海一名男子近日竟在外賣吃出「水煮口罩」，這名男子要求餐廳書面致歉不果後，再向市場監管部門投訴。惟監管部門翻看閉路電視後稱，無法確定當天食品及容器內是否混有口罩，將繼續深入調查。【新冠肺炎】上海男外賣吃出「水煮口罩」 監管部門翻看閉路後竟稱... ...

【21:27】新冠肺炎疫情最先在中國爆發，日本愛知縣豐川市曾向姊妹城市江蘇省無錫市新吳區，捐贈數千口罩救援，但面對日本本土疫情擴大，豐川市盼對方若有庫存口罩能歸還。【新冠肺炎】友城日本豐川市物資告急 無錫返捐10倍口罩

【19:45】新冠肺炎全球大流行，由於目前所知是中國最先傳出疫情、外界矛頭指向中國，美國、意大利、歐洲、澳洲、日本等多國或地區因此出現反華情緒，當中有華人被襲、亦有貎似中國人的亞裔遭殃。對此，美國甚至有警察鼓勵華人買槍，在被欺負時可以自衛。【種族歧視】瘟疫引爆多國「排華」亞裔當殃 美國警察鼓勵買槍自衛

【19:15】新冠肺炎全球大流行，中美就病毒來源激烈爭論，這絕不是簡單的口水戰，背後潛藏著兩國間的深層對立。可以說，這場瘟疫把中美的4大矛盾激化，令中美關係低處未見低，有美國政治觀察者更形容，當前中美關係是自1989年天安門事件以來最壞。【中美角力】瘟疫激化4大矛盾 中美關係陷天安門事件來最壞

【17:15】新冠肺炎疫情全球大流行，內地面對境外輸入疫情風險增高，繼廣州後，北京、上海首次通報發現境外輸入關聯病例。其中，北京病例疑因與境外輸入確診鄰居走同一樓梯而被傳染。【新冠肺炎】北京首通報境外輸入關聯病例 疑與確診鄰居走同一樓梯感染

【15:26】連花清瘟膠囊成為2020年《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第七版）》治療推薦用藥。此外，鍾南山團隊最新研究指，中藥連花清瘟在體外試驗中顯示出抗新冠病毒的作用，將該款藥品推上熱門。【新冠肺炎】鍾南山認證有效 一文看懂連花清瘟是何來頭

【15:18】新冠肺炎全球大流行，中美就新冠病毒哪裡來的「疫戰」仍在延燒。擲出「美軍播毒」論的中國外交部發言人趙立堅，短暫隱身幾天後，再在Twitter現身追問，如果新冠疫情是從去年9月已開始的，而美國曾對一些感染者誤診為流感；那麼美國到底有多少人受到感染、美國新冠肺炎「零號病人」何時出現？【中美角力】趙立堅再暗示美國播毒 追問「美國零號病人何時出現」

【15:20】中美就新型冠狀病毒肺炎源頭大打「口水戰」，特朗普更用上「中國病毒」一詞，引致美國亞裔受歧視甚至被攻擊。特朗普的顧問、美國國家過敏症和傳染病研究所主任安東尼．福西(Anthony Fauci)在接受美《科學》雜誌專訪時直指，「中國病毒」引起很多爭議，他自己絕對不會這樣說。【新冠肺炎】美專家：「中國病毒」一詞不當 特朗普經常亂噏

【14:41】中國不將感染新冠病毒無症狀者納入確診病例，引起質疑。武漢衛健委昨深夜說明，因無症狀感染者臨床沒症狀，需先集中隔離14天觀察，並說無症狀感染非主要傳染源且多數可自癒。【新冠肺炎】無症狀感染不納確診 衛健委稱非主要傳染源

【13:48】內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今日（24日）發通告指，從4月8日零時起，武漢市將解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，意味兩周後武漢將正式解除封城。【新冠肺炎】武漢下月8日解封恢復對外交通 結束逾兩月史無前例封城

【12:36】新冠肺炎大流行，多個國家出現反華情緒，殃及亞裔人士。美國日前就疑因種族歧視，發生令人髮指的血案，一個緬甸裔4人家庭於當地一超市購物時突然被一名墨西哥裔男子以利器襲擊，以致4人皮開肉綻重創，其中父子二人破相。【種族歧視】美國排華情緒殃及亞裔 緬甸4口家被刺傷父子毀容

【12:27】中美外交部發言人近日為新冠肺炎病毒起源、中國隱瞞疫情等爭議，在推特上大打口水戰。美國國務院發言人歐塔加斯23日最新回擊推文特別提及台灣，質疑中國對公布疫情時間點撒謊。【中美角力】中美外交部發言人推特開戰 美方借台灣批華隱瞞疫情

【12:25】新冠肺炎蔓延成全球大流行，為防止疫情倒灌，北京再升級防護措施。【新冠肺炎】明日起境外人員進京 全部集中隔離並核酸檢測

【11:46】內地新冠肺炎疫情趨緩，湖北武漢多日未見本地確診病例後，昨日（23日）新增1宗確診病例，患者是省人民醫院本部的醫生。武漢市衛健委通報稱，由於該醫生近期在醫院上班，不排除為院內感染。【新冠肺炎】武漢「清零破功」1醫生確診 不排除院內感染

【11:12】國際頂尖學術期刊Nature 20日發表報告，指出30%至60%的新冠病毒感染者無症狀或者症狀輕微，但他們傳播病毒的能力並不低，恐引發新一輪的疫情大爆發。【新冠肺炎】研究稱約6成患者無症狀 或引起新輪疫情爆發

【10:59】鍾南山團隊最新研究指出，作為一種中藥方劑，連花清瘟對一系列流感病毒具有廣譜抗病毒作用和免疫調節作用。【新冠肺炎】鍾南山團隊研究：中藥連花清瘟可抗新冠病毒

【10:43】新冠肺炎疫情衝擊經濟，中國褐皮書國際(CBB International)發布《中國褐皮書》指出，中國企業第一季度錄得有紀錄以來最差季度表現，各行業的業績都在下滑，銷售普遍下降，尤其是零售業，收益和利潤也同步大降。【中國經濟】中國褐皮書：中國企業首季表現創紀錄最差

【10:16】新冠肺炎全球大流行，美國總統特朗普稱呼新冠病毒為「中國病毒」，並批評中國早期處理疫情措施。世界衛生組織官員回應說，談論此事只會分散注意力，現在不要責怪而是共同專注對抗病毒。世衛再批特朗普：討論「中國病毒議題」 分散抗疫注意力

【10:00】中美就新冠肺炎病毒起源何處針鋒相對之際，中國駐美大使崔天凱接受美媒Axios和HBO聯合採訪表示，他堅信散播「新冠病毒源自美軍事實驗室」這類謠言是「瘋狂之舉」。這與外交部發言人趙立堅日前在Twitter發布有關新冠病毒可能由美軍帶到武漢，要求美方解釋的言論可謂大相徑庭。【中美角力】美軍播毒？中國外交部兩種聲音 哪一個代表中央？

【09:47】新冠肺炎全球大流行，美國總統特朗普連日來一直以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，被批評種族歧視、加深反彈情緒，他美國時間周一稍晚時改口，敦促各界保護亞裔美國人。【中美角力】美國頻發襲擊亞裔案 特朗普改口不提「中國病毒」

【08:30】新冠肺炎全球大流行，但從美方官員威脅撤出在中國產業鏈、中國驅逐美國記者、再到兩國就疫情責任互相指責，反映中美未因為應付嚴峻疫情，放輕角力的手腕。中美為何沒有在瘟疫裡共度時艱，反而關係惡化？一切要從中美、習特皆面對歷史危機說起。【中美角力】習特都因瘟疫陷歷史危機 中美爭霸火上澆油

【08:00】馬來西亞友華媒體近期一度報道，中方向大馬「捐贈」1000萬個口罩，中國媒體紛紛轉載。但大馬輿論場卻有指，口罩不是中國捐的、而是中國賣的，「明明是我們（大馬）真金白銀給錢才能協商買到的東西」。【新冠肺炎】中國向馬來西亞捐千萬個口罩？大馬輿論場：我們俾錢買的

3月23日

【16:31】內地近期大舉宣傳新冠肺炎本土確診「清零」，但無症狀感染者不被列入確診，備受輿論質疑。官媒引述醫療專家表示，為防範疫情反彈風險，接下來應加強監測和隔離無症狀感染者。【新冠肺炎】無症狀感染者列非確診惹議 官媒引述專家籲加強隔離

【15:32】內地研製的新冠病毒疫苗，正在武漢進行一期臨床試驗。受試者之一的漁具店店主陳凱表示，注射疫苗後第二天出現發低燒、精神差、頭暈、肌肉痠痛等症狀，到晚上減退。【新冠肺炎】疫苗測試大揭秘：打完針發低燒頭暈肌肉痛後好轉

【15:32】新冠肺炎疫情在內地得控制，北京近日嚴防境外輸入病例，今日起所有到京的國際客運航班，均須十二個指定第一入境點入境。有媒體稱，這為令兩會盡可能在4月底、5月初在京召開。此外，上海明日起也降應急響應級別。【新冠肺炎】北京禁飛國際航班為4月開兩會？上海降應急響應級別

【15:31】中國駐美大使崔天凱指出，研究新冠病毒源頭應是科學家的工作，而不是由外交官或記者進行揣測，更表明外交部發言人趙立堅稱病毒或來自美軍，屬於瘋狂的言論。他又強調，自己的意見代表中國國家元首。【中美角力】駐美大使稱其代表習近平 認為病毒源自美軍說「瘋狂」

【15:20】新冠肺炎全球大流行，全人類正在打一場抗疫戰。公共交通工具由於人流多，且部份是密封冷氣車廂，播毒風險不能小看。有台灣醫生就提醒乘坐公共交通工具時的注意事項，當中尤要留意兩大播毒黑點。【新冠肺炎】公共交通工具兩大播毒黑點曝光！冷氣送病毒 最髒是地板

【14:03】美國總統特朗普所屬的共和黨，美國共和黨全國委員會罕有地發出聲明，點名中國政府「竭力啟動不誠實的造勢行動」，動作居心叵測。【中美角力】美共和黨史無前例聲明 批中國發表病毒來源不誠實言論「居心叵測」

【13:49】新型冠狀病毒肺炎疫情在全球大流行，北京市衛生健康委員會通報，北京23日0時至12時新增境外輸入病例15宗，其中西班牙12宗、英國2宗、挪威1宗。【新冠肺炎】北京半日新增15宗輸入病例 首架分流航班抵西安

【13:00】國家發展改革委副秘書長高杲表示，前兩個月全國新增就業，與同期相比出現下降，2月份城鎮調查失業率有上升，帶來實在衝擊。國家將對中小微企業招用畢業生予以補貼，明確國有企業連續兩年要擴大招聘畢業生規模。【中國經濟】發改委：穩就業任務艱鉅 國企將擴招畢業生

【12:40】新冠肺炎全球大流行，中美就疫情爆發口水戰。黨媒《人民日報》 鐘聲欄目發表評論文章，批評美方一些人為把責任推卸給中方，刻意散佈「政治病毒」，充滿種族歧視色彩；更有甚者，無理要求中方賠償損失，簡直就是放辟邪侈、誣賴成性。【中美角力】人民日報：美方有些人簡直就是放辟邪侈、誣賴成性

【12:39】中國新冠肺炎疫情雖逐漸紓緩，卻在全球越演越烈。《華爾街日報》報道，即使中國港口已再運轉，並將因疫情爆發滯留的數千個集裝箱運出，西方港口卻無法處理大量進口貨物，中國的經濟危機恐持續。【中國經濟】中國海運出口雖恢復 西方港口卻因疫情無力承接

【11:36】疫情當前，四川成都一間奶茶店推出「N95口罩奶茶」，加入了板藍根與紅糖，聲稱「喝奶茶抗疫」，被指非法添加藥品，成都市場監管局介入調查。該店日前已停業整頓。【新冠肺炎】成都「N95口罩奶茶」加入板藍根抗疫？ 監管部門調查

【9:41】新冠肺炎大流行，中美就疫情爆發新一波矛盾。美國總統特朗普（Donald Trump） 當地時間23日表示，他已和中國國家主席習近平通電話談論新冠肺炎疫情，還說他對中國缺乏合作「有點不滿（little upset）」。【中美角力】特朗普與習近平通電話談疫情：我對中國有點不滿（有片）

【8:30】新冠肺炎全球大流行，中國與美國都忙着應付新冠肺炎疫情，但兩國角力不僅沒有減緩、反而開闢「疫戰」新戰場：中美為病毒從何以來爆發激烈爭論。這不是一場單純的口水戰，它不僅放大了中美的意識形態分歧，更可能成為壓毀中美互信的最後稻草，更甚者是中美墮入「修昔底德陷阱」、終會一戰的風險陡然上升。【中美角力】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談

3月22日

【22:46】據《南華早報》引述中國政府機密數據報道，截至2月底，內地有超過4.3萬人新冠病毒檢測呈陽性，但無立即出現症狀，未納入官方確診病例統計當中。【新冠肺炎】南早：內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計

【21:54】內地官員近日爭相摘除口罩，冀釋放恢復正常生活秩序的訊號。但內地疫情控制是否已到了高枕無憂，卻是令人懷疑的事。【新冠肺炎】內地官員除口罩 傳遞安全信心抑或危險訊號？

【20:22】武漢疫情緩和，據報武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今已下發通知，表明省內人員只要做好核酸檢測並出具健康證明，就可向所在轄區和行業主管部門申請離漢，市內跨區卡點一律取消，逐步開通、恢復市內公共交通。【新冠肺炎】武漢「半解封」 省內人士申請後可離漢

【18:54】內地新冠肺炎疫情趨緩，但境外輸入病例連日增加。廣州出現首宗境外輸入關聯病例。當地推新規，所有入境者（港澳台除外）均須接受核酸檢測，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。【新冠肺炎】廣東首現境外輸入本地二代傳播 入境者一律須核酸檢測

【18:14】武漢市新增確診為零，但網傳多地仍有確診病人，武漢官方凌晨通報，有關傳言不實。【新冠肺炎】網傳記者文章說武漢多確診 中國官方凌晨急稱不實

【17:26】《人民日報》旗下《健康時報》報道，武漢有一家三口治癒患者全部復陽的病例。內地專家稱，一些出院患者或存在「假治癒」，這些患者雖然符合了出院標準，但未達到真正的臨床治癒。【新冠肺炎】武漢一家三口全部復陽 專家稱或存「假治癒」

【16:21】台灣宣布3月24日凌晨0時起全面禁止旅客登機來台轉機。同時，台灣媒體報道，近日將有上千名中國留學生想從北美到台北轉機；部分中國留學生爆出「就算有病，也要算在台灣頭上」的言論。台灣周二零時起禁轉機 台媒：近千北美陸生湧台北轉機稱「病也要算在台灣頭上」

【14:15】疫情全球大爆發，首都北京升級嚴防境外輸入措施。明日起，所有目的地為北京的國際客運航班，均從天津、上海等12個指定第一入境點入境。檢疫符合登機條件的旅客，方可搭乘原航班入京。【新冠肺炎】北京所有國際航班旅客 須先抵天津上海等12城市檢疫

3月21日

【16:59】新冠肺炎全球大流行，兩岸四地均面臨境外輸入確診數字急升壓力。高雄一間知名漫畫書店就想出創意防疫法，即日起封印店內所有境外旅遊書籍，以消除客人外遊慾望，受到網友大推好評。【創意抗疫】高雄漫畫店封印旅遊書 冀消除外遊慾防新冠疫情倒灌

【15:37】美國病毒檢測加快，導致確診數字急升，累計確診增至近2萬宗。因應疫情，美國貿易代表辦公室（USTR）在官網上宣布，就取消部分中國醫療用品的懲罰性關稅，展開公眾意見諮詢。而這一諮詢，不會取代現行的豁免程序。【全球大流行】美國累計確診直迫2萬 USTR擬進一步豁免中國醫療用品關稅

【14:11】官媒《環球時報》總編輯胡錫進今晨在微博發文砲轟廣東省入境隔離新規不包括港澳台，點名香港、台灣近日病例激增，形勢尤其危險，各地政府絕不能網開一面，導致內地面臨第二次感染的巨大風險。【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士

【13:05】新冠肺炎全球大流行，其中，意大利死亡人數突破4千，有醫生拍片呼籲民眾留在家中，並向社會求助急需醫護。他透露，當地醫院就如戰場，其醫院已有約1成醫務人員受感染，且因缺乏防護裝備，有許多病人都是孤獨中死去。【新冠肺炎】口述意大利醫院抗疫之戰 醫生吶喊許多病人都是孤獨中死去（有片）

【12:12】內地本土新冠肺炎疫情趨緩之際，全國多地持續出現境外輸入病例。對此，廣東及杭州調整疫情防控措施。【境外輸入】廣東及杭州調整控疫措施 杭部分公共場所取消「測溫+亮碼」

【10:07】中國足協證實，已從愛斯賓奴獲知中國前鋒武磊確診感染新冠肺炎。目前武磊症狀輕微，正接受治療。【新冠肺炎】愛斯賓奴中國前鋒武磊確診 正在家休養（更新版）

【09:17】新冠肺炎全球大流行，有海外華人因疫情遭到歧視。內地傳媒報道，身在美國紐約的華人王小姐，近日在亞馬遜網購玩具，當她想確認快遞是否送到時，竟發現頁面上顯示信息為「Signed by COVID WONG」。【新冠肺炎】美籍華人遭歧視 包裹簽收被署名「新冠病毒」

3月20日

【17:23】中國復工復產的努力除了要面對國內工人未完全回歸、物流未恢復等障礙外，目前新冠肺炎在歐美大爆發，中國復工復產還面臨新威脅，一是美國抗疫防控措施可能會打亂中國企業所需要芯片等零部件的供應渠道。其次，歐美商業零售停頓需求減少。【新冠肺炎】中國復工復產新難題 需看美國防疫進度（訂戶專享）

【16:51】疫情蔓延全球之際，內地公布數據顯示，本土新增確診數字「清零」，日本副首相兼財務大臣麻生太郎明言，完全不相信中國發布的確診病例數據是真確的。【新冠肺炎】內地本土新症歸零 日副相麻生：完全不信中國數據

【15:45】近日網絡流傳一段影片指，武漢某屋苑阻止隔離期滿的一線護士回家，因她沒有健康證明。丈夫哽咽求助，引起外界關注。【新冠肺炎】武漢前線護士隔離期滿歸家 被屋苑門衛阻攔（有片）

【15:43】《自然醫學》雜誌於周四發表的研究報告發現，截至2月29日，武漢有癥狀患者的死亡率為1.4%，代表新冠病毒致死率或已低於此前認為的水平。【新冠肺炎】研究指武漢有癥狀患者死亡率僅1.4% 低於已知水平

【15:11】外界對中國數據有質疑之際，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞大讚中國，無新增本土病例，「這是一個了不起的成就（an amazing achievement）」。【新冠肺炎】中國本土病例0新增 世衛譚德塞：了不起的成就

【14:46】日前北京市報告1例從美國輸入的確診病例，37歲黎女士，長期定居美國麻省，攜丈夫、兒子抵京。她在美期間已出現發熱、咳嗽等症狀，登機前曾服用退燒藥。最新進展是，她曾供職的美國Biogen公司將其解僱。【新冠肺炎】服退燒藥攜全家由美抵京的確診女子 被美國公司解僱

【14:02】武漢疫情趨緩和，連續兩日無新增確診病例，當地無疫情小區封閉管理鬆綁，可以分批落樓個人活動，但有限制人數，居民要預約。【新冠肺炎】武漢無疫情小區鬆綁 居民預約落樓散步抖氣

【12:45】消息人士證實，武漢市中心醫院倫理委員會職工劉勵，因感染新冠肺炎搶救無效，今日上午9時許在武漢市金銀潭醫院去世。她是此次疫情期間武漢市中心醫院去世的第五名員工。【新冠肺炎】內媒：李文亮生前供職醫院 第五名員工染疫離世

【12:03】深圳衛健委公布，對於經深圳口岸入境的人，經外地口岸入境後來深的人（比如從外國坐飛機到海口，再轉飛到深圳機場），不分國籍，如果過去14天內有外國旅行居住史的，一律應接受核酸檢測。【新冠肺炎】嚴防境外輸入 入境深圳者若14天內去過外國需核酸檢測

【11:54】新冠肺炎疫情，引發中國與巴西外交風波。【新冠肺炎】巴西總統兒子批中國瞞疫 華使館促道歉：訪美染「精神病毒」

【10:42】首次有中國國家隊運動員確診，患者是3名中國重劍隊員，本月曾到匈牙利參賽。【新冠肺炎】國家隊首例 中國重劍3隊員確診 曾於匈牙利參賽

3月19日

【16:35】在台灣，境外輸入病例持續增長，民眾出現搶購潮，超市中紙巾、大米、罐頭等商品被掃購一空。【台灣疫情】台灣現搶購潮 陳時中指台灣沒有恐慌的理由 蔡英文籲民眾勿囤積

【15:30】新型病毒肺炎在內地爆發後，口罩成為珍稀品，一罩難求，當局推動各大小企業加快生產，口罩日產量已逾1億個。有業界計了一筆數，一家日產50萬個口罩的工廠，月入1千萬（人民幣，下同）絕不奇怪。【新冠肺炎】賣口罩月入千萬不是夢 產能過剩轉出口再賺一筆

【14:41】武漢昨日首次出現「雙零」，當地確診病例、疑似病例均無新增。但國家衛建委專家組成員蔣榮猛稱，零新增不代表戰疫結束，不代表市民可以放鬆警惕。【新冠肺炎】武漢首次「雙零」 國家衛健委專家：不代表戰疫結束

【14:05】內地昨日首次無新增本土病例，但有專家警告，在全球大流行中，中國接下來可能會面臨下一波感染。【新冠肺炎】內地無新增本土確診病例 專家警告謹防第二波疫情來襲

【13:26】有研究顯示，血型與是否較易感染新冠肺炎存在關聯，A型血的人相對易受感染，O型血的人風險較低。該結論不免讓A型血人群繃緊神經。不過，有專家指出，該研究主要依據臨床流行病學統計數據的結果，是否具有科學性尚需調查。【新冠肺炎】不同血型人群受感染可能性不同？專家：科學依據尚不充分

【13:02】面對疫情蔓延可能造成社會恐慌，加上美國總統特朗普使用「中國病毒」稱呼，有留美的中國學生憂面臨歧視或安全問題。中國駐美大使崔天凱稱，如中國留學生遭到種族歧視言行，可及時和使領館聯繫。

【12:46】新冠肺炎仍在全球橫行，中美互撼卻愈來愈激烈。繼中美貿易戰、科技戰後，現在兩國在打疫症戰、傳媒戰，硬碰硬的姿態，似回到貿易戰初期。【中美角力】中美硬碰硬 互賭疫情承受力

【12:11】武漢首次零新增確診，當地調整防控措施，即日起允許無疫情小區居民分批在小區內進行非聚集性的個人活動；無疫情村（隊）則可開展農業生產。【新冠肺炎】武漢：無疫情小區居民分批活動 無疫情村可農業生產

【11:52】美國總統特朗普堅持使用「中國病毒」一詞。世界衛生組織（WHO）回應指，這種稱呼可能無意間造成種族歧視，強調病毒無國界，語言使用要小心。【全球大流行】世衛回應特朗普稱「中國病毒」：病毒無國界 2009年H1N1也不叫北美流感

【11:00】美國總統特朗普每每稱呼中國國家主席習近平，都說是他的朋友，並常常讚賞有加。如就在上月，兩人還就新冠肺炎疫情通過一次電話。通話後，特朗普盛讚中國和習近平說︰「他們真的很努力，我認為他們做得很專業。」【中美角力】習特「友誼小船」要翻了 後果有多嚴重？

【10:09】香港大學傳染病學教授袁國勇及其徒弟龍振邦，18日在香港媒體刊登一篇題為《大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘》的文章，指網傳病毒源自美國之說，「毫無實證，自欺欺人」。袁國勇與龍振邦昨夜發表聲明撤回文章。袁國勇撤「中國野味陋習」文章並致歉 揭真正原因

【09:08】國家衛健委高級別專家組組長鍾南山暗指，多國封堵措施不夠狠，指沒有進行強力干預的話，新冠肺炎不可能消失；國外「封城」還要做的更好一些，城內聚餐、喝咖啡都是不行的。他又指向英國說，「群體免疫」不會有效用。【全球大流行】鍾南山暗批歐洲防疫不夠狠：群體免疫無用 喝咖啡也不行

【09:07】港大微生物學系講座教授袁國勇與其徒弟撰文說，新冠肺炎源自中國野味陋習；但國家衛健委高級別專家組組長鍾南山重申，沒證據病毒源自中國，這是科學問題。【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）

3月18日

【17:29】國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟接受《中國日報》採訪時表示，若武漢最後一例新增病例之後連續兩周沒出現新病例，武漢的封城措施應可解除。【新冠肺炎】國家衛健委專家：若武漢連續兩周沒新確診 可解除封城

【15:43】內地持續發現輸入病例，廣州通報昨日新增3宗境外輸入病例，其中一人是30歲巴西籍職業足球運動員。據報患者是中甲球隊梅州客家的巴西外援前鋒多利，成為中國足壇的首名感染者。【新冠肺炎】內地足壇首例 巴西籍球員確診 42人遭隔離

【15:22】新冠肺炎疫情「倒灌」或再度觸發本地傳播，在日益增大的境外輸入壓力下，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火建議，留學生無十分必須應暫停回國。【新冠肺炎】北京疾控建議留學生 如非必要應暫停回國

【15:22】新冠肺炎全球大爆發後，原本疫情平緩的台灣，出現了反彈。台灣中央流行疫情指揮中心今午公布，台灣新增23宗確診新冠肺炎個案，再創單日新高，全台累計病例數也達100例。 【台灣疫情】反彈！台灣今新增23宗確診新冠肺炎 再創單日新高（不斷更新）

【14:43】新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，演變為中美角力，引爆中美外交口水戰持續升級。這是中美繼貿易戰、科技戰後的「疫戰」。中美掀肺炎「疫戰」 為政治需要非為啖氣

【14:39】新冠肺炎疫情全球蔓延，境外輸入中國的新增確診病例已連續多日超過境內。疫情重災區湖北省昨晚宣布，任何境外來鄂人員必須集中隔離14天，且隔離期間的食宿費用自理。【全球大流行】湖北入省要自費隔離14天 内地多名瞞旅遊史患者遭判刑

【14:39】《人民日報》刊中國巨集觀經濟研究院研究員林兆木的文章稱，新冠肺炎疫情主要衝擊中國首季經濟，次季還有一定後續影響，但會漸回正常軌道，應擴大國內需求；加大財政、貨幣政策逆周期調節力度。【中國經濟2020】人民日報：疫情續衝擊次季經濟 要加大逆周期調節

【14:38】中國就美國日前針對中國媒體駐美機構及人員的限制措施，採取反制措施，要求5間美國傳媒申報人員的財務等資料，又要求3份美國報章的駐華分社申報及在10天內交還年底前到期的記者證，美國國務卿蓬佩奧促華撤回針對美媒措施。【中美角力】外交部驅逐美三大報記者 蓬佩奧促華撤回

【14:09】內地有關部門印發指引，當中提到普通公眾居家、戶外，無人員聚集、通風良好下，建議不戴口罩。【新冠肺炎】國家衛健委發指引：無聚集、通風好可不戴口罩

【14:09】新冠肺炎疫情全球蔓延，境外輸入中國的病例明顯增多。北京衛健委表示，今日（18日）0時至12時，北京市新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例11例，累計報告境外輸入確診病例54例，治愈出院病例5例。【新冠肺炎】北京半日新增境外輸入病例11宗 西班牙5宗英國4宗

【13:10】內地本土疫情緩和之際，武漢連日出現門診新增病例，當中有個案不排除社區感染，有專家認為這是危險信號，擔心有未被排查到的病源，將會疫情死灰復燃的漏洞。【新冠肺炎】武漢連日出現門診新增病例 醫生：危險信號

【12:54】新冠肺炎全球大流行，演變為中美角力，中方宣稱美軍把病毒帶到武漢。香港大學教授袁國勇直指這說法毫無實證、自欺欺人，並直言「為滿足各種欲望而繼續食野味，中國人陋習劣根才是病毒之源。【中美角力】袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人 中國陋習才是病毒之源

【11:59】內地最新研究結果顯示，血型與是否較易感染新冠肺炎存在關聯，A型血的人相對容易受感染，O型血的人則風險較低。但研究人員也指出，此只屬初步研究，尚待進一步考證。【新冠肺炎】內地研究：A型血易受感染 O型血風險較低

【10:11】新冠肺炎全球大流行，演變為中美角力，中美就新冠肺炎病毒從哪裡來的「口水戰」再升級。對於中國官員質疑美軍將病毒帶入武漢，美國總統特朗普當地時間周二批評中國發布的訊息錯誤。他稱自己用「中國病毒」一詞是非常準確，因病毒確實來自中國。【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確 中方才是「污名化」美軍

3月17日

【20:15】北京嚴防境外輸入病例，惟網上傳出一名澳洲女華人返國後，不按照規定隔離，甚至不戴口罩外出跑步，事後面對社區防疫人員的勸說，還大喊「救命騷擾」。目前，該名女子所屬「拜耳中國」公司已將她開除。【全球大流行】返京後違隔離令外出跑步 澳籍華人被公司開除

【16:47】中國工程院院士王軍志表示，目前新冠疫苗正在進行實驗動物的安全性和有效性研究，預期4月底完成大部分臨床前研究。針對相關藥物研發的最新進展，中國科技部生物中心主任張新民則稱，「法匹拉韋」安全性好、療效明確、藥品可及，建議盡快納入診療方案。【新冠肺炎】中國工程院：疫苗4月底完成大部分臨床前研究 法匹拉韋療效佳

【16:38】新冠肺炎疫情引爆的中美外交口水戰持續升級。美國總統特朗普首次在推文中，使用「中國病毒」（Chinese Virus）一詞，中國外交部發言人耿爽今日批評，一些政客對中國搞污名化，對此強烈憤慨、堅決反對。【新冠肺炎】特朗普稱「中國病毒」 耿爽：強烈憤慨 堅決反對

【15:24】白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，他正準備一項行政命令，要將醫療供應鏈從海外移回美國本土，以解決依賴性問題。早前納瓦羅接受訪問時，對中國禁止3M口罩出口大表不滿，稱可能會要求在中國設廠的口罩廠商撤回美國。【新冠肺炎】中美口罩戰？ 納瓦羅再提將醫療供應鏈移回美國

【13:37】抗疫兒歌《方艙醫院真神奇》被指「太過歡樂」、把喪事當喜事辦，引發批評。歌曲主創蔣軍榮回應稱，網友未理解他們的創作初衷，指歌曲本身是傳達樂觀主義精神，不要把苦難塞給孩子，但承認孩子妝容和表演沒處理好。【新冠肺炎】《方艙醫院真神奇》主創：傳達樂觀精神 勿把苦難塞給孩子

【12:44】新冠肺炎全球大流行，歐洲多國變重災區、反而中國疫情暫紓緩；不少中國在海外的留學生開始「組團回國」，歐洲回國航線一票難求，價格普遍暴漲至數萬元人民幣。但在內地社交媒體上，出現多起因海外人員回國而引發的爭議，有網民甚至批評海外華人說：「國家有難你不在，千里投毒你第一，這就是精緻的利己主義者」。【全球大流行】大批留學生「組團」回國引爭議 內地網民指責：「千里投毒」

【12:03】在台灣，一位由希臘返台的高中生15日確診新冠肺炎而導致班級停課，中央流行疫情指揮中心16日表示，行政院已決議，高中以下師生這學期上課日結束前暫停離台。【全球大流行】台灣加強防疫 高中以下師生本學期禁止離台

【11:52】新冠肺炎疫情衝擊，首兩個月中國經濟增長數據大幅回落，國家發改委表示，中國擁有的政策工具依然存在，將密切監測經濟運行態勢，根據實際發展需要，適時推動相關儲備政策出台實施，加大政策對沖力度，力爭將疫情的影響降到最低。【中國經濟】發改委：適時推出儲備政策 加大政策對沖力度

【11:28】新冠肺炎疫情未停，減低傳染尤為重要，內地有研究在恒河猴的眼結膜接種新冠病毒，證實新冠病毒可通過眼結膜感染，呼籲人們尤其是醫護人員佩戴護目鏡和勤洗手，以防止眼結膜傳播。【新冠肺炎】以恒河猴接種 內地研究證新冠病毒可經眼結膜感染

【10:00】新冠肺炎全球大流行，新冠病毒起源爭議，演變為中美外交角力。美國總統特朗普周一晚間在Twitter提及新冠肺炎疫情時，首度以「中國病毒（Chinese Virus）」稱呼，引來特朗普是否對中國質疑美軍將病毒帶到武漢不滿的聯想。【全球大流行】特朗普推文談新冠肺炎疫情 首稱「中國病毒」

【08:00】新冠肺炎全球大流行，在美國馬薩諸塞州工作的黎姓重慶女子出現疑似新冠肺炎症狀，不但未配合在家隔離等候檢疫，更狂吞退燒藥、隱瞞39度高燒病情，在洛杉磯混上返回中國的航機，她抵達北京後確診新冠肺炎。【全球大流行】「重慶毒后」在美國狂吞退燒藥登機 抵北京後確診新肺炎

【09:58】總理李克強昨日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，會議提出在保證重症患者得到高水平治療、幫助湖北恢復正常醫療服務的基礎上，有序組織援鄂醫務人員分批撤離。今日多批醫護人員離開武漢。【新冠肺炎】援鄂醫護分批撤離 首支醫療隊離開武漢

【04:22】新冠肺炎全球大流行，中美疫情外交戰升級。繼美國國務院近日召見中國駐美大使，抗議中國政府暗示新冠病毒是美軍帶進武漢，美國國務卿蓬佩奧周一與中共中央外事辦主任楊潔篪通話，呼籲中方不要散播虛假訊息、荒誕傳言。楊潔篪則正告美方勿再抹黑中國。 【肺炎疫情】中美外交戰升級！美促中方勿播荒誕傳言 京反駁

3月16日

【20:45】北京連日來新增多宗境外輸入病例，防疫形勢不容樂觀。北京市疫情防控領導小組決定，周一（16日）起啟用小湯山醫院，主要用於境外入境人士中需篩查人員、疑似病例及輕型、普通型確診患者的治療。【全球大流行】北京小湯山醫院重新啟用 接收境外輸入病例

【19:41】新冠肺炎全球大流行，歐洲多國變重災區、反而中國疫情被指暫紓緩；不少在外的中國公民紛紛回國避疫。有內地網民發文表示，從倫敦乘包機回上海的一個座位，票價高達18萬元（人民幣，下同），而且還瞬間售罄。對此，金鹿公務航空公司工作人員16日回應，網傳屬實。【全球大流行】飛機變避疫「挪亞方舟」 倫敦飛上海18萬元機票閃電搶光

【19:38】新冠肺炎疫情延續至今，抗疫幾個月以來，鍾南山、張文宏等醫療專家專業、盡職的形象深入人心，還成為內地小學生的新晉偶像。還有消息指，廣電總局啟動拍攝以抗疫為主題的電視劇，「生動講述防疫抗疫一線的感人事蹟」，劇集預計在今年10月推出。【新冠肺炎】鍾南山超越明星成新晉偶像 廣電總局擬拍抗疫劇集

【19:11】新冠肺炎全球大流行，中美就病毒哪裡來的「口水戰」未平息。中國駐哈薩克大使張霄14日發文，批評美國在疫情初期只顧毀謗中國、政治遊戲，白白浪費了中方用生命為世界贏來的寶貴時間。他還質疑美國是否「隱瞞疫情」。【全球大流行】中國外交官再疑美瞞疫情 「你們到底隱瞞了什麼？」

【18:49】新冠肺炎全球大流行，在美國馬薩諸塞州工作的黎姓重慶女子出現疑似新冠肺炎症狀，不但未配合在家隔離等候檢疫，更狂吞退燒藥、隱瞞39度高燒病情，在洛杉磯混上返回中國的航機，她抵達北京後確診新冠肺炎。【全球大流行】「重慶毒后」在美國狂吞退燒藥登機 抵北京後確診新肺炎

【15:57】新型冠狀病毒肺炎已在全球爆發，中國屢屢反擊外國尤其是美國針對中國的言論。外交部發言人趙立堅上周在推特上指，或是美軍把病毒帶到武漢，引來中美新一波口水戰。事實上，隨著中國內部疫情逐步穩定，中國希望重塑「負責任大國形象」，同時也藉此宣揚由習近平提出「人類命運共同體」理念。【新冠肺炎】疫情下外交戰 中國冀重塑負責任大國形象

【15:29】秘魯曾獲諾貝爾文學獎的作家巴爾加斯·略薩（Vargas Llosa），近日刊文指，病毒起源於中國，如果中國不是一個獨裁國家，疫情不會演變至此。隨後，中國駐秘魯使館發聲明稱，他的言論不負責任。【新冠肺炎】中使館駁秘魯諾獎得主「病毒源於中國」論：世衛明確稱無法確定源頭

【13:02】有觀點指新冠肺炎可能像流感一樣，每年冬春季就出現。中科院院士鍾南山則表示，目前將新冠肺炎說成是常態、與流感般會季節性出現的疫病仍為時過早，目前證據不足，變成流行病的可能性不大。【新冠肺炎】鍾南山：認為新冠肺炎或成季節性疫病為時過早 目前證據不足

【12:19】浙江男姜某日前因銷售過期劣質口罩被批准逮捕，但因當前口罩供應缺口較大，姜某有廠房、設備，具備擴大口罩生產的能力，能快速增加市場供給。檢方建議公安機關對姜某變更逮捕強制措施為保釋。【新冠肺炎】浙江漢賣過期劣質口罩被捕 檢方建議保釋：他可擴產口罩

3月15日

【21:20】廣東省15日新增3宗境外輸入新冠肺炎確診病例，包括深圳1宗由瑞士輸入，廣州1宗菲律賓輸入，佛山1宗泰國輸入。深圳患者前日（13日）從瑞士蘇黎世乘搭國泰航班，昨日（14日）抵達香港，經深圳灣口岸到深圳，因有瑞士旅居史且曾出現咳嗽、咳痰等症狀而被送院，核酸檢測結果為陽性。【新冠肺炎】深圳增1宗瑞士輸入病例 13歲患者搭國泰經香港返內地

【18:33】新冠肺炎疫情全球大流行，北京嚴防輸入新冠肺炎個案。北京市所有國際航班自今日起，均統一停靠首都機場的D區處置專區，旅客量完體溫安檢後，再統一接駁至新國展中心，交由北京各區統一送回住所或隔離點，整個過程估計至少要4小時。【全球大流行】搭飛機抵北京新程序：機場送到隔離點要4小時

【18:07】北京官方14日對餐飲業者發布規定，要求座位間隔一米以上；食客不得面對面用餐；全面推行公筷公勺；不接待群體聚餐等。【新冠肺炎】北京防疫新規：餐廳每枱間隔1米 禁面對面用餐

【18:01】內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情仍暫處緩和期，但境外輸入病例增多。北京市政府宣布，從周一（16日）起，所有境外進入北京的人員，均轉送至集中觀察點進行14天隔離觀察。【新冠肺炎】北京局部封城加碼 周一起境外進京一律隔離14日 費用自理

【17:42】有內地創作人造了一首叫《方艙醫院真神奇》的兒歌，用極度輕快調子歌頌方艙醫院，意外引來巨大爭議聲。新京報直指，歌曲不見對醫護人員的敬意，反而是在強行歌頌災難。【新冠肺炎】內地創作《方艙醫院真神奇》兒歌 新京報批「強行歌頌災難」（有片）

【15:37】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，美國總統特朗普（Donald Trump）周六（14日）在白宮召開記者會，通報美方應對措施；過程中發生插曲，一名中國官方媒體－－中央電視台旗下環球電視網（CGTN）駐美記者因為測出發燒，被拒入內採訪。【全球大流行】疑發燒央視記者欲採訪特朗普 入場一刻被攔截

3月14日

【17:11】醫學平台「medRxiv」近日在網上發表中、美、英3國22位科學家聯合完成的研究，指武漢封城讓中國少70多萬人受感染。【全球大流行】研究稱武漢封城減疫情規模 少70萬人感染

【15:00】新型冠狀病毒（新冠病毒）全球大流行，世界衛生組織秘書長譚德塞當地時間周五表示，新冠病毒在全球造成5000人死亡「是一個悲痛的里程碑」。【全球大流行】 譚德塞：新冠肺炎全球奪命逾5000 是悲痛里程碑

【14:36】中國外交部發言人趙立堅周四晚在個人推特上稱新冠病毒肺炎或是由美軍帶到武漢後紅爆網絡，「#趙立堅連發五條推文質問美國#」甚至登上了微博熱搜榜，吸引了1.6億次閲讀，並在言論惹火的「戰狼外交」下被捧成「網紅」。【新冠肺炎】稱病毒或由美軍傳武漢 趙立堅如何成「網紅」外交官？

【14:26】新冠肺炎全球大流行，歐洲意大利疫情更大爆發。中國內地一名叫郭偉鵬公務員仍不怕恐，本月稍早前到意大利及法國旅遊，結果出事，他回國後被確診新冠肺炎。【全球大流行】「鄭州毒王」隱瞞意大利法國旅遊史 恐曾全球接觸4萬人（有片）

【13:17】為防控疫情擴散，北京市表示，將按日分時段預約祭掃、限定每日入園人數上限，而深圳等地則暫停現場祭掃活動，並倡導市民網絡祭拜。【新冠肺炎】北京實行清明節掃墓預約限流 深圳暫停現場拜祭

【11:24】在新冠肺炎疫情趨緩下，内地抗疫手段轉守為攻，其中湖北省昨更新當地縣市疫情風險等級，原本13個高風險縣市，現在僅剩武漢市仍維持高風險等級。同時，内地也啟動大規模對外防疫捐助。【新冠肺炎】湖北疫情高風險區只剩武漢 内地抗疫轉守為攻

【10:00】新冠肺炎全球大流行，中國外交部發言人趙立堅在推特（twitter）發文，質疑新冠肺炎病毒源自美軍，事件演變中美外交風波。【全球大流行】美國國務院回應「美軍播毒論」：中方散播陰謀論 想轉移責任

【10:00】新冠肺炎全球大流行，中國外交部發言人趙立堅在推特（twitter）發文，質疑新冠肺炎病毒源自美軍。美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮記者會表示，「我們都知道它從哪裡來」。美媒報道，美國國務院已召見中國駐美大使崔天凱表達嚴正抗議。【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源

3月13日

【17:27】外交部發言人趙立堅表示，可能是美軍把疫情帶到武漢，引發爭議。對於新冠病毒源頭，另一外交部發言人耿爽重申，這是一個科學問題，需要聽取科學、專業的意見。【新冠肺炎】 外交部：病毒源頭屬科學問題 需聽取專業意見

【17:26】「中國人是垃圾、是細菌、是惡魔、是麻煩！快點滾出日本！」橫濱中華街著名廣東料理餐館「海員閣」日前收到寫有上述內容的恐嚇信，但該店仍堅持營業，在眾多食客就餐力挺下，餐館連日來座無虛席，已恢復到之前的水平。【新冠肺炎】「中國人是垃圾、快滾出日本」 橫濱中華街餐館毋懼恐嚇營業獲力挺

【16:28】疫情全球大流行之際，有外媒近日讚揚台灣防控經濟，推薦其他國家參考學習，但大陸官媒就反駁，指台灣當局野蠻粗暴的「一刀切」防疫，毫無技術含量可言。【新冠肺炎】台灣防疫獲外媒讚 人民日報：一刀切 沒技術含量

【15:32】外交部發言人在推特直指「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，但是，在上月底，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學華山醫院感染科主任張文宏接受訪問時，曾直言不認同新冠病毒來自外國的說法。【新冠肺炎】新冠病毒由美國傳入？ 上海專家：隨意猜測是不負責任

【14:10】中國外交部發言人趙立堅在社文網站Twitter發文，稱可能是美軍把疫情帶到武漢，引發輿論熱議，然而，內地最新研究稱，現有證據無法證明武漢華南海鮮市場的新冠病毒是由其它地方傳入的，也無法證明該市場中沒有新冠病毒的原始來源。【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢？研究：無法證明病毒由外傳入華南市場

【13:25】湖北多個小區仍採取封閉管理，卻接連爆出代購糧食太貴等問題，孝感應城市海山小區有業主聯繫商家到當地售賣平價蔬菜，卻遭物業阻止並報警，引發居民不滿抗議。【新冠肺炎】湖北小區業主引入平價菜遭物業報警 過百居民聚集抗議（有片）

【13:04】路透社引述歐盟兩名官員和兩名外交官表示，中國和歐盟原定於3月底在北京舉行的峰會將因新冠肺炎疫情而推遲。【新冠肺炎】路透：疫情推遲原定3月底在京召開的中歐峰會

【13:02】新冠肺炎密切接觸者隔離點、福建泉州市欣佳快捷酒店坍塌事故，共造成29人死亡，國務院事故調查組召開會議，指據初步調查，該項目存在非法建設、違規改造等嚴重問題，而地方相關職能部門監管不到位、導致安全關卡層層失效，最終釀成慘烈事故。泉州塌樓事故調查組：非法建設違規改造 安全關卡層層失效

【11:56】新冠肺炎疫情肆虐全球，最先爆出疫情的中國，究竟何時出現首宗病例？《南華早報》報道，內地官方資料顯示，最早病例可追溯至去年11月17日。但據醫學界爆料，內地醫生或12月下旬才意識到面對一種新疾病。【新冠肺炎】南早：內地首宗確診可追溯至去年11月17日

【10:42】疫情引發中美外交口水戰，繼美國國家安全顧問奧布萊恩指控中國最初掩蓋疫情，令全球多花兩個月應對後，中國外交部發言人趙立堅昨晚在社文網站Twitter發文，反稱可能是美軍把疫情帶到武漢，「美國欠我們一個解釋」。【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【10:01】為防止新冠肺炎疫情「倒灌」，上海昨宣布，13日凌晨0時起凡入境前14天到過韓國、日本、意大利、美國等8國者，一律居家隔離14天。然而在國内疫情好轉下，武漢推動無疫情小區封號可享放鬆管控優待。【新冠肺炎】上海居家隔離8國入境者 武漢放鬆管理無疫情小區

3月12日

【17:34】新冠肺炎全球大流行，疫情何時會完結？鍾南山表示，取決於各個國家的重視程度，隨著疫情嚴重國家重視程度提高，6月結束疫情可期。【新冠肺炎】鍾南山：6月結束疫情可期 但要看各國重視程度

【16:11】新型冠狀病毒肺炎疫情正在全球爆發，世界衛生組織將新冠肺炎列為全球大流行（Pandemic），香港作為國際城市，也可能面臨第二波爆發，大家該如何自保？綜合專家的一些講法，其實都是老生常談，但仍有重溫必要。【新冠肺炎】肺炎全球大流行 應該如何自保？

【15:33】 國務院聯防聯控機制今日舉行發布會。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，昨日中國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數持續下降，疫情總體保持較低水平。【新冠肺炎】國家衛健委：中國本輪疫情流行高峰已經過去

【15:20】內地新冠肺炎疫情總體趨緩的情況下，北京周三卻突然進一步升級防疫措施，規定所有入境進京人士將全部執行14天隔離、加碼局部封城。此舉可謂空前嚴格的防疫舉措，料將嚴重影響北京的國際交往，並對入境人士帶來極大不便。【新冠肺炎防控】中央為何鐵腕保京畿？SARS重創北京前車可鑑

【15:24】新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情爆發以來，口罩等防疫物資供不應求，不少企業應運而生。內地傳媒報道，今年2月以來，內地新增逾6,000間口罩和呼吸防護相關企業，有專家表示，疫情及復工復產需求尚未被滿足，但應警惕產能過剩。【新冠肺炎】內地新增逾6千間口罩等相關企業 專家：警惕產能過剩

【15:01】早春三月本是許多人出遊的大好時節，但受疫情影響，民眾只得悶在家中。不過，西藏布達拉宮和以賞櫻聞名的武漢大學等景點都提供了直播的方式，讓人足不出戶也可以看風景。【新冠肺炎】線上旅行火熱 在家也能看西藏布達拉宮和武漢櫻花（有片）

【14:54】官方《環球時報》引述不具名的「網路安全權威人士」稱，台灣趁疫情對大陸發動大規模網絡攻擊。【兩岸角力】環球時報：台灣特種部門趁疫情對大陸網攻

【13:34】新冠肺炎密切接觸者隔離點、福建泉州市欣佳快捷酒店7日（上周六）坍塌，最後一名被困者找到，無生命體徵，目前搜救已結束，事故共造成29人死亡，其中包括兩名「90後」醫護人員。【新冠肺炎】泉州塌樓事故29人遇難 包括兩名「90後」醫護

【13:28】非洲烏干達政府決定向重災區武漢捐款，援助受困武漢的烏國學生。但外媒指，烏干達財政部10日致函中國駐當地使館，表示政府原定捐款6.18萬美元，卻錯誤匯出近10倍之多的60萬美元，要求退還剩餘款項。【新冠肺炎】錯手捐多418萬給中國 英媒指烏干達致函要求退款

【13:24】世界衛生組織（WHO）將新型冠狀病毒肺炎疫情，定性為全球大流行（Pandemic）。回顧歷史，百年內環球出現過4、5次被公認為全球大流行的疫情，香港曾不止一次捲入全球性疫災的風眼；其中，以香港命名、從1968延宕至1970年的「香港流感」便是一次大流行，全球造成至少百萬人死亡。【全球大流行】香港流感曾演變為大流行 全球奪命100萬（有片）

【12:47】新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山近日向歐洲呼吸學會（ERS）介紹中國的抗疫成果，他提到，對於新冠病毒的傳播途徑仍需深入研究，其可能通過淋浴器或者管道傳播，而無症狀患者也可能有傳染性。【新冠肺炎】鍾南山：淋浴器或傳播新冠病毒 無症狀患者也有傳染性

【12:45】世衛將新冠肺炎定性為全球大流行（pandemic，又稱瘟疫），宣告大流行後民眾的生活會受到哪些影響？這些事你需要知。【全球大流行懶人包】三分鐘看懂！世衛宣告大流行對你我生活有何影響

【12:20】受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，內地經濟受創。江蘇南京秦淮區為帶動消費增長，周二（10日）下發通知，倡議各級官員幹部帶頭商貿、餐飲等企業購物消費，金額不可低於100元人民幣。【新冠肺炎】南京倡官員帶頭消費 每人不低於100元

【10:44】在疫情中心湖北武漢，民眾仍未能出門，糧食、日常用品要靠集中購買配送。惟武漢青山區鋼都花園園林社區，昨日被揭用垃圾車運送集中購買的平價肉。【新冠肺炎】武漢社區被揭用垃圾車送肉 連夜回收銷毀 副區長被查

【08:00】世界衛生組織秘書長譚德塞在香港時間周四凌晨宣布，將新冠肺炎列為全球大流行（Pandemic），他引述3組數字說明這一決定，並預期疫情將進一步擴散。他呼籲面對這場公共衛生危機，每個人都必須參與戰鬥。【全球大流行】世衛3組關鍵數據支持「大流行」定性 譚德塞：新冠疫情將進一步擴散

【08:00】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，世界衛生組織把新冠肺炎疫情定性為全球大流行（pandemic）。有病毒學家此前已預計，新冠肺炎疫情最終有可能演變為全球流行的「新流感」；若失控，就會是僅次1918年流感大流行的疫情。當年的1918年流感大流行疫情，全球造成以千萬計人死亡。【全球大流行】美病毒學家：新冠病毒若失控 疫情將僅次1918流感大流行

【01:15】世界衞生組織（WHO）宣布，將新型冠狀病毒感染肺炎疫情列為全球大流行（Pandemic）。大流行Pandemic又譯「瘟疫」，它與一般認知的流行病 (Epidemic) ，以及地方性流行病即「風土病」 (Endemic) 相比，三者之間有甚麼分別呢?【全球大流行】世衛把新冠肺炎疫情定性大流行 一分鐘看懂瘟疫、流行病、風土病的分別

【01:00】在意大利米蘭理工大學（Politecnico di Milano）就讀的中國留學生李昊晨錄製影片表示，3月8日是米蘭封城第一天，他到市中心的繁華商業區走了一遭，發現街上還是有很多人，且戴口罩的意大利人非常少。這與中國武漢封城，顯然有大大的不同。【意大利疫情】米蘭與武漢封城大不同！中國留學生直擊拍片：你戴口罩會嚇怕人（有片）

【01:00】CNN統計，截至美東時間3月10日傍晚，全美已確診至少849個案，但一項由中美團隊負責、基於武漢直飛資料的研究認為，截至3月1日，美國僅從武漢直接輸入的病例，就已有最少1043、最多9484個。【新冠肺炎】單以武漢航班計算 美國3月1日恐已有近萬人染新冠肺炎？

3月11日

【20:28】在意大利米蘭理工大學（Politecnico di Milano）就讀的中國留學生李昊晨錄製影片表示，3月8日是米蘭封城第一天，他到市中心的繁華商業區走了一遭，發現街上還是有很多人，且戴口罩的意大利人非常少。這與中國武漢封城，顯然有大大的不同。【意大利疫情】米蘭與武漢封城大不同！中國留學生直擊拍片：你戴口罩會嚇怕人（有片）

【19:55】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，美國現在有多少人感染新冠肺炎？CNN統計，截至美東時間3月10日傍晚，全美已確診至少849個案，但一項由中美團隊負責、基於武漢直飛資料的研究認為，截至3月1日，美國僅從武漢直接輸入的病例，就已有最少1043、最多9484個。【新冠肺炎】單以武漢航班計算 美國3月1日恐已有近萬人染新冠肺炎？

【18:55】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，香港今日有6宗新增確診個案，包括一名從西班牙返港的國泰航空機艙服務員。據了解，這名空姐與東莞日前通報輸入個案的女留學生，同坐國泰CX320航班，反映這個航班上已有至少2人感染新冠肺炎。【新冠肺炎確診個案】國泰空姐與中國學生 搭同一航機西班牙抵香港

【18:19】內地再有輸入個案。深圳新增一名確診患者，前日（9日）從巴黎乘搭國泰航班CX 260，昨日（10日）抵達香港，在深圳灣口岸入境，因有法國旅行史及曾經有發燒症狀而被送院，核酸檢測結果為陽性。【新冠肺炎】深圳新增1宗輸入病例 患者從巴黎搭國泰經香港返內地

【16:51】內地亦近日持續發現輸入病例，北京加強入境人員管理，除了來自疫情嚴重國家，即日起從非疫情嚴重國家入境的人士，也要居家或者集中觀察14天。【新冠肺炎】北京：自非疫情嚴重國家入境者 要居家或集中觀察14天

【15:44】疫情時期的嚴格防控措施竟有意想不到的作用......【新冠肺炎】抓逃犯勁過張學友！上千通緝犯疫情期間落網

【15:32】最先拍下不明肺炎疫情報告並傳出去的武漢醫生艾芬，近日接受內地《人物》雜誌專訪時，透露自己遭受前所未有的訓斥，但專訪文章遭到封殺刪除。有網民為了轉發專訪文章，將文字轉為英文、倒版、火星文等10多種版本。【新冠肺炎】「疫情發哨人」艾芬專訪被刪 內地網民奇招「火星文」接力散播

【15:00】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球超過100國家或地區，真人版《花木蘭》電影確定暫延亞洲上映檔期，但北美地區一切照常，並於當地時間10日在美國洛杉磯舉辦全球首映。在武漢出生的女主角劉亦菲出席首映，她接受外媒訪問時說，祖母原來受封城影響被「困」，劉亦菲坦言感到擔心 【劉亦菲演花木蘭】劉亦菲祖母被武漢封城「困」着：我好擔心

【14:35】中國學者在《刺針》上發表文章，首次聚焦新冠病毒感染身體後持續繁殖病毒的時間，發現存活病人中，病毒排毒中位時間為20天，最長可達37天。 此外，研究還發現，高齡是患者病亡非常關鍵的危險因素。【新冠肺炎】研究指新冠病毒排毒期可達37天 高齡是患者病亡關鍵因素

【12:58】受疫情影響，民眾足不出戶，內地線下零售業損失慘重， 市面上出現外資品牌的撤華潮，但也有一些外資品牌逆勢而上，包括IKEA、Tesla等，選擇利用線上工具，拓寬內地市場。【新冠肺炎】疫情衝擊實體經濟 外資品牌尋求拓展線上市場

【12:24】內地疫情何時完結？國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，希望3月底新增病例可以全部清零，但還不能輕易說疫情結束。【新冠肺炎】內地專家李蘭娟：冀3月底新增病例清零

【11:26】新冠肺炎爆發初期，包括被稱為「吹哨人」的李文亮醫生等8人因在微信討論疾病而遭警方約談或訓誡，當時他們在微信所傳的病人病毒檢測報告截圖，都是由武漢市中心醫院急診科主任艾芬拍下。如果說李文亮是吹哨子的人，艾芬稱自己是「發哨子的人」。【新冠肺炎】武漢醫生艾芬最早揭發疫情真相 慘遭前所未有約談

【11:34】疫情未完全過去，武漢有方艙醫院的醫療人員，昨日在休艙儀式上短暫除口罩合照，引來議論。【新冠肺炎】武漢方艙醫院全休艙 醫護合照短暫除口罩露笑容（有片）

【10:35】內地疫情持續緩和，世衛總幹事譚德塞昨稱，中國疫情局勢實現逆轉，病毒正在退卻，認為國際社會應充分利用中國爭取來的「機會窗口」，盡早遏制病毒傳播。【新冠肺炎】世衛譚德塞：中國疫情局勢逆轉 病毒正退卻

【08:35】新烈冠狀病毒肺炎蔓延全球逾100國家或地區，並非世界衛生組織（WHO）成員的台灣，感染率為每50萬人約1宗確診，比例為各國各地區最低，且確診病例遠少於日本、韓國和歐美國家。美國媒體指出，台灣成功用8大措施應對及防控疫情，可為全球上「寶貴一課」。【肺炎疫情】台灣防控新冠肺炎勝過日韓美歐 美媒列台灣8大成功經驗

3月10日

【17:05】《人民日報》在政策、人員、物資、資金4方面，總結主戰場武漢在這「百日抗疫」期間的關鍵信息，從數字看官方如何應付這場「武漢保衛戰」。習近平赴武漢考察疫情 中央如何打贏「武漢保衛戰」？

【15:35】中共總書記習近平今早抵武漢視察，穩定市場信心，內地股市低開高走，滬指收市升逾1.8%，逼近3000點關口，科技股走強。【A股反彈】習近平訪武漢 A股V彈收升1.8%逼近3000關

【15:10】內地疫情趨於緩和，在重災區湖北省，當地政府今日發布公告，決定開展湖北健康碼發放工作，根據申請人個人健康情況發放綠碼、黃碼和紅碼，中低風險地區持綠碼人員可以全省通行。【新冠肺炎】解禁前兆？湖北發放健康碼 中低風險區持綠碼者可全省通行

【15:04】上海市官方通報，該市10日上午新增2例確診病例，是從意大利回國的境外輸入型病例。北京市衛健委官方微博消息，北京昨日報告1例新冠肺炎確診病例，為來自英國的境外輸入病例。【新冠肺炎】上海新增2例意大利輸入確診病例

【14:35】新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵達武漢考察疫情防控。新華網發放照片反映，習近平與隨行人員清一色配戴同款口罩；經對比照片，證實習一行所用的，原來是3M的N95口罩。【習近平赴武漢】習考察醫院用咩口罩？原來是3M的N95

【13:58】不少商家適時推出眾多據稱可防疫的「高科技」產品，你又見過、買過嗎？不過，專家表示，這些產品打著高科技的旗號，有的是騙人，有的具有一定科學性，但實際效果非常有限，有的甚至會對人體產生不良影響。【新冠肺炎】抗疫神器風靡 你買過嗎？專家指有些甚至對人體有害

【13:36】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19） 疫情肆虐，武漢市中心醫院有超過230人確診，其中4人犧牲，包括率先揭露武漢出現疫情、被稱為「吹哨人」的眼科醫生李文亮，內媒財新網披露，該院醫護傷亡慘重的原因，其中包括當局隱瞞疫情導致醫護警惕性不足。【新冠肺炎】武漢中心醫院230醫務感染4人死 內媒揭傷亡慘重四大原因

【13:33】中共總書記習近平今早抵武漢版「小湯山」的火神山醫院，看望慰問患者和醫務工作者。此外，專收輕症病患的14家武漢方艙醫院今全休艙。【習近平赴武漢】習近平考察火神山醫院 武漢14家方艙醫院全休艙

【12:51】新冠肺炎疫情趨緩，上海官方近日允許一般行業復工只需備案，不需再經審批。另外，上海國企也減免中小企業共人民幣12億元的租金。【新冠肺炎】上海允一般行業復工備案即可 不必審批

【12:13】新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發逾100天後，中共總書記習近平抵達疫情最嚴重的武漢視察。觀察人士指，習近平此行釋放3大政治訊號：一是疫情已暫告緩和，二是給與復工信心和鼓勵，三是安撫為控疫情承受封城的民眾。【習近平赴武漢】習近平疫情爆發百日後考察武漢 釋3大政治訊號

【12:00】世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞認為，目前疫情仍未達到全球大流行，僅看全球國家及病例總數不能說明全部情況，因為目前全球病例高達93％集中在數個國家。【新冠肺炎】譚德塞堅稱疫情未至於全球大流行 再舉中國經驗證明可控制

【11:20】央視報道，中共總書記習近平今早乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作。【新冠肺炎】習近平抵武漢考察新冠肺炎疫情防控工作

【11:17】曾擔任過全國人大財經委副主任的賀鏗認為，應對疫情發展有合理科學預期，短期疫情不影響中國經濟長期基本面，政策仍應以穩字當頭，寧可放棄一點經濟增速，也不應有問題就積極放水。【新冠肺炎】原財經委副主任：寧棄些經濟增速 不應有問題就積極放水

【09:36】國家統計局公布，中國2月居民消費價格指數(CPI)按年上升5.2%，較上月的5.4%回落0.2個百分點；2月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年降0.4%，差過預估的下降0.3%，前值升0.1%。【新冠肺炎】中國2月CPI按年升5.2% PPI降0.4%

【09:08】內地再增1例境外輸入新冠肺炎確診病例。東莞市衛生健康局通報，患者為中國留學生，3月7日從西班牙乘坐國泰航班（CX320）回國，曾經香港。【新冠肺炎】東莞新確診中國留學生 西班牙乘國泰抵港經深圳灣入境