【新冠肺炎最新疫情】官方提四招防控「隱形」感染者（不斷更新）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續緩和，湖北武漢在疫情爆發近2個月後首次實現「雙零」，沒有新增確診和疑似病例，內地新症集中為境外輸入個案。事件後續發展如何、措施能否對抗疫顯效？本網將跟進報道。

官方最新病例數字：

國家衛健委官網3月31日公布，截至3月30日，全國接受醫學觀察的無症狀感染者為1541例，其中境外輸入205例。不過，上述數字是否包括已經康復出院的病例，目前尚未清楚。

下一步，要從4方面做好無症狀感染者防控管理：

一、完善防治方案。在疫情重點地區抽取一定比例樣本，開展無症狀感染者調查和流行病學分析研究，完善防控措施、，修訂完善防控方案和診療方案，科學應對風險，遏制可能形成新的疫情傳播

二、加大篩查監測。將檢測範圍擴大至已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者、重點地區和重點人群等；加強對重點城市、人群和場所監測，最大程度發現隱患；做好疫情跨境輸入輸出防範，對所有入境人員進行核酸檢測；發現無症狀感染者後，及時開展流行病學調查，查清來源，公開透明發布信息

三、強化管理救治。一旦發現無症狀感染者，要立即按「四早」要求，嚴格集中隔離和醫學管理，對密切接觸者也要實施隔離醫學觀察。隔離期間出現症狀，立即轉運至定點醫療機構救治

四、加強群防群控。加大防疫知識科普宣傳，廣泛開展培訓，提高基層疾控、醫務和社區工作人員等防控能力和水平。4月1日起在疫情通報中公佈無症狀感染者報告、轉歸和管理情況，及時回應社會關切