【肺炎疫情】鍾南山列3大傳染高危場所 排第一是電梯（更新版）

▲ 新型冠狀病毒引爆武漢肺炎疫情，中國傳染病學專家鍾南山提醒，在密閉空間裡，電梯是武漢肺炎病毒感染危險性最高的場所，其次依序是餐廳、辦公室。

新型冠狀病毒引爆武漢肺炎疫情，中國傳染病學專家鍾南山提醒，在密閉空間裡，電梯是武漢肺炎病毒感染危險性最高的場所，其次依序是餐廳、辦公室。他呼籲，搭電梯一定要戴口罩，電梯（升降機）特別是按鍵要頻繁消毒。

（更新版：新增鍾南山教導如何節約用口罩內容）

澎湃新聞報道，鍾南山早前在受訪時除研判疫情走向外，還針對已陸續返回工作崗位的中國上班族，作上述呼籲。

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現任中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、高級別專家組組長的鍾南山表示，新型冠狀病毒的感染特點，與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）不一樣，而病毒變異使傳染毒力明顯增加。

密閉空間易播毒

鍾南山說，武漢肺炎症狀大多數還是典型的發燒、乏力，部分出現乾咳，少數有流鼻涕、鼻塞，還有少數有腸胃道症狀，還有個別的心肌、消化道、神經系統問題。

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他仍然強調，要預防武漢肺炎，「大家盡量減少出行」，因為其病毒主要通過空氣中的飛沫傳播。因此，空氣不流通，人員密度較大，人員來往較頻繁密集的地方，都是高危險地區。

鍾南山提到，依危險程度排名，密閉空間的危險區依序是：

1、電梯

2、餐廳

3、辦公室

搭乘電梯一定要戴口罩，而有條件的單位「一定要頻繁為電梯間消毒，特別是按鈕區」。

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他還表示，進入餐廳吃飯，要到坐下吃飯的最後一刻才脫口罩，且「避免面對面就餐，避免就餐說話，避免紮堆（一群人）就餐」；至於在辦公室，除了戴口罩，談話保持適度距離，且隨時保持良好通風。

鍾南山說，辦公室的門把手、鍵盤、滑鼠、文具、桌面應進行必要的酒精消毒。而上班進辦公室，第一時間要做的就是洗手。而搭過電梯、去過餐廳及外出後，立即洗手。

如何節約用口罩 有兩大招數

另一方面，鍾南山在同一訪問中，亦講述如何節約用口罩。他指出，口罩一般應4個小時一換，但實際有節省使用的方法：

其一：不用每戴一次就換一個，吃飯或者做其他事情之後沒必要又換一個，只要把口罩內面朝裡疊起來，就可以繼續用。

其二：不是每一個場合都要戴。

▲ 鍾南山強調，現時疫源地戴口罩是應該的，在密集的公眾聚集地，哪怕不是在疫源地，也應該戴口罩，惟這並不意味著在家裡等任何地方都要戴，比如出去打球，球場沒多少人，就不用戴口罩。

鍾南山強調，現時疫源地戴口罩是應該的，在密集的公眾聚集地，哪怕不是在疫源地，也應該戴口罩，惟這並不意味著在家裡等任何地方都要戴，比如出去打球，球場沒多少人，就不用戴口罩，「可以省點，因為現在口罩很缺」。

鍾南山又提醒，民眾可以科學和節約使用口罩；普通群眾一般不用戴N95口罩，普通醫用外科口罩連PM0.4都可以阻擋住。病毒一般是附著在飛沫上，可能還有部分附著在氣溶膠上，這個還沒有完全確定。但一般的普通醫用外科口罩可以阻擋住大部分附著在飛沫上的病毒，功效不錯。

責任編輯：伍樂

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