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【新冠肺炎】食飯時脫口罩  食完再戴究竟安唔安全？

社會熱點 16:13 2020/04/04

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有排仍未平息，口罩在一段時間內仍是搶手貨，一定要慳住用。一個問題是，在外吃飯時一定要脫口罩，吃完再重新戴回到底是否安全？據台灣專家指，如果並非在高感染地方，只要採用正確步驟，口罩重覆再戴是沒有問題的。

台灣台大醫院感染科權威、同時也是中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳就說，如果是一般人，沒有接觸高感染源，自己也沒有呼吸道症狀，重複使用是比較沒關係的，表示內層還是乾淨的，「口罩要重複使用也沒什麼不可以。」

另一位醫生陳志金亦講，「如果是健康的人，接觸感染者風險也很低，戴口罩只是『以防萬一』，我覺得可以拿下吃飯，吃完再戴回去。」

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但是，食飯是脫口罩，要按照一定的步驟，避免口罩沒有接觸不乾淨的地方，這樣重用才是安全。首先，不能順手拉低口罩來吃飯，專家指，口罩上有可能有不少細菌甚或病毒，只將口罩拉到下巴進食，等如將病毒送入口。吃飯時，一定要將口罩完全除下。

只將口罩拉低就吃飯，這是錯誤的做法，專家指等如送病毒入口。

吃飯時安全脫口罩步驟如下：

一、脫口罩前，要把手洗乾淨。

脫口罩前及戴口罩後，記得要洗手。

二、脫口罩要拿著耳旁的帶脫下，不要接觸口罩表面。

脫口罩一定要拉住兩邊的帶脫下，不要接觸口罩表面。

三、鋪上一張衛生紙，再將脫下的口罩內層放在上面，讓口罩外層一樣面對外面，但內層不要直接接觸桌面，避免被污染。

口罩脫下，要正面朝上放在紙巾之上。

四、戴上的時候，一樣鋪上一張衛生紙，用衛生紙拿起口罩，戴上，把金屬條壓好。

五、戴好口罩後，最好馬上洗手，確保自己不會摸到口罩上的污染物，不小心把污染源帶給別人。

只要做好上述步驟，專家認為口罩是可以重複戴的，現在「一罩難求」，安全地重複用口罩，慳得就慳，對自己對社會都是有建設性的。

責任編輯：高青

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【新型冠狀病毒】武漢醫生解讀：無症狀感染不發病或有3大原因
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