【口罩消息】海外口罩網購＋口罩使用注意事項＋口罩供應　口罩實用秘笈來了（不斷更新）

▲ 在新冠膀肺炎的瘟疫大時代，口罩變了必不可少的生活必須品。

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情之下，口罩成為生活必須品；除了追蹤購買口罩資訊，更重要是懂得如何正確使用口罩。此外，口罩供應短缺，如何可以「慳住用」也是生活學問之。本文輯錄與口罩有關的實用資訊，希望幫到大家。

【海外網購口罩及口罩供應】

新型冠狀病毒肺炎在多個國家爆發，各國紛紛限制醫療用品出口，香港人要網購口罩已越來越難。以下各國管制口罩出口一覽。即看：【新冠肺炎】肺炎疫情全球蔓延 多個國家紛禁口罩出口

中國國家發改委表示，生產商開工及增加產能已顯效，目前中國每日口罩產量已破1億個。但有券商測算，內地復工後，如果以每人一日一口罩計，每天對口罩需求量至少5.3億個，1億的產能產量只能滿足約20％需求，可謂如杯水車薪。即看：【口罩供應】全國日造1億口罩夠用嗎？原來只滿足到20%需求

【口罩使用方法實用知識】

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延，口罩成了日常必須品，但戴起口罩眼鏡起霧卻好惱人。怎麼辦？英國貝德福德醫院（Bedford Hospital）創傷和整形外科醫生Sheraz Shafi Malik、和英國之心（HEFT）醫療體系創傷和整形外科醫生Shahbaz Shafi Malik，在《英國皇家外科醫學院年報》撰文指出，善用肥皂水可輕易解決問題，步驟只有簡單的3個。即看：【口罩知識】英醫生教善用肥皂水 戴口罩不會眼鏡霧茫茫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）有排仍未平息，口罩在一段時間內仍是搶手貨，一定要慳住用。一個問題是，在外吃飯時一定要脫口罩，吃完再重新戴回到底是否安全？據台灣專家指，如果並非在高感染地方，只要採用正確步驟，口罩重覆再戴是沒有問題的。即看：【新冠肺炎】食飯時脫口罩 食完再戴究竟安唔安全？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍未緩和，香港也開始有社區傳染。由於對這種新出現的高傳染度肺炎尚有許多未知，而且沒有對應治療的特效藥物；社交媒體、民間，甚至是主流媒體和醫藥工作者，都被許許多多的迷思所困擾。其中有五大迷思要澄清。即看：【新冠肺炎】抗肺炎5大迷思破解：戴口罩難防病毒？抗生素只殺細菌

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，各地口罩供不應求，就連醫護口罩也未必足夠。台灣就有醫生在個人Facebook教路，如市民在武漢肺炎肆虐下買不到外科口罩，可以製作「布口罩」應急，阻隔飛沫，認為應把醫療口罩留給必要的醫護。而在香港，前主播魏綺珊也發文稱，已在網上自學製作口罩送基層及前線醫護上班途中使用。即看：【新冠肺炎】台醫教自製布口罩防飛沫 前主播魏綺珊DIY贈港醫

新型冠狀病毒疫情蔓延不止，武漢肺炎疫情下口罩短缺，口罩不夠用可以怎麼辦？上海復旦大學團隊最新研究發現，已使用的一次性醫學口罩，以家用保鮮袋包裹、家用電熱吹風處理30分鐘後可以安全重用。即看：【新冠肺炎】口罩風筒熱吹半小時可再用？復旦研究如此說

新型冠狀病毒引發的肺炎爆發，現在全世界口罩缺貨，但千辛萬苦撲到口罩，很可能都是買到假貨。到底真假口罩點分辨？最實際是用實物測試，先用水再用火，買落回來的口罩能不能有效防新型肺炎，一試就知。即看：【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）

新型冠狀病毒蔓延，武漢肺炎疫情引爆口罩荒。香港人排除也買不到口罩，不夠用怎辦？國家衞健委高級別組長鍾南山提出2招節省口罩的方法。即看：【新冠肺炎】口罩不夠用 鍾南山教2招節省使用口罩（睇片）

隨著新型冠狀病毒在全球擴散，哪種口罩最能防止病毒傳播的信息鋪天蓋地，香港更出現口罩荒。然而，曾擔任急診室醫生，並在SARS暴發時和兩個兒子身處北京的《紐約時報》駐華記者ELISABETH ROSENTHAL表示，勤洗手和生病不上班比戴口罩更重要，用錯誤方法戴口罩恐更容易染病。即看：【新冠肺炎】紐約時報「醫生記者」：想防範病毒 一件事比戴口罩更重要

武漢肺炎疫情蔓延，中港台進入人人戴口罩時期，但在台灣網絡討論區上，有網民煩惱地說，「現在戴口罩，呼氣眼鏡都會起霧，該怎麼辦？」內行的網友點出，戴口罩之前「做 1 動作」，就可以完美的防止眼鏡起霧。即看：【新冠肺炎】戴口罩眼鏡不起霧 一招搞掂（有片）

新型冠狀病毒肆虐，武漢肺炎疫情蔓延，香港口罩嚴重供不應求。台灣有醫師建議，若沒有明顯結構損壞或被污染疑慮，一般民眾戴4至6小時的口罩，可經消毒後重複使用。即看：【新冠肺炎】一罩難求 口罩可否重用？醫生教你一個方法

隨著新型冠狀病毒在全球擴散，哪種口罩最能防止病毒傳播的信息鋪天蓋地，香港更出現口罩荒。然而，曾擔任急診室醫生，並在SARS暴發時和兩個兒子身處北京的《紐約時報》駐華記者ELISABETH ROSENTHAL表示，勤洗手和生病不上班比戴口罩更重要，用錯誤方法戴口罩恐更容易染病。即看：【新冠肺炎】紐約時報「醫生記者」：想防範病毒 一件事比戴口罩更重要

武漢爆發的新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情已造成15名醫務人員被感染。目前正值中國每年一度的春運高峰，疫情是否會進一步擴散，引發國際社會高度關注。有專家指出，僅靠戴口罩是不能有效控制武漢肺炎擴散。即看：【新冠肺炎】美國專家：僅靠戴口罩 難阻疫情擴散

武漢肺炎疫情持續，本港已出現確診個案，醫護人員呼籲市民要戴上口罩自我防衛，學會正確佩戴口罩固然重要，但原來不當處理用過的口罩，或會增加病毒傳播的機會。TOPick就請來急症科專科醫生馮顯達，教大家正確處置口罩的步驟。即看：【新冠肺炎】不當棄置口罩或傳播病菌 醫生教正確處置口罩方式

全國各地 口罩需求急增，市民不止難以在市面上買到口罩，更有疑似不合規的「假口罩」，甚至是二手口罩在不同平台銷售。阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲在社交媒體上呼籲，民眾應認真處理廢棄口罩，並合理有效使用口罩。 即看： 【新冠肺炎】馬雲教處理廢棄口罩 「戴口罩對自己對他人、對社會負責任」

武漢肺炎自傳出至今，市民對口罩及清潔用品的需求不斷增加，企業為保員工健康及生產力，也要準備口罩及清潔用品。即看： 【武漢肺炎】口罩有無買錯？ 買前留意包裝標籤

新型冠狀病毒「武漢肺炎」感染病例持續增加、武漢及周邊幾座城市封城抗疫；而香港方面亦有確診「武漢肺炎」的個案，香港人經歷2003年沙士一疫，防疫意識已提高不少，自保方法除了勤洗手，口罩在公眾場所不離身。但BBC（英國廣播公司）提出疑問：戴口罩到底有多大作用？而且該如何戴才能達到最佳效果呢？即看：【新冠肺炎】BBC揭口罩防病毒真相 英國醫療專家建議3個抗疫貼士【內附詳情】

全港瘋搶口罩之際，立法會議員蔣麗芸昨（29日）在Facebook上傳一條影片，教用高溫蒸氣消毒口罩，惹來質疑及批評，對此，她表示此消毒方法「是沒辦法中的辦法，總比不戴口罩上街好。」港大感染及傳染病中心總監何栢良則指影片內容錯誤，會「害死人」。即看：【新冠肺炎】蔣麗芸上載抖音影片教高溫蒸氣消毒口罩捱轟 何栢良：害死人

武漢肺炎蔓延至本港，戴口罩外出是保護自己的最佳方法，可是長時間戴口罩之後，耳朵後面或因被棉繩勒住而感到不適，戴眼鏡的人士一呼吸更容易起霧！原來這2個煩惱，單靠一張紙巾就可以輕鬆解決，即簡單又低成本！即看：【新冠肺炎】長時間戴口罩眼鏡起霧耳仔痛 低成本小法寶輕易解決兩個煩惱

武漢肺炎漫延至社區，防疫需由自己和家居衛生做起！現整合了選購口罩注意事項、戴口罩須知、保持家居衛生貼士及提升抵抗力的食療推介等等防疫資訊，以供大家參考。即看：【新冠肺炎】武漢肺炎肆虐 專家教你抗病小貼士

武漢肺炎持續擴散，市面口罩供不應求，現時不論成人口罩抑或兒童口罩都一罩難求，如果有爸媽家中備有成人口罩，一時三刻難找到兒童口罩，不妨參考網上教學。有媽媽教學DIY將成人口罩改造成兒童口罩，可以作應急用，而用具及方法簡單，TOPick記者實測一下方法是否可行。當然，最好找回兒童專用的口罩，會更貼面之時，防疫保護力會提升。即看：【新冠肺炎】成人口罩DIY改造兒童口罩 網民教3個簡易步驟應急【附教學】

武漢肺炎疫情持續，市民紛紛搶購口罩、漂白水、滴露等清潔用品防疫。但一罩難求，本港口罩入口商「Body Shielder 盾牌」表示，口罩短決問題會由現在開始，一直到4月底，才會開始慢慢回復至正常滿足香港市場需求。即看：【新冠肺炎】口罩重用只限一日內 藥劑師：口罩用多一天寧用紙巾蓋著口鼻【附重用口罩教學】

武漢肺炎疫情持續，市民外出都戴上口罩，但不少小朋友不肯戴口罩，他們會因為呼吸不順暢、焗促或痕癢而胡亂摸口罩或哭鬧，令口罩本來的防疫作用消失。日本一名媽媽為了讓3歲的兒子上幼稚園時戴口罩，花盡心思在口罩上畫上兒子喜歡的卡通人物，吸引兒子。惟兒科醫生提醒，切勿在口罩上畫畫或寫字，會影響口罩的功能。即看：【新冠肺炎】媽媽口罩上畫公仔氹3歲兒戴口罩 醫生：畫筆溶劑或影響防水功能

新型冠狀肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，市民抗疫紛紛搶購口罩，導致口罩短缺，近日市面上更出現不少黑心口罩。來自日本、生產口罩及梘液等用品的公司SARAYA日前在Facebook專頁上發出有關假冒產品的警告聲明，指曾在未授權的網購平台上發現假冒公司的產品，呼籲市民提防假貨，並指真假口罩包裝大有不同。即看：【新冠肺炎】黑心假口罩充斥市場 日本SARAYA教市民口罩分真假

武漢肺炎疫情持續，各地口罩供應緊張，市民為「慳啲使」也大大減少外出。近日坊間流傳用酒精消毒口罩後可重覆使用，不過有專家表示，這樣反會增加病毒感染風險。即看：【新冠肺炎】慳住用罩噴酒精消毒口罩 專家：或更容易吸入病毒

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，武漢等地封城無阻疫情擴散，各地都出現口罩搶購潮。新型冠狀病毒潛伏期間可以沒有病徵症狀，因此防控疫情必須首先盡可能減少傳染機會，戴口罩是指定動作少不得。不過要有效防止感染病，戴口罩亦必須載得正確，否則口罩保護作用會有所減弱。戴口罩正確方法 5大細節勿忽略 齊防新型冠狀病毒