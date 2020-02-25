【新冠肺炎】如何正確使用？怎樣慳住用？口罩實用秘笈來了（不斷更新）

▲ 在新冠膀肺炎的瘟疫大時代，口罩變了必不可少的生活必須品。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，內地與香港病例仍在增加、病毒並傳播到多個國家。在新冠膀肺炎的瘟疫大時代，口罩變了必不可少的生活必須品；如何正確使用，固然非常重要；在口罩嚴重供不應求下如何「慳住用」，也成為大學品。以下是本網有關口罩報道的滙總，未來會持續更新。

