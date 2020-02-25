【新冠肺炎】如何正確使用？怎樣慳住用？口罩實用秘笈來了（不斷更新）
▲ 在新冠膀肺炎的瘟疫大時代，口罩變了必不可少的生活必須品。
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，內地與香港病例仍在增加、病毒並傳播到多個國家。在新冠膀肺炎的瘟疫大時代，口罩變了必不可少的生活必須品；如何正確使用，固然非常重要；在口罩嚴重供不應求下如何「慳住用」，也成為大學品。以下是本網有關口罩報道的滙總，未來會持續更新。
- 新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延，口罩成了日常必須品，但戴起口罩眼鏡起霧卻好惱人。怎麼辦？英國貝德福德醫院（Bedford Hospital）創傷和整形外科醫生Sheraz Shafi Malik、和英國之心（HEFT）醫療體系創傷和整形外科醫生Shahbaz Shafi Malik，在《英國皇家外科醫學院年報》撰文指出，善用肥皂水可輕易解決問題，步驟只有簡單的3個。【口罩知識】英醫生教善用肥皂水 戴口罩不會眼鏡霧茫茫
- 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）有排仍未平息，口罩在一段時間內仍是搶手貨，一定要慳住用。一個問題是，在外吃飯時一定要脫口罩，吃完再重新戴回到底是否安全？據台灣專家指，如果並非在高感染地方，只要採用正確步驟，口罩重覆再戴是沒有問題的。【武漢肺炎】食飯時脫口罩 食完再戴究竟安唔安全？
- 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍未緩和，香港也開始有社區傳染。由於對這種新出現的高傳染度肺炎尚有許多未知，而且沒有對應治療的特效藥物；社交媒體、民間，甚至是主流媒體和醫藥工作者，都被許許多多的迷思所困擾。其中有五大迷思要澄清。【武漢肺炎】抗肺炎5大迷思破解：戴口罩難防病毒？抗生素只殺細菌
- 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，各地口罩供不應求，就連醫護口罩也未必足夠。台灣就有醫生在個人Facebook教路，如市民在武漢肺炎肆虐下買不到外科口罩，可以製作「布口罩」應急，阻隔飛沫，認為應把醫療口罩留給必要的醫護。而在香港，前主播魏綺珊也發文稱，已在網上自學製作口罩送基層及前線醫護上班途中使用。【武漢肺炎】台醫教自製布口罩防飛沫 前主播魏綺珊DIY贈港醫
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