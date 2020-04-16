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蝗蟲天敵是中國食家？油炸蝗蟲老饗至愛 廣西女子養蝗年賣百萬元（有片）

社會熱點 16:58 2020/04/16

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4000億隻沙漠蝗蟲「劫掠」非洲糧食後，直撲亞洲、甚至直逼中國邊境。但這等害蟲在中國食家眼中，原來是絕世美食、營養價值亦高，油炸蚱蜢（蝗蟲）是不少老饗至愛。

今年第二波蝗蟲災害襲非洲東部5國，蝗蟲數量更為第一波20倍，中國正嚴防，。但這等害蟲在中國食家眼中，原來是絕世美食、營養價值亦高，油炸蚱蜢（蝗蟲）是不少老饗至愛。內地甚至有農戶養蝗蟲致富，包括廣西南寧一名80後女子。

蝗蟲肆虐消息近月廣傳，內地有網友找到2017年《中國電子報》報道，內容指出中國人愛吃蝗蟲的程度，甚至高過小龍蝦；中國鄉村地區有許多螞蚱料理，而所謂的螞蚱就是蝗蟲，不論是炸蝗蟲、還是烤蝗蟲、抑或是蝗蟲煎蛋都是他們的最愛。

蝗蟲天敵是誰？中國保育椋鳥和珍珠雞  吃掉蝗蟲

據稱，黑龍江地區還曾盛行蝗蟲養殖業，當年每公斤市價15元（人民幣，下同）。

蝗蟲又叫蚱蜢 油炸、燒烤皆能

內地廣西南寧一名80後女子養蝗蟲致富的故事，亦被翻出來。這個奇女子叫劉玉珍，她接受「淘寶吃貨」訪問時公開了自己的養蝗蟲「基地」。她在家附近的山搭了棚，一開始養了12個大棚，經過3個月就從第一批收獲的蝗蟲中賣了300斤，賺到1萬多元。後來逐漸擴大事業，發展至50多個養殖大棚，全年營業額達100萬元。

4000億沙漠蝗蟲逼近中國邊境  農業部指危害中國機會低（有片）

新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

為了餵飼蝗蟲，她種了100畝的草，每日收割。如要出貨，就要將蝗蟲急凍3日，以保證口感，盡量新鮮。蝗蟲大約40元一斤，每月營業額平均可達7至8萬元。

進食前，她會先剥去蝗蟲的翅膀，然後過水油炸，炸後回炒就可以進食了。她表示蝗蟲非常美味，其內臟很細、肉質鮮嫩、口感比較酥脆，而且養飼的東亞飛蝗屬於藥用的一種蝗蟲，另含甲殼素，可提高人體免疫力。進食時一口一隻就可以了。

劉玉珍月賣7至8萬元蝗蟲

不少內地網民都大讚蝗蟲真的好吃，有人說「小時候到地裡捉過，七八月的長得最肥，油炸最好吃，香」、「只要它好吃，就能吃到它絕種」、「中國人：天上掉下食物了」、「打開窗戶就可以吃了，讚讚」、「滿滿的蛋白質」。

但也有中國的網友就表示，其實野生的蝗蟲不能隨便吃，可能會有農藥殘留或是細菌，造成人體健康問題，加上蝗蟲移動速度非常快，數量也相當龐大，就算煮來吃也不一定吃得完，對農作物還是會造成破壞，提醒農民還是要做好準備。

責任編輯：伍樂

美食 蟲災 燒烤 蛋白質 農藥

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