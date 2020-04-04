【口罩知識】英醫生教善用肥皂水  戴口罩不會眼鏡霧茫茫

▲ 新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延，口罩成了日常必須品，但戴起口罩眼鏡起霧卻好惱人。怎麼辦？

新型冠狀病毒肺炎蔓延，口罩成了日常必須品，但戴起口罩眼鏡起霧卻好惱人。怎麼辦？英國貝德福德醫院（Bedford Hospital）創傷和整形外科醫生Sheraz Shafi Malik、和英國之心（HEFT）醫療體系創傷和整形外科醫生Shahbaz Shafi Malik，在《英國皇家外科醫學院年報》撰文指出，善用肥皂水可輕易解決問題，步驟只有簡單的3個。

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根據《英國皇家外科醫學院年報（Ann R Coll Surg Engl.）》的一篇文章，許多需要戴口罩的員工，往往因為戴口罩又戴眼鏡，造成眼鏡起霧，沒辦法好好工作，困擾不已。

Sheraz Shafi Malik和Shahbaz Shafi Malik撰文建議，可以在戴上口罩之前︰

1、先用肥皂水清洗眼鏡的鏡片表面 2、在大力甩乾多餘水份，然後，讓眼鏡自然通風乾燥，或者用生紙輕輕擦拭鏡片，留下一層肥皂水薄層 3、這時再戴上口罩，鏡片就不容易起霧了

為何眼鏡會起霧，兩位醫生說明，是因為人體吐出的氣體，被口罩上方的空隙引導流向眼鏡，而呼氣中的水份溫度較高，碰到溫度較低的鏡片表面，遇冷凝結成小水滴，造成進入鏡片的光綫折射，並大大遮蔽了穿透鏡片的光綫，造成起霧的現象，使人看不清楚。

而這些小水滴之所以可以在鏡片上形成，是因為水份子間本身表面張力凝聚再一起。

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針對肥皂水預防鏡片起霧的原理，醫生解釋，肥皂水是一種介面活性劑，可以破壞水份子的表面張力，使水滴不容易形成，讓水擴散開來，使用上述方法可以在鏡片表面留下一層肥皂水薄層，進而防止鏡片起霧。

他們補充，這種界面活性劑效應廣泛應用在生活中，防止物體表面起霧。

責任編輯：鄧國強

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