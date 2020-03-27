【新冠肺炎】外賣食乜好？ 白切雞、壽司、蛋類炒菜暫列「黑名單」

新冠肺炎疫情爆發以來，市民都減少外出食飯，廣州、珠海等地更先後禁止堂食。為令選購外賣更安全，真正做到減低新型冠狀病毒傳播風險，廣東省市場監督管理局近日發布新冠肺炎疫情防控期間食品安全消費提醒，不建議訂購冷食、白切雞、壽司、雞蛋類炒菜等。

疫情期間，肉蛋禽和水產品等食物需徹底煮熟。因此，廣東省市場監管局建議，不訂購冷食、生食和雞蛋類炒製菜式，即避免訂購白切雞、壽司等高風險菜餚的盒飯，多選富含纖維素、維生素的新鮮蔬菜和容易燒熟煮透的肉類等食材。

熟食在室溫下 不得存放超過2小時

同時，廣東省市場監管局指出，剩菜剩飯再次食用前要徹底加熱，做好的食物盡快食用，若不能及時食用，熟食在室溫下的存放時間不得超過2小時，放置超過2小時的話，應用微波爐等加熱中心溫度至70℃以上，但餐食時限應為燒熟後4小時內。

食飯時脫口罩 食完再戴究竟安唔安全？

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而餐具消毒最有效、最安全的方法是熱力消毒，首選將餐具洗淨後，置於沸水中煮15至30分鐘消毒；或將餐具清洗乾淨後於熱蒸汽發生器中蒸15至30分鐘。

若必須外出用膳，就餐前要洗手，就餐時，少交流，專心吃飯。飲食要葷素搭配，穀豆混吃，蛋奶兼併，果蔬充足，少吃肥肉、煙熏和醃製肉製品，少吃高鹽和油炸食品。另外，要足量飲水，促進機體的新陳代謝，增強機體的免疫力和抵抗力，減少基礎疾病。

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責任編輯：孫民

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