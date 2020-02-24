【新冠肺炎】官媒解讀「拐點尚未到來」 心理拐點應到此為止

內地新冠肺炎新增確診病例呈下降趨勢，外界憧憬中國境內疫情似乎已受到控制。惟中共中央政治局會議指出，全國疫情發展拐點尚未到來，湖北省和武漢市防控形勢依然嚴峻複雜。新華社發文解讀稱，這是基於疫情發展的一個客觀判斷，盡管疫情蔓延的勢頭得到初步控制，但目前仍然未能有效掌握疫情的傳播途徑，「拐點尚未到來」是一個及時又清醒的告誡。

對於多地民眾急不及待外出，餐館、商場、集市等場合悄然重現的人群聚集，央視評論警告，「心理拐點」必須打住。

認知存在盲點 疫情防控不可放鬆

2月21日中共中央政治局召開會議，研究新冠肺炎疫情防控工作。會議指出，目前新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延勢頭得到初步遏制，防控工作取得階段性成效，全國新增確診病例數和疑似病例數總體呈下降趨勢，治療出院人數較快增長。

同時，要清醒看到，全國疫情發展拐點尚未到來，湖北省和武漢市防控形勢依然嚴峻複雜。

新華社文章稱，會議提出「拐點尚未到來」，是一個強烈的信息，也是一個重要的精神，是基於疫情發展的一個客觀判斷。

文章指出，當前，全國各地全力防控，讓疫情蔓延的勢頭得到初步控制。但是，大家需要充分認識新冠肺炎疫情的複雜性與嚴峻性，重點地區收治規模仍然很大，疫情的傳播途徑仍然沒有有效掌握，還有類似核酸檢測結果陰性仍然不能確診等問題，說明目前對於疫情的認知仍然存在不少盲區。

關於「拐點」，不能僅僅根據數字的下降進行判斷，而是要與疫情防控的整體情況綜合起來分析，在當前階段，萬萬不可放鬆警惕、掉以輕心。「拐點尚未到來」正是在此關鍵時刻，給予我們的一個及時又清醒的告誡，也是一個重要的結論，是需要被認真吃透、認真把握的信號。

「拐點尚未到來」意味圍繞疫情防控的有效措施必須繼續堅持，各級政府需要繼續毫不放鬆地抓好疫情防控工作，繼續完善防控策略和措施；另外，需要一手抓疫情防控，一手抓復工復產，對於疫情比較複雜、嚴重的地區，疫情防控仍然是頭等大事，仍然需要採取最嚴格的防控措施，仍然需要全社會的支持與參與，絕不能允許出現在不符合條件的前提下，讓人員隨意集聚，讓企業隨意復工。

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「心理拐點」必須打住 莫要紮堆

另外，央視評論警告，「心理拐點」必須打住。當前，湖北、武漢的形勢依然嚴峻複雜，但近日，在一些地方，出現了久違的「紮堆」（人群聚集）場面，有餐館急匆匆恢復堂食引來門口排長龍、民眾在城市廣場上摘掉口罩密麻麻圍坐曬太陽、商場人潮湧擠銷售額暴漲等，說明疫情發展的拐點尚未出現，但一些人的「心理拐點」已迫不及待地到來。

評論表示，圍繞拐點，至少應有3個共識：一是新冠病毒確實非常狡猾、二是判斷拐點必須非常審慎、三是拐點未到莫紮堆。21日中央政治局會議的部署中有一句很關鍵的話——要建立與疫情防控相適應的經濟社會運行秩序。那些在餐館、商場、廣場、集市等場合又悄然重現的紮堆聚集，恐怕就是一種與疫情防控不相適應的秩序吧，「這個苗頭，必須打住！」

責任編輯：伍樂

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