【新冠肺炎】四川廣元解禁部分室外場所 大批市民聚集除口罩喝茶（有片）

內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情仍然嚴峻，市民理應減少外出和聚集，惟四川廣元市近日解禁部分室外商業場所後，隨即惹來人群聚集。其中一個露天茶座，竟有大批市民除口罩喝茶，引發爭議。事件曝光後，多名公職人員被追責。

網上片段顯示，廣元市利州廣場一個露天茶座，前日（21日）下午有大量市民聚集，他們除下口罩曬太陽喝「壩壩茶（露天場地喝茶）」，每枱距離相當近，畫面相當擁擠。有網民批評，疫情未過去就聚集，會增加傳染風險，讓之前抗疫的努力「前功盡廢」。

值得注意，廣元市在前一天發布應對新冠肺炎疫情應急指揮部第18號公告，當中提出，之前要求暫停營業的茶樓、洗浴保健、體育健身、美容保健、遊樂場所等5類商業業態中，恢復室外壩壩茶、室外體育、室外遊樂場所營業，美甲店允許開業，其他已暫停營業的商業業態經營網點，則應立即恢復營業。公告又提出，室內營業場所要適當控制人流數量，顧客在酒店大堂用餐時應保持一定的間距。

不料公告發布的第二天，很多地方尤其是城區，已出現大量人員聚集的情況。

2人被立案調查 7人遭批評

在市民聚集喝「壩壩茶」影片流出當晚，廣元市再發布公告，提醒疫情傳播風險較大，要自覺遠離人員聚集場所，不參與聚集活動，在人多場所要戴口罩。各室外經營商戶要拉大攤位間距，每個攤位外圍邊緣保持1.5米以上距離，並做好消毒工作。城管執法、市場監管部門和基層社區要加強監督、管理，嚴重違反規定的予以處罰。

據網傳影片，昨日利州廣場喝壩壩茶的人已寥寥無幾，只剩下零星幾枱，並有工作人員在場監督。

另外，內地傳媒今日報道，四川省廣元市紀委監委已調查利州廣場壩壩茶事件。經研究決定，對廣元市城管執法局廣場服務中心主任張東予以黨紀立案審查，對廣元市文旅集團武則天文化旅遊公司商管中心經理曹建峰予以政務立案調查；責令廣場服務中心工會主席等7名相關工作人員，作出深刻檢討並通報批評。

責任編輯：伍樂

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