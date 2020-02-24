【新冠肺炎】不怕疫情？ 上海Costco現人龍 西湖斷橋湧5000人

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情未見平息，但除疫情重災區湖北省外，多省新增確診病例逐漸減少，今日更有21省市宣布「零增長」，有群眾開始對疫情放下戒備。其中，在上海Costco（好市多）和杭州西湖景區，甚至出現人滿為患的情景。專家呼籲，正常生活還未回歸，沒到為所欲為的地步。

顧客承認會擔心 但想吃就仍會排隊

網上圖片顯示，上海Costco內無論是貨品區還是收銀處，均有大量顧客聚集，尤其是在蛋糕和肉類區大排長龍，有人為了買熱門商品牛角包要排兩個鐘。顧客基本上都戴了口罩，還有人穿上雨衣作為防護服，但人群集聚仍有一定風險。有顧客承認，排隊見到這麼多人的確有點擔心，但想吃就只能排隊。

▲ 有顧客為買牛角包，排隊兩個鐘頭。

對此，不少網民紛紛表示不解和質疑，為何要「捨生求死」，不選擇網購而是要去冒險排隊；亦有網民認為，新聞報道說疫情逐漸得到控制，才令市民放鬆警惕。

排隊期間無人疏導 相關部門將上門調查

據內地傳媒報道，Costco雖然已有相關防疫舉措，包括統計每日客流，提早結束營業後空出來的時間都用來做清潔工作，入口設置紅外線測溫設備，手推車領取處還有專人攜消毒水進行擦拭，但在排隊期間，沒有任何工作人員進行疏導，也沒有任何的提醒措施。

上海閔行區日前已對Costco正式提出口頭警告，閔行區相關職能部門公安、市場監管局、經委、疾控中心、衛健委等今日將會對Costco進行上門聯合檢查。Costco會員今日也收到消息指，營業時間早上9時至晚上7時，限制人流2,000，進入要戴口罩。

遊客全家出行 西湖車位一早就滿

此外，浙江杭州西湖景區近日重新開放，但規定遊客需戴口罩才能入園遊覽。昨日正值周末，加上因疫情導致大多公司未復工，不少市民藉此機會一家出遊。昨日中午時分，杭州植物園已有2,000多人，下午4點左右斷橋的遊客量更達到5,100人次。當地員工表示，一大早車位就滿了，景區相當熱鬧。

上海市醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏就目前的疫情形勢表示，「不要到處瞎玩，正常生活正在慢慢回歸，但是還沒有到為所欲為的地步」。

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責任編輯：尹航

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