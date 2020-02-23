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【新冠肺炎】政法委突擊檢查監獄倡戰時紀律 多省採戰時管理

國情動向 18:59 2020/02/23

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新冠肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情日前在山東、浙江和湖北共5座監獄大爆發，逾500人確診，多位官員遭免職。司法部派出28個督導組到全國各地監獄，中共中央政法委書記郭聲琨還突擊檢查河北省兩座監所，對疫情防控強調「戰時狀態，必須嚴肅戰時紀律」。之後，四川和黑龍江也宣布全省監所進入戰時管制。

郭聲琨：采取非常之舉、拿出戰時之策

據中央政法委微信公眾號「長安劍」報道，郭聲琨昨日突擊檢查河北省三河市看守所，和司法部直屬的燕城監獄。郭聲琨指出，要深刻吸取個別監管場所發生疫情的教訓，采取非常之舉、拿出戰時之策，遏制疫情擴散。

郭聲琨稱，監管場所疫情防控最大的風險是輸入風險，最有效的防控措施是嚴格的封閉管理。要強化源頭管控，把好入口關，從嚴從細落實人員、車輛等進出各項規定，全面徹底做好排查、監測等工作，堅決切斷病毒輸入渠道。他強調，戰時狀態，必須嚴肅戰時紀律。

另外，四川和黑龍江昨日也宣布全省監獄戒毒場所進入「戰時管理」，執行「戰時紀律」，防止疫情向監管場所蔓延。

四川省：暫停面對面會見及集體就餐

以四川省為例，四川省司法廳表示，疫情發生以來，已迅速實施監所全封閉管理，實行「四個一律」，對新接收罪犯、戒毒人員以及離監探親返監人員一律隔離；對進入監獄戒毒場所人員一律測量體溫並佩戴口罩；對體溫過高或其他疑似人員一律禁止進入並按規定處置；對進入監所的車輛、物資一律檢測消毒。

同時，實施「六個暫停」，暫停一切外來人員進入監管區，暫停面對面會見探視，暫停辦理罪犯戒毒人員轉押，暫停提審、親情幫教和警示教育，暫停服刑人員、戒毒人員集體就餐，暫停監所內一切大型活動。

黑龍江省司法廳則發布疫情防控戰時管理「九字令」：關住門；管住人；報情況；勤洗消；嚴防護；早檢測；分散管；聯防控；嚴追責。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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