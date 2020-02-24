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【新冠肺炎】武漢29歲女醫夏思思殉職 遺下稚子仍盼媽媽回家

社會熱點 20:17 2020/02/24

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐，武漢再有抗疫前線的醫護人員因感染新冠病毒殉職。23日清晨，武漢協和江北醫院蔡甸區人民醫院消化內科女醫生夏思思染疫離世，年僅29歲。夏思思是家中獨女，她的丈夫是醫生，她的父母也均為醫護工作者。夏思思還與丈夫育有1個兩歲大的兒子。

綜合內媒報道，1月14日，夏思思接觸並負責的一位病人被確診為新冠肺炎。1月19日上午，夏思思突感乏力伴發熱，隨即收治到協和江北醫院，後確診感染新冠肺炎。2月7日凌晨病情惡化，醫院緊急將其送往武漢大學中南醫院救治。2月23日上午6時30分，經救治無效離世。武漢協和江北醫院／蔡甸區人民醫院2月23日發布公告稱，對夏思思醫生的不幸去世表示沉痛哀悼，向其家屬表示深切慰問。

【新冠肺炎】延遲婚期抗疫 29歲武漢醫生殉職 喜帖安放於抽屜

夏思思同為醫生的丈夫說，妻子善良有責任感，岳父是軍醫，岳母是護士，會留在武漢照顧二老。據了解，夏思思住院期間，全家人瞞着年僅2歲的孩子，騙他「媽媽在上班」。夏思思的丈夫說，只要電話響起，兒子就要搶來喊媽媽，如今妻子離開，他還不知道如何向孩子解釋。

【新冠肺炎】武昌醫院院長病逝終年50歲 為首位抗疫犧牲院長

另外，夏思思生前就職的武漢協和江北醫院/蔡甸區人民醫院本月11日還發布招聘公告稱，人力資源極度匱乏，前線人員極度勞累，懇請專業技術人員伸出援手。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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