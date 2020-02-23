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【新冠肺炎】河南現嚴重家庭聚集性疫情 一家八口均確診

社會熱點 21:01 2020/02/23

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疫情仍在蔓延之際，河南省鄭州市發生一起家庭內傳播引發的聚集性疫情。截至2月11日，已發現確診病例8例，目前7人已治愈出院，1人繼續治療。

據河南《大河報》報道，兩例首發病例為夫妻，家住鄭州市金水區，1月22日在武漢參加活動返鄭後，於1月31日和2月1日分別發熱，2月2日兩人同時到定點醫院就診，次日經實驗室檢測均為新型冠狀病毒肺炎確診病例。隨後其兒子、女婿、孫子、兒媳、外孫女、女兒相繼被確診。

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在對8名確診病例的流行病學調查過程中發現，除首發夫妻病例外，其他6人均無武漢旅居史，因與首發患者日常生活接觸而被傳染，與首發病例有密切關聯。省、市專家組結合臨床表現、抗體檢測陽性和首發病例旅居史的流行病學調查等情況，初步推定這是一起新型冠狀肺炎的家庭聚集性疫情典型案例。

專家組認為，在本起聚集性疫情中，起主要作用的首發病例，從武漢返鄭到確診近10天時間隱匿性較強，期間容易傳染其他密切接觸者。目前，7人已治愈出院，1人繼續治療。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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