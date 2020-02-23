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98歲李登輝喝牛奶嗆到引發肺炎 留院逾半月正緩慢康復

國情動向 21:25 2020/02/23

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在台灣，李登輝前總統半個月前因喝牛奶嗆到送院，至今尚未出院，健康情況引發各種揣測。李登輝辦公室主任王燕軍今天對外說明病情，稱李登輝感染肺炎，「畢竟已經98歲，但意識清楚，肺部積水已在控制中」，目前穩定、緩慢地恢復中，出院時間未定。

李登輝8日晚上睡前喝牛奶時，因為喝太快不小心嗆到，不斷咳嗽，為防止吸入性肺炎，前往台北榮民總醫院檢查，並持續留院觀察，期間，病情惡化等各種傳言甚囂塵上。王燕軍今日下午在榮總外召開記者會時表示，李登輝入院後的第二天，醫生發現有感染肺炎，那時候屬於肺浸潤的狀態，但後面轉換成較嚴重的肺炎，現在是以肺炎的模式進行醫療。他說，李登輝的意識清楚，但畢竟已經98歲，年紀非常大；嗆到後引發肺炎，一般正常人可能體能都不是很好，謝謝大家關心；至於肺部積水則已經在控制中。

在台灣，李登輝前總統半個月前因喝牛奶嗆到送院，至今尚未出院，健康情況引發各種揣測。

至於李登輝身體狀況預計何時好轉，王燕軍說，很難講，老人家身體體態本來就比較虛弱，再加上肺炎，之前李登輝的痼疾也要兼顧，這種情形下，無法在第一時間跟大家報告何時可以康復、何時可以出院。他說，李登輝肺炎無法很積極治療是因為李登輝本來就有心臟病，如果用強效的抗生素，怕影響心臟功能，現階段只能用一些比較弱的抗生素治療。

意識清楚　惟出院時間未定

王燕軍指出，還是要整體評估李登輝的健康狀態，因為年紀關係，「目前正在穩定、緩慢地恢復中。」

被問到蔡英文總統曾否前往探望李登輝，王燕軍稱，關心李登輝的朋友與長官非常多，「我們也常常保持必要的資訊上的流通」，李登輝的家人則是每天都會來。

王燕軍並稱，台灣目前都還在新冠肺炎防疫中，他今天特別出來對外說明李登輝的病情，就是不希望因為李登輝的住院，造成醫院防疫與媒體工作上的負擔，李登輝有任何病情上的狀況，將第一時間公開報告。

另外，王燕軍也提到，這兩年李登輝體態相對虛弱，但現在還是可以比較簡單、明確地表達與溝通。

責任編輯：伍樂

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