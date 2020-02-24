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鍾南山：鑒別流感和新冠肺炎新試劑獲批 浙江首批疫苗進入動物試驗階段

社會熱點 00:27 2020/02/24

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情持續擴散，檢測病毒試劑的準確度為防疫焦點之一，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，中國有流感與新冠肺炎混合感染的情況，鑒別出正常人、流感患者和新冠肺炎患者是當務之急，因此，國家藥監局批准了兩個比較合格的抗體試劑盒，有助鑒別流感和新冠肺炎。

鍾南山表示，美國現在流感大流行，涉及的病例遠遠高於新冠肺炎，如何鑒別流感、副流感和新冠肺炎的試劑，是很關鍵的工作。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情持續擴散，檢測病毒試劑的準確度為防疫焦點之一。

此前，對於備受關注的武漢肺炎疫苗進展，浙江省科技廳副廳長宋志恒周六（22日）下午在浙江省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會上表示，第一批疫苗已經產生抗體，已經進入動物實驗階段，重組腺病毒載體疫苗，開始進行重組病毒的培養，將於近期開展動物實驗。浙江省對病毒的篩選到第4代，目前，科研人員爭分奪秒，攻克難題。但也要清醒地認識到，由於疫苗研發的周期比較長，必須尊重科學規律，經過科學嚴謹、安全的研究過程。

鍾南山團隊：癌症患者感染新冠肺炎風險更高

而鍾南山團隊近日在《柳葉刀-腫瘤學》（The Lancet Oncology）發表研究文章，首次提示癌症患者感染新冠肺炎風險更高。研究收集了中國31個省（自治區、直轄市）575家醫院的2007例病例，分析癌症患者中，出現新冠肺炎重症病例的風險，發現與未患癌症的病例相比，癌症患者更容易受到新冠肺炎感染，這是由於惡性腫瘤和化療、手術等抗癌治療，使癌症患者全身處於免疫抑制狀態。

該研究組提醒，收治新冠肺炎患者定點醫院的醫生，應更加密切關注COVID-19癌症患者，防止其病情迅速惡化。此外，對於癌症患者和癌症幸存者也應加強個人保護。

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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