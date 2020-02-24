【新冠肺炎】鍾南山：湖北疫情開始有轉機

內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，確診病例近7.7萬宗，重災區湖北超過6.4萬人確診。不過，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山今日表示，湖北疫情開始有轉機，新增病例數絕對值是下降的。

《南方日報》報道，鍾南山今日下午與廣東支援湖北荊州醫療隊、荊州市新冠肺炎定點收治機構首次遠程會診。鍾南山稱，目前數據來看，湖北疫情已經開始有轉機，新增病例數絕對值是下降的。廣東支援醫療隊到荊州以後，對當地防治疫情工作起到很好作用。接下來要做的工作，主要是集中在危重病人上。

據湖北省衛健委，全省昨日新增確診病例反彈至630宗，但已連續4日未破千；超過4萬人仍在醫院接受治療，當中8400人重症、2492人危重症。

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鍾南山表示，希望疫情走勢預料一樣，繼續往下一點。會上各支援醫療隊和專家，亦討論了如何進一步做好新冠肺炎重症、危重症患者救治，集中優勢醫療資源，提高診療的精準性，以及提高治愈率、降低病死率等問題。

責任編輯：伍樂

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