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【新冠肺炎】美國研究推斷：新冠病毒攻擊睪丸  損男性生育能力

社會熱點 09:34 2020/02/24

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中國專家日前發表一項研究，指新冠肺炎病毒除了傷害肺臟，也可能會傷害睪丸和腎臟，損害男性患者的生育能力；而美國衛生研究院華裔學者近日的研究，也得出類似結論。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延多國，繼鑽石公主號導致日本疫情升級後，南韓疫情也出現大爆發。中國專家日前發表一項研究，指新冠肺炎病毒除了傷害肺臟，也可能會傷害睪丸和腎臟，損害男性患者的生育能力；而美國衛生研究院華裔學者近日的研究，也得出類似結論。

【新冠肺炎】内地研究指病毒攻擊睾丸 男患者生育功能恐受損

澎湃新聞網此前報道，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科專家樊彩，日前發表一篇論文指出，新冠肺炎病毒不僅傷肺，甚至還可能傷害腎臟、傷害睪丸；該團隊研究了3份既有的臨床數據，分別包含第6名、第41名和第99名患者，數據顯示，感染者中有3%至10%出現了腎功能異常，另外有7%的患者出現了急性腎損傷。

有7%的患者出現了急性腎損傷

至於病毒是否影響泌尿和男性生殖系統？研究團隊使用在線數據集，分析了血管緊張素轉換酶II（ACE2）在不同人體器官中的表現，ACE2是SARS冠狀病毒的靶點，也被認為是新冠肺炎病毒的靶點。

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發現，ACE2在腎臟、尤其是腎小管細胞中能高度表達，出人意料的是，ACE2在睪丸中的蛋白質和mRNA表達幾乎是人體內最高的，包括間質細胞和輸精管細胞。因此，可知病毒可能通過與泌尿系統細胞的ACE2陽性細胞結合，損害患者的腎臟和睪丸。

美國衛生研究院（NIH）旗下2名學者Xiaojiang Xu、Zhengpin Zhang（姓名譯音為華裔人士）日前發表的論文中，也提到相似論述，指出血管張力素轉化酶II（ACE2）是進入人體細胞的主要受體之一，成為新冠病毒攻擊的靶點；病毒除傷及肺部細胞外，也會繼續攻擊其他部位細胞。

美衛生研究院華裔專家指  新冠病毒不止損肺

學者進一步研究，發現睪丸的精原細胞、支持細胞和間質細胞上也有存在富有ACE2，若感染可能會使這些具有靶點的細胞與生殖相關的功能受到影響。

【新冠肺炎】官媒解讀「拐點尚未到來」 心理拐點應到此為止

【新冠肺炎】世衛國際專家組赴武漢 譚德塞警告遏止疫情機會正縮小

報告最後提到，在武漢病毒面前，睪丸也是高風險器官，一旦受感染，生精功能就會受阻甚至受損。

不過，由於該篇論文研究尚未經過同行審查，也未在正式期刊上發表，因此研究結果還有待評估，不應直接用來做為臨床指導。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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