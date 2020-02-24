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【新冠肺炎】習近平提15招抗疫保經濟：當前疫情建國以來最嚴峻（有片）

國情動向 10:07 2020/02/24

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中共中央周日（23日）就新冠肺炎疫情召開高級別工作會議，中共總書記習近平發表談話，就防控疫情及穩定社會經濟，提出合共15條要求。

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延未止，中國確診個案仍在增加，南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發。中共中央周日（23日）就新冠肺炎疫情召開高級別工作會議，中共總書記習近平發表談話，就防控疫情及穩定社會經濟，提出合共15條要求；習近平直言，今次疫情是建國以來防控難度最大的公共衛生事件。

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中共中央周日在北京召開「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」，總理李克強主持，習近平發表談話。

習近平並針對防疫及穩定社會經濟，分別提出7點及8點要求。其中涉及復工的穩定社會經濟工作，共計8點要求：

落實分區分級精準復工復產

加大宏觀政策調節力度

全面強化穩就業舉措

堅決完成脫貧攻堅任務

推動企業復工復產

不失時機抓好春季農業生產

確實保障基本民生

穩住外貿外資基本盤

當中在宏觀政策方面，習近平提出，積極的財政政策要「更加積極有為」，繼續研究出台階段性、有針對性的減稅降費政策，幫助中小微企業渡過難關。穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度，用好已有金融支持政策，適時出台新的政策措施。

習近平還說，新冠肺炎疫情是1949年建國以來，在中國發生「傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大」的一次重大突發公共衛生事件。對國家來說「這是一次危機，也是一次大考」。經過艱苦努力，目前防疫形勢「積極向好的態勢正在拓展」。

積極的財政政策要「更加積極有為」

綜合新華社及央視報道，這次會議規格極高，中共中央政治局委員、中央書記處書記，國務委員、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組成員，中央赴湖北指導組有關成員、國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制各成員單位主要負責人，都參加了今次會議。

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會議並以電視電話會議形式召開，從省至縣、中央和國家機關各部門、解放軍和武警部隊團級以上單位，都設分會場。

根據央視畫面，坐在台前的習近平及其餘6名中共政治局常委，均未佩戴口罩。但包括政治局委員在內的其他出席黨政官員，都有佩戴口罩。

政治局常委7人皆不戴口罩  出席人士則有戴

報道並指出，習近平強調，中華民族「歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，而是愈挫愈勇，不斷在磨難中成長、從磨難中奮起」。

習近平說，要「變壓力為動力、善於化危為機」，有序恢復生產、生活秩序，加大政策調節力度，把中國「發展的巨大潛力和強大動能充分釋放出來」，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

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他強調，實踐證明「黨中央對疫情形勢的判斷是準確的，各項工作部署是及時的，採取的舉措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰顯了中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢」。

至於習近平的防疫7點要求，包括：

堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰

全力做好北京疫情防控工作

要堅決抓好外防輸入

內防擴散兩大環節

加強京津冀地區聯防聯控

提高新聞輿論工作有效性

切實維護社會穩定

他強調，要及時化解疫情防控中出現的苗頭性、趨勢性問題，依法嚴懲擾亂醫療秩序、防疫秩序、市場秩序、社會秩序等違法犯罪行為」的維穩要求。

責任編輯：伍樂

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