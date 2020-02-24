【新冠肺炎】習近平防控疫情工作會議談話全文 披露決策內幕

▲ 新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延未止，中國確診個案仍在增加，南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發。中共中央周日（23日）召開高級別的「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」，中共總書記習近平發表談話。

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延未止，中國確診個案仍在增加，南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發。中共中央周日（23日）召開高級別的「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」，中共總書記習近平發表談話，就防控疫情及穩定社會經濟，提出合共15條要求；同時披露抗疫決策內幕——他1月7日提出要求。以下為他的談話全文。

【新冠肺炎】習近平提15招抗疫保經濟：當前疫情建國以來最嚴峻（有片）

同志們：

今天，我們召開統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議，主要是分析新冠肺炎疫情防控形勢，部署下一步疫情防控和經濟社會發展工作。下面，我講幾點意見。

一、關於前一段疫情防控工作

新冠肺炎疫情發生後，黨中央高度重視，迅速作出部署，全面加強對疫情防控的集中統一領導。1月7日，我主持召開中央政治局常委會會議時，就對做好疫情防控工作提出了要求。1月20日，我專門就疫情防控工作作出指示，要求各級黨委和政府及有關部門把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。大年初一，我主持召開中央政治局常委會會議，對疫情防控工作進行再研究、再部署、再動員，決定成立中央應對疫情工作領導小組，派出中央指導組，要求國務院聯防聯控機制充分發揮協調作用。之後，我又先後主持召開3次中央政治局常委會會議、1次中央政治局會議，專題研究疫情防控工作和復工復產工作。2月10日，我到北京市調研指導疫情防控工作，視頻連線湖北和武漢抗疫前線，聽取前方中央指導組、湖北指揮部工作匯報。我還主持召開中央全面依法治國委員會、中央網絡安全和信息化委員會、中央全面深化改革委員會、中央外事工作委員會等會議，從不同角度對做好疫情防控工作提出要求。黨中央印發《關於加強黨的領導、為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強政治保証的通知》。我時刻關注著疫情防控工作，每天都作出口頭指示和批示。中央應對疫情工作領導小組及時研究部署工作，中央指導組積極開展工作，國務院聯防聯控機制加強統籌協調，各級黨委和政府積極作為，同時間賽跑，與病魔較量，形成了抗擊病魔的強大合力。

“滄海橫流，方顯英雄本色。”在這場嚴峻鬥爭中，各級黨組織和廣大黨員、干部沖鋒在前、頑強拼搏，充分發揮了戰鬥堡壘作用和先鋒模范作用。廣大醫務工作者義無反顧、日夜奮戰，展現了救死扶傷、醫者仁心的崇高精神。人民解放軍指戰員聞令而動、敢打硬仗，展現了人民子弟兵忠於黨、忠於人民的政治品格。廣大人民群眾眾志成城、守望相助，特別是武漢人民和湖北人民識大體顧大局、自覺配合疫情防控工作，展現了堅忍不拔的頑強鬥志。廣大公安民警、疾控工作人員、社區工作人員等堅守崗位、日夜值守，廣大新聞工作者不畏艱險、深入一線，廣大志願者等真誠奉獻、不辭辛勞，為疫情防控作出了重大貢獻。衛生健康、發展改革、工信商務、外交外聯、交通運輸、農業農村、應急管理、財政金融、文化旅遊、科技教育、市場監管、社保醫保、資源環境、國資林草等部門和紀檢監察、組織、宣傳、統戰、政法等戰線各司其職，人大、政協以及各人民團體等主動擔責，採取有力措施支持抗擊疫情鬥爭。社會各界和港澳台同胞、海外僑胞紛紛捐款捐物，展現了同舟共濟的深厚情懷。

近一段時間，我們主要做了以下工作。

一是及時制定疫情防控戰略策略。打勝仗首先要有正確戰略策略。黨中央審時度勢、綜合研判，及時提出堅定信心、同舟共濟、科學防治、精准施策的總要求，明確了堅決遏制疫情蔓延勢頭、堅決打贏疫情防控阻擊戰的總目標。我們依法將新冠肺炎納入乙類傳染病、採取甲類措施嚴格管理。我們把堅持全國一盤棋、統籌各方面力量支持疫情防控作為重要保障，把控制傳染源、切斷傳播途徑作為關鍵著力點，加強對疫情防控工作的統一領導、統一指揮、統一行動，打響了疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。我們提出早發現、早報告、早隔離、早治療的防控要求和集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的救治要求，把提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率作為突出任務來抓。我們立足地區特點和疫情形勢因應施策，把武漢和湖北作為全國主戰場，對其他省份加強分類指導，嚴守“四道防線”，步步推進、層層深入，形成了全面動員、全面部署、全面加強疫情防控的戰略格局。

二是加強對武漢和湖北防疫的統一指揮。1月22日，黨中央果斷要求湖北省對人員外流實施全面嚴格管控。作出這一決策，需要巨大政治勇氣，但該出手時必須出手，否則當斷不斷、反受其亂。黨中央把武漢和湖北的疫情防控作為重中之重，提出內防擴散、外防輸出的明確要求，強調要採取更加嚴格、更有針對性、更加管用有效的措施，把疫情擴散勢頭遏制住。中央指導組認真貫徹黨中央決策部署，加強對湖北和武漢防控工作的指導和督查。我們舉全國之力予以支援，組織29個省區市和新疆生產建設兵團、軍隊等調派330多支醫療隊、41600多名醫護人員馳援，迅速開設火神山、雷神山等集中收治醫院和方艙醫院，千方百計增加床位供給，優先保障武漢和湖北需要的醫用物資，並組織19個省份對口支援。針對湖北和武漢前期防控工作存在的嚴重問題，黨中央及時提出整改要求，並對湖北省委和武漢市委領導班子作出調整充實。

三是統籌抓好其他地區防控工作。各省區市相繼啟動重大突發公共衛生事件一級響應，構建聯防聯控、群防群控防控體系。疫情發生時恰逢春節返鄉高峰，為從全國層面控制住蔓延態勢，我們向社會發出減少人員流動、協同抗擊疫情的號召，並及時延長春節假期，為可能出現的春運人潮踩了“急剎車”。同時，對北京、浙江、廣東等人口流動大省大市及湖北周邊省市加大指導和支持力度，要求採取針對性措施做到外防輸入、內防擴散。針對節後人員大范圍流動可能帶來的疫情擴散風險，我們提前部署延遲開學、靈活復工、錯峰出行，在健康監測、人員管理等方面採取了嚴格措施。

四是加強醫用物資和生活必需品應急保供。打疫情防控阻擊戰，實際上也是打後勤保障戰。我們採取積極措施，支持醫用防護服、口罩等疫情防控急需醫療物資的生產企業迅速復工達產、多種方式擴大產能和增加產量，對重要物資實行國家統一調度，建立交通運輸“綠色通道”，多措並舉保障重點地區醫用物資和生活物資供應。我們抓好農副產品生產、流通、供應組織工作，做好煤電油氣等供應，保障了全國生活必需品市場總體穩定。我們全力推進醫藥研發和臨床應用，取得階段性成果。

五是切實維護社會穩定。中外歷史上，大疫大災往往導致社會失序，社會失序又使抗疫抗災雪上加霜。我們推動做好社會面安全穩定工作，妥善處理疫情防控中可能出現的各類問題，維護醫療秩序、市場秩序等，嚴厲打擊涉疫違法犯罪，加強群眾心理疏導和干預。疫情防控前期，為快速阻斷疫情傳播蔓延，採取嚴格的交通管控措施是必要的，但在執行過程中一些地方出現了過頭行為，我們及時督促各地予以糾正，現在交通干線秩序基本正常。

六是加強宣傳教育和輿論引導。我們加大宣傳輿論工作力度，統籌網上網下、國內國際、大事小事，營造強信心、暖人心、聚民心的環境氛圍。我們規范和完善信息發布機制，深入宣傳黨中央決策部署，充分報道各地區各部門聯防聯控的措施成效，生動講述防疫抗疫一線的感人事跡。我們廣泛普及疫情防控知識，引導人民群眾正確理性看待疫情，增強自我防范意識和防護能力。我們及時回應社會關切特別是群眾的集中訴求，不回避矛盾，積極推動問題解決。我們改進和加強對外宣傳，運用多種形式在國際輿論場及時發聲，講好中國抗疫故事，及時揭露一些別有用心的人污蔑抹黑、造謠生事的言行，為疫情防控營造了良好輿論氛圍。

七是積極爭取國際社會支持。這次疫情發生後，我們怎麼應對、應對效果如何，國際社會高度關注。中國人民在疫情防控中展現的中國力量、中國精神、中國效率，展現的負責任大國形象，得到國際社會高度贊譽。170多個國家領導人和40多個國際和地區組織負責人以電話、信函、聲明等方式對我國表示慰問和支持。國際社會普遍認為，中國在全面有力防控疫情的同時，積極主動同世衛組織和國際社會開展合作和信息交流，迅速分享部分毒株全基因組序列，研制成功快速檢測試劑盒，努力防止疫情在世界蔓延，不僅是在對中國人民生命安全和身體健康負責，也是在為世界公共衛生事業作貢獻。國際社會普遍認為中國採取的堅決有力的防控措施，展現的出色的領導能力、應對能力、組織動員能力、貫徹執行能力，是其他國家做不到的，為世界防疫樹立了典范。

這次新冠肺炎疫情，是新中國成立以來在我國發生的傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。對我們來說，這是一次危機，也是一次大考。經過艱苦努力，目前疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展。實踐証明，黨中央對疫情形勢的判斷是准確的，各項工作部署是及時的，採取的舉措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰顯了中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢。

在這裡，我代表黨中央，向全國廣大黨員、干部、群眾，特別是湖北和武漢廣大黨員、干部、群眾，致以誠摯的問候！向奮戰在疫情防控第一線的廣大醫務工作者、人民解放軍指戰員、各條戰線的同志們，表示崇高的敬意！向港澳台同胞、海外僑胞，表示衷心的感謝！向為我國疫情防控工作提供各種支持的國家、國際組織、友好人士，表示誠摯的謝意！向在抗擊疫情中不幸罹難的同胞、犧牲的醫務人員，表示深切的悼念！向正在同病魔作鬥爭的患者及其家屬、因公殉職人員家屬、病亡者家屬，表示誠摯的慰問！

二、關於當前加強疫情防控重點工作

在充分肯定成績的同時，我們必須清醒看到，當前疫情形勢依然嚴峻復雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段。這個時候，必須高度警惕麻痺思想、厭戰情緒、僥幸心理、鬆勁心態，否則將帶來嚴重後果，甚至前功盡棄。各級黨委和政府要堅定必勝信念，咬緊牙關，繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，不獲全勝決不輕言成功。

當前，要抓好以下幾項重點工作。

第一，堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰。武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝。要緊緊扭住城鄉社區防控和患者救治兩個關鍵，切實提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率。要堅決遏制疫情擴散輸出，大幅度充實基層特別是社區力量，加大流行病學調查力度，織密織牢社區防控網，實行嚴格的網格化管理，堅持關口前移、源頭把控，開展拉網式篩查甄別，對確診患者應收盡收，對疑似患者應檢盡檢，對密切接觸者應隔盡隔，落實“四早”要求，找到管好每一個風險環節，決不能留下任何死角和空白。要毫不放鬆外防輸出，繼續實行嚴格的離漢、離鄂通道管控措施。要繼續加大救治力度，多渠道擴增收治床位，盡早實施醫療干預，盡可能讓患者在輕症階段得以治愈。要加大重症患者救治力度，加快推廣行之有效的診療方案，加強中西醫結合，療效明顯的藥物、先進管用的儀器設備都要優先用於救治重症患者。要發揮好高水平醫療團隊作用，把好鋼用在刀刃上，在重症救治、病例指導、方案優化等方面更好發揮他們的作用。要加強力量薄弱地區防控，統籌做好各市州防疫工作，積極協調對口支援省份，重點加大對確診病例較多市州和醫療力量薄弱市州的支持力度。要加強對縣鄉防疫工作的指導，增援縣域定點醫院，防止出現“帶病下鄉”和“帶病回城”的風險。要依法依規做好疫情防控，堅持運用法治思維和法治方式開展工作。

第二，全力做好北京疫情防控工作。首都安全穩定直接關系黨和國家工作大局。要堅決抓好外防輸入、內防擴散兩大環節，盡最大可能切斷傳染源，盡最大可能控制疫情波及范圍。要守住入京通道第一道防線，做好健康監測和人員管理，加強京津冀地區聯防聯控，其他省份也要加大支持力度。要加強重點防控部位人員的物資保障，國務院聯防聯控機制要及時調配，在京有關部門和單位要給予支持。

第三，科學調配醫療力量和重要物資。“用藥如用兵，用醫如用將。”醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護。目前，已經有超過2000名醫務人員確診感染了新冠肺炎，有的醫務人員以身殉職，我心情十分沉重。前幾天，我就此特地強調：“一定要保証在湖北（武漢）醫療隊伍安全有序、統籌協調、有力有效、及時迅速開展工作。指揮調度、後勤保障要科學到位。對醫務人員的舒緩壓力、生活保障、必要休整、精神鼓勵務必及時加強落實。”要關心關愛一線醫務人員，落實防護物資、生活物資保障和防護措施，統籌安排輪休，加強心理疏導，落實工資待遇、臨時性工作補助、衛生防疫津貼待遇，完善激勵機制，幫助他們解除後顧之憂，使他們始終保持昂揚鬥志、旺盛精力，持續健康投入抗疫鬥爭。要切實加強防止醫院感染工作，做好醫務人員科學防護和培訓，對已被感染的醫務人員全部免費治療，盡最大努力減少犧牲。對參加一線戰鬥的醫務人員，要盡快出台關心關愛的政策舉措，及時安排免費體檢，將來要增加帶薪休假時間，並將抗疫表現列入職稱評定指標之中。當前，湖北和武漢一些重要醫療救治設備和物資還處於緊平衡狀態，要擴大國內生產，盡快滿足相關醫療需求。要密切監測市場供需動態，積極組織蔬菜和畜禽等生產，增加肉蛋奶等供給，暢通運輸通道和物流配送，著重解決好生活必需品供應的“最後一公里”問題。

第四，加快科技研發攻關。作為一種新發傳染病，我們對新冠肺炎的認識還比較初步。要綜合多學科力量開展科研攻關，加強傳染源、傳播致病機理等理論研究，為復工復產復課等制定更有針對性和操作性的防控指南。要加大藥品和疫苗研發力度，同臨床、防控實踐相結合，注重調動科研院所、高校、企業等的積極性，在確保安全性和有效性的基礎上推廣有效的臨床應用經驗，力爭早日取得突破。要加強病例分析研究，及時總結推廣有效診療方案。要充分運用大數據分析等方法支撐疫情防控工作。

第五，擴大國際和地區合作。公共衛生安全是人類面臨的共同挑戰，需要各國攜手應對。要繼續同世衛組織保持良好溝通，同有關國家分享防疫經驗，加強抗病毒藥物及疫苗研發國際合作，向其他出現疫情擴散的國家和地區提供力所能及的援助，體現負責任大國擔當。

第六，提高新聞輿論工作有效性。要繼續做好黨中央重大決策部署的宣傳解讀，深入報道各地統籌推進疫情防控的好經驗好做法。要完善疫情信息發布，依法做到公開、透明、及時、准確。要廣泛宣傳一線醫務工作者、人民解放軍指戰員、公安干警、基層干部、志願者等的感人事跡，在全社會激發正能量、弘揚真善美，推動社會主義精神文明建設。要適應公眾獲取信息渠道的變化，加快提升主流媒體網上傳播能力。要主動回應社會關切，對善意的批評、意見、建議認真聽取，對借機惡意攻擊的堅決依法制止。

第七，切實維護社會穩定。疫情防控期間採取一些嚴格的管控措施是完全必要的。到了現在這個階段，除湖北和武漢等疫情防控任務重的地區外，要注意把握好度，盡量採取對群眾生產生活影響小、帶來不便少的措施。要完善矛盾糾紛源頭預防、排查預警、多元化解機制，及時化解疫情防控中出現的苗頭性、趨勢性問題。要主動做好心理疏導，引導全社會關心關愛確診人員、隔離人員和病人家屬。要依法嚴懲擾亂醫療秩序、防疫秩序、市場秩序、社會秩序等違法犯罪行為。

三、關於統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作

經濟社會是一個動態循環系統，不能長時間停擺。在確保疫情防控到位的前提下，推動非疫情防控重點地區企事業單位復工復產，恢復生產生活秩序，關系到為疫情防控提供有力物質保障，關系到民生保障和社會穩定，關系到實現全年經濟社會發展目標任務，關系到全面建成小康社會和完成“十三五”規劃，關系到我國對外開放和世界經濟穩定。

新冠肺炎疫情不可避免會對經濟社會造成較大沖擊。越是在這個時候，越要用全面、辯証、長遠的眼光看待我國發展，越要增強信心、堅定信心。綜合起來看，我國經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情的沖擊是短期的、總體上是可控的，隻要我們變壓力為動力、善於化危為機，有序恢復生產生活秩序，強化“六穩”舉措，加大政策調節力度，把我國發展的巨大潛力和強大動能充分釋放出來，就能夠實現今年經濟社會發展目標任務。

第一，落實分區分級精准復工復產。新冠肺炎疫情發生後，如何在較短時間內整合力量、全力抗擊疫情，這是很大的挑戰﹔在疫情形勢趨緩後，如何統籌好疫情防控和復工復產，這也是很大的挑戰。既不能對不同地區採取“一刀切”的做法、阻礙經濟社會秩序恢復，又不能不當放鬆防控、導致前功盡棄。我在2月12日的中央政治局常委會會議上提出，非疫情防控重點地區要分區分級制定差異化防控策略，就是出於這樣的考慮。現在，全國有1396個縣（區）無確診病例（佔46%），還有一些縣（區）累計病例很少、基本沒有新增病例，這些低風險地區要盡快將防控策略調整到外防輸入上來，全面恢復生產生活秩序。中風險地區要依據防控形勢有序復工復產。高風險地區要繼續集中精力抓好疫情防控工作。隨著疫情防控形勢持續向好，符合條件的省份要適時下調響應級別並實行動態調整。

第二，加大宏觀政策調節力度。宏觀政策重在逆周期調節，節奏和力度要能夠對沖疫情影響，防止經濟運行滑出合理區間，防止短期沖擊演變成趨勢性變化。積極的財政政策要更加積極有為，已經出台的財政貼息、大規模降費、緩繳稅款等政策要盡快落實到企業。要繼續研究出台階段性、有針對性的減稅降費政策，加大對一些行業復工復產的支持力度，幫助中小微企業渡過難關。要集中使用部分中央部門存量資金，統籌用於疫情防控、保障重點支出。一些地方財政受疫情影響較大，要加大轉移支付力度，確保基層保工資、保運轉、保基本民生。要擴大地方政府專項債券發行規模，優化預算內投資結構。穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，用好已有金融支持政策，適時出台新的政策措施。要針對企業復工復產面臨的債務償還、資金周轉和擴大融資等迫切問題，創新完善金融支持方式，為防疫重點地區單列信貸規模，為受疫情影響較大的行業、民營和小微企業提供專項信貸額度。要調整完善企業還款付息安排，加大貸款展期、續貸力度，適當減免小微企業貸款利息，防止企業資金鏈斷裂。

第三，全面強化穩就業舉措。要實施好就業優先政策，根據就業形勢變化調整政策力度，減負、穩崗、擴就業並舉，抓好社保費階段性減免、失業保險穩崗返還、就業補貼等政策落地，針對部分企業缺工嚴重、穩崗壓力大和重點群體就業難等突出矛盾，因地因企因人分類幫扶，提高政策精准性。要鼓勵低風險地區的農民工盡快返崗復工，採取“點對點、一站式”直達運輸服務。要支持多渠道靈活就業，解決個體工商戶盡快恢復營業問題。要加快推動線上登記失業和申領失業保險金，確保失業人員應發盡發、應保盡保。要注重高校畢業生就業工作，統籌做好畢業、招聘、考錄等相關工作，讓他們順利畢業、盡早就業。

第四，堅決完成脫貧攻堅任務。今年脫貧攻堅要全面收官，原本就有不少硬仗要打，現在還要努力克服疫情的影響，必須再加把勁，狠抓攻堅工作落實。勞務輸出地和輸入地要精准對接，幫助貧困勞動力有序返崗，支持扶貧龍頭企業、扶貧車間盡快復工，吸納當地就業。要組織好產銷對接，抓緊解決好貧困地區農畜產品賣難問題。要加快建立健全防止返貧機制，對因疫情或其他原因返貧致貧的，要及時落實幫扶措施，確保基本生活不受影響。

第五，推動企業復工復產。要落實分區分級精准防控策略，打通人流、物流堵點，放開貨運物流限制，確保員工回得來、原料供得上、產品出得去。產業鏈環環相扣，一個環節阻滯，上下游企業都無法運轉。區域之間要加強上下游產銷對接，推動產業鏈各環節協同復工復產。要積極擴大國內有效需求，加快在建和新開工項目建設進度，加強用工、用地、資金等要素保障，用好中央預算內投資、專項債券資金和政策性金融，優化投向結構。疫情對產業發展既是挑戰也是機遇。一些傳統行業受沖擊較大，而智能制造、無人配送、在線消費、醫療健康等新興產業展現出強大成長潛力。要以此為契機，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業。

第六，不失時機抓好春季農業生產。現在，春耕備耕已從南到北陸續展開。要抓緊解決影響春耕備耕的突出問題，組織好農資生產、流通、供應，適時開展春播。即使是疫情最重的湖北和疫情較重的省份，也要根據實際情況組織農民開展農業生產。農業生產場所大多在田間野外，一些不合理限制要取消，確保農業生產不誤農時。要持續加強非洲豬瘟、高致病性禽流感等重大動物疫病防控，促進畜牧水產養殖業全面發展。

第七，切實保障基本民生。疫情直接影響居民收入，再疊加物價上漲因素，部分群眾基本生活面臨的困難可能增多。要落實“米袋子”省長責任制和“菜籃子”市長負責制，保障主副食品供應。要密切關注疫情對市場供求的影響，做好居民生活必需品保供調度，防止物價過快上漲。要保持疫情期間基本民生服務不斷檔，鼓勵同群眾生活密切相關的服務業有序恢復營業。要強化對困難群眾的兜底保障，有條件的地方可以適當提高價格臨時補貼標准。對患者特別是有親人罹難的家庭要重點照顧，安排好基本生活。對因疫情在家隔離的孤寡老人、困難兒童、重病重殘人員等群體，要加強走訪探視和必要幫助，防止發生沖擊社會道德底線的事件。要統籌做好其他疾病患者醫療救治工作，做到急重症患者救治有保障、慢性病患者用藥有供應、一般患者就醫有渠道。

第八，穩住外貿外資基本盤。要保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，穩定國際市場份額。要用足用好出口退稅、出口信用保險等合規的外貿政策工具，擴大出口信貸投放，適度放寬承保和理賠條件。要簡化通關手續，降低港口、檢驗檢疫等環節收費，推出更多外匯便利化業務。要鼓勵各地促增量、穩存量並舉，抓好重大外資項目落地。要擴大金融等服務業對外開放。要繼續優化營商環境，做好招商、安商、穩商工作，增強外商長期投資經營的信心。

四、關於加強黨對統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作的領導

疾風知勁草，板蕩識誠臣。能不能打好、打贏這場疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰，是對各級黨組織和黨員、干部的重大考驗。各級黨組織要認真履行領導責任，特別是抓落實的職責，把黨中央各項決策部署抓實抓細抓落地，讓黨旗在疫情防控鬥爭第一線高高飄揚。

干部政治上過不過得硬，就要看關鍵時刻靠不靠得住。總體看，在抗疫鬥爭中我們的干部隊伍是好的，是經受住考驗的，但也有少數干部表現不佳甚至很差。有的不敢擔當、不願負責，畏首畏尾，什麼都等上面部署，不推就不動﹔有的疲疲沓沓、拖拖拉拉，情況弄不清、工作沒思路﹔有的敷衍應付、作風飄浮，工作抓而不細、抓而不實，仍然在搞形式主義、官僚主義﹔有的百般推脫、左躲右閃，甚至臨陣脫逃。這些都是對黨對人民極端不負責任的，決不能容忍！必須堅決糾正！

關鍵時刻沖得上去、危難關頭豁得出來，才是真正的共產黨人。在統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作中，各級干部特別是領導干部必須增強必勝之心，拿出戰勝一切敵人而不被任何敵人所屈服的大無畏革命氣魄，勇當先鋒，敢打頭陣，用行動展現共產黨人政治本色﹔必須增強責任之心，把初心落在行動上、把使命擔在肩膀上，在其位謀其政，在其職盡其責，主動擔當、積極作為﹔必須增強仁愛之心，當好人民群眾貼心人，及時解決群眾所急所憂所思所盼﹔必須增強謹慎之心，對風險因素要有底線思維，對解決問題要一抓到底，一時一刻不放鬆，一絲一毫不馬虎，直至取得最後勝利。

各級黨組織要在鬥爭一線考察識別干部，對表現突出的干部要大力褒獎、大膽使用，對不擔當不作為、失職瀆職的要嚴肅問責，對緊要關頭當“逃兵”的要就地免職。要及時宣傳和表彰表現突出的黨員、干部和先進集體。對在鬥爭一線表現突出的入黨積極分子，可火線發展入黨。對在鬥爭一線表現突出的先進集體和個人，黨中央、國務院、中央軍委，各級黨委和政府，各地區各部門各方面，要根據情況分層分級予以表彰和嘉獎。

基層是聯防聯控、群防群治的第一線，也是復工復產的第一線，是確保各項措施落實到位的關鍵所在。基層黨組織和基層干部要廣泛動員群眾、組織群眾、凝聚群眾，全面落實聯防聯控措施，構筑群防群治的嚴密防線。要開展耐心細致的思想工作，教育引導廣大群眾服從大局、遵守疫情防控各項規定，自覺維護社會秩序。一段時間以來，廣大基層干部和深入基層的各級干部特別是湖北、武漢等疫情嚴重地區的干部群眾連續作戰，十分辛苦，各級黨委和政府要多關心關愛他們，及時幫助他們解決遇到的實際困難和問題，從上級黨政機關、企事業單位等抽調更多干部支援基層。要防止各條線多頭重復向基層派任務、要表格，堅決糾正形式主義、官僚主義做法，讓廣大基層干部把更多精力投入到抓好疫情防控和復工復產一線工作之中。

打贏疫情防控這場人民戰爭，必須緊緊依靠人民群眾。社區是疫情聯防聯控、群防群控的關鍵防線，要推動防控資源和力量下沉，把社區這道防線守嚴守牢。工會、共青團、婦聯等人民團體要組織動員所聯系群眾積極投身疫情防控。對社會力量參與疫情防控，要加強組織引導、暢通渠道、鼓勵支持。要發揮行業協會、商會等社會組織的作用，指導和幫助企業等會員單位科學精准防疫、有序復工復產。要發揮社會工作的專業優勢，支持廣大社工、義工和志願者開展心理疏導、情緒支持、保障支持等服務。慈善組織、紅十字會要高效運轉，增強透明度，主動接受監督，讓每一份愛心善意都及時得到落實。

在這次應對疫情中，暴露出我國在重大疫情防控體制機制、公共衛生應急管理體系等方面存在的明顯短板，要總結經驗、吸取教訓，深入研究如何強化公共衛生法治保障、改革完善疾病預防控制體系、改革完善重大疫情防控救治體系、健全重大疾病醫療保險和救助制度、健全統一的應急物資保障體系等重大問題，抓緊補短板、堵漏洞、強弱項，提高應對突發重大公共衛生事件的能力和水平。要堅持預防為主的衛生與健康工作方針，大力開展愛國衛生運動，加強公共衛生隊伍建設和基層防控能力建設，推動醫防結合，真正把問題解決在萌芽之時、成災之前。

最後，我給今天參加會議的同志們提3點要求。一要狠抓工作落實。今年我國發展面臨的風險挑戰上升，再疊加這次疫情影響，做好經濟社會發展工作難度更大。要以“咬定青山不放鬆”的韌勁、“不破樓蘭終不還”的拼勁，沉下心來、扑下身子，堅持問題導向，分層級理清影響落實的問題，一個一個去解決，把工作落到實處。二要增強憂患意識。這個問題我反復強調，2018年1月我在學習貫徹黨的十九大精神專題研討班開班式上列舉了8個方面16個具體風險，其中提到“像非典那樣的重大傳染性疾病，也要時刻保持警惕、嚴密防范”。要時刻保持如履薄冰的謹慎、見葉知秋的敏銳，既要高度警惕和防范自己所負責領域內的重大風險，也要密切關注全局性重大風險，第一時間提出意見和建議。三要提高工作本領。這次疫情防控工作中，一些領導干部的治理能力和專業能力明顯跟不上，必須引起高度重視。我們要增強綜合能力和駕馭能力，學習掌握自己分管領域的專業知識，使自己成為內行領導。

同志們！中華民族歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，而是愈挫愈勇，不斷在磨難中成長、從磨難中奮起。我相信，有黨中央的堅強領導，有中國特色社會主義制度的顯著優勢，有強大的動員能力和雄厚的綜合實力，有全黨全軍全國各族人民的團結奮鬥，我們一定能夠戰勝這場疫情，也一定能夠保持我國經濟社會良好發展勢頭，實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的目標任務。

責任編輯：伍樂

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