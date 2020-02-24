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【新冠肺炎】北京復工標準：電梯頂多搭7人？人均辦公面積不少於23方呎

社會熱點 18:04 2020/02/24

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）仍未平息，但各地已陸續開始復工復產。為防止疫情擴散，北京市推出措施，要求工業及資訊企業的辦公及住宿密度，人均面積不得少於2.5平方米（約22.5平方呎），且停用健身房，電梯只能讓滿載的半數搭乘。

截至23日24時，北京市新增確診病例0例，累計確診399例。

三天內對全市規模以上工業企業完成16項檢查

據內媒，北京市應急管理系統計劃2月22日-24日三天完成全市3,081家規模以上工業企業疫情防控第一輪全覆蓋檢查，檢查內容包括防護用品配備、員工安全教育、日常出入管控與檢測、分級防控隔離措施、人員辦公和住宿密度、公共場所消毒通風及衛生清潔、食堂用餐管理、員工通勤方式、安全設備設施運行狀況等16個方面。

具體來說，北京市要求工業企業做到防控「四個一」，即由企業主要負責人組建一個防疫責任機構，制定一套防疫工作方案，建立一套疫情應急預案，明確一套疫情報告制度，責任到位，分工到人。

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企業應實行錯峰上下班等彈性工作制，多開展線上辦公、視頻會議，盡量開通員工通勤班車，鼓勵員工自駕、步行、騎自行車上下班，減少公共交通通勤，降低在途感染風險。設立隔離觀察區，停止使用健身房等非必要人員密集場所，盡量避免乘坐廂式電梯（即升降機），若需乘坐以核載人數的50%控制人流。據悉，內地大部分電梯的核載人數是13人，也就是說，按照新規，每台電梯最多乘坐6或7人。

此外，北京市還要求，降低人員住宿和辦公密度，每人占有面積不少於2.5㎡（約22.5呎）。要知道，本港的人均居住面積才161呎，北京市每人辦公面積甚至相對於香港人均居住面積的七分一。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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