【新冠肺炎】24省昨無新增病例 廣東等6省調低響應級別

內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，截至周一（24日）凌晨，累計確診病例共77,150宗，增至2592死亡，但有24省昨日無新增確診病例，其中包括北京、上海、河南、天津等，而廣東等6省已調低響應級別。

京滬昨無新增病例

綜合各省衛健委消息，截止發稿，有24省昨日新增確診病例為0，包括北京、上海、天津、江蘇、浙江、河北、山西、福建、江西、安徽、河南、湖南、雲南、海南、貴州、甘肅、陝西、黑龍江、遼寧、內蒙古、西藏、寧夏、青海、新疆。

內地治愈出院人數亦不斷上升，截至周一凌晨，內地治愈出院人數已達24,734人。全國已連續12天治愈出院超千人。

而多省份調低響應級別。其中，廣東省新冠肺炎防控領導小組(指揮部)決定，自2月24日9時起，將廣東省新冠肺炎疫情防控應急響應級別由省重大突發公共衛生事件一級響應調整為二級響應。山西亦調整為二級。

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雲南、貴州、遼寧、甘肅四省將新型冠狀病毒肺炎疫情防控應急響應級別由一級應急響應調整為省級三級應急響應。

安徽省合肥市則對返崗職工的審核標準放寬，部分人員可直接返崗復工。其中，合肥市（含四縣一市）及低風險地區人員可直接返崗，不需隔離觀察。

據國家發改委表示，全國規模以上工業企業復工率逐步提高，浙江已超90%，江蘇、廣東等地亦超過70%。

惟中小企業復工難，工信部稱，目前監測看來開工率近30%。將透過5大方面措施幫扶中小微企業。國家發改委指出，下一步會加大宏觀政策調節力度，研究出台減稅降費措施等，幫助中小微企業渡過難關。

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責任編輯：蒯宇澄

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