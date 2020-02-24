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【新冠肺炎】工信部指中小企開工率近30% 發改委稱研究減稅降費助渡難關

經濟脈搏 11:11 2020/02/24

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新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續衝擊內地經濟，在中央喊話後，多地陸續復工。國家發改委表示，全國規模以上工業企業復工率逐步提高，浙江已超90%，江蘇、廣東等地亦超過70%。

惟中小企業復工難，工信部稱，目前監測看來開工率近30%。將透過5大方面措施幫扶中小微企業。國家發改委指出，下一步會加大宏觀政策調節力度，研究出台減稅降費措施等，幫助中小微企業渡過難關。

多地規上工業復工率超7成

國家發改委秘書長叢亮今日在國新辦記者會上稱，目前企業復工復產已取得積極進展，大型企業相對中小企業復工復產進度快，上游行業和資本技術密集型企業，則相對下游行業和勞動密集型企業進度快。

據他稱，全國規模以上工業企業復工率逐步提高，浙江已超過90%，江蘇、山東、福建、遼寧、廣東、江西已超過70%。重點行業方面，鋼鐵企業復工率67.4%，有色金屬企業復工率為86.3%。關係到國計民生的重點領域企業，口罩企業產能利用率已達到110%，全國糧食應急加工能力復產率已超過70%，煤礦產能恢復率達到76%，鐵路裝車數已恢復到節前正常水平的95%左右，民航、港口、水運均正常運營。

上下游未同步復工 工信部5招相助中小微企

不過，中小企業復工相對較難。工業和信息化部總工程師田玉龍指，中小企業克服困難，總體開工逐步回升，目前監測看來開工率接近30%。

他指出，目前中小企業開工復工復產主要面臨「五個難」。一是復工難。地方政府為了確保疫情防控的安全要求，要大量審批證明材料等，還是有一些關卡。二是用工難問題未完全暢通，受疫情影響，人員流動還是受阻，不暢通。

三是產業鏈配套比較難，物流不暢，原材料進不來，產成品出不去，產業鏈的上下游各環節沒有達到同步復工。四是資金支撐難，中小企業資金壓力比較大，剛性成本支出比較多。五是訂單交付難，現在中小企業訂單在手，但無辦法及時生產，還要承擔違約的風險。

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田玉龍

田玉龍稱，將採取5方面措施支持中小微企業，一是盡快推進中小微企業分區分級的精準地復工復產，提高復工率；二是切實把財政金融的優惠政策政策落地落實，減輕中小企業的資金壓力；三是各部門通力合作解決復工復產困難；四是發揮央企國企的帶頭作用；五是指導和幫助中小微企業疫情防控。

叢亮也稱，這次疫情對中國經濟運行帶來較大衝擊，從開始對春節假期消費和相關服務業的影響，到後來遲滯企業復工復產，一些企業特別是中小企業生產經營遇到較大困難。有關部門已陸續出台對沖政策，包括降企業用能成本，提供低利率資金，階段性減免企業社保費等。

對經濟影響可控 可實現今年經濟目標

他指，下一把將加大宏觀政策調節力度，積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，繼續研究出台有針對性的減稅降費措施，幫助中小微企業渡過難關。同時積極擴大國內有效需求，促進消費回補和潛力釋放。發揮好有效投資關鍵作用，加強用工、用地、資金等要素保障，加快在建和新開工項目建設進度。全面做好「六穩」工作。

此外，加大對重點行業和中小企業幫扶力度，落實好減稅降費、金融服務、減免租金和穩崗補貼等各項政策。

叢亮指出，疫情對經濟社會的影響短期，總體上可控，不會改變中國經濟長期向好的基本面。隨著疫情防控成效逐步顯現，在政策措施有效對沖下，有信心、有能力、也有條件將疫情的影響降到最低，保持經濟社會平穩健康發展。強調只要積極擴大國內有效需求，做好政策對沖，今年經濟社會發展各項目標任務是可以實現的。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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