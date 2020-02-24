【新冠肺炎】人行：近期將動態調整定向降準政策

為應對新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情，恢復經濟增長，中國人民銀行副行長陳雨露今日表示，穩健貨幣政策將更靈活適度，加大政策力度，近期普惠金融定向降準將進行年度動態調整，將有更多達標銀行得到優惠政策支持。

陳雨露今日在國新辦記者會上稱，貨幣金融政策是應對突發事件衝擊，以及恢復經濟增長的重要政策手段，疫情發生以來，人行加大逆周期調節力度，出台一系列貨幣政策措施，包括超預期提供流動性，穩定市場情緒，又設立3000億低成本的專項再貸款，對重點抗擊疫情的企業提供精準優惠資金；並與5個部門聯合出台30條措施，為防疫和恢復生產提供綜合的金融保障。

▲ 人行副行長陳雨露

他指出，下一步穩健的貨幣政策將更加靈活適度，主要是三大類措施要加大力度：

一是繼續保持流動性合理充裕，通過政策利率的引導作用讓整體市場利率繼續下行，降低企業的融資成本； 二是要更大力度的運用好結構性貨幣政策工具。一方面，已出台的3000億專項再貸款要繼續用好，要落地，應貸盡貸，應貸快貸，目前有近千家企業已獲專項再貸款。另一方面要充分利用好已有的普惠性貨幣政策工具，像支農、支小再貸款、再貼現這些貨幣政策工具，要加大政策力度。近期，普惠金融定向降準也將進行年度動態調整，將有更多達標銀行得到優惠政策支持； 三是要更加充分地發揮好政策性金融的作用，會更大力度支持三家政策性銀行繼續發揮作用，支持國家開發銀行對製造業企業，支持進出口銀行對外貿企業，支持農業發展銀行對生豬生產全產業鏈的企業，擴大融資支持。

貨幣政策工具充足 盡快恢復經濟增長

陳雨露稱，現正制定方案，能夠盡早出台，強調中國貨幣政策的政策空間和政策工具充足，有信心、有能力支持國民經濟復工復產，盡快恢復經濟增長。

另外，人行副行長劉國強日前表示，存款基準利率是中國利率體系的「壓艙石」，將長期保留，並綜合考慮經濟增長、物價水平等，適時適度調整。

【新冠肺炎】習近平提15招抗疫保經濟：當前疫情建國以來最嚴峻

人行：適時適度調整存款基準利率 疫情對經濟影響規模有限

中信證券固定收益首席分析師明明認為，疫情影響、經濟下行壓力加大，近期政策層面屢屢釋放存款基準利率可能調整的信號。相較公開市場操作降息，下調存款基準利率對銀行負債成本下調影響更為直接顯著，料後續更多寬鬆政策陸續推出，存款基準利率調整大概率在政策組合內。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響