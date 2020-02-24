【口罩供應】內地開足馬力日產5477萬個口罩 只夠上海用兩日？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍在蔓延，口罩供不應求。國家發改委秘書長叢亮今日在國新辦新聞發布會上介紹口罩生產的相關情況。他稱，截至2月22日，中國口罩的日產量已經達到5,477萬個。隨著復工復產對口罩的需求爆發性增長，發改委將再從三方面努力。

有分析指，擁有14億人口的中國，疫情下對口罩需求龐大；以如每人每日一個口罩計算，日產5400多萬個口罩相對於人口總量，只是一個「零頭」數目；如上海2500萬常住人口每人每日用一個口罩，5400多萬個口罩只相等於上海兩天用量。這反映中國內地口罩供需缺口，可能仍然不小。

上階段主要生產N95 保障醫護人員使用

叢亮表示，從2月1日以來，發改委幫助口罩生產企業解決用工、資金、原材料等方面的問題，全力做好口罩的保供。大致可以分為兩個階段：第一階段主要是為了應對疫情，保障一線的醫護人員，重點是擴大醫用N95口罩的生產。

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他稱，2月22日N95日產量已經達到91.9萬個，這是2月1日的8.6倍。2月份以來，通過國家的統一調度，從N95口罩生產的省份調度了330萬個口罩，重點是保障湖北武漢，其他包括北京和其他地方沒有N95生產能力的地區。

其中調往武漢的醫用N95口罩268萬個，近期每天的調度量也都在15萬個以上，加上武漢本地的生產，每天可以供應醫用N95口罩30萬個以上，完全能夠保障6萬多一線醫護人員的防護需要。

▲ 國家發改委秘書長叢亮今日在國新辦新聞發布會上介紹口罩生產的相關情況。他稱，截至2月22日，中國口罩的日產量已經達到5,477萬只。（網上圖片）

現階段主要生產普通醫用和普通口罩

近一個階段，隨著復工復產對口罩的需求爆發性增長，保供工作重點也逐步轉向普通醫用和普通口罩上來。重點從三個方面發力：

一是推動口罩企業全面恢復生產，優先保障口罩企業用工、資金、物流、關鍵原輔料供應等需求，引導企業在切實做好自身防疫、確保安全生產和產品質量的前提下，開足馬力滿負荷生產。目前，口罩企業產能利用率已達到110%。

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二是全力支持增產擴能。發改委自2月以來啟動了醫用口罩擴能專項工作，已組織3批企業通過技術改造增產、擴產、轉產，增加口罩供給。下一步，還將視疫情防控需要，繼續加強政策支持。

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三是全力保障全產業鏈協調運行。從全產業鏈著手，積極協調熔噴無紡布、口罩機及零部件等關鍵原材料和設備企業加快生產，滿足口罩企業生產擴能急需，提高全產業鏈運行效率。

叢亮表示，目前，除西藏外有30個省區市都陸續新上了口罩生產線，同時還不斷有新的口罩生產線投產。截至2月22日，中國口罩的日產量已經達到5,477萬個，比2月1日增長2.8倍，近20天以來累計生產口罩5.7億個。

責任編輯：尹航

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