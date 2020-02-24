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【武漢解封】武漢封城逾月後局部「解封」　容許滯留外地人分批離開

社會熱點 15:00 2020/02/24

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情肆虐，武漢市自1月23日開始封城，至今已逾一個，武漢解封終於實現。武漢新冠肺炎疫情防控指揮部周一（2月24日）宣布，即日起部分滯留在當地的外地人員可以按規定出城，措施意味滯留武漢港人返港有望。

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根據「武漢解封」通告指，因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員可以出城，但需要分批實施，適時安全有序原則。

通告指，出城人員必須為不屬於被要求隔離的人員（包括確診患者、疑似患者、發熱患者、密切接觸者及處於觀察期的治愈出院患者），且需身體健康，沒有發熱、乾咳、氣喘等症狀。出城人員到達目的地後，須做好不少於14天的健康監測，並向當地疫情防控指揮部門備案。

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此外，因保障疫情防控、城市運行、生產生活、防疫物資運輸等原因，而必須進城的人員和車輛以及滯留在外地的武漢市民及車輛，可按照省、市疫情防控指揮部有關規定辦理手續後進城。當局在進出城通道設置檢查站，核實進城車輛和人員身份，並對車輛消毒、人員體溫檢測等。

新冠肺炎最新情況  疫情消息速遞（不斷更新）

湖北昨日新增確診病例398例，其中武漢348例，新增死亡病例149例，武漢131例。湖北昨日新增治愈出院病例1439例，武漢772例。

責任編輯：伍樂

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