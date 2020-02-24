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【新冠肺炎】駕車大數據看熱門復工城市 北上廣入前10

社會熱點 18:03 2020/02/24

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情未停，惟內地多處已陸續復工，高德地圖今日發布《駕車活力復工指數分析報告》，根據駕車數據，瀋陽駕車活力復工指數排第一，駕車上班最積極，北京、上海、廣州均打入前10名，深圳排第12位。

內地自本月10日以來，大部分地區逐步復工，能夠反映復工情況的是，城市交通恢復繁忙。其中，北京今日早上高峰車流量整體回升，局部地方如東二環、東三環、東四環、建外大街等，出現短暫塞車情況。

北京多地塞車

據「21世紀經濟報道」，高德地圖的報告根據駕車數據分析得出，本月10至21日，排名「駕車活力復工指數榜」 前10的城市，依次為瀋陽、青島、上海、長沙、廣州、北京、東莞、南京、成都、寧波。排名第一的瀋陽，駕車活力復工指數為30.3%，駕車上班最積極。

一線城市中，上海駕車活力復工指數排第三，為27.5%；廣州為26.7%，排第五；北京排名第六，指數為25.4%。深圳未能打入前10，駕車活力復工指數為21.8%，排第十二位。

深圳復工恢復相對較慢

報道指出，深圳復工恢復相對較慢，北京、上海復工趨勢較接近，在本月3日、10日、17日每周一迎來一波復工小高峰，之後趨向平穩。而疫情期間，北上廣深駕車活力復工指數下降幅度均較明顯，復工熱度不足平日的四成。

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青島最塞車

另外，報告指出，隨著城市交通逐漸恢復活力，整體擁堵趨勢緩慢上升，但從各城市春節後的整體趨勢變化來看，並未像去年同期一樣擁堵持續走高，而是一直處於暢通狀態，趨勢平穩。

復工後塞車排名前10的城市中，青島排名第一，其次是瀋陽、無錫，蘇州、南京、上海、長沙、北京、西安、寧波依次位列前10。

責任編輯：伍樂

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