【新冠肺炎】「龍抬頭」遇瘟疫　地方急籲民眾別湧往剪髮　慎防剪髮播新冠肺炎

▲ 今天2月24日是農曆二月初二，為中國傳統節日「龍抬頭」。根據習俗，人們這天會去剪頭髮，喻意一年好開始；部份地方還會有祭祀和聚餐活動。但面對新冠肺炎陰霾，有地方發文呼籲民眾勿湧去理髮，也叫停墓地拜祭活動。

新型冠狀病毒肺炎疫情仍在爆發中。今天2月24日是農曆二月初二，為中國傳統節日「龍抬頭」。根據習俗，人們這天會去剪頭髮，喻意一年好開始；部份地方還會有祭祀和聚餐活動。但面對新冠肺炎陰霾，有地方發文呼籲民眾勿湧去理髮，也叫停墓地拜祭活動。

農曆二月初二「龍抬頭」，即龍頭節、又稱「春龍節」。香港人對這個節日可能較陌生，但內地許多地區都有按傳統慶祝此節日。

「龍抬頭」習俗：理髮喻意新一年好開始

根據民間傳說，這一天為主管雲雨的龍王抬頭之日，也意謂著在此之後雨水會漸多。也有人認為「龍抬頭」指的是百蟲開始於初春甦醒；中國傳統中歷代祭祀伏羲和女媧的太昊陵廟會（又稱人祖廟會）也均於農曆二月二開始。

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而包括南京在內的很多地方，都流傳著在二月初二這一天理髮，意味著從頭開始，精神一年。

但面對新冠肺炎仍在爆發，江蘇南京美發美容行業協會日前為各企業下發了理髮行業指南，防範新型冠狀病毒傳。

其中，南京要求疫情期間美發美容行業只提供理髮服務，暫停燙髮、染髮、護髮等服務，所有員工上崗必須時刻佩戴口罩，保持勤洗手，服務過程中，減少與顧客不必要的交談。

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設備及環境管理方面，至少每日消毒兩次，並及時清潔和消毒地面、工作臺，處理廢棄物。同時建議有條件的經營單位增加移動式紫外線消毒燈，每天營業前對經營場所進行30分鐘空氣消毒。對座椅設施、理發器具等設施做到一客一用一消毒，配備數量能滿足清洗消毒周轉的要求。

當地官方媒體更呼籲，民眾不要在「龍抬頭」日湧去理髮。

人民日報：我們能做的就是盡量不添亂！

廣西方面亦叫停「龍抬頭」日開始的掃墓活動。南寧市民政局表示，即日起至疫情結束期，暫停全市公墓群眾性祭掃活動。民政部門倡議群眾可通過家中遙祭追思、網上祭祀足不出戶的方式寄托哀思，緬懷故人。

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《人民日報》新媒體發布圖文則指，要暫停「龍抬頭」節日活動，直指「醫護人員依然在前方戰鬥，我們能做的就是盡量不添亂！大家都再忍忍，等到雨過天晴的那一天，我們一起嗨（開心慶祝之意）個夠！」

《人民日報》強調，「此時此刻，一念大意，前功盡棄！」

責任編輯：伍樂

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