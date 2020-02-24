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【新冠肺炎】中國疾控研究新冠病毒 水貂、蛇未排除中間宿主

社會熱點 20:16 2020/02/24

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新型冠狀病毒來源、中間宿主、如何感染人類等未有定論，內地傳媒報道，中國疾控中心日前已制定緊急研究議程，包括在農貿市場尋找病毒；檢測結果推測病毒可能是野生動物。至於水貂、蛇等是否為新冠病毒的中間宿主，仍有待進一步確證。

《第一財經》報道，查明新冠病毒的來源和中間宿主，對源頭控制新冠肺炎疫情至關重要，中國專家把目標鎖定在華南海鮮市場。

新冠病毒來源仍未明 中國鎖定華南海鮮市場

據中華預防醫學會新型冠狀病毒肺炎防控專家組日前一篇文章，研究推測，新型冠狀病毒的自然宿主可能是蝙蝠。

中國疾控中心基於來自華南海鮮市場等500多份標本檢測結果推測，新冠病毒的來源可能是野生動物。

華南海鮮市場最早傳出疫情。

報道引述一位不願透露姓名的人士透露，市場的樣本陽性多數在野生動物交易商舖，包括蛇、鼴鼠類、竹鼠類，從這些產品上檢測到病毒的原因有兩種，一是野生動物本身帶有病毒，一是帶病毒的野生動物身上的病毒，污染了其他商品。因為市場比較混亂，滿地都是野生動物的內臟，這種污染會隨著環境傳播。

【新冠肺炎】管軼等發現新證據：穿山甲是新冠病毒潛在中間宿主

病毒來自什麽野味？最新研究：蝙蝠傳蛇、蛇傳人

此前香港大學管軼教授課題組等最新研究表明，穿山甲很可能是新冠病毒從蝙蝠到人類的中間宿主。另有研究顯示，新冠病毒，可能是寄生在蛇身上再傳給人。

報道指出，有研究通過比較脊椎動物宿主所有病毒的感染模式，發現水貂病毒顯示出與新型冠狀病毒更為接近的感染模式。至於水貂、蛇是否為新型冠狀病毒的中間宿主，則有待進一步確證。

責任編輯：伍樂

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