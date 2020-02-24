【新冠肺炎】違法扣押外地防疫口罩 雲南大理書記市長同丟官

內地新型冠狀病毒肺炎肆虐，「一罩難求」之際，雲南大理市政府竟扣下並「徵用」重慶市政府委託購買的一批口罩，引發輿論嘩然，雲南省紀委省監委立案調查後，決定處分8名大理市官員，其中市委書記高志宏免職，市委副書記、市長杜淑敢撤職並撤銷黨內職務。

指情節惡劣 嚴重干擾全國防疫工作

雲南省紀委省監委周一（24日）通報，大理市違法扣押徵用防疫口罩問題屬實，情節惡劣，性質嚴重，嚴重干擾全國防疫工作大局，破壞防疫工作紀律，損害雲南防疫工作形象。事件充分暴露出大理市委、市政府在緊要關頭，無視政治紀律，漠視國家法律，本位主義嚴重，形式主義、官僚主義問題突出。

通報指，依據《中國共產黨問責條例》《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，決定對5個單位、8名責任人進行問責處理。決定給予大理市委書記高志宏同志黨內嚴重警告處分、免職處理；給予大理市委副書記、市長杜淑敢同志撤銷黨內職務、政務撤職處分。

▲ 因違法扣押口罩，大理市委書記高志宏被免職，市委副書記、市長杜淑敢（右）被撤職並撤銷黨內職務。

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除高志宏及杜淑敢外，大理市副市長婁增輝亦遭撤職及撤銷黨內職務。大理市市委辦公室常務副主任李磊受警告處分。該市市場監管局黨組書記、局長袁愛忠政務則記過。另有3名責任人受誡勉問責，包括大理市常務副市長楊矗；市紀委書記、市監委主任張琮；大理州委副書記、州長楊健。

雲南省紀委監委要求，各級黨委、政府和各級領導幹部要引以為戒，汲取教訓，強化法治思維，堅決防止和反對本位主義，糾治形式主義、官僚主義，統籌好疫情防控和經濟社會發展工作。

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雲南大理市2月2日一份《應急處置徵用通知書》顯示，一批發往重慶市的9件口罩，被大理市政府應急徵用。大理市衛生健康局在通知書提到，當前新型肺炎疫情防控形勢嚴峻，該市處於重大突發公共衛生事件1級響應狀態，全市疫情防控物資極度緊缺，政府決定對涉事由順豐物流從雲南省瑞麗市發往重慶市的9件口罩，「依法實施緊急徵用」，並要對方收到補償通知起1年內，向當局書面提出應急補償申請。

而這批口罩是重慶新型肺炎疫情防控工作領導小組委託企業採購、用於重慶市疫情防控的緊急物資。一封重慶上述小組2月3日發給大理市衛生健康局的《關於商請放行暫扣物資的函》顯示，重慶方面曾向大理發函，要求放行口罩。

大理衛生健康局方面當時承認事件，有關工作人員表示，口罩已經發放無法追回，索要物資需要同工作組商量以及同賣家協調。

責任編輯：蒯宇澄

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