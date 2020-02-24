【新冠肺炎】上交所為防疫推出網絡上市儀式　良品鋪子成嘗鮮者　開盤封漲停

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍未平息。為防止病毒傳播，學生在家中線上聽課，有些上班族也線上辦公，就連上市敲鐘儀式都可以在線上進行。2月23日，上交所發布信息，推出「網絡上市儀式」，這是上交所為進一步做好疫情防控工作、優化企業服務方式新設的服務舉措，也是上交所史上首次以網絡取代交易大廳現場形式舉行上市儀式。零食品牌「良品鋪子（603719）」成為首間啟用這項服務的公司。

保留現場環節 用視頻模擬鳴鑼替代現場鳴鑼

據內媒，2月4日至21日，已有13間公司在上交所順利掛牌交易。對於疫情持續期間已上市但尚未舉辦上市儀式的企業，上交所將征求發行人意願，支持其在疫情影響消除後補辦現場儀式或線上儀式，做好服務工作。

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線上儀式保留了現場儀式的主題環節和元素，以「視頻模擬鳴鑼」替代現場鳴鑼。為嚴格遵守疫情防控要求、進一步降低企業運行成本，發行人可選擇直播或者錄播方式，只需提交簡易視頻及文字資料等，即可由上交所代為完成線上儀式全程視頻製作、播放支持等工作，並在上交所官方平台播放。

而且，上交所還推出了減免上市費用、專人遠程對接等一系列支持措施。

▲ 良品鋪子今天通過線上視頻形式如期舉行上市儀式。（網上圖片）

良品鋪子成嘗鮮者 開盤封漲停

註冊於湖北武漢，主要從事休閑食品的研發、采購、銷售和運營業務的主板公司良品鋪子（603719）成為首間「嘗鮮」的公司，該公司將在今天通過線上視頻形式如期舉行上市儀式。良品鋪子今日開盤封漲停44.03%至17.14元（人民幣，下同），總市值68.7億元。

良品鋪子背後是兩家顯赫的投資機構：今日資本和高瓴資本。值得一提的是，良品鋪子是今日資本繼三隻松鼠後，半年內在零食這一細分市場收獲的第二個IPO。

▲ 雙飛股份自備鑼鼓的上市儀式被網民稱為「史上最樸素上市儀式」。（網上圖片）

事實上，因為疫情影響，良品鋪子並非上市儀式中的「特例」。2月18日，浙江的雙飛股份在深交所創業板掛牌上市，由於無法在交易所敲鐘，公司組織了在自家門口舉行「敲鐘儀式」，公司自備鑼和鼓，公司高管在董事長周引春的帶領下，敲鑼打鼓慶賀上市。自辦的儀式上，沒有大舞台，沒有閃光燈，沒有紅地毯，只有老式辦公樓，自制的鑼鼓和被口罩遮住的高管。

責任編輯：尹航

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