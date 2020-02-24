【新冠肺炎】未經主要領導同意發布 武漢宣布「出城通告」無效

武漢當局上午剛發布通告指，滯留的外地人員可按規定分批出城，引起爭議，下午官方隨即宣布有關通告無效，稱通告未經研究和主要領導同意，已對相關人員嚴肅批評處理。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部下午宣布，《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》（第17號），是市指揮部下設的交通防控組，未經指揮部研究和主要領導同意發布的，現宣布該通告無效。

堅決貫徹「外防輸出」

對此，武漢官方對相關人員嚴肅批評處理，強調該市堅決貫徹中共總書記習近平關於「外防輸出」的重要指示精神，牢固樹立全國一盤棋的思想，嚴格離漢通道管理，嚴格人員管控，嚴防疫情向外輸出。

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原先外界預料，武漢稍早的「解除封城」措施，或意味滯留武漢港人回港有望，詎料再有變數。

今日上午，武漢新冠肺炎疫情防控指揮部宣布，即日起部分滯留在當地的外地人員可以按規定出城。通告指，因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員可以出城，但需要分批實施，適時安全有序原則。出城人員必須為不屬於被要求隔離的人員，且需身體健康，沒有發熱、乾咳、氣喘等症狀。出城人員到達目的地後，須做好不少於14天的健康監測，並向當地疫情防控指揮部門備案。

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責任編輯：伍樂

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