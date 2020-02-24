【新冠肺炎】滬深兩市走勢分化 成交達1.2萬億元為逾4年高位

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，但在中央喊話後，多地陸續復工，且政策層面繼續釋放寬鬆訊號，內地股市今日走勢分化，滬指跌0.3%，深成指則升1.2%，兩市成交連續4日突破萬億。

滬指跌0.3%深成指則升1.2%

滬深兩市低開後走勢分化，滬指在旅遊、交通、房地產等板塊拖累下一度跳水，午後跌幅收窄，截至收市，滬指報3031.23點，跌0.28%；深證成指報11772.38點，升1.23%。創業板指全日升1.68%，報2263.97點。

兩市成交連續4日破萬億，總額為12,221億元（人民幣，下同），創2015年11月以來新高。其中，滬市成交4,516億元，深市成交7,705元。北向資金今日淨流出逾70億元。

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盤面上多數上升，通信領漲6%，半導體、電子、計算機等漲幅居前；機場航運、景點旅遊、酒店餐飲等下跌。

展望後市，分析指，近期政策利好以及流動性是推動市場不斷上漲的主要因素，但市場連續上漲後短期有調整需求。

人民銀行副行長陳雨露今天表示，當前貨幣政策空間和工具充足，將繼續保持流動性合理充裕，通過政策利率引導作用，讓整體市場利率繼續下行，降低企業融資成本。他並表示，近期普惠金融定向降準將進行年度動態調整，將有更多達標銀行得到優惠政策支持。

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責任編輯：蒯宇澄