【神州快訊】山東煙台：新一代信息技術的「智能」戰「疫」

山東省煙台市利用大數據、雲計算、人工智慧等新一代信息技術，進一步提升疫情防控效率和精准度，方便百姓日常生活。新一代信息技術的應用與推廣，也進一步加速了煙台城市數位化、智慧化建設進程。

疫情處置有了大數據「天眼」

「煙台市疫情防控大數據平台」詳細列明了確診病例、疑似病例、集中隔離人員、居家隔離觀察人員、外地來煙返煙人員、檢查站查控異常人員等6類人員的信息，實現了對6類人員信息的即時更新、全程追蹤和動態管理，構築起了聯防聯控的嚴密防綫，便於科學精准有效地做好疫情防控工作。

全業務雲端運作 停學不停課

山東渤聚通雲計算有限公司專門打造了適合疫情防控的區域防疫指揮平台、企業防疫管控平台、防疫紅外測溫系統等7個雲平台，幫助企業迅速掌握內部疫情動態，全業務雲端化運作。

疫情防控期間，「停學不停課」是全市教育系統面臨的新挑戰。騰訊（煙台）新工科研究院不斷完善服務，為全市中小學提供了智慧校園解決方案，實現了家校互通、疫情調查、檔秒達、網上教學、辦公管理和視頻會議等綫上服務。

足不出戶 生活所需一鍵搞定

當地大數據局聯合商務局、郵政管理局在移動政務服務APP「煙台一手通」開通了「果蔬糧油直供專題」，包括「水果直供」「蔬菜直供」「商超直供」和「外賣點餐」4大類配送項目，引導超市、蔬菜水果供應企業、快遞物流企業、綫上訂餐企業開展生活必需品同城配送，市民無需出門，新鮮水果蔬菜就可以送到家。

（資料由客戶提供）