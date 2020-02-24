【神州快訊】山東煙台有序推進企業復工 「返崗直通車」開到家門口

針對企業員工返崗難題，山東省煙台市人社部門組織運輸企業開通「返崗直通車」，專車安排人社部門工作人員、醫護人員、企業負責人等跟車服務。採取間隔就座方式，避免車上人員過於密集。員工上車時，還需出示健康通行卡，並進行體溫檢測和手部消毒。目前，相關部門正組織重點企業與返崗員工聯繫對接，到2月底前，企業外地員工「返崗直通車」將分批持續運行。

新冠肺炎疫情發生以來，煙台市一手抓疫情防控、一手抓企業開工復工和重點工程項目建設。「點對點」服務保證員工順利返崗，強化財政支持解決企業資金難題等舉措相繼出台，幫助企業穩發展。

在幫助企業開工復工方面，煙台開發區為符合條件的企業發放中小微企業發展專項資金、製造業強市獎補資金等，共計930多萬元（人民幣，下同）。此外，該區出台了幫扶企業抗疫情、渡難關、穩發展的8項措施。對受疫情影響較大、有發展前景但暫時困難的企業，開設綠色通道，加快兌付進度。

在重點項目開工建設方面，位於煙台開發區榮昌生物醫藥園內的榮昌生物新藥產業化項目已正式開工建設。與此同時，一批新項目也不斷簽約。在煙台市舉行的重點項目網上集中簽約儀式中，簽約的10個項目總投資近800億元，涵蓋了高端裝備、新一代資訊技術、文化旅遊、醫養健康等領域。

截至2月17日，煙台市累計開復工規上工業企業1,526家，佔規上企業的80%，上崗員工24.3萬人。

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