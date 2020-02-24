【神州快訊】濱海高新區「硬核」措施支持企業復工復產

天津濱海新區在做好疫情防控工作的前提下，有序推動企業復工復產。為解決企業省外員工返崗的安全交通問題，濱海新區還組織150部大巴車，打通省外員工返崗綠色通道。截至2月21日，濱海新區復工復產企業總計3,826家。位於濱海高新區的天津三安光電有限公司就是其中一家在政府支持和指導下有序復工的企業。

濱海高新區是濱海新區5大開發區之一，是國家自主創新示範區和國家雙創示範基地。為確保有序推動企業復工復產，高新區主要採取了以下「硬核」措施，概括起來就是「一個專項平台、一億專項資金、五項具體措施」：即高新區聯合駐區企業開發了疫情防控管理平台，快速篩選出防控目標企業，通過平台分配至21個工作組，實現企業便捷申報、政府管理快速回應和應急指揮機動化、可視化的目的。同時，設立1億元人民幣疫情防控專項資金，對符合防疫條件的復工企業當場給予防疫補貼資金支持。還為企業提供防疫支持、為復工企業提供人員支持、為企業提供環境消殺支持、為企業職工返程提供支持、為企業提供宣傳教育支持。

下一步，高新區將落實疫情防控與經濟發展「兩戰」並重的要求，進一步優化防控措施，從優化服務流程、分類分批推進復工、強化駐企協防、加大政策支持4個方面推進企業全面復工。

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