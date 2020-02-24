【神州快訊】濱海新區「兩戰」並重 天津港保稅區6方面解決企業復工難題

為落實天津濱海新區應對疫情部署、有序推進企業復工復產要求，坐落於濱海新區的中新生態城加強招商引資和企業服務力度，從項目洽談到辦理營業執照僅用了10個工作日，便為蜂馳高芯（天津）科技有限公司辦好落戶生態城的手續。

作為天津市經濟發展的「排頭兵」、濱海新區的重要經濟功能區，天津港保稅區統籌兼顧，堅持疫情防控與企業復工並重。據保稅區管委會副主任朱玉兵介紹，截至2月20日，保稅區已復工復產的企業948家，主要是生活必需品生產、保障城市運行等重點企業。這些企業的復工，既對疫情防控增加了物資儲備，也對經濟社會發展起到了支撐作用。

保稅區管委會還出台了《天津港保稅區關於支持企業控疫情穩增長的政策措施》，從企業復工復產、穩定用工需求、減輕企業負擔、加大財政支持、強化信貸支持、優化企業服務6方面實施了15項具體政策措施，重點解決企業面臨的資金、用工等方面的燃眉之急，支持園區內企業抵抗疫情影響。

作為負責全面經營和發展天津港的集團公司，天津港集團開通綠色通道，以「航道優先、泊位優先、作業優先、疏運優先」的硬舉措，保障在全球供應鏈中有重要影響的龍頭企業和關鍵環節恢復生產供應。日前，「中遠海運白羊座」輪靠泊天津港太平洋國際集裝箱碼頭。船上包括前後機身、水準尾翼和垂直尾翼共計6件空客A320大部件，在1個多小時內完成安全高效接卸，隨後便發運空客天津總裝公司進入生產綫組裝。

接下來，保稅區將在疫情防控到位的前提下，繼續推動幫助各類企業儘快復工復產，降低疫情對園區經濟的影響，做到疫情防控和經濟社會發展「兩戰」並重，實現「雙勝雙贏」。

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