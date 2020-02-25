【新冠肺炎】武漢解封為何朝令夕改？一個關鍵數據說出真相

▲ 武漢解封令發出不足4小時收回！

武漢解封令發出不足4小時收回！武漢當局周一早上一度發出通告，稱即日起部分滯留在當地的外地人員，可以按規定出城、回家有望；但至下午武漢當局卻閃電宣告武漢解封令無效，相關人員嚴肅批評處理。為何朝令夕改，一個關鍵數據能說明問題。

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情肆虐下，武漢市自1月23日開始封城，至今剛逾一個月。

【新冠肺炎】未經主要領導同意發布 武漢宣布「出城通告」無效

【武漢解封】武漢封城逾月後局部「解封」 容許滯留外地人分批離開

武漢新冠肺炎疫情防控指揮部在周一（2月24日）上午10時許11時前，發出名為《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告（第17號）》公文，列出5類人可以按規定出城：

部分滯留在當地的外地人員

保障疫情防控原因

保障城市運行原因

保障生產原因

生活及特殊疾病治療原因

儘管當局訂明，出城人員需身體健康，沒有發熱、乾咳、氣喘等症狀。出城人員到達目的地後，須做好不少於14天的健康監測，並向當地疫情防控指揮部門備案。但這已被理解為武漢局部解封。

但事態在不足4小時後出現戲劇變化，武漢官方宣布，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發布的《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》（第17號），是市指揮部下設的交通防控組，未經指揮部研究和主要領導同意發布的，現宣布該通告無效。

「武漢解封」僅發出4小時即收回 因有人擅自發令

對此，武漢官方對相關人員嚴肅批評處理，強調該市堅決貫徹中共總書記習近平關於「外防輸出」的重要指示精神，牢固樹立全國一盤棋的思想，嚴格離漢通道管理，嚴格人員管控，嚴防疫情向外輸出。

【新冠肺炎】駕車大數據看熱門復工城市 北上廣入前10

【新冠肺炎】中國疾控權威：疫情有再惡化風險 因有1.6億人口返程復工

武漢「交通防控組」今次被指擅自發出「武漢解封」通告，以致朝令夕改，究竟是內部溝通出現問題、機制出問題、還是什麼原因？尚有待釐清，但只要看看官方公布最新的疫情統計數據，大概都會明白，武漢目前並無解封條件。

全國新確診個案武漢佔八成半 解封武漢風險大

國家衛健委周一公布，內地23日新增新冠肺炎確診病例409宗，令內地累計確診病例共77,150宗；但值得注意是這409個病例中，武漢一市已佔了348例、佔比逾85％，反映武漢疫情無論與全國相比的相對值、又或自身的絕對值，都顯得嚴峻非常。

武漢封城首8天發生了什麼事？法媒直擊武漢「鬼城」

封城困家中10大熱銷產品 唇膏避孕套上榜

事實上，今次「武漢解封」消息一出後，輿論普遍質疑風險過於巨大，恐會令疫情再度外溢，為全國疫情反彈埋下伏綫。

觀察者指，在疫情數據警報未除之下，貿貿然發出「武漢解封」令，不論是什麼原因都必定引起反彈，它被叫停是合符邏輯的做法。

責任編輯：鄧國強

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響