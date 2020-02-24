【新冠肺炎】衛健委稱疫情防控取得階段性成效 按各地情況有序恢復生產

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，內地新增確診病例連續5天未破千，6省下調應急響應級別。國家衛健委發言人米鋒表示，疫情防控工作取得階段性成效，全國疫情形勢出現積極向好的趨勢。

米鋒今日在國務院聯防聯控機制發布會上稱，昨日湖北以外，全國新增確診病例11宗，新增疑似病例170宗，新增1人死亡，重症病例減少55宗。湖北以外，6個省份新增確診病例只有3宗及以下，24個省份及新疆生產建設兵團無新增確診病例。

有關省份可按情況 有序恢復生產

截至昨日，全國新增確診病例數已連續5天在1000宗以下，現有確診病例數近一周以來呈現下降趨勢，所有省份新增出院病例人數，均大過或等於新增確診病例宗數。

而上周五（21日）以來，甘肅、遼寧、貴州、雲南4省先後將突發公共衛生事件應急響應級別由一級調整為三級，山西、廣東由一級調整為二級。

米鋒指出，目前看，疫情防控工作取得階段性成效，全國疫情形勢出現積極向好的趨勢，有關省份可根據各地實際情況適當調整應急響應級別，做到分區分級精準防控，有序恢復生產生活秩序。

責任編輯：伍樂

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