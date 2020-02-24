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【新冠肺炎】全國人大常委會通過決定 推遲下月人大會議

社會熱點 16:50 2020/02/24

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第十三屆全國人大常委會第十六次會議於周一（24日）在北京舉行，會議決定，適當推遲召開第十三屆全國人大第三次會議，具體開會時間由全國人大常委會另行決定；另通過全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習草案。

【新冠肺炎】人大會議推遲  經濟失GDP指引影響投資配置

【新冠肺炎】抗疫是頭等大事  全國人大政協兩會預計延遲召開

全面禁止食用野生動物 加重處罰

據央視報道，全面修訂野生動物保護法，還需要一個過程，但在現在疫情防控關鍵時期，由全國人大常委會盡快通過一個專門的決定既十分必要也十分緊迫，目的是在相關法律修改之前，先及時明確全面禁止食用野生動物，嚴厲打擊非法野生動物交易，為打贏疫情阻擊戰，保障人民群眾生命健康安全提供有力的立法保障。

報道指，現行的野生動物保護法關於禁食的法律規範，僅限於國家重點保護野生動物和沒有合法來源、未經檢疫合格的其他保護類野生動物。 《決定》在野生動物保護法的基礎上，以全面禁止食用野生動物為導向，擴大法律調整範圍，確立了全面禁止食用野生動物的制度。對違反現行法律規定的，要在現行法律基礎上加重處罰，以體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。決定自公布之日起施行。

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責任編輯：蒯宇澄

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