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【新冠肺炎】富士康新員工入職獎金高達7000 政府企業3招搶人復工

經濟脈搏 09:03 2020/02/25

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各地為拼復工掀搶人潮，珠三角、長三角端出重金挖角、包機接人、落戶加分等，其中，富士康新員工入職獎金提高至逾7,000元人民幣，美的集團包機運送205名員工從重慶返回廣州。

受內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情未見緩解跡象衝擊民工流動返崗仍然受阻，各地為拼復工掀搶人潮，珠三角、長三角端出重金挖角、包機接人、落戶加分等，其中，富士康新員工入職獎金提高至逾7,000元（人民幣，下同），美的集團包機運送205名員工從重慶返回廣州。工信部指出，目前中小企開工率僅30%，且復工面臨5大難關。

新冠肺炎疫情下，據官媒《證券時報》報道，目前，珠三角、長三角等經濟發達地區規上企業復工率已超過70%，廣東省更達82%，但由於這些地區對外來務工人員需求較大，緊鑼密鼓的開工速度和相對遲緩的返程進度，造成節後員工嚴重不足的難題。

招數一：重金挖角

因此，各地陸續出台復工政策，引發「搶人大戰」。浙江省湖州設立不少於1億元的企業復工復產補助獎勵資金；對企業新招員工，給予每人1,000元生活補助；企業統一組織市外員工包車返回的，費用由政府全額補貼。

義烏市規定初次到義烏的求職人員可享受3天免費食宿；市政府全額補助企業接送員工產生的包車費用；全額補貼企業員工車票費用等。

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有內部人士向媒體透露，蘋果在中國最大的代工企業富士康，其深圳廠區iDPBG部門新員工將會獲得總計7,110元的入職獎金，為富士康歷史最高入職獎金，即該名新員工在3月份可以拿到近9,000元的工資。而富士康鄭州廠區，此前已將員工入職獎勵從3,000元標準提至5,250元。

富士康iDPBG內部郵件顯示，在3月31日前入職該部門的任何員工，可獲得6750元入職激勵獎金，若是首次入職的新員工額外增加360元，這意味新員工將會獲得總計7110元的入職獎金，為富士康歷史最高。

招數二：包機接人

2月16、17兩日，杭州政府包下3列高鐵，迎接來自貴州、河南、四川3地的上千名復工人員免費返杭。浙江省嘉善縣也包機搭載154名企業返崗員工從四川廣元機場返程。福建、江蘇、廣東等地接連開啟「包郵接人」模式，累計從雲南、四川、甘肅、廣西等地陸續接回數千名返工人員。

除政府外，一些大型企業也加入包機接員工返崗的大軍。美的集團包機運送205名員工從重慶返回廣州，格蘭仕包機運送130多名員工從南寧機場返粵。以東航為例，截至2月19日，已有多個企業和團體與東航確定60個海內外包機的意向，預計出行人數約8,000人。

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招數三：落戶加分

此外，南京市對符合「南京市積分落戶實施辦法」中落戶申請條件的復工復產企業來寧返寧員工，給予一次性落戶積分12分的獎勵，並對落戶事項加快辦理。

工信部指出，目前中小企開工率僅30%，且復工面臨5大難關。

工信部指復工面臨5大難關

工信部黨組成員、總工程師田玉龍今日（24日）表示，目前監測，中小企業目前開工率近30%，仍主要面臨5個難關：

  • １、地方政府為了確保疫情防控的安全要求，有大量的審批證明材料等；
  • ２、受疫情影響，人員流動還是受阻，不暢通；
  • ３、物流不暢，原材料進不來，產成品出不去，產業鏈的上下游各環節沒有達到同步復工；
  • ４、資金壓力比較大，剛性成本支出比較多，後續隨著財政金融政策的落地會得到緩解；
  • ５、現在中小企業的訂單在手，但是沒有辦法及時進行生產，還要承擔違約的風險。

責任編輯：伍樂

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